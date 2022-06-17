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Весь мир шокировала кража украинского металла: Всемирная ассоциация производителей стали Worldsteel прекратила сотрудничество с российскими металлургами

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

метал,маріуполь

Мировая ассоциация производителей стали Worldsteel приостановила членство российских ассоциаций и компаний в этой организации.

Такое решение было принято в результате введенных ЕС санкций из-за вооруженной агрессии России против Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на то, что Worldsteel не является политической организацией и имеет в своем составе представителей всех без исключения металлургических стран мира, недавние изменения в законодательстве Европейского союза по поводу санкций против России в результате военной агрессии последней в Украине, вступающие в силу с 16 июня 2022 года, не позволяют продолжать какие-либо отношения с российской стороной по обмену информацией и участию в совместных мероприятиях", - сообщается в письме руководства Worldsteel к членам ассоциации.

Глава ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков поддержал это решение – ведь, по его словам, российские сталевары фактически спонсировали уничтожение "Азовстали" и ММК им. Ильича бомбардировщиками и "градами", а также продолжают финансировать массовые убийства мирных украинцев и другие преступления кафиров на нашей земле.

"Знаю, что многих наших коллег со всего мира шокировали и видеокадры, на которых российские захватчики дерзко воруют и вывозят в неизвестном направлении украинский металлопрокат из захваченных портов Мариуполя. Металлопрокат, изготовленный на тех же, разбитых российским оружием заводах", - подчеркнул Каленков. 

"Укрметаллургпром" с начала войны неоднократно обращался во Всемирную ассоциацию с призывом разорвать отношения с металлургами страны-агрессора. Наше объединение украинских предприятий ГМК приостанавливало участие в Worldsteel, пока там находятся россияне", – напомнил он.

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Как известно, в Ростов отправилось уже третье судно, нагруженное украденным в Мариуполе металлом. Обо всех своих кражах Россия рассказывает в федеральных новостях. В свою очередь, Азовсталь и ММК им. Ильича обратились к Офису Генерального прокурора с просьбой открыть уголовное производство против российских оккупантов, которые воруют металлопродукцию из Мариуполя. Предприятия также предоставили доказательства, свидетельствующие о том, что российские военные и подконтрольные им террористические группировки вывозят из порта продукцию. Такой грабеж является нарушением ст.185 и 186 Уголовного кодекса.
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Топ комментарии
+26
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17.06.2022 13:15
+12
Парад 2021 якщо з пам'яттю погано

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17.06.2022 13:26
+11
Надеюсь, что краденый металл дорого им обойдется. "Выиграли" на рубль, проиграли на доллар (США).
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17.06.2022 13:22
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Внапольза, нє ???
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17.06.2022 13:08 Ответить
Бєспрєдєльщік 90-х Ахметов сплачував податки таки в український бюджет.
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17.06.2022 14:40 Ответить
ты чего кацап епанный совсем *****?
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17.06.2022 16:48 Ответить
А раніше вони ще тіпа сумнівались в тому хто такі кацапи?...
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17.06.2022 13:08 Ответить
и даже Индию шокувала ?
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17.06.2022 13:12 Ответить
Ее в первую очередь.особенно цена
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26.06.2022 00:42 Ответить
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17.06.2022 13:15 Ответить
Парад 2021 якщо з пам'яттю погано

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17.06.2022 13:26 Ответить
Спробував би він в чергове так ганьбитись на 30-річчя незалежності....
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17.06.2022 14:19 Ответить
еге ж, крутився як ЗЄльоний вуж на сковорідці
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17.06.2022 14:25 Ответить
Не заважайте працівникам піар-відділку Рошена топити проти конкурента їх олігарха.
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17.06.2022 15:23 Ответить
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17.06.2022 16:12 Ответить
ну ты и кондом
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17.06.2022 16:49 Ответить
вкид гівна на вентилятор, "стіна яценюка" та розмінований Чонгар, провал ДОЗ та "майские шашлички" ось де реальні проблеми
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17.06.2022 16:07 Ответить
Тихіше!, Я колись щось написав тут про стіну, самі знаєте кого, так одразу в бан.
А ще отримав бан за посилання на статтю БУТУСОВА!!!!!, про фото наріка самі знаєте з ким на отриманні дечого в Константинополі.
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17.06.2022 17:05 Ответить
Москаль умеет показать свою сущность.
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17.06.2022 13:20 Ответить
Надеюсь, что краденый металл дорого им обойдется. "Выиграли" на рубль, проиграли на доллар (США).
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17.06.2022 13:22 Ответить
им то просто. чуть что, они про вагоны будут говорить. эскпроприация была с обеих сторон.

поэтому в суды никто и не подает.
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17.06.2022 13:24 Ответить
иди *****, с обеих сторон и боком тоже
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17.06.2022 13:58 Ответить
перевел гуглом с их сайта:

"

В целях соблюдения последнего раунда санкций ЕС против России, вступающих в силу в четверг, 16 июня , наши российские члены согласились добровольно отказаться от нашей деятельности, пока санкции остаются в силе.

Это означает, что россияне не смогут получить доступ к экстрасети worldsteel, системам бенчмаркинга и другим платформам.

В дополнение к этому они не будут получать уведомления по электронной почте с нашей стороны и не будут приглашены для участия ни в онлайн-, ни в личных встречах.

Мы подчеркиваем, что worldsteel конституционно политически нейтрален и что это действие предпринято из-за нашей необходимости соблюдать законодательство ЕС.

Мы не исключали и не отстраняли наших русских членов, скорее, мы пришли к взаимоприемлемому соглашению, в котором они добровольно и временно становятся «пассивными членами».

Весь доступ к нашим платформам будет восстановлен, когда это будет разрешено законодательством ЕС.

"
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17.06.2022 13:22 Ответить
И снова, иди нах*й.
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17.06.2022 14:01 Ответить
Красиво послали кацапов курсом руZZкого корабля
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17.06.2022 14:27 Ответить
Может ахметке надо было на свои деньги пушки делать с таким мощным промышленным потенциалом какой был у него. Сейчас было продал государству. И патриот и заработал.И город и завод целый был бы....
Ах да о чём я; гуди ахметка ,гуди.
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17.06.2022 13:23 Ответить
Це не Оборонпром.
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17.06.2022 14:02 Ответить
А может Зеле надо было делом заниматься,а не **** шаурму околачивать
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26.06.2022 00:44 Ответить
А кто скупа це залізо?
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17.06.2022 14:12 Ответить
А крадіжка зерна не шокувала?
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17.06.2022 14:50 Ответить
Так и заявлена в назві статті - крадіжка металлу, не відстежуеться в заяві металургів
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17.06.2022 16:32 Ответить
хто такие кефиріы,,,,,,,???
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17.06.2022 19:59 Ответить
 
 