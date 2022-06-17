На оккупированных территориях россияне создали 20 фильтрационных лагерей и тюрем, - Украина в ОБСЕ
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Российские захватчики создали не менее 20 фильтрационных лагерей и тюрем на временно оккупированных территориях Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
"Есть еще много мест, где преступления не прекращаются. На оккупированных территориях обнаружено, по меньшей мере, 20 фильтрационных лагерей и тюрем", - сказал он.
Украинский посол напомнил о тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке - "мы очень хорошо знаем об ужасах, которые там творятся".
"И потому мы должны остановить распространение Россией этой тюрьмы по всей Украине", - подчеркнул Цымбалюк.
Глава украинской миссии в ОБСЕ также рассказал о случаях пыток, о гендерном насилии, похищении людей, что стало "частью российской политики по взлому свободы жителей оккупированных территорий Украины".
"Пока Херсонская и Запорожская области, по словам правозащитников, являются одними из лидеров по количеству похищений российскими военными в Украине", - заявил посол, приведя ряд примеров.
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то чим не копія фашистів,
хіба що великих газових камер поки немає
Звинувачує в десанті зсу на Зміїний і його смерті, значить це десант вс рф вмер. Звинувачує в 120к загиблих значить такі у нього втрати. Звинувачує в фашизмі значить вони самі фашисти.