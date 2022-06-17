Я готов поехать в Россию, но только при выполнении Путиным предварительных условий, - Макрон
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности поехать в Россию, если это потребуется, но отметил, что такой визит может состояться только при предварительных условиях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Макрон заявил в интервью французскому телеканалу TF1.
"Кто-то не понимает, почему я продолжаю говорить с Путиным. Я делал это, потому что вижу в этом роль Франции. Визит в Россию? Для этого нужны предварительные условия, а значит жесты со стороны Путина. Я продолжу говорить с ним с ведома президента Украины и при условии, что это принесет пользу", – отметил президент Франции.
Он уточнил, что упомянутые им предпосылки по состоянию на сегодняшний день не выполнены.
Также Макрон заявил, что его отношения с Владимиром Зеленским не ухудшились из-за контактов с российской стороной. "Я был первым лидером, принявшим его между двумя турами (президентских выборов в 2019 году)", - напомнил президент Франции.
Находясь в Киеве, Макрон также рассказывал, что его звонки Путину нередко происходили по просьбе Киева, но чаще он звонил по собственной инициативе.
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Він привіз шість Цезарів.
Ці французькі САУ вже сьогодні переправили до України.
Проект P-268
16 июня Минобороны России опубликовало новые факты о деятельности биолабораторий на Украине, которые курировало министерство обороны США. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова, в этих учреждениях изучали опасные вирусы, способные передаваться через комаров. В частности, такие исследования велись в рамках проекта P-268.
- Заявленной целью проекта является изучение вирусов, способных инфицировать комаров рода Aedes. В соответствии с техническим заданием, вирусный препарат был наработан институтом в Киеве и доставлен в США для проведения полевых аэробиологических исследований, - сообщил Игорь Кириллов.
По его словам, интерес американских заказчиков к комарам данного вида - переносчикам лихорадки денге, Зика, желтой лихорадки, - неслучаен.
- Во время последней крупной вспышки желтой лихорадки в Африке (в 2013 году) было зафиксировано 170 тыс. случаев тяжелой формы заболевания, из которых 60 тыс. закончилось летальным исходом, - напомнил генерал.
С 2015 года - начала широкомасштабного финансирования Пентагоном украинских проектов, - в Луганской и Донецкой народных республиках были зафиксированы многочисленные случаи инфекционных болезней. Например, в 2016 году заболеваемость туляремией выросла по сравнению с 2007 годом в девять с половиной раз, отметил он.