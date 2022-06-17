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С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простятся в Киеве 18 июня

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

ратушний

Прощание с активистом, разведчиком 93-й бригады Холодный Яр Романом Ратушным состоится 18 июня в Киеве.

Об этом сообщает ОО "Захистимо Протасів Яр", передает Цензор.НЕТ.

Прощание с Романом Ратушным пройдет в субботу 18 июня.

10.00 Михайловский собор - Заупокойная служба

12.00 Майдан Независимости (под стеллой) - Прощание на Майдане

14.00 Байковое кладбище - Погребение.

Приходите почтить и провести Романа в последний путь", - говорится в сообщении.

Читайте: "Удар под дых целому поколению": Воспоминания друзей киевского активиста Романа Ратушного, погибшего в бою против российских оккупантов
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