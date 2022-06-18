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Украина не сможет принять Евровидение-2023, проведение конкурса могут передать Великобритании, - организаторы

Новости Цензор.НЕТ Общество

евровидение

Европейский вещательный союз решил, что песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году состоится не в Украине. Организаторы обратились в Великобританию, чтобы обсудить возможность проведения конкурса за рубежом, поскольку представитель этой страны занял второе место.

Об этом сообщает EBU, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"EBU хотел бы поблагодарить UA.Суспільне за их искреннее сотрудничество и приверженность изучению всех сценариев в течение нескольких недель после победы Kalush Orchestra's 14 мая в Турине и поделиться своей грустью и разочарованием по поводу того, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине. В результате этого решения, в соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия, EBU теперь начнет переговоры с ВВС, занявшие второе место в этом году, о потенциальном проведении конкурса Евровидения-2023 года в Соединенном Королевстве", - говорится в сообщении.

При этом в EBU отметили, что хотели бы, чтобы победа Украины сказалась на конкурсе в следующем году: "Это будет для нас приоритетом в наших обсуждениях с возможными хозяевами".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нет сомнения, что Евровидение состоится в Украине, - Ткаченко. ВИДЕО
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Топ комментарии
+41
нормально, все деньги на армию. Зачем выкидывать миллионы на ЕВ ?
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17.06.2022 13:42
+35
Бритиши второе место взяли. Должны были первое, но нам отдали. Так что порадовались и хватит. Всё по честному.
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17.06.2022 13:48
+28
Є ще у когось мізки...
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17.06.2022 13:40
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Є ще у когось мізки...
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17.06.2022 13:40 Ответить
шото зарано кипишуют !!!
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17.06.2022 13:41 Ответить
Это точно. Скорее могут этот конкурс художественной самодеятельности ликвидировать.
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17.06.2022 13:43 Ответить
Та да! Такий розпил халявного бабла! Та ще й "проіесіоналами" від видовищ, які дорвалися до влади!
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17.06.2022 14:46 Ответить
Тю. А ткаченко вже по криму бігає в пошуках локації.
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17.06.2022 13:41 Ответить
нормально, все деньги на армию. Зачем выкидывать миллионы на ЕВ ?
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17.06.2022 13:42 Ответить
та й безпеку гостям і учасникам можливо не зможемо гарантувати, навіщо ризикувати.
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17.06.2022 17:48 Ответить
А ткаченко так сподівався урвати з підготовки проведення євробачення в Україні, хоча просто очевидно, що під час війни ну зовсім не до пісенних конкурсів, куди може прилетіти рашистська ракета.
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17.06.2022 13:44 Ответить
це і так було зрозуміло. на біса нам ще ці танцюльки? забирайте, нехай люди спокійно готуються
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17.06.2022 13:45 Ответить
це не танцюльки, чучєло! це міжнародний авторитет і розголос!
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17.06.2022 14:02 Ответить
Провести после победы в Мариуполе, Харькове или Буче. Конкурс запомнится всем своим антуражем, что и фриков-исполнителей не понадобится.
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17.06.2022 13:47 Ответить
Если передавать , то Польше ( с извинениями за наше "профессиональное жюри") . И наших там много и полякам приятно ( я так думаю ... ).
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17.06.2022 13:47 Ответить
Бритиши второе место взяли. Должны были первое, но нам отдали. Так что порадовались и хватит. Всё по честному.
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17.06.2022 13:48 Ответить
слава богу что венгры или сербы не заняли 2-е место, а то было бы обидно
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17.06.2022 13:58 Ответить
Супер предложение!
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17.06.2022 13:49 Ответить
не зарано вирішили чи европа думає роками ми будем воювати?тільки червень на дворі зрозуміло якщо це був вересень -жовтень да і то залишаеться з осені 6-7 місяців до травня
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17.06.2022 13:48 Ответить
вже зрозуміло, що війна з паРашею менше ніж за рік навряд закінчиться, а більш вірогідні цифри - це 2-3 роки.
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17.06.2022 14:18 Ответить
современные войны идут десятилетиями. ирак - 8 лет, сирия - 10 лет (не закончена), афган - 20 лет. 2-3 года - это оочень оптимистично.
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17.06.2022 14:24 Ответить
У нас другая война совсем. То что там это просто салочки. Так что не стоит сравнивать вообще.
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17.06.2022 14:34 Ответить
Насправді, так. Ця війна на роки. Вона і так триває вже 8 рік. Це тільки уставшиєотвайни любителі аферістовича думають, що війна закінчиться за два тижні.
Треба дивитись правді в очі. Ця війна надовго, на жаль.
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17.06.2022 16:02 Ответить
Активна фаза може й закінчиться, дай Боже, хоча б до кінця року. Але хворий сусід буде в нас теракти робити ще роками... Хто гарантує, що ракета в концертну залу не прилетить? Орки будуть останні ракети в нас жбурлять, замість того щоб у себе там щось покращувати
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17.06.2022 17:00 Ответить
Даже если бы UK и не заняла второе место, то UA в знак благодарности могла бы передать право проведения конкурса либо UK, либо LT или PL.
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17.06.2022 13:49 Ответить
Если Британцам, то в знак благодарности за поддержку Украины - пусть будет!
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17.06.2022 13:58 Ответить
Перед бритами мы конечно же в долгу, но и перед Польшей тоже, вспоминая выставленные оценки, за которые очень стыдно даже!
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17.06.2022 14:15 Ответить
При чому потрібно було це зробити відразу,як вдячність за допомогу, наприклад при візиті Джонсона до Києва.І це було б сприйнято на великий +. А не коли це вирішили чиновники EU,що нам в -.
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17.06.2022 15:27 Ответить
От ********, Зе же обещал провести его в Мариуполе
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17.06.2022 14:00 Ответить
я зразу казав, що так потрібно зробити, та мав надію, що у України досить здорового глузду на такий крок. добре, що не помилився.
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17.06.2022 14:15 Ответить
Ну й навіщо тоді той фарс з перемогою був . З цього допису зрозумів що країни Європи і досі в теплій ванні і нехочуть з неї вилазити. Хочуть зробити з України ресурсну базу жінок та дітей вже вивезли, зерно вивозять, тепер ця заява. Ссикуни європейські іншого й нечекав. Прийде час і ця ссикливість їм відгукнеться. Чого в Британії це ж так близько до ракет хай краще на отому поділеному острівку між Канадою та Данією з пінгвінами.
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17.06.2022 14:24 Ответить
правильній вібор Англия должна принять все по людські
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17.06.2022 14:25 Ответить
Як же так? Зенералісімус же в своїй голові війну вже закінчив і Євробачення розпочав!
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17.06.2022 14:28 Ответить
Может лучше Евровиденье 2023 сделать на границе Украины в Румынии или Словакии ? Чтобы украинцам было легче приехать ???
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17.06.2022 14:29 Ответить
Или в Молдове ? Там вина до фига и продукты дешевые . чтобы украинцы могли приехать
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17.06.2022 14:30 Ответить
Время есть, проведем в Ялте.
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17.06.2022 14:33 Ответить
вы не сможете ее занять к сожалению за год да и за большее время
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17.06.2022 20:01 Ответить
Поясніть мені, дурному, чому футболістам можна було зіграти "домашній" матч з Лодзі, чому їх не викинули? Чому обговорюється проведення цілого українського чемпіонату в Польщі, а не забирають у нас право участі у єврокубках? Чому у футбол грають, й нецензуровані п@здоболи не називають це танцюльками й не триндять в непотрібний час про Маріуполь? Вам здалося непотрібним поширити на увесь світ кліп Калуша? Це десятки мільйонів переглядів, а не як у ваші вонючій забігайлівці - одні й ті на дроті. То ви - гірше ворогів! Про вас я розумію - все погане від Зе, все хороше - від По. Якби це при По сталося - верещали би ви на радощах до цього дня. Але я про інше. Складається таке враження, що в тому *** давно сидять путінферштейни. За чиї гроші роками бенкет?? Так вже було роками, коли нас принижували після того, як ми від початку агресії відмовилися взяти участь в шоу в Москві, або коли проспівали "рашагудбай". Нам зумисно занижували оцінки. Та й цього року ми були б десь в другій десятці, якби не голосування глядачів. *** воно й є ***, там за рашу на амбразуру пригатимуть.
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17.06.2022 14:36 Ответить
Так і знав,що це підступи клятого Порошенка ! 😬😬😬
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17.06.2022 15:14 Ответить
Причому тут взагалі Зе і По?????? Калуш ніколи не був помічений в симпатіїдо жодного із них...
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17.06.2022 15:56 Ответить
нам до полного счастья конкурсов не хватает (( меняю на 1(одну) гаубицу или РЗСО этот конкурс вместе с артистами.
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17.06.2022 14:41 Ответить
Цілком вірне рішення. Сьогодні тільки з донькою це обговорювали
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17.06.2022 14:48 Ответить
Слава Богу ...а то б зелёные страну без последних трусов оставили,чтоб и тут поиметь.
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17.06.2022 14:55 Ответить
Які відкати зеленим обломилися !!!😂
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17.06.2022 15:12 Ответить
Танці на крові..це було відомо з самого початку
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17.06.2022 15:38 Ответить
dumaju eto dazhe lutshe dlja UA....ukraincam e dela po serioznei...
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17.06.2022 15:38 Ответить
Нормальное решение. У нас есть чем заниматься.
И кто бы отвечал за безопасность гостей, когда по всей стране летают "Калибры" ?
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17.06.2022 16:10 Ответить
Цілком розумно, а ще можна запропонувати Польщі або скажем Чехії чи Прибалтійським країнам. Хлобці молодці, але зараз нам це "щастя" ні до чого.
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17.06.2022 16:14 Ответить
Правильно.
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17.06.2022 16:57 Ответить
Ну и норм. В ближайшие годы точно не до этого. Будет куда деньги девать.
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17.06.2022 17:12 Ответить
Є-бачення по відношенню до України конкурс на 100% політичний, тому нічого дивного...
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17.06.2022 17:34 Ответить
 
 