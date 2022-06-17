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В результате агрессии РФ в Украине 322 ребенка погибли и более 581 ранены, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

По состоянию на утро 17 июня 2022 более 900 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 322 ребенка погибли и более 581 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 301, Харьковской - 170, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 54, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 30, Сумской - 17", - говорится в сообщении.

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 2 девочек 12 лет и мальчика и девочки 5 лет в результате обстрелов войсками РФ г. Мариуполь Донецкой области в период с марта по май.

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Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2028 учебных заведений. Из них 209 разрушены полностью.
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17.06.2022 10:16 Ответить
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17.06.2022 15:41 Ответить
 
 