Резников о результатах "Рамштайна-3": Ключевое – будут качественные поставки. Не все можно озвучивать уже и сейчас
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Об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал в фейсбуке, подводя итоги двухдневного визита в Брюссель.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал в фейсбуке, подводя итоги крайне насыщенного двухдневного визита в Брюссель.
"Имел честь представлять наше государство на третьем заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", созданном по инициативе США. Ключевое: поставки будут. Качественные поставки. Но не все можно озвучивать уже и сейчас. Все будет впоследствии", - отметил он.
Резников сообщает, что также принял участие во встрече министров обороны стран Североатлантического Альянса. Кроме того, провел около десяти содержательных двусторонних встреч с коллегами.
"Важно, что впервые эта встреча прошла с четырьмя странами-не членами Альянса: среди приглашенных гостей - Украина, Грузия, Швеция и Финляндия. В ближайшее время будет рассматриваться вопрос членства Швеции и Финляндии в НАТО. Похоже, имел возможность обсудить с партнерами "НАТО де-факто". Рад, что коллеги подтвердили, что Украина - де-факто уже член этой семьи", - отмечает министр обороны нашей страны.
По его словам, все министры выразили поддержку Украинскому народу и Вооруженным Силам Украины.
"Я горжусь нашей армией. Горжусь тем, что все коллеги восторгаются нашими воинами, их победой. Они понимают, что мы боремся не только за Украину, но и за свободную Европу. Хочу искренне поблагодарить большого друга Украины и моего друга – министра обороны США Ллойда Остина ІІІ за лидерство, благодаря которому для поддержки Украины создан эффективный развивающийся механизм, уже охватывающий 50 стран", - продолжает он.
Резников также воспользовался возможностью выразить благодарность и обсудить практические вопросы с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, который сделал очень многое для того, чтобы силы обороны Украины имели больше возможностей для отпора российской агрессии.
"Считаю очень своевременной координацию усилий между Украиной, Великобританией и Турцией в вопросах решения гуманитарных проблем, о чем мы говорили с Беном Уоллесом и министром обороны Турции Хулуси Акаром", - добавляет глава Минобороны.
Также состоялись очень плодотворные разговоры с министром обороны Канады Анитой Ананд, министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен и министром обороны Германии Кристине Ламбрехт, министром обороны Норвегии Бёрном Арилдом Грамом, министром обороны Италии Лоренцо Гуэрени.
"Сказал благодарность за все формы поддержки, в первую очередь – поставки тяжелого вооружения. Подчеркнул, что время очень важно для Украины, ведь речь идет о жизни наших людей. Отдельная благодарность нашему близкому другу, соседу и большому партнеру - Польше. Народу и лично господину Мариушу Блащаку за существующую поддержку, дружеское плечо и новые важные решения для Украины. Но о них чуть позже", - резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
Притом в начале марта, когда вот пришли первые суммарные поставки, то дальше были заявления, что "мы все теперь делаем тайно". И какой результат аж до раммштайна первого был? Кроме хорошей идеи разборки самолетов и доставки их как запчастей почти ничего не было, ну еще может модернизация некоторой нашей техники и ее возвращение.
Единственный вариант в том, что США боятся, что их грузовое судно будет атаковано торпедами в нейтральных водах с грузом на борту. И поэтому они молчат. Это единственная причина, но если они реально боятся, во-первых, такой возможности это сделать, а, во-вторых, боятся того, что им придется отвечать против этой картонной разваленной армии, слившей половину рабочей техники в Сирии, то все действительно очень плохо. Считаю, что с шансом в 95% никакой крупной партии танков, РСЗО или гаубиц еще даже не грузили на корабль в США. И 5%, что их везут, а передадут уже тогда, когда приплывут в Польшу или куда-то еще.
Аж сльози навернулись...
З лютого місяця ти, міністр оборони, хоч раз був у військах, бачив, як вони забезпечені, як працює логістика?!
Сидиш лише в бункері з іншими "переможцями" у військовій формі...
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8 червня самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її "не відтягнув Захід". Вже більше ста днів Росія веде повномасштабну війну з Україною, використовуючи територію Білорусі. Завдяки потуранню білоруського диктатора гинуть тисячі українців. А в цей час "Украгазвидобування" витрачає 16 мільйонів, щоб купити 3 автомобілі МАЗ, які виробляє Мінський автомобільний завод.