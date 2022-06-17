Издатели собирают средства для печати "Мини-пособия по обороне городов в современных условиях": Его отправят украинским защитникам

В этом месяце в издательстве "Наш Формат" вышла книга Джона Спенсера "Мини-пособие по обороне городов в современных условиях". В ней собраны самые ценные наставления для профессиональных военных, бойцов теробороны и всех, кто защищает украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мини-пособие" - конспект с советами американского военного, который преодолел путь от рядового солдата к майору, от военного аналитика до преподавателя Вест-Пойнта.

Автор дает очень практичные и краткие рекомендации, как вести оборону, возводить опорные пункты, обстреливать позиции врага, устраивать засаду, защищать гражданских и оказывать первую помощь. Эти рекомендации подкреплены схемами и реальным боевым опытом. Появление книги в Украине стало возможным благодаря сотрудничеству ОО "Реформация", издательства "Наш Формат" и переводческой компании "ТАСК ФОРС".

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"Изложенные в издании советы особенно глубоко меня затронули, поскольку во время работы над ним мой родной город Чернигов только что был освобожден из-под многонедельной осады", - рассказал переводчик Олег Гурко.

Отмечается, что издание было создано не для продажи, а исключительно для нужд ВСУ. Издательство "Наш Формат" продолжает собирать средства для печати нужного количества книг.

"Если бы те, кто готовился к обороне собственного города на всех уровнях, делали это в соответствии с простыми и понятными наставлениями из этой книги, возможно, наши потери были бы меньше, а результаты - лучше", - пояснил Владислав Кириченко, основатель ОО "Реформация" и издательства "Наш Формат".

Для запланированной печати первых 5000 экземпляров необходимо 150 000 грн., поэтому поддержать издание средствами можно по ссылке.

Также для военных и парамедиков, желающих бесплатно получить книги для армии, необходимо заполнить форму.

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