Пока не наступил момент, чтобы говорить о конце войны, поскольку ни Россия, ни Украина не готовы на компромиссы, - Макрон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, пока не наступил момент, чтобы говорить о конце войны, поскольку ни РФ, ни Украина не готовы на уступки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я знаю, что он пока не готов на уступки. Но и украинцы сейчас с такой смелостью и героизмом сопротивляются, что также и Украина не готова идти на какие-то уступки. Поэтому этот момент еще не наступил, чтобы говорить о конце, компромиссах. Я не знаю, каким будет этот конец. Я не в голове Путина, я не знаю достаточно его характера, темперамента. Я могу сказать, что он совершил роковую ошибку, свою страну впустил в историческую бездну, поскольку атаковал соседа, нарушил границу, территориальный суверенитет", - сказал Макрон журналистам в Киеве в четверг.
Он отметил, что в ближайшие недели покажут, "где предел возможного".
"Но пока украинская армия должна смело, решительно бороться, сопротивляться, и мы будем ей в этом помогать", - подчеркнул Макрон.
Пожалуйста, подождите...
Поки я бачу, якою немалою ціною дається нам кожен плюс-мінус кілометр...(позавчора з цвинтаря)
Дилемма, в принципе проста: или в тепле голодным, или сытым на холоде.
Які компроміси з боку України?
Це взагалі про що базар?
По всем другим компромиссам Макрон идёт на йух.
Мікрон, фатальна помилка - це коли ти вже "сходив", але тільки зараз згадав, що забув штани зняти, а це називається злочин! Міжнародний, проти людяності чи світового порядку - як тобі краще подобається. І це основа! Без неї, з тобою просто нема про що говорити, сахранятєль ліца, блдь.
Ми на своїй землі!
компроміс це капітуляція?
хай франція піде на компроміс і віддасть Україні частину своєї території, в розмірі яка окупована москалями
Либо развалиться и исчезнет москалькая ымперия, либо не будет Украины (по другому не выйдет)!