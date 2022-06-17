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Кличко встретился с Шольцем: Обсудили помощь Украине, санкции против России и кандидатство на членство в ЕС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кличко,шольц

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. На встрече говорили об усилении помощи Украине и поддержке ее членства в ЕС.

Об этом Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Говорили о поддержке Украины европейскими партнерами и необходимой помощи. Оружием, экономической, финансовой помощи и более мощных и более эффективных санкциях против российского агрессора. А также поддержке европейским сообществом кандидатства Украины в члены ЕС. Это важно, что мировые лидеры посещают Украину и сами видят последствия варварских действий россии, которая уничтожает наши города и зверски убивает мирных украинцев", - написал Кличко.

Он отметил, что Украине нужна поддержка как можно скорее, поскольку речь идет о защите всей Европы.

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"Международные партнеры должны понимать, что умиротворение агрессора только разожжет его аппетиты. И война перекинется и на страны ЕС. Поэтому Украине, которая приняла на себя удар имперского зла и героически обороняется, нужно помогать сегодня и сейчас!" – подчеркнул Кличко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
Чому мер Києва може виглядати гідно і відповідно до ситуації, а презедент ні?
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17.06.2022 12:26
+9
Виталя блеснул своим немецким, да и немцы его любят. Приятно вспомнить добрые времена. Виталя сделал для имиджа Украины больше, чем все министры иностранных дел в те годы, когда фамилия Кличко гремела по всему миру. В 2004 году бои братьев Кличко были чуть ли единственной позитивной отдушиной в кучмовском мраке.
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17.06.2022 12:41
+8
Лучше бы Виталя разок этому брехуну в торец зарядил для профилактики склероза.
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17.06.2022 12:10
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не видно , воспитательного , хука с левой
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17.06.2022 12:48 Ответить
25% хука Віталія вистарчає для інвертування вмісту зєголови в кисіль
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17.06.2022 14:41 Ответить
Лучше бы Виталя разок этому брехуну в торец зарядил для профилактики склероза.
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17.06.2022 12:10 Ответить
dumaju posle takova hoda Sholc uzhe nesmozhe ni o chom govoritj v obozrimom budushem
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17.06.2022 12:16 Ответить
так он же не с зелей встречался, а то зарядил бы
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17.06.2022 14:09 Ответить
Чому мер Києва може виглядати гідно і відповідно до ситуації, а презедент ні?
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17.06.2022 12:26 Ответить
Криворогата шпана патамушта.
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17.06.2022 12:28 Ответить
Кривые рожи. Кривые рога.
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17.06.2022 12:38 Ответить
Не одобряю. Для этого есть президент, министр иностранных дел. Это не его уровень.
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17.06.2022 12:38 Ответить
Виталя блеснул своим немецким, да и немцы его любят. Приятно вспомнить добрые времена. Виталя сделал для имиджа Украины больше, чем все министры иностранных дел в те годы, когда фамилия Кличко гремела по всему миру. В 2004 году бои братьев Кличко были чуть ли единственной позитивной отдушиной в кучмовском мраке.
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17.06.2022 12:41 Ответить
Канцлер Німеччини так не вважає.
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17.06.2022 12:46 Ответить
А Шольц одобряє.
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17.06.2022 17:03 Ответить
ВИТАЛИЙ ПРАВ . ПОМОЩЬ НУЖНА СЕГОДНЯ И СЕЙЧАС. СЛАВА УКРАИНЕ!
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17.06.2022 12:49 Ответить
А вот так Україні допомогають сукі урода, прям голі -боси залишились, стільки допомоги дали на армію

Бронежилети 1983 року з Німеччини, які народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко подарував теробороні Святошинського району Києва, виявилися непридатними для використання. Вони не мають жодних документів і прострілюються наскрізь.

А захисні пластини в них просто розсипаються. Про це бійці тероборони розповіли журналістам "Слідство.Інфо", пише Обозреватель, інформує UAINFO.org.

Так, на початку квітня Тищенко в соцмережах заявив, що передав ТрО Святошинського району (від якого обирався до Верховної Ради), їжу та бронежилети. Останні, за його словами, в Україну нібито привезли його дружина та помічниці.

Бронежилети були урочисто вручені бійцям, проте через кілька днів з'ясувалося, що вони мають суттєвий недолік - а саме не захищають ні від чого.

"Не було таких сумнівів навіть, що може бути. Потім вирішили перевірити. Ніхто не думав, що це може бути піар. Подумали, людина просто хоче допомогти. А вийшло так, що це не просто допомога була", - розповіли в ТрО.

Зокрема, бронежилети прострілюються наскрізь із пістолета, а спеціальні пластини, які мають захищати від куль, просто розсипаються, адже вони були виготовлені майже сорок років тому - 1983-го.

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"Я на своїй сторінці написала, що вимагаю звіту про виконану роботу із самого початку війни для Святошинського району - що було зроблено. Він закриває коментарі мені, він блокує всі можливі виходи на адміністрацію, на його приймальню, блокує інших волонтерів. Жителі району також починають йому писати - він блокує всіх", - розповіла координаторка самооборони Святошинського району Катерина Коваль.

На дзвінки та повідомлення журналістів "Слідство.Інфо" Тищенко також не відповів, поки вони випадково не зустріли його особисто.

"Ми їх перевіряли, він витримував захист, і все що ви кажете, -це точно не до мене. Ми надали тільки логістичну послугу. Жодної інформації (про непридатність бронежилетів. - Ред.) нам не надходило", - заявив депутат.
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17.06.2022 12:53 Ответить
Коля катлєта передає гуманітарку як свою, хоч це була німецька допомога.
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17.06.2022 12:58 Ответить
НаноНаполеончик меру Києва цього ніколи не пробачить..... - "Як так? Я же прєсідєнт, мне 43 годика! Я же нє ЛОХ?"
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17.06.2022 13:09 Ответить
главное чтобы киевляне понимали кто есть кто))
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17.06.2022 14:10 Ответить
 
 