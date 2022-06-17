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В больницы Мариуполя ежедневно обращаются до 15 человек с симптомами холеры или дизентерии, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

В оккупированном россиянами Мариуполе критическая ситуация с медициной.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Источники из круга коллаборантов сообщают о ежедневных обращениях 10-15 человек с симптомами холеры или дизентерии (диарея, рвота, головная боль). Реагентов для тестирования нет - все вывезено оккупантами. Антибиотиков - нет. Людей просто отправляют домой. Оккупанты в больницах. В больнице №2, где на стационаре российские военные, с позавчера они не посещают общую столовую. Все отдельное", - отметил он.

Читайте: Оккупанты не могут обезопасить людей от распространения холеры в Мариуполе, - Андрющенко
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Галина Цегельник
@TSgdalinka
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8 год
Нічого не змінюється, батько розповідав як коли він навчався в горному інституті, приїхали якісь дядьки з Воркути здається, та гризли кавуна як яблуко бо не розуміли як його їсти... Тільки тоді вони нас не вбивали. А так все таке саме.
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17.06.2022 11:21 Ответить
За Совка я жив у Воркуті. Це трохи надумана історія, бо там фактично не було місцевого населення, усі приїжджі. Хіба малі діти, які там народилися.
Зараз, в наслідок глобального потепління там суттєво змінився клімат, а от у ті часи сніг на 1 травня ще лежав і 15 серпня вже лежав).
Жодних дерев, тому діти які приїжджали до України реально не могли відрізнити шовковицю від берези чи вишню від черешні.
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17.06.2022 11:45 Ответить
Це було прогнозовано. На Півдні і без війни періодично відбувалися спалахи холери, а у знищеному місті, де на вулицях розкладаються тисячі трупів, і поготів.
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17.06.2022 11:42 Ответить
а що - орки не всі лікарні розбомбили?
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17.06.2022 12:01 Ответить
Вам разве не насрать на проблемы оккупантов и коллаборантов?
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11.07.2022 21:43 Ответить
 
 