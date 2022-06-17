Китай хочет оставаться на стороне России и продолжает повторять ее пропаганду, - Госдеп США

Китай продолжает стоять на стороне России, совершившей полномасштабное вторжение в Украину, - несмотря на заявления Пекина о намерении сохранять нейтралитет в этой ситуации.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несмотря на то, что мы слышим от Китая о его позиции мнимого нейтралитета, он все же сделал свой выбор", - отметил он.

Прайс подчеркнул, что уже более трех месяцев прошло с начала вторжения РФ в Украину, и Китай предпочитает оставаться на стороне России - несмотря на зверства, насилия и убийства мирных людей российскими войсками, а также несмотря на вызовы глобальной продовольственной безопасности.

"Китай продолжает повторять российскую пропаганду, что очень тревожно", – заметил Прайс. Он объяснил, что китайская сторона "отзвучит и распространяет" четкую и очень опасную ложь россиян на многих фронтах. Кроме того, отметил представитель Госдепа, Китай и Россия и дальше уклоняются от своих обязательств постоянных членов Совета Безопасности ООН.

"Тот факт, что КНР во многом до сих пор отрицает зверства, имеющие место в Украине, те зверства, которые мы видели своими глазами благодаря сообщениям многих СМИ, я думаю, это говорит о партнерстве и выборе, который сделал Китай", - добавил спикер Госдепа.

Он также отметил о телефонном разговоре Си Цзиньпина и Путина, состоявшийся накануне.

"Эта позиция заявленного нейтралитета со стороны КНР является не более, чем пустым заявлением", - резюмировал представитель Госдепартамента США.

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