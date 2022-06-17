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Китай хочет оставаться на стороне России и продолжает повторять ее пропаганду, - Госдеп США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

китай

Китай продолжает стоять на стороне России, совершившей полномасштабное вторжение в Украину, - несмотря на заявления Пекина о намерении сохранять нейтралитет в этой ситуации.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несмотря на то, что мы слышим от Китая о его позиции мнимого нейтралитета, он все же сделал свой выбор", - отметил он.

Прайс подчеркнул, что уже более трех месяцев прошло с начала вторжения РФ в Украину, и Китай предпочитает оставаться на стороне России - несмотря на зверства, насилия и убийства мирных людей российскими войсками, а также несмотря на вызовы глобальной продовольственной безопасности.

"Китай продолжает повторять российскую пропаганду, что очень тревожно", – заметил Прайс. Он объяснил, что китайская сторона "отзвучит и распространяет" четкую и очень опасную ложь россиян на многих фронтах. Кроме того, отметил представитель Госдепа, Китай и Россия и дальше уклоняются от своих обязательств постоянных членов Совета Безопасности ООН.

"Тот факт, что КНР во многом до сих пор отрицает зверства, имеющие место в Украине, те зверства, которые мы видели своими глазами благодаря сообщениям многих СМИ, я думаю, это говорит о партнерстве и выборе, который сделал Китай", - добавил спикер Госдепа.

Он также отметил о телефонном разговоре Си Цзиньпина и Путина, состоявшийся накануне.

"Эта позиция заявленного нейтралитета со стороны КНР является не более, чем пустым заявлением", - резюмировал представитель Госдепартамента США.

Читайте: Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину: лидер Китая не считает РФ агрессором
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Топ комментарии
+12
сподіваюсь, Захід потихеньку почне відсікати Китай від своїх ринків (там, де це буде безболісно)
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17.06.2022 08:31
+11
Досить називати Китаєм цю комуняцьку ДНР яки виросла до рівня держави!
Справжній легітимний Китай зараз знаходиться на о. Тайвань
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17.06.2022 09:11
+10
Це для когось новина чи що? Головне щоб жовтопикі не пхали сюди свого носа. Хай там на сибірі "підтримують" кацапню випилюючи тайгу нахер.
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17.06.2022 08:28
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Напомните, какой уголовный срок получил предатель Киссинджер, который прямо играл на руку кацапам и получал от них бабки? Ах, живет припеваючи, а не гниет в тюрьме. Зато сами американцы в 2000-ом году на праймериз сливают фейки про Маккейна, чтобы продвинуть своего идиота. Когда Маккейн никогда бы не позволили Путину даже рот открывать про захват Украины, про Грузию вообще молчу.

Такая же слабая позиция инфантилизма и умиротворения, которая всегда приводит к войнам. Ну, ждите ядерных ракет по своей территории. Мы их боимся куда меньше, итак жизнь несладкая рядом с двумя "братскими" народами.
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17.06.2022 08:17 Ответить
прості речі і прості рішення існують тільки в уяві зекоманди. у США діють різні сили, демократи - і республіканці, ліві - і праві, прихильники нормальних людських цінностей - і прихильники путлера. повно всяких корисних ідіотів - і просто підсосників пуйла. і ці всі підсосники роблять свою справу будь здоров, а путлеристи, як відомо, нічим не гребують у справі пропаганди, облуди, брехні і нав'язуванні світу свого гнилого гнійного дискурсу. ні проплаченими статтями, ні проплаченими постами, ні ліваками, ні ботами, нічим.
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17.06.2022 09:23 Ответить
Це для когось новина чи що? Головне щоб жовтопикі не пхали сюди свого носа. Хай там на сибірі "підтримують" кацапню випилюючи тайгу нахер.
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17.06.2022 08:28 Ответить
сподіваюсь, Захід потихеньку почне відсікати Китай від своїх ринків (там, де це буде безболісно)
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17.06.2022 08:31 Ответить
Так само українці мають бойкотувати китайські бренди, наскільки це можливо.
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17.06.2022 09:18 Ответить
Китай здебільшого допускали на ті ринки, щоб не було болісно в разі чого. Але зараз буде ще жорсткіше, в цілому прорахунок був коли почали вирощувати цих двох без реальної зміни режимів. І Китай це вже також ринок і великий ринок, на якому продається дуже багато дорогих, складних, і технологічних товарів з заходу.
Тож або захід стане науковою лабораторією Китаю, або Китай залишиться фабрикою заходу. Чесно, не знаю як налаштовані прості китайці - імперія, чи економіка, і наскільки вони підтримають режим
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17.06.2022 10:16 Ответить
"Прості китайці" налаштовані саме так, як і "прості росіяни" - як їхня пропаганда їх налаштувала. Китай - комуністична держава на кшталт СРСР, там не має громадянських свобод.
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17.06.2022 14:27 Ответить
надо ыщё чего-нибудь на али прикупить, а то позиция кетая не слишком понятная
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17.06.2022 08:36 Ответить
В ответ на очередное «быкование» министра иностранных дел РФ Лаврова в Стокгольме США приняли решение перебросить две группы стратегических бомбардировщиков В-1В из Португалии в Польшу и Румынию

Китайцы всполошились:

- Слушайте американцы! Мы так не договаривались! Если будете стрелять - то только по европейской части России ! Сибирь и Дальний Восток - сфера наших экономических интересов!

Американцы отвечают:
- Ничего! Сибирь большая - расселитесь на свободных от радиоактивного заражения местах!
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17.06.2022 08:37 Ответить
Х@йло коли був на олімпіаді в Пекіні , то був договорняк з Сі : рашка нападає на Україну , китайці на Тайвань , такий собі дерибан . І китайози мають рило в пушку , це про уйгурів і нетільки .
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17.06.2022 09:05 Ответить
Китаец-это тот же кацап,только прищуреный.А может и похуже будет.Китай поглотит рашку,но на этом не остановится.Сытая,заплывшая жирком Европа-лакомый кусочек.
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17.06.2022 09:05 Ответить
Кремль полностью исказил заявления Си Цзиньпина по итогам вчерашних переговоров с Путиным.
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17.06.2022 09:07 Ответить
Досить називати Китаєм цю комуняцьку ДНР яки виросла до рівня держави!
Справжній легітимний Китай зараз знаходиться на о. Тайвань
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17.06.2022 09:11 Ответить
Хитрожопий китаєць, там ще турки є і нашим і вашим .
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17.06.2022 09:19 Ответить
Не только Китай, но и Южная Америка, африканские страны и арабские шейхи начинают вести себя все более нагло по отношению к Америке. По сути США смогли мобилизовать только союзников и сателлитов. Начинается переосмысление мировой американской гегемонии.
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17.06.2022 09:27 Ответить
Чим більше американці будуть вибирати Обамів та Бідонів у президенти, тим менше отой гегемонії США залишиться у світі. Роні Рейганович дивиться на Америку с того світу, та й думає, що з народом стало?
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17.06.2022 10:42 Ответить
В часи рейгана там ще не було стільки мексів, латиносів і індусів... тому не президенти змінились а електорат став іншим за стільки років... Еліта США виходить з тих настроїв що в них є...
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17.06.2022 11:06 Ответить
Он Іван Яковина розказує, що у Сі великі політичні і фінансові проблеми. і буцімто ніколи Китай не буде заїдатися із Заходом, бо Захід дає їм роботу, замовлення, технології, гроші та ін.
Просто вони в своїй комуняцькій оголтєлості не можуть себе стримувати, коли мова заходить про Тайвань.
А от з Індією, природним ворогом Китаю, Україна могла б задружитися, от би МЗС доклав до цього зусиль.
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17.06.2022 09:27 Ответить
Индусы ещё те *************. Они любители путенга и совка. Легче с китайцами общий язык найти. Им нужен китайский дальний восток, нам нужн рашка в границах московии. Тут у нас хоть какие-то общие цели есть.
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17.06.2022 11:02 Ответить
КИТАЮ ВЫГОДНО ПРОДОЛЖЕНИЕ ВОЙНЫ. ОН ПРОСТО ВОЗЬМЕТ ТЕПЛЕНКОГО И БЕЗОРУЖНОГО . ВОТ ЭТО ЕГО ЦЕЛЬ . А ПОКА ПОЛЬЗУЕТСЯ ДЕШЕВЫМИ РЕСУРСАМИ.
ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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17.06.2022 09:30 Ответить
Для китаю звірства - це пустий звук, у них люди - сміття, отним мільйоном менше чи більше, вони й не помітять. Їх відношення до своїх людей таке саме, яу у парашці. Тому людське життя не має для них ніякої цінності.
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17.06.2022 09:35 Ответить
Нерешительность Запада и его нежелание добиваться решительный победы Украины убедит Китай, что демократический мир труслив, корыстен вне всякой меры и не способен идти даже на малейший риск при угрозе столкновения с более-менее серьезным противником. Китай также убедиться еще раз в преимуществах собственной системы управления и принятия решений, в которой не надо постоянно оглядываться на избирателей, гигантское большинство из которых в любой стране - полные идиоты, не способные ни думать, ни понять в чем заключаются их собственные интересы. И будет действовать для достижения своих стратегических целей, полагаясь не на трусливых и жадных обывателей, а на компетентный, лояльный а главное единый резерв кадров, которые видят свою будущее в успехе общего дела, а не в постоянной борьбе друг с другом.
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17.06.2022 09:45 Ответить
Поддержка паРашки китайкими маразматиками - это оправдание своего собственного вторжения в Тайвань, а они теперь ТОЧНО ВТОРГНУТЬСЯ в Тайвань и получать не просто "санкции", а прямую войну с США и Японией!
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17.06.2022 09:52 Ответить
Китай за свою историю не выиграл НИ ОДНОЙ войны, но всех победителей-захватчиков он успешно "окитаил" подсовывая победителям в жены своих баб, и через пару поколений завоеватели становились китайцами.
А воюют китайцы отвратно и прекрасно знают об этом.Но их количество потрясает и пугает многих.
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17.06.2022 09:58 Ответить
Ну так им и воевать особо не нужно, гены - доминантные, достаточно подсунуть своих баб/мужиков и через пару поколений "окитайленый" народ сам превратится в китайцев. Это, кстати, в паРаше уже потихоньку происходит - местные самки предпочитают выходить замуж за китайцев - работящих и хороших семьянинов, а не за алкашню кацапскую.
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17.06.2022 13:16 Ответить
Це як з українців москвоязичних кріпаків мааскви зробили? Чи як яничарів з козаків штампували?
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17.06.2022 21:55 Ответить
Ех, китайці! Вам теж пора свого Сийла змінювати, а то ризикуєте дуже багато втратити. Я маю на увазі народ, пересічних китайців...
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17.06.2022 10:35 Ответить
так пошліть до піна кращого друга китаю ара хамію.
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17.06.2022 11:14 Ответить
 
 