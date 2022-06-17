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В больницы Мариуполя ежедневно обращаются до 15 человек с симптомами холеры или дизентерии, - Андрющенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В оккупированном россиянами Мариуполе критическая ситуация с медициной.
Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Источники из круга коллаборантов сообщают о ежедневных обращениях 10-15 человек с симптомами холеры или дизентерии (диарея, рвота, головная боль). Реагентов для тестирования нет - все вывезено оккупантами. Антибиотиков - нет. Людей просто отправляют домой. Оккупанты в больницах. В больнице №2, где на стационаре российские военные, с позавчера они не посещают общую столовую. Все отдельное", - отметил он.
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@TSgdalinka
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8 год
Нічого не змінюється, батько розповідав як коли він навчався в горному інституті, приїхали якісь дядьки з Воркути здається, та гризли кавуна як яблуко бо не розуміли як його їсти... Тільки тоді вони нас не вбивали. А так все таке саме.
Зараз, в наслідок глобального потепління там суттєво змінився клімат, а от у ті часи сніг на 1 травня ще лежав і 15 серпня вже лежав).
Жодних дерев, тому діти які приїжджали до України реально не могли відрізнити шовковицю від берези чи вишню від черешні.