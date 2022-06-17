РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13202 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Помощь Украине Война
3 364 26
война (46763) Португалия (170)

Португалия пока не готова предложить Украине оружие, но может подготовить военных, – министр обороны Каррейрас

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

каррейрас

Португалия готова обучать украинских военнослужащих, но вопрос об отправке дополнительных военных материалов не обсуждается.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом заявила министр обороны Гелена Каррейрас.

"В настоящее время вопрос об отправке дополнительных военных материалов не обсуждается", - отметила министр.

Она уточнила, что обсуждается вопрос "обучения украинских солдат и вооруженных сил в Португалии", например, маневрирование танками "Leoaprd", "техники, которая у них есть и для которой им нужно учить своих солдат".

"У нас уже есть оценка того типа обучения, который мы можем предложить", – добавила глава Минобороны Португалии.

Признав, что от украинской власти пока не было "конкретного запроса", министр сказала, что есть мнение, что у них "возникнет необходимость".

"Если будет решение Украины – а мы всегда работаем в этом направлении, то есть мы реагируем в соответствии с потребностями Украины – это обучение может быть предоставлено сразу", - добавила она.

Также читайте: Португалия направила в Украину самолет с военным оборудованием, - премьер Кошта
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Михайло Чупрін

@UkropKL

·
15 год

А знаєте чому ООН виплачує переселенцям всього 2220грн? А тому що у нас це встановлений законом прожитковий мінімум , був би він 6000 то платили б 6000.

@ZelenskyyUa
, не бажаєш спробувати пожити на 2220грн, чи може такі ВР затвердить реальну суму ????
показать весь комментарий
17.06.2022 09:17
+10
Украина по факту 8 лет в состоянии войны с кремлевским крысам ...
Чему могут научить Португалы Украинские войска с боевым опытом?
показать весь комментарий
17.06.2022 09:22
+6
Ну так то, ради справедливости, Португалия в позднее средневековье и новое время и сама вела агрессивную внешнюю политику, иной раз превосходя испанию по захватам территорий и колоний. А уж как их флоты соперничали... В общем бодаться между собой у них давняя добрая традиция)
показать весь комментарий
17.06.2022 09:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Португалія подібна до України тим, що теж має агресивного імперіалістичного сусіда, який не давав їй спокійно жити. Але вони вистояли, відстояли свій суверенітет. і ми відстоїмо.
показать весь комментарий
17.06.2022 09:16 Ответить
У вас все нормально с географией было в школе?!
Посмотрите на карту!
Где у Португалии агрессивный сосед?
показать весь комментарий
17.06.2022 09:31 Ответить
Іспанія, почитайте історію цих країн!
показать весь комментарий
17.06.2022 09:33 Ответить
Іспанія. Вивчайте історію!
показать весь комментарий
17.06.2022 09:36 Ответить
все вірно написав, так і було, правда ще в 16-17-му століттях.
показать весь комментарий
17.06.2022 09:51 Ответить
Ну так то, ради справедливости, Португалия в позднее средневековье и новое время и сама вела агрессивную внешнюю политику, иной раз превосходя испанию по захватам территорий и колоний. А уж как их флоты соперничали... В общем бодаться между собой у них давняя добрая традиция)
показать весь комментарий
17.06.2022 09:56 Ответить
Михайло Чупрін

@UkropKL

·
15 год

А знаєте чому ООН виплачує переселенцям всього 2220грн? А тому що у нас це встановлений законом прожитковий мінімум , був би він 6000 то платили б 6000.

@ZelenskyyUa
, не бажаєш спробувати пожити на 2220грн, чи може такі ВР затвердить реальну суму ????
показать весь комментарий
17.06.2022 09:17 Ответить
якщо не платити комуналку,то прожити на 2200 одній людині можна з присвистом і піснею .Особисто я з власних заощаджень підтримую армію,а живу на мамину пенсію 2900 грн,причому влітку 700 грн йде на комуналку,а на решту нас двоє живе,і з голоду ніхто не вмер.Просто треба їсти кашу з м*ясом,а не м*ясо з кашею.
показать весь комментарий
17.06.2022 11:38 Ответить
Скоро самі ставатимети в чергу на навчання своіх війскових.....
показать весь комментарий
17.06.2022 09:22 Ответить
Украина по факту 8 лет в состоянии войны с кремлевским крысам ...
Чему могут научить Португалы Украинские войска с боевым опытом?
показать весь комментарий
17.06.2022 09:22 Ответить
Обучают управлять ТЕХНИКОЙ, которую передали или передают.
показать весь комментарий
17.06.2022 09:36 Ответить
Португали де, коли і з ким воювали?,Який у них досвід? Португали мали би вчитися у наших військових під Слов"янськом, Харковим, Сєвєродонецьуом, Золотим... як воювати. "Вояки" з указками та плакатами у теплих приміщеннях...
показать весь комментарий
17.06.2022 09:56 Ответить
Обучением работы на НАТОвской технике - тоже очень не мало - там же все кнопки и джойстики на немецком либо английском - тут надо геймеров в танки садить.
показать весь комментарий
17.06.2022 09:36 Ответить
Ось і диванно-штурмові війська пригодились 💪💪💪
показать весь комментарий
17.06.2022 09:46 Ответить
Та ладно,совместить приятное с полезным.пацанам с передовой тоже отдых нужен,а Португалия в этом плане то шо надо.
Но отправлять только с передовой,а не блатных со львовских фронтов.
показать весь комментарий
17.06.2022 11:01 Ответить
Пенсии старикам с 1 июля увеличат на почти 100 гривней...
Заживем...
показать весь комментарий
17.06.2022 09:25 Ответить
хе-хе, моєму татові на 10 грн збільшили
я вас не впізнаю із українським прапорцем
показать весь комментарий
17.06.2022 09:47 Ответить
З українським прапорцем я на цьому сайті з Майдану Ющенка у 2004 році...
показать весь комментарий
17.06.2022 10:22 Ответить
і за те треба дякувати,економіка в попелі,не дадуть західного траншу грошей,то і пенсії не буде чим платити
показать весь комментарий
17.06.2022 11:55 Ответить
Світ жорстокий, їм наша біда і наше горе десь... а наших військових хочуть навчати, наші самі ще можуть навчати когось.
показать весь комментарий
17.06.2022 09:31 Ответить
вы только футболеров подготовить можете...
показать весь комментарий
17.06.2022 09:42 Ответить
дуже дивно, наче багато українців в Португалії, могли б і натиснути на уряд.
показать весь комментарий
17.06.2022 09:52 Ответить
У них же там права голоса нет.
А беженцам Португалия помогает давно, ещё с февраля.
показать весь комментарий
17.06.2022 10:52 Ответить
Лучше бы предложили санаторно-курортную реалибитацию раненых воинов, это помогло бы больше!
показать весь комментарий
17.06.2022 10:12 Ответить
приїжджайте самі навчитеся.
показать весь комментарий
17.06.2022 10:31 Ответить
Они хоть знают как калаш держать ?
Пусть учат Германию.
показать весь комментарий
17.06.2022 11:47 Ответить
 
 