Статус кандидата на членство в ЕС станет огромным толчком для дальнейших преобразований в Украине, - Кулеба
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Обретение Украиной статуса кандидата в члены Европейского Сюза станет доказательством европейского лидерства и толчком к преобразованиям в стране.
Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Европейская история осуществляется. Мы приветствуем положительное заключение Европейской комиссии о том, что Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС на саммите ЕС на следующей неделе. Это станет ярким доказательством европейского лидерства и огромным толчком для дальнейших преобразований Украины", - говорится в сообщении.
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