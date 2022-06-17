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Путин не хочет соглашаться на условия Запада по вывозу зерна из порта Одессы, - Макрон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон скептически относится к возможности соглашения с РФ по вывозу зерна из Одесского порта.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, французский лидер заявил 17 июня, что готов к разговору с президентом России Владимиром Путиным в рамках усилий по заключению соглашения по вывозу зерна из украинского порта Одесса, но не видит никаких шансов заключения соглашения.
Он отметил, что для гарантий безопасности для переговоров должен быть привлечен генеральный секретарь ООН.
"Но я не очень верю в этот путь, потому что у меня уже были переговоры несколько недель назад с президентом Путиным, но он не хотел принимать резолюцию ООН на эту тему", - сказал Макрон BFM TV.
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