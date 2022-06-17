В больницы Мариуполя ежедневно обращаются до 15 человек с симптомами холеры или дизентерии, - Андрющенко

В оккупированном россиянами Мариуполе критическая ситуация с медициной.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Источники из круга коллаборантов сообщают о ежедневных обращениях 10-15 человек с симптомами холеры или дизентерии (диарея, рвота, головная боль). Реагентов для тестирования нет - все вывезено оккупантами. Антибиотиков - нет. Людей просто отправляют домой. Оккупанты в больницах. В больнице №2, где на стационаре российские военные, с позавчера они не посещают общую столовую. Все отдельное", - отметил он.

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