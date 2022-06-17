РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4842 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом
1 971 9
членство в ЕС (776) Евросоюз (15877) Кулеба Дмитрий (2635)

Статус кандидата на членство в ЕС станет огромным толчком для дальнейших преобразований в Украине, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

кулеба

Обретение Украиной статуса кандидата в члены Европейского Сюза станет доказательством европейского лидерства и толчком к преобразованиям в стране.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Европейская история осуществляется. Мы приветствуем положительное заключение Европейской комиссии о том, что Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС на саммите ЕС на следующей неделе. Это станет ярким доказательством европейского лидерства и огромным толчком для дальнейших преобразований Украины", - говорится в сообщении.

Также читайте: Статус кандидата значительно ускорит процесс вхождения Украины во внутренний рынок ЕС, - Шмыгаль
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"запомните этот твит"
показать весь комментарий
17.06.2022 14:04 Ответить
Бешеный принтер начнет печатать то что нужно, а не то что хочется?
показать весь комментарий
17.06.2022 14:04 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2022 14:09 Ответить
Так шморгаль прокомментировал. Кулеба тоже. Ждём заявление елдака 😁
показать весь комментарий
17.06.2022 14:11 Ответить
І шо зелень тут перетворить? Вже проїбали перетворили південь.
показать весь комментарий
17.06.2022 14:13 Ответить
Пертвоювальщики, ви краще голову САП оберіть, і призначте голову НАБУ, бо від ваших відосіків вже нудить
показать весь комментарий
17.06.2022 14:18 Ответить
Это есть в перечне необходимых требований. Посмотрим как теперь Зеля будет морозиться и жопой вилять.
показать весь комментарий
17.06.2022 14:34 Ответить
Боюсь, что при Зеле мы этого не увидим. Все его друзья-малоросы, коррупционеры, наглые быдланы, откровенные предатели и просто имбецилы, все эти Татаровы, Ермаки, Арахамии, Тищенки, Волки и прочий сброд, останутся на своих местах, а все необходимые реформы, которые им будут угрожать, просто будут игнорироваться. Зато грозно щечки надувать, любуясь собой, и козырять кровью военных и мирного населения Зеля будет в усиленном режиме, тут без сомнений.
показать весь комментарий
17.06.2022 14:32 Ответить
Ніякого "поштовху" від цього сраного нікому не потрібного імпотентного єс не станеться. Найбільшим поштовхом стане визволення окупованих територій від кацапської навали і продажної сволоти та установлення там справжньої УКРАЇНСЬКОЇ влади.
показать весь комментарий
17.06.2022 14:43 Ответить
 
 