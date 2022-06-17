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Путин не хочет соглашаться на условия Запада по вывозу зерна из порта Одессы, - Макрон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

Президент Франции Эмманюэль Макрон скептически относится к возможности соглашения с РФ по вывозу зерна из Одесского порта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, французский лидер заявил 17 июня, что готов к разговору с президентом России Владимиром Путиным в рамках усилий по заключению соглашения по вывозу зерна из украинского порта Одесса, но не видит никаких шансов заключения соглашения.

Он отметил, что для гарантий безопасности для переговоров должен быть привлечен генеральный секретарь ООН.

"Но я не очень верю в этот путь, потому что у меня уже были переговоры несколько недель назад с президентом Путиным, но он не хотел принимать резолюцию ООН на эту тему", - сказал Макрон BFM TV.

Также читайте: Макрон, Шольц и Драги просили Зеленского возобновить переговоры с Путиным, - Die Welt
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Топ комментарии
+9
не хоче та і не треба ще трішки і заставим
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17.06.2022 12:31
+6
А ще Макрон каже що треба з им говорити..
Про ЩО ???
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17.06.2022 12:36
+6
НУЖНО НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬ ЧЕРНОЕ МОРЕ ОТ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ. ГАРПУНОВ ДОЛЖНО ХВАТИТЬ. СДЕЛАТЬ ЧЕРНОЕ МОРЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ. . СЛАВА УКРАИНЕ!
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17.06.2022 12:54
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не хоче та і не треба ще трішки і заставим
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17.06.2022 12:31 Ответить
Пусть идут на Х#Й и ***** и МАКРИЦА его прихвостень

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17.06.2022 12:51 Ответить
Так то так, але треба виключити рашку з ООН. Повна ізоляція і ігнор. Він нічого не визнає і не виконує. На жаль, це так.
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17.06.2022 13:34 Ответить
Та не може бути
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17.06.2022 12:31 Ответить
Як неочікувано!
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17.06.2022 12:32 Ответить
может еще пару потопленных вато-корыт заставят плешивую крысу еще раз подумать?
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17.06.2022 12:35 Ответить
А ще Макрон каже що треба з им говорити..
Про ЩО ???
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17.06.2022 12:36 Ответить
ну так і іде він на**й. Що ж це за імпотенти. Поки не буде умови *либо по-хорошему, либо по-плохому*, він ніколи не почне домовлятись.
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17.06.2022 12:39 Ответить
Нехай іде н.х.й із Криму і будемо возити із порту Севастополя.
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17.06.2022 12:40 Ответить
Конечно не хочет, не для этого он это замутил. Вооруженный конвой для суден, перевозящих зерно и моментальная ликвидация кацапского флота в случае малейшей провокации - вот это ***** бы поняло.
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17.06.2022 12:42 Ответить
макрон, не нужно панькаться с пдарасом и ******** путиным, с ним нужно сделать тоже, что и с усамой бен ладаном.
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17.06.2022 12:43 Ответить
Кремлёвского Гопника ждёт Гаага...какие нафиг переговоры...
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17.06.2022 12:48 Ответить
НУЖНО НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬ ЧЕРНОЕ МОРЕ ОТ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ. ГАРПУНОВ ДОЛЖНО ХВАТИТЬ. СДЕЛАТЬ ЧЕРНОЕ МОРЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ. . СЛАВА УКРАИНЕ!
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17.06.2022 12:54 Ответить
Ни одна уважающая себя страна Мира не хочет иметь дело с мавзолейным Отребьем.. .
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17.06.2022 12:54 Ответить
Да какого хрена с ним вообще об этом разговаривать? Кто он такой? Пздц... Как проститутки перед ним стреляться... Я ибу...
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17.06.2022 12:57 Ответить
На питерском экономическом форуме приехали два чувака с Талибана...купили 5 000 тонн нефти...
РабZe встала с кален...
Больше никто не приехал кроме вяликага экономиста Филипа Киркоров а.
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17.06.2022 13:00 Ответить
Макрон мог бы пригласить Куйло потренироваться на высадке десанта в Марселе. Кстати, Марсель- побратим Одессы. А насчёт Одессы Украина без проституток Куйла с их советами решит.
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17.06.2022 13:01 Ответить
путін-*****,ще не дійшло до вас підарасів?
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17.06.2022 13:01 Ответить
только параша смогла из окурка-карлика под погонялом муравьиная отрыжка склепать презика,хлябайте тошнотворные,прежде чем склеить ласты он и вас карликами замастырит.
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17.06.2022 13:04 Ответить
х!йло хоче все ********,
а тут хтось про якісь умови розповідає
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17.06.2022 16:10 Ответить
 
 