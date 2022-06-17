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Украинская Точка-У уничтожила главный арсенал 2-го армейского корпуса ВС РФ в оккупированном Хрустальном (бывший Красный Луч): Российский военный подтвердил попадание

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

луч

Украинские защитники уничтожили склад боеприпасов рашистов в оккупированном Хрустальном.

Об этом в Telegram пишет террорист Игорь Гиркин, цитируя российского военного Андрея Морозова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня укропы таки попали. Официальной версией считается "Точка-У", хотя некоторые свидетели происшествия сообщают чуть ли не о заходе пары украинских Су-25, сумевших обыграть в прятки наше ПВО примерно так же, как его обыгрывали вертолеты, летавшие на Мариуполь Но это уже соответствующим органам выяснять, как и то, не была ли это диверсия, синхронизированная по времени с прилетом "Точки" или кого-то еще", - отметил он.

По словам Морозова, "горит и детонирует наступление на горловину Лисичанского котла".

"Горят и детонируют склады артбригады 2 АК НМ ЛНР, которая в период Минских соглашений базировалась в Луче и из скадов которой шло обеспечение нашей артиллерии снарядами. О чем противник был прекрасно информирован. Теми же 152-мм снарядами и ракетами к РСЗО, от которых сейчас зависит, выживут ли остатки нашей более-менее опытной пехоты и захлопнут ли котел или сточатся об эту горловину, и дальше укры, подтянув резервы, начнут выбивать резервистов, возвращая горловине котла прежние контуры", - добавил оккупант.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинская артиллерия уничтожила две вражеские боевые машины РСЗО БМ-27 "Ураган". ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+45
Хороша новина
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17.06.2022 12:39
+35
Бу-га-га!-"Геноцид боеприпасов? Мы одобряем!"
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17.06.2022 12:54
+31
Дубль від ЗСУ.
На Запоріжжі знищено штурмовик Су-25 та вертоліт Мі-28.
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17.06.2022 12:47
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Хороша новина
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17.06.2022 12:39 Ответить
підари пишуть: "А там горит и детонирует, чтобы вы понимали, наше наступление на горловину Лисичанского котла"
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17.06.2022 12:53 Ответить
Бу-га-га!-"Геноцид боеприпасов? Мы одобряем!"
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17.06.2022 12:54 Ответить
у них стерти з лиця землі цілі міста і села то спецоперація, а відповіть по складу БК то геноцид.
Отак нас привчили з 2014 року. Безкінечні перемирья коли вони гатили всім чим було і гинули десятками в місяць наші бійці і мирні люди, а ми в відповідь "головне не стріляти", мінські домовленості, відведення, покарання військових за "отвєтку"...Дожились ***** і дочекались,
причому у нас в ОП зрадники повторюють цю мантру - не провокувати путіна
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17.06.2022 13:05 Ответить
Как же эти секси так быстро возбуждаются по любому поводу!
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17.06.2022 13:28 Ответить
Интересно, откуда они списали свой УК. На коленке столько статей не напишешь
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17.06.2022 13:40 Ответить
Саме так-геноцид ***********! бандюки прирівнюють ********** до рівня людей! там мозок є? Там мозку нема з 2014 року, тільки забаганки москаля! То було б смішно, як би від тої промосковської гидоти не гинули українці, нормальні люди, які хотіли мирно жити на своїй , Богом даній землі. Смерть українців тій москальській гидоті ніхто і ніколи не пробачить! Всі будуть на палях! Ну а якщо всілякі агрохімії, кало мойські, єрмачки та татарови будуть вештатися під ногами, то кілька резервових пль знайдеться!
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17.06.2022 15:05 Ответить
У нас ще залишилась Точка-У?
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17.06.2022 12:43 Ответить
Ти хотів би щоб вже не було ? ((
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17.06.2022 12:50 Ответить
Їх дoх@я
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17.06.2022 12:51 Ответить
Точок? Навряд чи. При пеці основні запаси згоріли. Тому, якщо щось й лишилось, то небагато
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17.06.2022 13:06 Ответить
подивись там - чи не насрав порошенко тобі в штані в 19-му ...
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17.06.2022 13:16 Ответить
Та він йому сере цілодобово в штани і під двері
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17.06.2022 13:40 Ответить
Ну, взагалі-то Порошенко не з 2019-го, а з 2010-го сере, коли підтримав Януковича на виборах.
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17.06.2022 13:47 Ответить
тобі ще важче, бо джим обісраний ходить з 19-го року, а ти з 10-го. Пора би вже почати митися, і починати з голови.
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17.06.2022 14:59 Ответить
надо бы в ПМР сгонять и там набрать. там их было дофига около Тирасполя
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17.06.2022 13:16 Ответить
Мозок у тебе згорів, а при Пороху Точки проходили переоснащення і модернізацію.
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17.06.2022 13:18 Ответить
Чисто з цікавості: можете пояснити в чому полягала модернізація, і скільки одиниць було модернізовано?
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17.06.2022 13:36 Ответить
У гуглі почали банити?
тиц
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17.06.2022 13:48 Ответить
"У 2019 році відбулися успішні вогневі випробування маршових двигунів ракети комплексу «Точка-У», що пройшли обслуговування на ДП «КБ «Південне». Тоді ж розпочались дослідницькі випробувальні пуски цих тактичних ракет."
Угу це ще в Кварталі їх почали модернізувати.
"Минулого року, відбулися два успішних пуски ракет, які були оснащені системами аварійного припинення польоту та телеметричного контролю розробки фахівців КБ «Південне»."

От чим ви читаєте?
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17.06.2022 14:06 Ответить
Випробуваня у 2019! А коли розпочалися роботи? У 2015. А хто був з 2015 по 05.2019? Порошенко.
Практично це інша ракета,з тієїж пускової платформи,з новою електронікою,але тієюж вагою ракети.
Точність ураженя підтверджена не тільки у Лучі,а і у Каховці.
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17.06.2022 14:47 Ответить
А перед цим у Бердянську.
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17.06.2022 14:53 Ответить
краще в футбол грай. думати-це не твоє
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17.06.2022 16:52 Ответить
Дякую, почитав
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17.06.2022 18:42 Ответить
Думаю, що модернізація Точки-У все ж таки можлива. Наприклад, перекрасили зі світлозеленого кольору у темнозелений.
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17.06.2022 13:50 Ответить
Модернізація полягала в заміні палива та електроніки. Заміна єлектроніки(не без допомоги США) підвищила точність і звільнила місце для боєзаряду. Перечитай публікації на цю тему, а не "зєльоний талмуд" від падаляка
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17.06.2022 14:18 Ответить
Якщо це Ви мені адресували, то, по-перше, я не до Вас звертався, по-друге, ми не знайомі, тож не "тикайте". По-третє, у Вас якийсь комплекс, скрізь "зєльоні" вижаються?
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17.06.2022 18:40 Ответить
десь була инфа 117 шт але це не точно
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17.06.2022 14:26 Ответить
Орки, вам пи....та.
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17.06.2022 12:44 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
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17.06.2022 12:46 Ответить
Наступна Точка-У обов'язково має бути по річці Уразовій, де два залізничних мости, через які кацапи ганяють тисячі вагонів.

Одна гілка -- на Куп'янськ-вузловий, інша -- вглиб Луганщини.
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17.06.2022 12:47 Ответить
Дубль від ЗСУ.
На Запоріжжі знищено штурмовик Су-25 та вертоліт Мі-28.
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17.06.2022 12:47 Ответить
С нетерпением ждём хет-трик. А ещё лучше, покер. Да и вообще, чем больше, тем лучше!
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17.06.2022 13:05 Ответить
"Про це у Telegram пише терорист Ігор Гіркін, цитуючи російського військового Андрія Морозова, інформує Цензор.НЕТ."
Морозов такий самий терорист як і Гіркін, перестаньте називати торористів - військовими. Він член бандформування ЛНР, а не "російський військовий."
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17.06.2022 12:48 Ответить
Нема ні яких ЛНР та ДНР, є окуповані частини Донецької та Луганської обл.
Нема ніяких ополченців, нема ні яких народних корпусів, це все армія расії, як і корпус РОА входив у Вермахт, так і ці корпуси частини расійської армії
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17.06.2022 14:09 Ответить
Слава Захисникам України!!!
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17.06.2022 12:50 Ответить
Будуть каци на горловині пляшки сидіти. Вони до цього звичні.
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17.06.2022 12:50 Ответить
Противник сам виправдовується і шукає причини своєї майбутньої неминучої поразки !
Слава ЗСУ!
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17.06.2022 12:52 Ответить
Героям слава !!!
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17.06.2022 12:56 Ответить
Наші ж ви котики, бережи вас Господь
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17.06.2022 12:57 Ответить
У відкритому доступі з'явились фото, зроблені цього тижня на берегах ріки Волга на території РФ. На цих фото зображено процес буксирування явно пошкодженого ракетного корвета ВМФ РФ проекту 21631 "Буян-М", що може нести до 8 крилатих ракет морського базування "Калибр".
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17.06.2022 13:05 Ответить
Тоесть в период Минска-2 рашисты накапливали оружие и боеприпасы для дальнейшего наступления на Украину. Теперь рашисты требуют чтобы мы подписали *минск-3* чтобы аналогичные склады и плацдармы накопить уже в Херсоне, Мариуполе и тд, для наступления на Киев и Львов.
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17.06.2022 13:06 Ответить
Только теперь ЕСТЬ ВСУ!
А не добробат в тапочках с берданками!
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17.06.2022 14:50 Ответить
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17.06.2022 13:08 Ответить
Прекрасные новости. Сначала прилёт по Новой Каховке, теперь Хрустальный, а ещё буксир со всяким непотребом. Орчий вой отлично поднимает настроение и за тысячу километров.
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17.06.2022 13:12 Ответить
Ещё и Джонсон внезапно примчался!
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17.06.2022 18:25 Ответить
пошла утилизация "точек". Значит Хаймарсы на подходе.
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17.06.2022 13:13 Ответить
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17.06.2022 13:25 Ответить
Может это те 3 дня практических учений, по которым инструктора определяют научились наши работать с Химерсами или нужны доп.занятия?
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17.06.2022 13:28 Ответить
С языка снял! 👍
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17.06.2022 13:31 Ответить
мастерство езды на двуколке не подтверждает высокого класса езды на спорткаре.
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17.06.2022 14:53 Ответить
после подрывов складов ЗСУ, хвостата АХ разом з пані Шапокляк (яка тоді була фавориткою) очилили спецкомісію і шукають слід Пороха. Але з часу створення комісії жодного разу не прозвітували. То може терористи з ЛНР попросять шефської допомоги одну ж справу роблять і все во імя рузге.
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17.06.2022 13:43 Ответить
задуть свинособаку монтажной пеной !
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17.06.2022 13:54 Ответить
могли и Ольхой лупануть
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17.06.2022 14:10 Ответить
могли. Но всё равно это знак - хаймарсы на подходе.
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17.06.2022 14:54 Ответить
И еще под Киевом ВСЕ (аж 80шт.!) расстреляли.
ДБР дело открыло,за воровство,но допрашивать на передовй участников не спешат.
В Тернополе бумаги собирают,и требуют себе +30.000 гр/месяц фронтовых.
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17.06.2022 14:56 Ответить
Там от линии фронта больше 100 км... почти 150 от безопасного места? Разве хватило бы?
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17.06.2022 17:59 Ответить
Банда кримінальників прийняла свій "кримінальний кодекс" і завела справу проти тих, хто намагається їх знищити. Смішно.
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17.06.2022 15:54 Ответить
ДУЖЕ добра новина! Не вдивуюся, що кацапи більшість *********** для градів та інших рсзв для зони Донбасу саме там і берегли... Адже Хрустальний глибоко в лнр і далеченько таки від лінії фронту! Сподіваюсь, це допоможе нам виграти кілька днів чи тиждень на підтягування резервів та нової західної зброї, що вже їде
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17.06.2022 17:57 Ответить
Чому у цього населенного пункта одна назва тупіша за іншу? А так звісно чудова новина!
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17.06.2022 18:07 Ответить
Тому що ЗЕ
а не по*****
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18.06.2022 05:25 Ответить
 
 