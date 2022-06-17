Украина не планирует нападение на Россию и захват ее территорий, - Резников

Первоочередной задачей является остановка российского нашествия, ведь российские преступники уничтожают все на территориях, которые им удается захватить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал в фейсбуке, подводя итоги чрезвычайно насыщенного двухдневного визита в Брюссель.

По его словам, для этого нам нужно быстрое усиление за счет поставок артиллерии, танков и бронетехники, средств ПВО и т.п.

Задачей второго этапа, как отметил Резников, является выход в кратчайшие сроки на линии разграничения и административную границу по состоянию на 24 февраля. Именно на этом мы сконцентрируемся.

"Наша глобальная цель – деоккупация и реинтеграция всех территорий Украины в международно признанных границах. Использовать оружие для нападения на Россию или захвата ее территорий Украина не собирается. Мы не Россия. И наши партнеры это понимают. Нам не нужно чужого. Мы защищаем свое: жизнь наших людей, наши земли. Мы освобождаем свободную Украину от российского нашествия. От убийц, мародеров и насильников", - добавляет он.

По словам Резникова, весь мир поддерживает нас в этом. Неоднократно лидеры стран отмечали, что Россия должна покинуть нашу территорию, вывести свои войска. Что Украина должна вернуть все свои территории в международно-признанных границах. Российские войска должны покинуть территорию Украины. И Крым, и Донбасс с Луганщиной. Об этом говорится в многочисленных резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Дальнейшая реинтеграция - один из ключевых и хрупких вопросов. Собственно, люди уже высказали свою позицию во всех городах, в том числе временно оккупированных, отправляя "асвабадителей" за российским кораблем на понятном террористам языке", - добавляет министр обороны.

Резников отметил, что также имел очень предметные и откровенные разговоры с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Европейского парламента Робертой Мецолой.

"Европейская и евроатлантическая интеграция остается неизменным курсом нашего государства. Мы заинтересованы наполнить это движение практическим содержанием и закрепить его в стратегических документах международного уровня, таких как Стратегическая концепция НАТО, утвержденная в конце июня в Мадриде. Украина уже доказала, что может быть надежным щитом Европы на востоке. Всестороннее сотрудничество с нашим государством открывает новые возможности для европейского сообщества", - добавляет он.

Именно поэтому восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая Крым, является приоритетом европейской безопасности и должно стать частью стратегии свободного мира.

"Тогда любой агрессор увидит, что пытаться достигать своих целей силой за счет других – это ошибка… Уже работаем над практическим воплощением достигнутых договоренностей. Ведь наши воины нуждаются в поддержке", – резюмирует Резников.

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