Кличко встретился с Шольцем: Обсудили помощь Украине, санкции против России и кандидатство на членство в ЕС
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Мэр Киева Виталий Кличко встретился с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. На встрече говорили об усилении помощи Украине и поддержке ее членства в ЕС.
Об этом Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Говорили о поддержке Украины европейскими партнерами и необходимой помощи. Оружием, экономической, финансовой помощи и более мощных и более эффективных санкциях против российского агрессора. А также поддержке европейским сообществом кандидатства Украины в члены ЕС. Это важно, что мировые лидеры посещают Украину и сами видят последствия варварских действий россии, которая уничтожает наши города и зверски убивает мирных украинцев", - написал Кличко.
Он отметил, что Украине нужна поддержка как можно скорее, поскольку речь идет о защите всей Европы.
"Международные партнеры должны понимать, что умиротворение агрессора только разожжет его аппетиты. И война перекинется и на страны ЕС. Поэтому Украине, которая приняла на себя удар имперского зла и героически обороняется, нужно помогать сегодня и сейчас!" – подчеркнул Кличко.
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Бронежилети 1983 року з Німеччини, які народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко подарував теробороні Святошинського району Києва, виявилися непридатними для використання. Вони не мають жодних документів і прострілюються наскрізь.
А захисні пластини в них просто розсипаються. Про це бійці тероборони розповіли журналістам "Слідство.Інфо", пише Обозреватель, інформує UAINFO.org.
Так, на початку квітня Тищенко в соцмережах заявив, що передав ТрО Святошинського району (від якого обирався до Верховної Ради), їжу та бронежилети. Останні, за його словами, в Україну нібито привезли його дружина та помічниці.
Бронежилети були урочисто вручені бійцям, проте через кілька днів з'ясувалося, що вони мають суттєвий недолік - а саме не захищають ні від чого.
"Не було таких сумнівів навіть, що може бути. Потім вирішили перевірити. Ніхто не думав, що це може бути піар. Подумали, людина просто хоче допомогти. А вийшло так, що це не просто допомога була", - розповіли в ТрО.
Зокрема, бронежилети прострілюються наскрізь із пістолета, а спеціальні пластини, які мають захищати від куль, просто розсипаються, адже вони були виготовлені майже сорок років тому - 1983-го.
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"Я на своїй сторінці написала, що вимагаю звіту про виконану роботу із самого початку війни для Святошинського району - що було зроблено. Він закриває коментарі мені, він блокує всі можливі виходи на адміністрацію, на його приймальню, блокує інших волонтерів. Жителі району також починають йому писати - він блокує всіх", - розповіла координаторка самооборони Святошинського району Катерина Коваль.
На дзвінки та повідомлення журналістів "Слідство.Інфо" Тищенко також не відповів, поки вони випадково не зустріли його особисто.
"Ми їх перевіряли, він витримував захист, і все що ви кажете, -це точно не до мене. Ми надали тільки логістичну послугу. Жодної інформації (про непридатність бронежилетів. - Ред.) нам не надходило", - заявив депутат.