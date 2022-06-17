Общие боевые потери РФ с начала войны - около 33 150 человек, 215 самолетов, 180 вертолетов, 1456 танков и 3563 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 17 июня потери личного состава противника составляют около 33 150 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.06 ориентировочно составляют:

личного состава – около 33150 (+200) человек ликвидировано,

танков – 1456 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 3563 (+18) ед,

артиллерийских систем - 734 (+5) ед,

РСЗО - 233 (+3) ед,

средства ПВО - 97 (+0) ед,

самолетов - 215 (+2) ед,

вертолетов - 180 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2),

крылатые ракеты – 129 (+0),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2496 (+2) ед,

специальная техника – 55 (+0).

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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.