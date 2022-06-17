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Пока не наступил момент, чтобы говорить о конце войны, поскольку ни Россия, ни Украина не готовы на компромиссы, - Макрон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

макрон

По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, пока не наступил момент, чтобы говорить о конце войны, поскольку ни РФ, ни Украина не готовы на уступки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я знаю, что он пока не готов на уступки. Но и украинцы сейчас с такой смелостью и героизмом сопротивляются, что также и Украина не готова идти на какие-то уступки. Поэтому этот момент еще не наступил, чтобы говорить о конце, компромиссах. Я не знаю, каким будет этот конец. Я не в голове Путина, я не знаю достаточно его характера, темперамента. Я могу сказать, что он совершил роковую ошибку, свою страну впустил в историческую бездну, поскольку атаковал соседа, нарушил границу, территориальный суверенитет", - сказал Макрон журналистам в Киеве в четверг.

Он отметил, что в ближайшие недели покажут, "где предел возможного".

"Но пока украинская армия должна смело, решительно бороться, сопротивляться, и мы будем ей в этом помогать", - подчеркнул Макрон.

Читайте: Я готов поехать в Россию, но только при выполнении Путиным предварительных условий, - Макрон
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Топ комментарии
+23
Про компроміси з боку України можете забути!
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16.06.2022 23:10
+19
Ти що, Макарон, гівна в'їбав? Які з боку України можуть бути "поступки" та "компроміси", окрім здачі територій і торгівлі суверенітетом? Окстись, жабоїд сцяний...
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16.06.2022 23:15
+12
Друг ситный, за какие-такие компромиссы ты трешь?
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16.06.2022 23:12
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Про компроміси з боку України можете забути!
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16.06.2022 23:10 Ответить
Компроміси лише в кордонах 1991 р.!!))
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16.06.2022 23:37 Ответить
Ваша правда, але вже дуже хобілося б деяких компромісів...
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16.06.2022 23:47 Ответить
Извращенец макрон , какаие могут быть компромиссы , как сказал Борис Джонсон - "с крокодилом вцепившемся в Вашу ногу ⁉️
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17.06.2022 08:44 Ответить
Друг ситный, за какие-такие компромиссы ты трешь?
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16.06.2022 23:12 Ответить
а ти погодишся на компроміс у вигляді репарацій територіями Тамані, Стародубщини, Слобожанщини (з білгородом включно)?
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16.06.2022 23:28 Ответить
Перспектива дуже туманна... Ми не настільки зубаті.
Поки я бачу, якою немалою ціною дається нам кожен плюс-мінус кілометр...(позавчора з цвинтаря)
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17.06.2022 01:34 Ответить
Катерина Продайвода

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16.06.2022 23:13 Ответить
Компроміс повісити путіна на біс
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16.06.2022 23:14 Ответить
Й Макрона напару
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16.06.2022 23:22 Ответить
Не, макрона оставить чтобы звонил ему на тот свет
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16.06.2022 23:26 Ответить
Ти що, Макарон, гівна в'їбав? Які з боку України можуть бути "поступки" та "компроміси", окрім здачі територій і торгівлі суверенітетом? Окстись, жабоїд сцяний...
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16.06.2022 23:15 Ответить
Вот интересно, когда до европейцев дойдет, что украинцы будут или делать хлеб или вести войну. Но не одновременно. Поэтому чем больше будет у Украины оружия, тем быстрее Украина одержит победу, и тогда украинцы станут опять заниматься только хлебом. Учитывая, что европе очень хочется хлеба (от Украины) и нефти (от России), то придется выбирать что-то одно, и только одно.
Дилемма, в принципе проста: или в тепле голодным, или сытым на холоде.
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16.06.2022 23:16 Ответить
********* завжди був і залишиться сировинним придатком світу. Але різниця буде лише в тому що продавати кацапи будуть змушені не за тою ціною як їм хотілось би а за тою яку їм вкажуть мінус репарації та контрибуції Україні. Так що Захід отримає все - і хліб, і нафту з газом і купу задовбаних в хлам борговими зобовязаннями вимираючих і дегадуючих кацапів. А ми навіть зараз посіяли і щось таки зберемо! Навіть більше! тепер у нас два врожаї - кацапських трупів і збіжжя.
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17.06.2022 05:05 Ответить
Слухайте, ну ж "перекрутили" його слова в заголовку
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16.06.2022 23:16 Ответить
Маеарон, ти ********?
Які компроміси з боку України?
Це взагалі про що базар?
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16.06.2022 23:18 Ответить
Він пропонує частину Франції в обмін на захоплене в нас...
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16.06.2022 23:20 Ответить
бігом пуйлу звони..(
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16.06.2022 23:18 Ответить
Хотілося б конкретніше про компроміси,особливо з українського боку.
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16.06.2022 23:18 Ответить
На компиоміси пійдеш ти,коли віддаси Україні відповідний шматок Франції.
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16.06.2022 23:19 Ответить
Коли московити кидатимуть бімби на твою Хранцію ти підеш на компроміс?
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16.06.2022 23:20 Ответить
Жабоїди здали Гітлерові власну країну за 2 тижні. Нащо компроміси?
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16.06.2022 23:23 Ответить
Интересно было бы посмотреть на действия Ураины, если бы Путин напал на Францию. А то неполный портрет хероя получается. Беспокоиться хотя бы начали?
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17.06.2022 01:09 Ответить
Хранція неодноразово ЦЕ робила...
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16.06.2022 23:24 Ответить
Підозрюю... напару Шмальцеи
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16.06.2022 23:24 Ответить
путлєр припустився помилки, а Україна має йти на поступки та досягати компромісів? Що за маячня?
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16.06.2022 23:25 Ответить
он так просто об этом говорит будто мы тут шкуру медведя делим. он даже парится скрывать свой пофигизм на всё это
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16.06.2022 23:26 Ответить
*НЕ парится
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16.06.2022 23:28 Ответить
Ні..це вже за межами добра і зла..Матюги аж раптово скінчились..Так сказав, нібито у пісочнику пасочку дитинка путінг у нас відібрала..а тисячі загиблих, закатованих, сотні дітей - ні??? Не чули..капець, довбанутий..Нехай свою Андорру тоді Іспанії віддає
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16.06.2022 23:26 Ответить
Які це тобі, маніяку телефонний, від України компроміси наснилися?! Париж свій кацапам подаруй як компроміс
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16.06.2022 23:32 Ответить
Компромисс может быть только в пределах границ Украины 1918 года.
По всем другим компромиссам Макрон идёт на йух.
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16.06.2022 23:34 Ответить
"Я можу сказати, що він зробив фатальну помилку".
Мікрон, фатальна помилка - це коли ти вже "сходив", але тільки зараз згадав, що забув штани зняти, а це називається злочин! Міжнародний, проти людяності чи світового порядку - як тобі краще подобається. І це основа! Без неї, з тобою просто нема про що говорити, сахранятєль ліца, блдь.
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16.06.2022 23:35 Ответить
що він верзе? які компроміси можуть тут бути? росія має програти капітулювати та розрахуватись за матеріальні збитки моральні збитки втрачену вигоду та виплатити компенсації родинам загиблих
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16.06.2022 23:44 Ответить
Макарон йшов би ти по адресі руского корабля
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16.06.2022 23:48 Ответить
Про какие компромисы на территории Украины? Компромисы это типо Рашка за крым нам отдает Кубань. А компромисом называть капитуляцию Украины за это можно и в морду получить
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16.06.2022 23:58 Ответить
Да он *******! Торгует Украиной как лапками лягушек на базаре.
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17.06.2022 00:00 Ответить
які компроміси? Можливо лише в методі репарацій, ми хочемо за 3 роки, вони запропонують 20 розтягнути на 20 і можемо піти на якийсь компроміс. Але тільки в подібних речах.
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17.06.2022 00:15 Ответить
Які можуть бути "компроміси" з 3,14дарасами?
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17.06.2022 00:32 Ответить
Макрон намагається бігти перед паровозом, але перпендикулярно маршруту, тому з паровоза він скидається на ідіота.
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17.06.2022 00:47 Ответить
макрон пішов ***** зі своїми компромісами!
Ми на своїй землі!
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17.06.2022 01:09 Ответить
на який це компроміс Україна має піти?
компроміс це капітуляція?

хай франція піде на компроміс і віддасть Україні частину своєї території, в розмірі яка окупована москалями
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17.06.2022 01:14 Ответить
Макарон охренел? Какие компромиссы? ТОЛЬКО ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ!!!
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17.06.2022 01:46 Ответить
всі троє лягушатнік із німцем та італійцем всі -"друзі путіна"..для чого вони приїзжали? Тиснути на Зеленського віддати окупантам захоплене? але не вийшло і лягушатнік виправдовується ... хай йдуть під три черти.
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17.06.2022 02:07 Ответить
ПНХ , моня
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17.06.2022 04:42 Ответить
Про які компроміси з боку України говорить жабоїд?
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17.06.2022 05:10 Ответить
У Макрона вибори, він говорить те, що хочуть почути виборці
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17.06.2022 07:00 Ответить
НИКАКИХ КОМПРОМИСОВ в этой войне быть уже не может!
Либо развалиться и исчезнет москалькая ымперия, либо не будет Украины (по другому не выйдет)!
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17.06.2022 10:04 Ответить
Засунь компромиссы себе в задницу! Любой компромисс это оправдание агрессии *****! Это стимул к новым войнам!
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17.06.2022 10:14 Ответить
В экзистенциальной войне компромиссов быть не может.
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17.06.2022 11:12 Ответить
 
 