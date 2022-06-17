ФБР начало расследование, как американские чипы оказались в российской военной технике, - The Washington Post

Федеральное бюро расследований США начало изучать, как компьютерные чипы американских технологических компаний оказались в российском военном оборудовании, изъятом в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post

В частности, федеральные агенты стали опрашивать американские технологические компании.

По словам источников, агенты Минторговли США, обеспечивающие контроль за экспортом, проводят расследование вместе с ФБР, посещая компании, чтобы спросить о западных чипах и компонентах, найденных в российских радарных системах, дронах, танках, наземном оборудовании и прибрежных кораблях.

Собеседники издания заявляют, что "отследить этот процесс вплоть до американского поставщика", чтобы определить, "как он попал в эту систему вооружения".

Отмечается, что то, что чип определенной компании попал в российское вооружение, не означает, что в отношении этой компании начали расследование, но в США "начали расследование того, как чип этой компании попал в эту систему".

Непонятно, о каких именно компонентах идет речь. Но следователи из разных стран обнаружили западную электронику в российском оружии, которое оно использует в боях в Украине.

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