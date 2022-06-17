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Шольц, Макрон и Драги не "склоняли" Зеленского к переговорам с РФ, - Никифоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

макрон,зеленський,шольц

На встрече Президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Франции, Италии, Германии и Румынии в четверг говорилось, что только Украина самостоятельно может определять время и условия переговоров с РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

"Напротив, вчера на встрече говорилось, что только Украина самостоятельно может определять, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров с Россией. К тому же наши партнеры выразили заинтересованность в том, чтобы Украина находилась в наиболее выгодной переговорной позиции. Именно поэтому они и дальше будут оказывать нам оборонную, экономическую и политическую поддержку", - прокомментировал он.

Читайте: Никифоров о заявлении Байдена: Зеленский призывал к превентивным санкциям, но партнеры "не хотели нас слышать"
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Топ комментарии
+20
Ну увидели всё своими глазами, поняли что не "голливуд" и не стали делать дурных предложений Украине, понимая что после увиденного в этом нет никакого смысла. С Зеленским или без него, украинский народ согласится только на победу.
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17.06.2022 12:49
+18
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17.06.2022 12:55
+8
Навпаки, вчора на зустрічі йшлося про те, що лише Україна самостійно може визначати, коли й на яких умовах сідати за стіл перемовин із Росією.
Об этом вообще не должна идти речь. Это САМО СОБОЙ РАЗУМЕЕТСЯ. А если об этом говорят, то значит нам очки втирают, а сами мечтают смотреть в глаза пуйлу.
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17.06.2022 12:51
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Ну увидели всё своими глазами, поняли что не "голливуд" и не стали делать дурных предложений Украине, понимая что после увиденного в этом нет никакого смысла. С Зеленским или без него, украинский народ согласится только на победу.
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17.06.2022 12:49 Ответить
Та його і схиляти не потрібно
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17.06.2022 12:49 Ответить
Я Моніку не схиляв, вона сама це вирішила...
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17.06.2022 12:51 Ответить
Моніка Зеленскі теж вирішить.
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17.06.2022 12:55 Ответить
Навпаки, вчора на зустрічі йшлося про те, що лише Україна самостійно може визначати, коли й на яких умовах сідати за стіл перемовин із Росією.
Об этом вообще не должна идти речь. Это САМО СОБОЙ РАЗУМЕЕТСЯ. А если об этом говорят, то значит нам очки втирают, а сами мечтают смотреть в глаза пуйлу.
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17.06.2022 12:51 Ответить
Макрон схиляв до набагато гіршого.

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17.06.2022 12:53 Ответить
В очах гідранта читається: Ігарь я не віноват, он просто сільнєє, откуда у него такіе біцепси под пінжаком... сільній жабоєд оказался.. как прітянул, как зашептал на ушко,.. етот еще французкій язик любві... я нє устоял
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17.06.2022 12:56 Ответить
Кожен видатний лідер ********** повинен мати свого персонального телефоніста на ім'я Еммануель.

Про це на власній сторінці у Facebook пише журналіст Остап Дроздов, інформує UAINFO.org.

Макрон пояснив, що так багато дзвінків у Москву - це було нерідко на прохання Києва донести певні меседжі та інформацію нашому ворогові. А ми тут усі, бачте, розпереживалися, чого це парижанин так часто наярює в Кремль, паскудник такий, запроданець, русофіл і далі за текстом. А виявляється, частина цих дзвінків була на прохання України.

Логічно буде поцікавитися: якщо весь цей час ми односторонньо знущалися з Макрона за його телефонічний роман із ботоксним старичком - то чи не шляхетно було б перепросити французького президента за необгрунтовані цькування? Або ще краще - подякувати за те, що він ціною свого авторитету й публічної репутації виконував захцянки третьої сторони?

Або ще краще - запитати не у французів, а у наших: які меседжі ми намагалися донести через телефоніста на ім'я Еммануель? Як ці «донесення інформації» корелюються з теперішньою позою затятих і гордих діячів, які ні на які домовленості не підуть ні за яких обставин і, взагалі, всі нас до чогось схиляють, але ми стійко стоїмо на сторожі укр.інтересу… Коли Макрон на прохання Києва надзвонював путіну - це теж зараховується до стійкої й непорушної позиції?

Без зайвих зловтішань я хочу сердечно подякувати Президентові Франції за те, що він годинами мусів вислуховувати брєдні параноїка, та ще й передавати йому всякі меседжі.

І взагалі: відверто заколебали всі ці недолугі й масні жартики на тему «шепотіння на вушко», чи «француз, італієць і німець у поїзді» і т.д. Якби ми бодай колись зробили для чужої країни, яка за тридев'ять земель, бодай дещицю з того, що європейські й світові лідери роблять для країни розкрадачів бюджету й своїх національних багатств, - то, може, би й доречними були наші всякі євроскептичні манси, від яких взагалі-то тхне русометодичками.
Пора би трошки поумірити свою жовчність щодо тих, без кого довелося би проти орди протистояти переоснащеною дорожною технікою.
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17.06.2022 14:48 Ответить
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17.06.2022 12:55 Ответить
Линия обороны:
Долги наши (Часть 1)
Долги наши (Часть 2)
Долги наши (Часть 3)
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17.06.2022 12:58 Ответить
Уявіть як би Байден його послухав.
Це фото треба день і ніч показувати на "телемарафлоні"- щоб через шоломи доходило!!!!
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17.06.2022 13:00 Ответить
Вы думаете Байден всего не знает? Все он знает, и гораздо больше , чем мы. Мы же подковерных игрищ гринпоца с ****** многих не знаем, а в США все знают!!!!! Не сомневаюсь- придет время (поскорей бы!) и в одной из знаменитых американских газет опубликуют "увлекательнейшую" статью про "подвиги " нашего оманского осла. Это будет ядерный взрыв.
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17.06.2022 14:52 Ответить
А хто би сумнівався...
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17.06.2022 12:56 Ответить
[Переслано від Михайло Доненко] ЩО НЕ ТАК З АРЕСТОВИЧЕМ? Помітив, що я на Останнього Капіталіста (https://t.me/OstanniyCapitalist) багато писав про пропагандиста новітнього русского міра Олексія Арестовича, а в себе нічого й не опублікував. Загалом Арестович просуває вигаданий «п'ятий проєкт», «іншу цивілізацію», «третій шлях» і так далі. В основному, можна було б сказати, що об'єднання з іншими слов'янськими народами у спільній державі, як стратегічну мету - можна цілком розглядати. Проте в Арестовича «слов'яни» завжди завершуються на русскіх (азійці, які вкрали в нас слов'янську культуру) та білорусах. Всі пропозиції Арестовича спрямовані на черговий «проєкт» спільно з росіянами, які не близькі нам ні за культурою, ні за традиціями. Вся наша «спільна» історія - окупація московією наших земель. Ми ніколи не жили у мирі. Арестович ніколи не згадує про «стратегічну роботу» над «проєктом» з іншими слов'янськими народами: поляками, словаками, чехами, хорватами, словенцями, болгарами та іншими. Арестович не пропонує спільних ідей з найбільшими союзниками України - країнами Балтії, Великою Британією, Польщею, центрально-східною Європою. Він уявляє реалізацію своїх дегенеративних ідей виключно з росіянами. Він відкидає українську культуру та несвідомо (можливо і свідомо) хоче поглинання нашої культури російською. Саме в цьому полягала його теза про «маленьку культуру» з «великою» країною. Він тяжіє за русской культурой, за шовіністами на кшталт Пушкіна, Достоєвського, Толстого, Єсеніна та іншими. Він не каже про те, яка б користь була б від повернення до курсу зарубіжної літератури в школах та в український порядок дений польських, словацьких, чеських, загалом західних авторів. Радник голови офісу українського президента хоче «забрати» у росіян Репіна, Чайковського, Чехова та «багатьох інших». Я б навіть не сперечався, русскіє дійсно вкрали у нас багатьох талановитих людей, того ж конструктора Корольова. Але є одне велике «але». Арестович жодного разу не згадав про українця Йосифа Зелеського, який заснував «українську школу» в польській літературі. «Радник» не згадав жодного разу про українців, які стали польськими, чеськими, словацькими, французькими, італійськими авторами. Він і його прибічники їх не згадують, бо банально про них ніколи не чули, заховавшись у своєму світі ілюзій з «4 проєктами». Згадуючи Арестовича варто зазначити і про його вигаданий світ «чотирьох проєктів» для своїх прихильників. Згідно з цими «проєктами», на його думку, ідея «націоналістичного» - створення «анти-расії». І я жодним чином не перебільшую, він це написав у своєму нещодавньому дописі відкрито. Тобто він публічно повторює тези кремлівської пропаганди про так звану «анти-расію». Своїм «п'ятим проєктом» він цілком і повністю пропонує об'єднання та поглинання всього українського русской культурою. Багато хто говорить, що буцім-то Арестович веде пропаганду на росіян, тому його не можна критикувати, а він робить правильну роботу. Цікаво, а коли Арестович постійно включається в етери українських телеканалів, коли його публікують українські провідні ЗМІ, українські телеґрам-канали - це теж пропаганда на ворога, який її навіть не побачить на українських ресурсах? Арестович немає у більшості російської авдиторії, це міф, який він намагається нав'язати, щоб показати свою значущість. Пропаганду потрібно вести самими росіянами. Можна платити Нєвзорову, Навальному, Соболь, Кацу та іншим тимчасово корисним росіянам. Потрібно, щоб самі росіяни вели пропаганду на нашу користь, а не українські діячі, яких не слухають у рф. Але навіть якщо платити росіянам за пропаганду у російському інформпросторі - це не означає надавати їм українське громадянство та не означає давати право висловлюватись на українському телебаченні та у ЗМІ. Вони мають самостійно вести пропаганду там, а українці не мають за ними навіть стежити, що дуже часто відбувається зараз, коли українці слухають Нєвзорова чи Каца на постійній основі. Сподіваюсь це буде мій останній допис на тему Арестовича, який виключно відпрацьовує ворожі наративи в українському тилу.
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17.06.2022 13:00 Ответить
ну і комент. забагато честі для Люські. Класно підмічено, як танцювала Люська раком. Це і є поганяло.Особина знайшла свою нішу, вона дійсно йде третім шляхом. Особи діляться на він і вона.Однак природа підкинула ще і воно. Люська це воно. А девони кучкуються, відомо всім.
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17.06.2022 14:30 Ответить
Це він їх схиляв ?
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17.06.2022 13:07 Ответить
Так схиляв, що Макрон втратив контроль над собою і поліз язиком у вухо
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17.06.2022 13:20 Ответить
все хотят Зеленского
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17.06.2022 13:40 Ответить
Хотят закопать поглубже в землю- предателя, нарика и полного дебила. А если ты, зефилитик, его "хочешь"- так ты и так языком у него в опе.
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17.06.2022 14:54 Ответить
Украинские новости копируются с поРашской прапагандой!Ребя тормозите!не злите ЕС!хватит нам и поРаши!
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17.06.2022 13:23 Ответить
Два putinfershtey-на... и примкнувший к ним Драги - речи которых могут быть и проукраинские, а действия пропутинские... на самом деле..., возможно, и прибыли в Киев чтобы "схиляти" Зеленського до переговорів із РФ/Кремлем на умовах Путіна...

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17.06.2022 13:42 Ответить
"Не виноват - не оправдывайся"
Если усердно пишут, шо "не схиляли" - значит точно "схиляли" !
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17.06.2022 13:57 Ответить
...Не били, не ображали, гроші на обід не забирали, вєлік не ламали.
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17.06.2022 14:16 Ответить
Видимо в шоке после Ирпень и Бучи
еще Папу Римского треба в Бучу привезти

БЛИН , а в Мариуполе военных преступлений кацапов больше в 1000 раз
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17.06.2022 14:32 Ответить
Путінферштейни того і приїхали у трьох, щоб їх не запідозрили, ще і румуна взяли на розбавку. Того їх коменти скупі, Єрмак теж в розпачі. Все це відряджеення як мильна бульбашка.
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17.06.2022 14:34 Ответить
значить схиляли. бо зелені завжди брешуть
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17.06.2022 14:36 Ответить
не схилили, но у трьох нагнули ))
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17.06.2022 14:43 Ответить
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17.06.2022 14:56 Ответить
Нема віри всім зелебобікам! Здрайці!
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17.06.2022 15:28 Ответить
Цей Нікіфоров брехливіший за попередницю - євреєчку з Генічеська. Західна преса написала, що коїлось за зачиненими дверима!
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17.06.2022 16:56 Ответить
Якби "не схиляли", то смислу у сьогоднішній поїздці Бориса Джонсонюка до Києва не було би жодного. А він нараз вправляє мізки Зе після вчорашніх посиденьок з Шольцем-Макроном
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17.06.2022 17:47 Ответить
Читаєш коментарі та дивуєшся, невже не зрозуміло просту істину, зелені дегенерати вкидають через пресу й інші канали що Шольц Макрон і інші хочуть від зеленого дебіла поступок *****, група корисних ідіотів розкручує тему, а ціль одна показати лохотрону який Боневтік герой як відстоює інтереси України ніхто йог не схилить на поступки. І в результаті наче розумні люди підігрують зеЛоху. А зрадник не Штольц, не Макрон зрадник бонеЛох, а дебіли взяли участь в цьому дійстві. Для дебілів буде корисна заява Макрона, що він ні про що не говорив з ****** про що не просив зеДебіл.
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17.06.2022 18:12 Ответить
 
 