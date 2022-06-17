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ФБР начало расследование, как американские чипы оказались в российской военной технике, - The Washington Post

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чип

Федеральное бюро расследований США начало изучать, как компьютерные чипы американских технологических компаний оказались в российском военном оборудовании, изъятом в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post

В частности, федеральные агенты стали опрашивать американские технологические компании.

По словам источников, агенты Минторговли США, обеспечивающие контроль за экспортом, проводят расследование вместе с ФБР, посещая компании, чтобы спросить о западных чипах и компонентах, найденных в российских радарных системах, дронах, танках, наземном оборудовании и прибрежных кораблях.

Собеседники издания заявляют, что "отследить этот процесс вплоть до американского поставщика", чтобы определить, "как он попал в эту систему вооружения".

Отмечается, что то, что чип определенной компании попал в российское вооружение, не означает, что в отношении этой компании начали расследование, но в США "начали расследование того, как чип этой компании попал в эту систему".

Непонятно, о каких именно компонентах идет речь. Но следователи из разных стран обнаружили западную электронику в российском оружии, которое оно использует в боях в Украине.

Читайте: Спецслужбы США уничтожили российскую хакерскую сеть
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Топ комментарии
+51
Добраніч, українці. Спокійної нам всім ночі. Помоліться за наших хлопців.

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17.06.2022 00:27
+5
Россияне - воруют все и у всех .
ПОРА ЭТО ОБЪЯСНИТЬ ВСЕМУ МИРУ
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17.06.2022 07:55
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Правила форума Совет форумчан
знаешь куда ******* Богуслаев с конструкторами?
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17.06.2022 09:10 Ответить
да никуда...они и сейчас деребанят бюджет..во время войны..и всем насрать
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17.06.2022 09:43 Ответить
Ну, расскажи..
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17.06.2022 09:17 Ответить
ты думаешь это секрет???
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17.06.2022 09:44 Ответить
Мігрували
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17.06.2022 00:24 Ответить
Добраніч, українці. Спокійної нам всім ночі. Помоліться за наших хлопців.

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17.06.2022 00:27 Ответить
боневтік сцянович їх здав, молімося за них
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17.06.2022 08:58 Ответить
на "правді" спершу з'явилась ця стаття, так само з "чипами" в заголовку... копіпаст?
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17.06.2022 00:28 Ответить
ну вона, очевидно, в Washington Post спочатку з'явилася, от і пишуть всі.
мені в цьому подобається, що в нормальних країнах і розслідування проводять, і преса пише про все. а у нас - повне беззаконня, кишенькові прокурори і бандити і зрадники, такі, як, наприклад, Наумов, повністю безкарні.
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17.06.2022 09:44 Ответить
Это вопрос к говнюкам кукарекающим что "Европа на ничего не должна".
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17.06.2022 02:18 Ответить
Ой, а кто єто сдєлал?!
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17.06.2022 00:47 Ответить
"чесні-пречесні", "непідкупні", "принципові".
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17.06.2022 01:39 Ответить
Варто також дослідити та встановити, які кацапські свиноматки наклєпали свій ріднесенький звірячий непотре6, що нахрюкав на життя тисяч (!!!) мирних мешканців України.
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17.06.2022 03:25 Ответить
"параллельный импорт" - ординці вже схему розробили, треба це негайно зупинити
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17.06.2022 03:31 Ответить
Через треті країни
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17.06.2022 06:56 Ответить
Россияне - воруют все и у всех .
ПОРА ЭТО ОБЪЯСНИТЬ ВСЕМУ МИРУ
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17.06.2022 07:55 Ответить
В топології кожного чипу подвійного призначення західного виробництва зашита закладушка, яка виводить з ладу весь чип при отриманні певного сигналу.
Так от, замість того, щоб проводити довготривалі розслідування, американцям треба знищувати всі партії чипів, номери з яких засвітились у рашистських військових пристроях і озброєнні.
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17.06.2022 08:14 Ответить
1 ) Кожного

2) Звідки саме вам це відомо,чи це "на рівні легенд" ?
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17.06.2022 08:58 Ответить
Байки. Те що виробляють у США не може мати ніяких "зашитих закладушек". Собі дорожче вийде, бо якщо довідається про слабке місце ворог, то зможе вимикати зброю США.
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17.06.2022 09:05 Ответить
колись такі байки розповідали про японську техніку
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17.06.2022 11:54 Ответить
 
 