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Новости Война в Украине
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Статус кандидата значительно ускорит процесс вхождения Украины во внутренний рынок ЕС, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

евроинтеграция

Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз!

Большое спасибо Урсуле фон дер Ляйен за это решение от всего украинского народа. Об этом сообщил в фейсбуке премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, статус кандидата значительно ускорит процесс вхождения Украины во внутренний рынок ЕС, формирование общих энергетических и цифровых рынков, дальнейшую либерализацию торговли, сближение в таможенной и транспортной сферах.

"Как страна-кандидат и будущий член Евросоюза Украина готова вносить существенный вклад в стратегическое развитие и укрепление ЕС путем взаимодействия в рамках Европейского зеленого курса, энергетической безопасности, продовольственной стабильности и лучшей совмещенности. Статус кандидата и движение к членству в ЕС поможет Украине в эффективном восстановлении и восстановлении страны в соответствии с европейскими практиками и стандартами", - резюмирует Шмыгаль.

Читайте: Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС
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Если это не пустые слова, то вам товарищи у руля власти "******"!! Вас там ублюдков разгонят нахер от "кормушки" вы и вякнуть не успеете!! Или мы лет 20 так и будем с вами у власти, но все в кандидатах!!!
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17.06.2022 14:24 Ответить
З розваленою економікою, зруйнованою інфраструктурою, гуманітарною кризою і наскрізь просякнутою продажною корупційною владою - "внутрішньому ринку ЄС" Україна нах. не потрібна
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17.06.2022 14:48 Ответить
Экономику поправят , инфраструктуру после войны восстановят лучше прежнего . А вот с восприятием коррупции - чего делать ? Писал уж как-то : пока народ не будет коррупцию считать преступлением , она будет проблемой . Не только в чиновниках дело . Они "берут" потому, что им "дают" . Как это переменить - вам лучше знать .Может быть , поколение должно смениться .
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17.06.2022 15:55 Ответить
Вони крадуть і вимагають, а не чекають, коли їм хабарі дадуть. Усі хабарники, з якими я мав справу, били вимогачі. Коли їх починаєш викривати - вони скаржаться на непрофесіоналізм викривача. Більшість в оточенні ведуться на це, але з різних причин.
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17.06.2022 18:22 Ответить
 
 