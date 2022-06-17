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война (46763) Николаев (2009) обстрел (20159) Сенкевич (181)

Рашисты ударили ракетами по Николаеву, один человек погиб, 6 ранены, в том числе ребенок. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

Российские оккупационные войска с утра обстреляли Николаев.

Об этом в Telegram сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром российские оккупанты снова ударили ракетами по Николаеву. Пострадали жилые дома. На месте работают спасатели, медики и коммунальщики. Детальнее о последствиях обстрела сообщу вам позже", - отметил глава города.

В то же время глава ОГА Виталий Ким проинформировал, что в результате ракетного удара утром пострадали 4 жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры. Сейчас известно об одном погибшем, 6 человек ранены, в том числе один ребенок. Ведутся спасательные работы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева и два района области, ранены 11 человек, - ОВА

Автор: Анастасія Потіха
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Кацапські вбивці-горіти вам всім у пеклі...
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17.06.2022 08:31 Ответить
Вони ітак у пеклі, але бажають щоб у цьому пеклі був увесь світ
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17.06.2022 08:58 Ответить
Миколаїв та Одеса - це їхні наступні цілі. Будуть хєрачити, сцуки.
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17.06.2022 09:16 Ответить
якби ж ми змогли дістати всі їхні кораблі..., весь чорноморський флот раши - на морському дні, на радість дайверам..
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17.06.2022 10:26 Ответить
Звичайно ми могли знищити весь російський флот, якби нарід вибрав Президентом "баригу", а не "мальчіка, которий не варуєт", То за рік у нас точно було до 10 дивізілонів ракетних комплесів "Нептун", і можливо після цього пуйло і не наважилося нападати. Длшя цього потрібно було взяти з казни всього 3% грошей, що зарили в дороги, які сьогодні добряче служать ворогу в Херсонській, Запорієькій і Миколаївській областях.Також за рік було декілька дивізіонів "Сапсанів" і "Грім 2", дальність яких до 500 км., а так, вумний нарід має бпачити своїми і відчути своїми сраками, як думати сраками і вухами.
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17.06.2022 16:24 Ответить
За буксир решили отомстить, убив мирных.
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17.06.2022 12:32 Ответить
Поки Херсон не зачистимо ці кончені рашисти не дадуть спокою Миколаєву!
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17.06.2022 14:16 Ответить
Хто буде зачищати Херсон, ті що його здали? А гроші хто буде віддавати за здачу? Сьогодні за здачу півдня України, в тому числі і Маріуполя ми втратили десятки тисяч мирних життів і тисячі військових. Втратили найбільшу АЕС і все Азовське мору з пляжами і домами відпочинку, рибними запасами, портами, кораблями, катерами та іншими спорудами.Ви чули звіт по рослідуванню цієї справи? Вам назвали осіб, які це зробили? Хто дав команду провести розмінування і не підривання мостів? Хто втік і не видав зброю? Хто кликав на шашлики і не створив жодного блокпоста, а навпаки прибрали танкові перешколди? Хто здав в полон тисячі найкращих захисників Украни в Маріуполі? Не на часі? А про Іловайськ кричали на другий день і вимагали посадки винних, хоча знали, що винну були кацапи, які ввели свої війська на нашу територію. Що заважає тим дикторам і дикторкам із 112 каналу, які про це кричали тоді, кричати сьогодні на "Єдиному Бенязеляканалі"?
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17.06.2022 16:31 Ответить
 
 