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Оккупанты распространяют фейки о прекращении выплат пенсий и зарплат в Энергодаре, чтобы побудить украинцев получить паспорта РФ, - мэр Орлов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енергодар

В Энергодаре на Запорожье россияне распространили фейки, якобы на оккупированных территориях Украина не будет платить бюджетникам зарплаты и пенсии по возрасту.

Об этом рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"На одном из пропагандистских каналов оккупантов в Энергодаре появилось сообщение, что Украина "остановила" выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, находящимся на оккупированных территориях. Аналогичные слухи запустили и об украинских пенсиях – вроде бы их больше не будет", - сообщил он .

Дмитрий Орлов подчеркнул, что это информационные вбросы, а россияне увеличивают количество фейков, чтобы побуждать украинцев получить гражданство РФ.

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"Ведь они увидели, что желающих получить эту сомнительную бумажку в Энергодаре и на других территориях оказалось гораздо меньше, чем они рассчитывали. Поэтому в ход пошло все: уговоры, шантаж, устрашение, искусственно созданное чувство безнадежности", - пояснил мэр.

Он призвал не поддаваться на провокации, несмотря на то, что из-за ограниченного доступа к интернету получать своевременную информацию трудно.

"Но вы должны знать: Украина никогда добровольно не откажется от своих граждан и делает все, чтобы приблизить день вашего освобождения. Энергодар – это Украина!", - подчеркнул Орлов.

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Смешные попытки. Они могут заявить какие угодно цифры, скачать из базы данных личные данные всех жителей и сделать фейковые паспорта. Никто в мире не поверит, что там якобы живут одни россияне и это их территория. У них нет международных журналистов, кроме этого китайца, которого чуть не хлопнули вместе с танком.

Притом даже если там есть полные ватники, то они прекрасно своими глазами видели, в какой нищете живут донбассовцы и крымчане и как их кинули с деньгами. Это лучше всего работает против кацапов. Нищие ватники жаждят исключительно денег, но свой кредит доверия кацапы уже потратили с чудовищной ошибкой, что не сделали богатый Донецк, Луганск и Севастополь. Тогда было бы намного сложнее воевать, если бы там была средняя зарплата в 1500 баксов и минималка в 700. Но этого не случилось из-за их жадности и отсутствия идеологии жизни не с сортиром на улице.
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17.06.2022 10:57 Ответить
украинский паспорт получить будет сложно. пересечь линию фронта, как бы сказать, проблематично. и что делать пенсионеру?
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17.06.2022 11:44 Ответить
 
 