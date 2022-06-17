РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13321 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Помощь Украине Война
8 655 13
Брюссель (594) война (46763) НАТО (8939) оружие (9383) помощь (6145) Резников (1168) Уоллес (180) Остин Ллойд (284)

Резников о результатах "Рамштайна-3": Ключевое – будут качественные поставки. Не все можно озвучивать уже и сейчас

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал в фейсбуке, подводя итоги двухдневного визита в Брюссель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал в фейсбуке, подводя итоги крайне насыщенного двухдневного визита в Брюссель.

"Имел честь представлять наше государство на третьем заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", созданном по инициативе США. Ключевое: поставки будут. Качественные поставки. Но не все можно озвучивать уже и сейчас. Все будет впоследствии", - отметил он.

Резников сообщает, что также принял участие во встрече министров обороны стран Североатлантического Альянса. Кроме того, провел около десяти содержательных двусторонних встреч с коллегами.

"Важно, что впервые эта встреча прошла с четырьмя странами-не членами Альянса: среди приглашенных гостей - Украина, Грузия, Швеция и Финляндия. В ближайшее время будет рассматриваться вопрос членства Швеции и Финляндии в НАТО. Похоже, имел возможность обсудить с партнерами "НАТО де-факто". Рад, что коллеги подтвердили, что Украина - де-факто уже член этой семьи", - отмечает министр обороны нашей страны.

По его словам, все министры выразили поддержку Украинскому народу и Вооруженным Силам Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон подтвердил существование ограничений на поставку Украине штурмовых самолетов и танков

"Я горжусь нашей армией. Горжусь тем, что все коллеги восторгаются нашими воинами, их победой. Они понимают, что мы боремся не только за Украину, но и за свободную Европу. Хочу искренне поблагодарить большого друга Украины и моего друга – министра обороны США Ллойда Остина ІІІ за лидерство, благодаря которому для поддержки Украины создан эффективный развивающийся механизм, уже охватывающий 50 стран", - продолжает он.

Резников также воспользовался возможностью выразить благодарность и обсудить практические вопросы с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, который сделал очень многое для того, чтобы силы обороны Украины имели больше возможностей для отпора российской агрессии.

"Считаю очень своевременной координацию усилий между Украиной, Великобританией и Турцией в вопросах решения гуманитарных проблем, о чем мы говорили с Беном Уоллесом и министром обороны Турции Хулуси Акаром", - добавляет глава Минобороны.

Читайте: В США заявили о рекордной скорости поставки оружия в Украину

Также состоялись очень плодотворные разговоры с министром обороны Канады Анитой Ананд, министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен и министром обороны Германии Кристине Ламбрехт, министром обороны Норвегии Бёрном Арилдом Грамом, министром обороны Италии Лоренцо Гуэрени.

"Сказал благодарность за все формы поддержки, в первую очередь – поставки тяжелого вооружения. Подчеркнул, что время очень важно для Украины, ведь речь идет о жизни наших людей. Отдельная благодарность нашему близкому другу, соседу и большому партнеру - Польше. Народу и лично господину Мариушу Блащаку за существующую поддержку, дружеское плечо и новые важные решения для Украины. Но о них чуть позже", - резюмировал он.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Мабуть щось знає.
показать весь комментарий
17.06.2022 07:42
+2
Прикапуйтеся, орки!
показать весь комментарий
17.06.2022 08:55
+2
Если грузовое судно под флагом США будет атаковано , то это будет акт агресии и casus belli на 100% . Вспомните , как США вступили в Первую мировую войну . Бояться должен будет тот , кто решится на такую атаку . Штаты могут отправить пароход с грузом в Европу , а в Украину перебросить то же количество такой же техники с европейских баз . Транзитное время с восточного берега Штатов до крупнейших европейских портолв - где-то 14 дней. Гдыня способна принимать океанские суда , если что .
показать весь комментарий
17.06.2022 11:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мабуть щось знає.
показать весь комментарий
17.06.2022 07:42 Ответить
Нет уверенности в этом. Когда что-то поставляют, то тут же по 5 фотографий погрузки на самолет и много заявлений. Это же политическая прибавка и серьезная озвучить это.

Притом в начале марта, когда вот пришли первые суммарные поставки, то дальше были заявления, что "мы все теперь делаем тайно". И какой результат аж до раммштайна первого был? Кроме хорошей идеи разборки самолетов и доставки их как запчастей почти ничего не было, ну еще может модернизация некоторой нашей техники и ее возвращение.

Единственный вариант в том, что США боятся, что их грузовое судно будет атаковано торпедами в нейтральных водах с грузом на борту. И поэтому они молчат. Это единственная причина, но если они реально боятся, во-первых, такой возможности это сделать, а, во-вторых, боятся того, что им придется отвечать против этой картонной разваленной армии, слившей половину рабочей техники в Сирии, то все действительно очень плохо. Считаю, что с шансом в 95% никакой крупной партии танков, РСЗО или гаубиц еще даже не грузили на корабль в США. И 5%, что их везут, а передадут уже тогда, когда приплывут в Польшу или куда-то еще.
показать весь комментарий
17.06.2022 08:04 Ответить
Если грузовое судно под флагом США будет атаковано , то это будет акт агресии и casus belli на 100% . Вспомните , как США вступили в Первую мировую войну . Бояться должен будет тот , кто решится на такую атаку . Штаты могут отправить пароход с грузом в Европу , а в Украину перебросить то же количество такой же техники с европейских баз . Транзитное время с восточного берега Штатов до крупнейших европейских портолв - где-то 14 дней. Гдыня способна принимать океанские суда , если что .
показать весь комментарий
17.06.2022 11:09 Ответить
триндів-триндів усю дорогу... а в кінці дороги трохи не витримав та й дав Маху...
показать весь комментарий
17.06.2022 08:13 Ответить
Прикапуйтеся, орки!
показать весь комментарий
17.06.2022 08:55 Ответить
Микола, Христом Богом молю, не мели язиком.
показать весь комментарий
17.06.2022 09:08 Ответить
Де-факто мы член, а де-юре - задница(
показать весь комментарий
17.06.2022 09:27 Ответить
Наоборот, де-юре член, а де-факто.....
показать весь комментарий
17.06.2022 12:27 Ответить
Я добре пригадую, що після Рамштайну-2 Рєзніков обіцяв рашистам якісь сюрпризи. де ж вони...
показать весь комментарий
17.06.2022 09:31 Ответить
Та пофіг...лідерам країн ЕС....подивились ,що оманському кодлу нема діла до понівечених міст України,десятки тисяч убитих,закатованих,десятки тисяч полонених українців....головне ,що бєняренигат не зброю скуповує для оборони України а відсудив вже у країни Україна мільярди...та й поїхали з БОГОМ...для чого їм рвати серце від ************** українських злодіїв при владі ?Якщо українське людство це влаштовує...то й живіть зі шкідниками,паразитами...якщо вас мільйони а не бажаєте справитись з 2-3 тисячами шакалів.... На країни ЄС ніхто не нападе.А ось зрадливе ,ненажерливе і тупе кодлооманське і спровокувало напад рашистів!
показать весь комментарий
17.06.2022 09:49 Ответить
Поставки F-35...засекречены...путлер сразу Капут...
показать весь комментарий
17.06.2022 10:25 Ответить
"Я пишаюся нашою армією"
Аж сльози навернулись...
З лютого місяця ти, міністр оборони, хоч раз був у військах, бачив, як вони забезпечені, як працює логістика?!
Сидиш лише в бункері з іншими "переможцями" у військовій формі...
показать весь комментарий
17.06.2022 10:43 Ответить
фсбшну агентуру при владі треба прибирати негайно
------
8 червня самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її "не відтягнув Захід". Вже більше ста днів Росія веде повномасштабну війну з Україною, використовуючи територію Білорусі. Завдяки потуранню білоруського диктатора гинуть тисячі українців. А в цей час "Украгазвидобування" витрачає 16 мільйонів, щоб купити 3 автомобілі МАЗ, які виробляє Мінський автомобільний завод.
показать весь комментарий
17.06.2022 11:38 Ответить
 
 