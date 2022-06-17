РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13306 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
4 388 42
армия РФ (15366) война (46763) Крым (26017) НАТО (8939) обстрел (20159) Россия (91262) Резников (1168)

Украина не планирует нападение на Россию и захват ее территорий, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

росія,санкції

Первоочередной задачей является остановка российского нашествия, ведь российские преступники уничтожают все на территориях, которые им удается захватить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал в фейсбуке, подводя итоги чрезвычайно насыщенного двухдневного визита в Брюссель.

По его словам, для этого нам нужно быстрое усиление за счет поставок артиллерии, танков и бронетехники, средств ПВО и т.п.

Задачей второго этапа, как отметил Резников, является выход в кратчайшие сроки на линии разграничения и административную границу по состоянию на 24 февраля. Именно на этом мы сконцентрируемся.

"Наша глобальная цель – деоккупация и реинтеграция всех территорий Украины в международно признанных границах. Использовать оружие для нападения на Россию или захвата ее территорий Украина не собирается. Мы не Россия. И наши партнеры это понимают. Нам не нужно чужого. Мы защищаем свое: жизнь наших людей, наши земли. Мы освобождаем свободную Украину от российского нашествия. От убийц, мародеров и насильников", - добавляет он.

По словам Резникова, весь мир поддерживает нас в этом. Неоднократно лидеры стран отмечали, что Россия должна покинуть нашу территорию, вывести свои войска. Что Украина должна вернуть все свои территории в международно-признанных границах. Российские войска должны покинуть территорию Украины. И Крым, и Донбасс с Луганщиной. Об этом говорится в многочисленных резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников о результатах "Рамштайна-3": Ключевое – будут качественные поставки. Не все можно озвучивать уже и сейчас

"Дальнейшая реинтеграция - один из ключевых и хрупких вопросов. Собственно, люди уже высказали свою позицию во всех городах, в том числе временно оккупированных, отправляя "асвабадителей" за российским кораблем на понятном террористам языке", - добавляет министр обороны.

Резников отметил, что также имел очень предметные и откровенные разговоры с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Европейского парламента Робертой Мецолой.

"Европейская и евроатлантическая интеграция остается неизменным курсом нашего государства. Мы заинтересованы наполнить это движение практическим содержанием и закрепить его в стратегических документах международного уровня, таких как Стратегическая концепция НАТО, утвержденная в конце июня в Мадриде. Украина уже доказала, что может быть надежным щитом Европы на востоке. Всестороннее сотрудничество с нашим государством открывает новые возможности для европейского сообщества", - добавляет он.

Именно поэтому восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая Крым, является приоритетом европейской безопасности и должно стать частью стратегии свободного мира.

"Тогда любой агрессор увидит, что пытаться достигать своих целей силой за счет других – это ошибка… Уже работаем над практическим воплощением достигнутых договоренностей. Ведь наши воины нуждаются в поддержке", – резюмирует Резников.

Также читайте: Встретился с Резниковым и рассказал, что некоторые генералы воюют как политики. Министр знает о большинстве проблем, - командир батальона "Свобода" Кузык
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
Так же как и слова лаврова "Россия на Украину не нападала."? Так и мы "на россию не нападем".
показать весь комментарий
17.06.2022 07:04
+17
Тільки зробимо декілька спецоперацій зі звільненням Брянскої, Бєлгородскої, Курскої та Ростовської народної республіки від гніту Московії.
показать весь комментарий
17.06.2022 07:26
+13
Ми просто проведемо спеціальну військову операцію по виносу рашистського біомусора за Урал
показать весь комментарий
17.06.2022 07:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так же как и слова лаврова "Россия на Украину не нападала."? Так и мы "на россию не нападем".
показать весь комментарий
17.06.2022 07:04 Ответить
Никогда не говори никогда.
показать весь комментарий
17.06.2022 07:25 Ответить
Ми просто проведемо спеціальну військову операцію по виносу рашистського біомусора за Урал
показать весь комментарий
17.06.2022 07:26 Ответить
Тільки зробимо декілька спецоперацій зі звільненням Брянскої, Бєлгородскої, Курскої та Ростовської народної республіки від гніту Московії.
показать весь комментарий
17.06.2022 07:26 Ответить
И разрушим Кремль. Обязательно. Это символ их Московского ханства
показать весь комментарий
17.06.2022 07:30 Ответить
Хоча б зіккурат чЛєніна, бо Кремль може бути під охороно міжнародних організацій, як пам'ятка чогось там.
показать весь комментарий
17.06.2022 08:01 Ответить
Половина Брянщини- це анексована в 1919 українська Стародубщина- колиска гетьманів і відомих родів козацької старшини- більшість храмів там побудовано на їх кошт
показать весь комментарий
17.06.2022 09:25 Ответить
Кубань - споконвічна українська територія. Там в селах населення досі українською спілкується.
показать весь комментарий
17.06.2022 09:55 Ответить
Кацапские территории нам не нужны. Но месть за Мариуполь, Бучу, Ирпень, Чернигов, другие города должна быть. Зло убившее десятки тысяч украинцев должно быть наказано. Кровь сотен детей, тысяч женщин и стариков убитых рашистами взывает к возмездию. Поэтому выгнать орков с территории Украины лишь половина дела
показать весь комментарий
17.06.2022 07:29 Ответить
Нападати на рашку не потрібно. Потрібно знищити їхні населені пункти (у відповідь на знищення українських) та знищити етнічних кацапів, щоб не робили пакостей.
показать весь комментарий
17.06.2022 07:30 Ответить
Резніков красава! не "колись" ми все зрозуміли їхній кінь теж каже, що вони не напали на Україну, і ми не нападемо аж жодного разу! Чесно-чесно!
показать весь комментарий
17.06.2022 07:32 Ответить
Тому луплять безкарно з Белгородщини по Харкову, а нам нізя. "Просто пєрєстать стрєлять".Так , пане Резнік?
показать весь комментарий
17.06.2022 07:40 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2022 09:57 Ответить
Не істери. Ми б'ємо, коли це потрібно. Русня закрила свої діри в ППО, тому складніше стало.
показать весь комментарий
17.06.2022 11:37 Ответить
А як щодо Криму? Це буде напад на маасковію, чи ні?
показать весь комментарий
17.06.2022 07:40 Ответить
А дарма.
показать весь комментарий
17.06.2022 07:42 Ответить
надіюся Рєзніков бреше, бо будемо мати нескінчену війну... на місці крємля дуже гарно буде виглядати звалище ядерних відходів, паркан то добре зроблений
показать весь комментарий
17.06.2022 07:53 Ответить
надеюсь на наше руководство, ну что оно как всегда пи.дит
показать весь комментарий
17.06.2022 07:59 Ответить
все правильно він каже нашим союзникам треба казати те що вони хочуть чути і те як реагує захід на те щоб не стріляти по мордору і наданні важкої зброї треба казати що ні ні тоді коли утримаємо вже побачимо по ходу , лавров також каже що вони не нападали на нас
показать весь комментарий
17.06.2022 08:02 Ответить
Это нелогично с точки зрения боевых действий. Россия и Беларусь не дали таких гарантий, какие вообще "гарантии" от них могут быть. И мы не должны. Таким заявлением мы не сдерживает десятки БТГ и, главное, кучу ПВО в этих местах. И все это ПВО поедет в Херсон, Запор и Северодонецк. И мы не сможем там летать, а раз не сможем летать, то и не сможем наступать, иначе нас самих порежут с самолетов, которые засекать единственно могут только летающие радары, не обязательно а-50, даже истребитель современный имеет мощный радар в носу.

С недостатком техники и превосходством в разведке, мобильности и управлении нужно выступать за расширение фронта, чтобы и у врага был недостаток, а кацапское управление крайне медленное и неманевренное. Поэтому они и идут стенка на стенку с прикрытием мощным, но там вся их имеющаяся техника, вообще вся, вывезли со всего мира, включая Сирию, Дальний Восток, Таджикистан, Армению, еще с других стран сняли, включая даже Северную Корею, корабли поразбирали ракеты поснимали с других флотов, чтобы перевезти сюда. У них нет запасной техники, кроме средних размеров одного резерва, которым могут куда-то ударить.
показать весь комментарий
17.06.2022 08:10 Ответить
Поскольку Мааац-Ква официально отменена, то всё до Урала- Украина, а дальше- Китай.
показать весь комментарий
17.06.2022 08:14 Ответить
Так, все правильно, тепер є можливість військовим шляхом звільнити і Крим, і Донбас. Кацапи самі розв'язали цю війну і отримають по повній...
показать весь комментарий
17.06.2022 08:18 Ответить
Це дуже потужна заява...такого ще не наважувався сказати ніхто...
показать весь комментарий
17.06.2022 08:48 Ответить
Україна буде проводити спецоперацію по звільненю земель від рашистів. Кубань, Ростов, Білгород, Курськ.
показать весь комментарий
17.06.2022 08:54 Ответить
Захватывать чужое нет, но уничтожить военный потенциал - да. Хорошо бы перемолоть армию россии, еще бы в котлах. Они самоуверенны и это наш козырь.
показать весь комментарий
17.06.2022 08:55 Ответить
Не знаю, які там в Резнікова плани, але прикордонні райони вглиб території оркостану на 70-80 км від українського кордону мають бути демілітарізовані та денацифіковані.
Інакше вони спокію нашим при-кордонним містечкам і селам не дадуть.
показать весь комментарий
17.06.2022 09:06 Ответить
Все вірно не планкємо, але в голові тримаємо Кубань наша
показать весь комментарий
17.06.2022 08:59 Ответить
Станем, браття, в бій кровавий від Сяну до Дону В ріднім краю панувати не дамо нікому; Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє, Ще у нашій Україні доленька наспіє.
показать весь комментарий
17.06.2022 09:47 Ответить
А Кубань і Азовське море це Україна! Тому звісно, ніякого нападу на територію РФ, лише забираємо своє!
показать весь комментарий
17.06.2022 09:07 Ответить
А я вже сподівався що після Криму повернемо анексовану у 1919 р. Стародубщину.
Більшість храмів там побудовано на кошти наших гетьманів і старшини. Це колиска багатьох гетьманських родів, в плані культурної цінності для України навіть Донецьк не йде в порівняння зі Стародубщиною
показать весь комментарий
17.06.2022 09:16 Ответить
офіційно:Резніков-зрадник!!! Ще й прізвище моцкальске
показать весь комментарий
17.06.2022 09:31 Ответить
Рашки не должно существовать
показать весь комментарий
17.06.2022 09:51 Ответить
Як нє?...
показать весь комментарий
17.06.2022 09:57 Ответить
Что за ахинея и чушь!?
Парашка напала на Украину и без "спецоперации" по физическому уничтожению кремлевских орков и пропагандонов НИКАК не обойтись, поэтому боевые действия и диверсии на ее территории 100% должны быть (и будут)!
Если для этого нужно будет спалить Москву, то надо будет ее спалить!
показать весь комментарий
17.06.2022 10:00 Ответить
не нападатимо, але спец-операцію проведемо
показать весь комментарий
17.06.2022 10:05 Ответить
Звісно, зараз ні, проте коли буде достатньо зброї, то ця обіцянка піде вслід за Будапештським меморандумом.
показать весь комментарий
17.06.2022 10:16 Ответить
Не варто робити такі заяви.
показать весь комментарий
17.06.2022 12:32 Ответить
Нашою глобальною метою повинна бути НЕ деокупація і реінтеграція всіх територій України, а дезінтеграція кацапстану і деокупація від кацапів етнічних територій теперішньої федерації.
Тобто, або справжня федерація з національними адміністративними одиницями, або в ідеалі розпад кацапстану на кілька державних утворень.
Читаймо Юрія Липу: головні його політологічні праці - "Призначення України" і "Розподіл росії".
показать весь комментарий
17.06.2022 13:40 Ответить
 
 