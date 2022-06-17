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Издатели собирают средства для печати "Мини-пособия по обороне городов в современных условиях": Его отправят украинским защитникам

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

книга

В этом месяце в издательстве "Наш Формат" вышла книга Джона Спенсера "Мини-пособие по обороне городов в современных условиях". В ней собраны самые ценные наставления для профессиональных военных, бойцов теробороны и всех, кто защищает украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мини-пособие" - конспект с советами американского военного, который преодолел путь от рядового солдата к майору, от военного аналитика до преподавателя Вест-Пойнта.

Автор дает очень практичные и краткие рекомендации, как вести оборону, возводить опорные пункты, обстреливать позиции врага, устраивать засаду, защищать гражданских и оказывать первую помощь. Эти рекомендации подкреплены схемами и реальным боевым опытом. Появление книги в Украине стало возможным благодаря сотрудничеству ОО "Реформация", издательства "Наш Формат" и переводческой компании "ТАСК ФОРС".

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"Изложенные в издании советы особенно глубоко меня затронули, поскольку во время работы над ним мой родной город Чернигов только что был освобожден из-под многонедельной осады", - рассказал переводчик Олег Гурко.

Отмечается, что издание было создано не для продажи, а исключительно для нужд ВСУ. Издательство "Наш Формат" продолжает собирать средства для печати нужного количества книг.

"Если бы те, кто готовился к обороне собственного города на всех уровнях, делали это в соответствии с простыми и понятными наставлениями из этой книги, возможно, наши потери были бы меньше, а результаты - лучше", - пояснил Владислав Кириченко, основатель ОО "Реформация" и издательства "Наш Формат".

Для запланированной печати первых 5000 экземпляров необходимо 150 000 грн., поэтому поддержать издание средствами можно по ссылке.

Также для военных и парамедиков, желающих бесплатно получить книги для армии, необходимо заполнить форму.

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Хтось до 24 лютого готував міста до оборони?

Вони на початку лютого ще співали оди Лукашенку і торгували з рашкою енергоносіями.
А зараз продовжують продавати зерно КНР, союзникам агресора
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17.06.2022 12:27 Ответить
Можно в пдф скачать всем желающим,
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17.06.2022 12:32 Ответить
якщо не важко, ссилку.
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17.06.2022 13:48 Ответить
гугл рулить))) Перше посилання

https://www.mil.gov.ua/content/pdf/Mini_Manual_Ukrainian.pdf
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17.06.2022 16:58 Ответить
Кожне місце - це укріплена фортеця. Якщо українці будуть чіплятися за кожне місто, то рашистьска навала захлинеться через півроку, знесилена, без зброї та амуніції. Хай рашики лізуть на бетон, хай втрачають танки між багатоповерхівками, хай витрачають гради та авіабомби. Триматись за кожну цеглину!
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17.06.2022 12:34 Ответить
А про наступ щось планують видавати?
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17.06.2022 13:22 Ответить
І чому б не викласти у вільний доступ?
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17.06.2022 14:07 Ответить
 
 