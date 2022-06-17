Китай хочет оставаться на стороне России и продолжает повторять ее пропаганду, - Госдеп США
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Китай продолжает стоять на стороне России, совершившей полномасштабное вторжение в Украину, - несмотря на заявления Пекина о намерении сохранять нейтралитет в этой ситуации.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Несмотря на то, что мы слышим от Китая о его позиции мнимого нейтралитета, он все же сделал свой выбор", - отметил он.
Прайс подчеркнул, что уже более трех месяцев прошло с начала вторжения РФ в Украину, и Китай предпочитает оставаться на стороне России - несмотря на зверства, насилия и убийства мирных людей российскими войсками, а также несмотря на вызовы глобальной продовольственной безопасности.
"Китай продолжает повторять российскую пропаганду, что очень тревожно", – заметил Прайс. Он объяснил, что китайская сторона "отзвучит и распространяет" четкую и очень опасную ложь россиян на многих фронтах. Кроме того, отметил представитель Госдепа, Китай и Россия и дальше уклоняются от своих обязательств постоянных членов Совета Безопасности ООН.
"Тот факт, что КНР во многом до сих пор отрицает зверства, имеющие место в Украине, те зверства, которые мы видели своими глазами благодаря сообщениям многих СМИ, я думаю, это говорит о партнерстве и выборе, который сделал Китай", - добавил спикер Госдепа.
Он также отметил о телефонном разговоре Си Цзиньпина и Путина, состоявшийся накануне.
"Эта позиция заявленного нейтралитета со стороны КНР является не более, чем пустым заявлением", - резюмировал представитель Госдепартамента США.
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Такая же слабая позиция инфантилизма и умиротворения, которая всегда приводит к войнам. Ну, ждите ядерных ракет по своей территории. Мы их боимся куда меньше, итак жизнь несладкая рядом с двумя "братскими" народами.
Тож або захід стане науковою лабораторією Китаю, або Китай залишиться фабрикою заходу. Чесно, не знаю як налаштовані прості китайці - імперія, чи економіка, і наскільки вони підтримають режим
Китайцы всполошились:
- Слушайте американцы! Мы так не договаривались! Если будете стрелять - то только по европейской части России ! Сибирь и Дальний Восток - сфера наших экономических интересов!
Американцы отвечают:
- Ничего! Сибирь большая - расселитесь на свободных от радиоактивного заражения местах!
Справжній легітимний Китай зараз знаходиться на о. Тайвань
Просто вони в своїй комуняцькій оголтєлості не можуть себе стримувати, коли мова заходить про Тайвань.
А от з Індією, природним ворогом Китаю, Україна могла б задружитися, от би МЗС доклав до цього зусиль.
ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
А воюют китайцы отвратно и прекрасно знают об этом.Но их количество потрясает и пугает многих.