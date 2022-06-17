Португалия пока не готова предложить Украине оружие, но может подготовить военных, – министр обороны Каррейрас
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Португалия готова обучать украинских военнослужащих, но вопрос об отправке дополнительных военных материалов не обсуждается.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом заявила министр обороны Гелена Каррейрас.
"В настоящее время вопрос об отправке дополнительных военных материалов не обсуждается", - отметила министр.
Она уточнила, что обсуждается вопрос "обучения украинских солдат и вооруженных сил в Португалии", например, маневрирование танками "Leoaprd", "техники, которая у них есть и для которой им нужно учить своих солдат".
"У нас уже есть оценка того типа обучения, который мы можем предложить", – добавила глава Минобороны Португалии.
Признав, что от украинской власти пока не было "конкретного запроса", министр сказала, что есть мнение, что у них "возникнет необходимость".
"Если будет решение Украины – а мы всегда работаем в этом направлении, то есть мы реагируем в соответствии с потребностями Украины – это обучение может быть предоставлено сразу", - добавила она.
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Посмотрите на карту!
Где у Португалии агрессивный сосед?
@UkropKL
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15 год
А знаєте чому ООН виплачує переселенцям всього 2220грн? А тому що у нас це встановлений законом прожитковий мінімум , був би він 6000 то платили б 6000.
@ZelenskyyUa
, не бажаєш спробувати пожити на 2220грн, чи може такі ВР затвердить реальну суму ????
Чему могут научить Португалы Украинские войска с боевым опытом?
Но отправлять только с передовой,а не блатных со львовских фронтов.
Заживем...
я вас не впізнаю із українським прапорцем
А беженцам Португалия помогает давно, ещё с февраля.
Пусть учат Германию.