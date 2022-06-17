Общие боевые потери РФ с начала войны - около 33 150 человек, 215 самолетов, 180 вертолетов, 1456 танков и 3563 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 17 июня потери личного состава противника составляют около 33 150 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.06 ориентировочно составляют:
личного состава – около 33150 (+200) человек ликвидировано,
танков – 1456 (+7) ед,
боевых бронированных машин - 3563 (+18) ед,
артиллерийских систем - 734 (+5) ед,
РСЗО - 233 (+3) ед,
средства ПВО - 97 (+0) ед,
самолетов - 215 (+2) ед,
вертолетов - 180 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2),
крылатые ракеты – 129 (+0),
корабли /катера - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2496 (+2) ед,
специальная техника – 55 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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???
Уражено ворожий буксир із ЗРК "ТОР" на борту, який транспортував **********, озброєння та особовий склад ЧФ РФ на Зміїний, - ВМС. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3348485
Лише ******* кацапи здатні, незважаючи на колосальні втрати, вести війну, що не має жодного сенсу…
Чи може вони хочуть у такий складний спосіб здохнути, витративши пару сотень мільярдів?
Мне непонятно почему МЫ имея преимущество в ПТРК и ПЗРК, минимум 3-х кратное преимущество в живой силе, не используем эти преимущества. Где массовая работа наших ДРГ в тылу врага? Почему враг на оккупированных землях чувствует себя как дома и безнаказанно поставляет все новые и новые эшелоны техники и боеприпасов?
я теж покладаю великі надії на HIMARSи, вони ж недосяжні для рашистів.
@_rage4oK
Приключения русни в степях Украины.