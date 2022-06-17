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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15366) война (46763) Генштаб ВС (4284) уничтожение (3834) техника (1542) потери (3859)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 33 150 человек, 215 самолетов, 180 вертолетов, 1456 танков и 3563 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 17 июня потери личного состава противника составляют около 33 150 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.06 ориентировочно составляют:

личного состава – около 33150 (+200) человек ликвидировано,

танков – 1456 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 3563 (+18) ед,

артиллерийских систем - 734 (+5) ед,

РСЗО - 233 (+3) ед,

средства ПВО - 97 (+0) ед,

самолетов - 215 (+2) ед,

вертолетов - 180 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2),

крылатые ракеты – 129 (+0),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2496 (+2) ед,

специальная техника – 55 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины успешно отразили штурм Богородичного, враг стягивает дополнительные подразделения реактивной артиллерии на Северодонецкое направление, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 33 150 человек, 215 самолетов, 180 вертолетов, 1456 танков и 3563 бронированных машины 01

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+13
Когда ж вы уже посдыхаете то все? Рашисты козломордые. Лезут и лезут твари
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17.06.2022 10:38
+10
Тримайтеся хлопчики. Вибивайте їм артилерію. Скоро буде підкріплення. 6 САУ Цезар уже в дорозі. За ними нарешті німецькі САУ, якщо не помиляюсь 12 штук. Потім 4 американські РСЗВ Хаймерс, а вслід за ними й 3 М270 від Британії, а потім 22 американські САУ Паладін що Британія викупила в Бельгії. А потім США ще 8 Хаймерс підженуть. Нарешті 8 словацьких Зузан теж приїде. А там і 18 М777. Ви тільки тримайтеся.
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17.06.2022 10:48
+8
Утилізація московських ординців триває!!!
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17.06.2022 10:40
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кораблі /катери - 13 (+0) од, Джерело: https://censor.net/ua/n3348501


???
Уражено ворожий буксир із ЗРК "ТОР" на борту, який транспортував **********, озброєння та особовий склад ЧФ РФ на Зміїний, - ВМС. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3348485
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17.06.2022 10:37 Ответить
Відімо нєт подтвєрждєнія потомушто у рускіх патєрь нєт))))
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17.06.2022 10:38 Ответить
Його мають добавити у завтрашніх зведеннях.
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17.06.2022 10:41 Ответить
может этот пойдет в новую сводку??? за сегодня? с 00.00 - новые данные????
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17.06.2022 10:41 Ответить
Ну буксир, то таке діло, а от Тор це гарний трофей!
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17.06.2022 10:48 Ответить
Той буксир 2021 року,аналоговнетний!!!
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17.06.2022 11:19 Ответить
Це було сьогодні після третьої години.
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17.06.2022 10:57 Ответить
Це вже, здається, сьогодні. Буде у завтрашньому зведенні.
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17.06.2022 14:55 Ответить
Когда ж вы уже посдыхаете то все? Рашисты козломордые. Лезут и лезут твари
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17.06.2022 10:38 Ответить
Утилізація московських ординців триває!!!
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17.06.2022 10:40 Ответить
Хі-гі-гі
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17.06.2022 10:43 Ответить
Якби ми воювали з «порядною» країною, то вона вже давно б капітулювала!
Лише ******* кацапи здатні, незважаючи на колосальні втрати, вести війну, що не має жодного сенсу…
Чи може вони хочуть у такий складний спосіб здохнути, витративши пару сотень мільярдів?
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17.06.2022 10:47 Ответить
Якби на місці кацапстана була порядна країна, то цієї війни не було б в принципі.
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17.06.2022 12:34 Ответить
Тримайтеся хлопчики. Вибивайте їм артилерію. Скоро буде підкріплення. 6 САУ Цезар уже в дорозі. За ними нарешті німецькі САУ, якщо не помиляюсь 12 штук. Потім 4 американські РСЗВ Хаймерс, а вслід за ними й 3 М270 від Британії, а потім 22 американські САУ Паладін що Британія викупила в Бельгії. А потім США ще 8 Хаймерс підженуть. Нарешті 8 словацьких Зузан теж приїде. А там і 18 М777. Ви тільки тримайтеся.
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17.06.2022 10:48 Ответить
Якщо вірити агрохімії то у нас вже повинно бути мінімум 50к загинувших і 200к поранених, губошльоп.
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17.06.2022 10:49 Ответить
Лаптєльоти радують.
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17.06.2022 10:58 Ответить
Увы, но с такими потерями, рашисты только наращивают и усиливают свою группировку.
Мне непонятно почему МЫ имея преимущество в ПТРК и ПЗРК, минимум 3-х кратное преимущество в живой силе, не используем эти преимущества. Где массовая работа наших ДРГ в тылу врага? Почему враг на оккупированных землях чувствует себя как дома и безнаказанно поставляет все новые и новые эшелоны техники и боеприпасов?
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17.06.2022 11:04 Ответить
читайте Тома Купера. Якраз дав відповіді на ваші запитання. Є такий Олег Шарп, він часто Купера переказує.
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17.06.2022 11:37 Ответить
А я радію, що цілих 3 РСЗВ угатили і 5 артсистем. збиті птічки також не можуть не радувати.
я теж покладаю великі надії на HIMARSи, вони ж недосяжні для рашистів.
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17.06.2022 11:40 Ответить
K0ꑭEGAR

@_rage4oK



Приключения русни в степях Украины.

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17.06.2022 12:36 Ответить
 
 