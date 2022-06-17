РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13321 посетитель онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
10 606 31
Путин (29858) Россия (91262) Макрон (945)

Я готов поехать в Россию, но только при выполнении Путиным предварительных условий, - Макрон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путин,макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности поехать в Россию, если это потребуется, но отметил, что такой визит может состояться только при предварительных условиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Макрон заявил в интервью французскому телеканалу TF1.

"Кто-то не понимает, почему я продолжаю говорить с Путиным. Я делал это, потому что вижу в этом роль Франции. Визит в Россию? Для этого нужны предварительные условия, а значит жесты со стороны Путина. Я продолжу говорить с ним с ведома президента Украины и при условии, что это принесет пользу", – отметил президент Франции.

Также читайте: В результате встречи Зеленского с Макроном, Драги и Шольцем достигнуто 5 результатов, - Кулеба

Он уточнил, что упомянутые им предпосылки по состоянию на сегодняшний день не выполнены.

Также Макрон заявил, что его отношения с Владимиром Зеленским не ухудшились из-за контактов с российской стороной. "Я был первым лидером, принявшим его между двумя турами (президентских выборов в 2019 году)", - напомнил президент Франции.

Находясь в Киеве, Макрон также рассказывал, что его звонки Путину нередко происходили по просьбе Киева, но чаще он звонил по собственной инициативе.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Все таки якась користь була від візиту Макрона в Київ.
Він привіз шість Цезарів.
Ці французькі САУ вже сьогодні переправили до України.
показать весь комментарий
17.06.2022 01:05
+13
І заставлять срати в чумайдан...
показать весь комментарий
17.06.2022 02:05
+11
нагадай, коли це французи були "нашими" ворогами? коли Москва згоріла?
показать весь комментарий
17.06.2022 01:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не їдь, з тебе двійника зроблять...
показать весь комментарий
17.06.2022 01:00 Ответить
І заставлять срати в чумайдан...
показать весь комментарий
17.06.2022 02:05 Ответить
Все таки якась користь була від візиту Макрона в Київ.
Він привіз шість Цезарів.
Ці французькі САУ вже сьогодні переправили до України.
показать весь комментарий
17.06.2022 01:05 Ответить
Це що - на додачу до тієї шістки яка вже гримить на фронті? Тоді добре!
показать весь комментарий
17.06.2022 06:22 Ответить
Німці та французи завжди були нашими ворогами і завжди зраджували українців. Вони приїзжали на прохання ху..ла щоб тиснути на Зеленського але поїхали "не солоно хлєбавші"..ху..ло напевно їм обіцяв швидко захопити наш південь, а вони обіцяли не постачати нам важкої зброї та домовитись про припинення вогня....
показать весь комментарий
17.06.2022 01:07 Ответить
нагадай, коли це французи були "нашими" ворогами? коли Москва згоріла?
показать весь комментарий
17.06.2022 01:12 Ответить
Трохи більше як 100 років тому.
показать весь комментарий
17.06.2022 01:26 Ответить
ну, хіба що у вас обох з "Саша Киев" дівочі фамілії "Швєйк"
показать весь комментарий
17.06.2022 01:46 Ответить
Франція тоді пропонувала УНР протекторат,але пихаті відмовились та втратили все.Не знаєте історії,то не пишіть маячню.
показать весь комментарий
17.06.2022 02:57 Ответить
Коли французські війська в складі союзних військ ( де французи складали більшість) разом з британцями та турками розбили в Криму російську імперську армію в ході Кримської війни 1854-1856, тим самим примусивши російську імперію офіційно підписати акт капітуляції перед союзниками на конгресі в Парижі.
показать весь комментарий
17.06.2022 01:32 Ответить
жабоїди були "друзями куйла" разом з фріцами, коли в Мінську почали нарізати суверенну українську землю під фундамент нинішньої війни в України .Це був план куйла,створення підконтрольного рашисту "ордло" ,для дальнішої окупації не тільки Луганської і Донецької областей ,а всієї України.Треба думати, що те,чого зараз вимагають від куйла(повного звільнення всієї окупованої території України включно з Луганською ,Донецькою областями,та Кримом )потрібно було робити вже в 2014 році.Але вороги України в лиці фріців і жабоїдів взялися про "мирне врегулювання" війни ,без гарантів Будапештського паперу США І Англії (по -вказівці куйла,котрий їх не бажав бачити на переговорах.)котра вже тоді була розпочата рашистами і в кінцевому результаті починаючи з 2014 році вони фінансували приготування рашиста до нинішньої повномасштабної війни в Україні.Фріци збудували рашистам військовий полігон ,на котрому німецькі інструктори готовили рашистські окупаційні війска методами НАТО ,французи з італійцями поставляли зброю і комплектуючі в рашистську армію і багато багато "дружніх" кроків цих прорашистських холуїв зроблено саме для того,що сьогодні є в Україні.
показать весь комментарий
17.06.2022 09:26 Ответить
What?! Are you fucking kidding?
показать весь комментарий
17.06.2022 01:57 Ответить
Не то, чтобы врагами... По-моему, они, до сих пор не отдупляются, что "Украина - не россия". Макрону нужно напомнить, что, когда Францию "прижало" в "Столетней войне", то его предки не в москву ездили за помощью, а на Сечь.
показать весь комментарий
17.06.2022 09:00 Ответить
XIV век. Какая Москва ? Какая Сечь ?
показать весь комментарий
17.06.2022 10:08 Ответить
Ну помилився чоловік не 200 років . Це нічого не міняє . Такий епізод в Франції був . Івана Сірка по цей день у Франції пам'ятають.
показать весь комментарий
17.06.2022 10:24 Ответить
Еще не назвонился?
показать весь комментарий
17.06.2022 01:07 Ответить
Емануель такий смішний...) подаруйте йому хтось сімку з безлімітом, хай дійсно хоч спамом закидує путлера)
показать весь комментарий
17.06.2022 01:17 Ответить
Він тепер "матьорим" став, тепер буде х...лу в очі дивитись. От приїде до масковії, стане в коло недоїмперської кодли, і буде всім "в глаза смотрєть".
показать весь комментарий
17.06.2022 06:16 Ответить
Хоче наживо прослухати єпічєскую новину від керівника РХБЗ раїсії про бойових комарів??

Проект P-268

16 июня Минобороны России опубликовало новые факты о деятельности биолабораторий на Украине, которые курировало министерство обороны США. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова, в этих учреждениях изучали опасные вирусы, способные передаваться через комаров. В частности, такие исследования велись в рамках проекта P-268.

- Заявленной целью проекта является изучение вирусов, способных инфицировать комаров рода Aedes. В соответствии с техническим заданием, вирусный препарат был наработан институтом в Киеве и доставлен в США для проведения полевых аэробиологических исследований, - сообщил Игорь Кириллов.

По его словам, интерес американских заказчиков к комарам данного вида - переносчикам лихорадки денге, Зика, желтой лихорадки, - неслучаен.

- Во время последней крупной вспышки желтой лихорадки в Африке (в 2013 году) было зафиксировано 170 тыс. случаев тяжелой формы заболевания, из которых 60 тыс. закончилось летальным исходом, - напомнил генерал.

С 2015 года - начала широкомасштабного финансирования Пентагоном украинских проектов, - в Луганской и Донецкой народных республиках были зафиксированы многочисленные случаи инфекционных болезней. Например, в 2016 году заболеваемость туляремией выросла по сравнению с 2007 годом в девять с половиной раз, отметил он.
показать весь комментарий
17.06.2022 01:18 Ответить
Я думаю чому це у нас в Америці комарів немає, а вони виявляються все на Росію заслані, росіян кусати.
показать весь комментарий
17.06.2022 04:12 Ответить
Щоб ***** підмився умова, бо Макрон соленого не любить?
показать весь комментарий
17.06.2022 01:55 Ответить
Макрон ты походу гей
показать весь комментарий
17.06.2022 01:57 Ответить
Вылижи ему ещё очко придурок
показать весь комментарий
17.06.2022 02:03 Ответить
напевно звонив )(уйлу
показать весь комментарий
17.06.2022 02:19 Ответить
CONTEX® штопаний, ця мразота заявила про домовленість не поставляти танки та штурмову авіацію
показать весь комментарий
17.06.2022 03:43 Ответить
Барыня лягни и просють (с
показать весь комментарий
17.06.2022 03:50 Ответить
Заголовки в кацапосми после речи макрона: «Запад решил прекратить поставлять оружие Киеву»))))
показать весь комментарий
17.06.2022 05:29 Ответить
за кожний дзвінок нехай передає по 6 "Цезарів" і нехай дзвонить хоча б кожен день.
показать весь комментарий
17.06.2022 09:24 Ответить
уже секса по телефону недостаточно, пора переходить к более серьезным отношениям?
показать весь комментарий
17.06.2022 09:30 Ответить
 
 