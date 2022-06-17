Войска РФ штурмуют Северодонецк и пытаются отрезать пути снабжения из Лисичанска, - ISW
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Российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк и одновременно пытаются отрезать наземные пути снабжения, которые обеспечивает соседствующий с ним Лисичанск.
Об этом свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.
Аналитики ISW при этом обращают внимание на слова Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что россияне одновременно атакуют на девяти направлениях.
Кроме того, в отчете отмечается заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексея Громова об изменении тактики россиян: они используют небольшие штурмовые группы вместо полноценных батальонно-тактических групп.
В то же время, украинские силы, вероятно, возобновили контрнаступательную операцию на запад и северо-запад от Изюма. По оценке аналитиков ISW, ее целью могут быть наземные пути снабжения, которые россияне используют для обеспечения оккупационных войск в районе Изюма и Лимана.
В отчете также сообщается, что взрыв в Чернобыевке, в результате которого погибли мирные жители, могли устроить россияне, чтобы настроить местное население против ВСУ.
Отмечается, что россияне могут устраивать атаки под фальшивым флагом возле Херсона, чтобы воспрепятствовать поддержке населения украинских контрнаступательных операций.
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