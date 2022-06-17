Украинская Точка-У уничтожила главный арсенал 2-го армейского корпуса ВС РФ в оккупированном Хрустальном (бывший Красный Луч): Российский военный подтвердил попадание
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники уничтожили склад боеприпасов рашистов в оккупированном Хрустальном.
Об этом в Telegram пишет террорист Игорь Гиркин, цитируя российского военного Андрея Морозова, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня укропы таки попали. Официальной версией считается "Точка-У", хотя некоторые свидетели происшествия сообщают чуть ли не о заходе пары украинских Су-25, сумевших обыграть в прятки наше ПВО примерно так же, как его обыгрывали вертолеты, летавшие на Мариуполь Но это уже соответствующим органам выяснять, как и то, не была ли это диверсия, синхронизированная по времени с прилетом "Точки" или кого-то еще", - отметил он.
По словам Морозова, "горит и детонирует наступление на горловину Лисичанского котла".
"Горят и детонируют склады артбригады 2 АК НМ ЛНР, которая в период Минских соглашений базировалась в Луче и из скадов которой шло обеспечение нашей артиллерии снарядами. О чем противник был прекрасно информирован. Теми же 152-мм снарядами и ракетами к РСЗО, от которых сейчас зависит, выживут ли остатки нашей более-менее опытной пехоты и захлопнут ли котел или сточатся об эту горловину, и дальше укры, подтянув резервы, начнут выбивать резервистов, возвращая горловине котла прежние контуры", - добавил оккупант.
Пожалуйста, подождите...
Отак нас привчили з 2014 року. Безкінечні перемирья коли вони гатили всім чим було і гинули десятками в місяць наші бійці і мирні люди, а ми в відповідь "головне не стріляти", мінські домовленості, відведення, покарання військових за "отвєтку"...Дожились ***** і дочекались,
причому у нас в ОП зрадники повторюють цю мантру - не провокувати путіна
тиц
Угу це ще в Кварталі їх почали модернізувати.
"Минулого року, відбулися два успішних пуски ракет, які були оснащені системами аварійного припинення польоту та телеметричного контролю розробки фахівців КБ «Південне»."
От чим ви читаєте?
Практично це інша ракета,з тієїж пускової платформи,з новою електронікою,але тієюж вагою ракети.
Точність ураженя підтверджена не тільки у Лучі,а і у Каховці.
Одна гілка -- на Куп'янськ-вузловий, інша -- вглиб Луганщини.
На Запоріжжі знищено штурмовик Су-25 та вертоліт Мі-28.
Морозов такий самий терорист як і Гіркін, перестаньте називати торористів - військовими. Він член бандформування ЛНР, а не "російський військовий."
Нема ніяких ополченців, нема ні яких народних корпусів, це все армія расії, як і корпус РОА входив у Вермахт, так і ці корпуси частини расійської армії
Слава ЗСУ!
А не добробат в тапочках с берданками!
ДБР дело открыло,за воровство,но допрашивать на передовй участников не спешат.
В Тернополе бумаги собирают,и требуют себе +30.000 гр/месяц фронтовых.
а не по*****