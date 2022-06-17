Оккупанты утром обстреливали Сумщину из минометов, всего 30 "прилетов", жертв нет, - ОВА

Российские оккупанты утром обстреливали Хотинскую громаду в Сумской области.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Около 5 утра враг начал обстреливать из миномета Хотинскую громалу. Всего 30 приходов. Жертв и разрушений предварительно нет", – рассказал он.

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