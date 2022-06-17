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Новости Война в Украине
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Грузия (4339) Еврокомиссия (1317) Молдова (1685) членство в ЕС (776) Евросоюз (15877) Урсула фон дер Ляйен (375)

Еврокомиссия рекомендует предоставить Молдове статус кандидата в члены ЕС, Грузия должна выполнить дополнительные условия, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ляєн

Европейская комиссия рекомендует предоставить статус кандидата на членство в ЕС Молдове. При этом по Грузии пока нет такого решения.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления, передает Цензор.НЕТ.

"Мы также рекомендуем предоставить Молдове статус кандидата, понимая, что страна будет проводить реформы. Молдова находится на настоящем прореформаторском, антикоррупционном и европейском пути. Впереди еще длинный путь. Но мы верим, что у него есть потенциал, чтобы отвечать критериям", - сказала фон дер Ляйен.

При этом президент Еврокомиссии отметили, что Грузия еще должна выполнить дополнительные условия для получения статуса кандидата.

"Теперь Грузия должна политически объединиться, чтобы составить четкий путь структурным реформам и ЕС. Поэтому мы рекомендуем Грузии предоставить европейскую перспективу, но вернуться и оценить, насколько она соответствует ряду условий, прежде чем предоставить ей статус кандидата", - резюмировала она.

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А як з тим, що на территоріі Молдови знаходяться війська РФ.?
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17.06.2022 14:08 Ответить
Так на території Укрпїни вони теж знаходяться. 😊 Ви переплутали ЄС з НАТО.
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17.06.2022 14:36 Ответить
Грузія хоч і була жертвою рф, але за ці роки там при владі знову прорашистські політики
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17.06.2022 14:13 Ответить
Так,"додаткові умови" це послати на... в слід за російським кораблем кого слід,так як у Молдові додона і вуаля є кандидат..
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17.06.2022 14:30 Ответить
У Грузії так званий Стокгольмський синдром - прив'язаність і залежність жертви від насильника.
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17.06.2022 14:40 Ответить
А на територии Украины что войск РФ что нет ???? И вообще Молдова получила безвиз раньше Украины и Грузии И у нас вообще 50% население имеют Румынские паспорта
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17.06.2022 14:19 Ответить
Ещо 50% добавте и вуаля вы в ЕС.
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17.06.2022 14:43 Ответить
Грузия это Украина времен Януковича.При власти там пророссийское олигархическое кодло.
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17.06.2022 14:40 Ответить
Не нам судить грузинов уж так точно. Сами в своё время навыбирали, теперь отхаркиваем кровью(( У них тот же путь наверное.
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17.06.2022 16:38 Ответить
Andrew 874d6d4f

"Не нам судить грузинов"
А чому ні, вони що, не підлягають критиці, особливо якщо вона базується на фактах?

"Сами в своё время навыбирали"
Може Andrew 874d6d4f і "навыбирали", а особисто я - ні, ні за Кравчука, ні за кучму, ні за яника, ні за зебілів не голосував.
Не треба узагальнювати, росписуватись за ВСІХ, та розмазувати відповідальність.
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17.06.2022 19:54 Ответить
 
 