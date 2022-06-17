Дания готова поддержать предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС Украине, - МИД

Правительство Дании готово поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, если Европейская комиссия предоставит положительную рекомендацию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил министр иностранных дел Еппе Кофод.

"Если Еврокомиссия решит, что Украина готова получить статус кандидата, то это тоже то, что мы можем поддержать", - сказал он.

Прежде чем премьер-министр Мэтте Фредериксен отправится в Брюссель на саммит ЕС, чтобы поддержать решение, она должна получить мандат в парламенте.

Кофод добавил, что если страна становится кандидатом, это не значит, что путь к членству короткий или легкий.

"Также важно сказать, что должен пройти долгий путь. Это касается всех кандидатов, они должны отвечать Копенгагенским критериям", - сказал Кофод.

Копенгагенские критерии относятся, среди прочего, к демократии, верховенству закона и правам человека.

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