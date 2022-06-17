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Новости Война в Украине
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На оккупированных территориях россияне создали 20 фильтрационных лагерей и тюрем, - Украина в ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

Российские захватчики создали не менее 20 фильтрационных лагерей и тюрем на временно оккупированных территориях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

"Есть еще много мест, где преступления не прекращаются. На оккупированных территориях обнаружено, по меньшей мере, 20 фильтрационных лагерей и тюрем", - сказал он.

Украинский посол напомнил о тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке - "мы очень хорошо знаем об ужасах, которые там творятся".

"И потому мы должны остановить распространение Россией этой тюрьмы по всей Украине", - подчеркнул Цымбалюк.

Глава украинской миссии в ОБСЕ также рассказал о случаях пыток, о гендерном насилии, похищении людей, что стало "частью российской политики по взлому свободы жителей оккупированных территорий Украины".

"Пока Херсонская и Запорожская области, по словам правозащитников, являются одними из лидеров по количеству похищений российскими военными в Украине", - заявил посол, приведя ряд примеров.

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Топ комментарии
+16
*******,
то чим не копія фашистів,

хіба що великих газових камер поки немає
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17.06.2022 01:46
+12
Я считаю что,программа где встретил рузького там и убей будет актуальна на весь мир и за это ни чего не будет, прям флэшь моб!
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17.06.2022 02:07
+11
Совдепія була гірше фашистів,але суд над тим режимом ще не проведений,тому маємо тепер наслідки.
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17.06.2022 02:53
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Правила форума Совет форумчан
*******,
то чим не копія фашистів,

хіба що великих газових камер поки немає
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17.06.2022 01:46 Ответить
Совдепія була гірше фашистів,але суд над тим режимом ще не проведений,тому маємо тепер наслідки.
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17.06.2022 02:53 Ответить
Я считаю что,программа где встретил рузького там и убей будет актуальна на весь мир и за это ни чего не будет, прям флэшь моб!
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17.06.2022 02:07 Ответить
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17.06.2022 02:18 Ответить
тоді я рекомендую тобі з дому не виходити, бо вб'ють ... ти ж російськомовний, замочуть тебе у сортирі та запишуть у рашисти
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17.06.2022 03:09 Ответить
Елєна теж не дуже)
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17.06.2022 07:08 Ответить
А пам'ятаєте як гобліни в цьому звинувачували українців? Знайте якщо гоблін когось в чомусь звинувачує то з дуже високою імовірністю він сам в цьому винен.

Звинувачує в десанті зсу на Зміїний і його смерті, значить це десант вс рф вмер. Звинувачує в 120к загиблих значить такі у нього втрати. Звинувачує в фашизмі значить вони самі фашисти.
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17.06.2022 04:10 Ответить
Покажите это ватникам, пусть закроют свои грязные рты https://m.youtube.com/watch?v=yYXu6CarHfY
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17.06.2022 04:56 Ответить
Потомки лагерных вертухаев из любой страны только зону сделать могут как у себя.
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17.06.2022 06:49 Ответить
ОБСЄ промоскальське нікчемне утворення
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17.06.2022 07:06 Ответить
 
 