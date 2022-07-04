РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4842 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
2 776 14
Украина (44300) членство в ЕС (776) Урсула фон дер Ляйен (375)

Украина заслужила европейскую перспективу, но много работы еще впереди, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

урсула,ляєн

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что Украина заслужила европейскую перспективу, но много работы еще предстоит.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу в Брюсселе на пресс-конференции после завершения объявления выводов Комиссии, в которых Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

"По Украине мы имеем один четкий месседж: да, Украина заслужила европейскую перспективу, да, Украину должны приветствовать как страну-кандидата. Это означает понимание того, что хорошая работа была выполнена, но важная работа еще предстоит. Весь процесс основывается на заслугах. Прогресс полностью зависит от Украины и находится в руках Украины", - сказала фон дер Ляйен.

Также читайте: Статус кандидата на членство в ЕС станет огромным толчком для дальнейших преобразований в Украине, - Кулеба

По словам президентки Еврокомиссии, вопрос о необходимости проведения дальнейших реформ она обсуждала с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмигалем, когда она была в Киеве "дней десять назад". "Я получила очень красноречивый ответ президента Зеленского. Он сказал: "Знаете, даже если бы мы не попросили членства в ЕС, это реформы, которые необходимы для страны, и мы будем их проводить в любом случае, потому что это для украинской демократии", – пересказала содержание ответа фон дер Ляйен.

Она также констатировала, что в Брюсселе известно, что "не все может быть достигнуто во время войны, но многие из этих вопросов могут быть решены".

Также читайте: Еврокомиссия рекомендует предоставить Молдове статус кандидата в члены ЕС, Грузия должна выполнить дополнительные условия, - фон дер Ляйен
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Дяді Бєні все це не сподобається...
показать весь комментарий
17.06.2022 14:33
+4
це реформи, які необхідні для країни, й ми їх проводитимемо в будь-якому разі, тому що це для української демократії Джерело: https://censor.net/ua/n3348562

І що ж ти, "промовистий", 3 роки з цими необхідними реформами тягнув?
показать весь комментарий
17.06.2022 14:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дяді Бєні все це не сподобається...
показать весь комментарий
17.06.2022 14:33 Ответить
Не фиг хремлевские методички цитировать

Jaime_Corbett Jaime_Corbett

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 28.05.2022
показать весь комментарий
17.06.2022 14:35 Ответить
нада проста пєрєстать стрєлять?
показать весь комментарий
17.06.2022 14:36 Ответить
Да тут до правительства еще не дошли, посмотреть хватит на меров городов!!! Нами любимый Бориска (он Филатов!!!) удумали ублюдки 1) давайте срочно названия улиц менять, выделили бабки (самое время) 2) скверики ремонтировать, новые открывать (опять бабло с Лысым и корьбаном распилили!!) 3) вчера еду по набережной и *****...ю,!!! Значет что комунальные службы делают - после дождя моют с поливалок СВЕТОФОРЫ!!!! ПРЯМО ****** НЕКУДА ДЕНЬГИ ДЕТЬ, НАДО МЫТЬ ПОСЛЕ ДОЖДЯ СВЕТОФОРЫ... И Т,Д,!!! А война нихера не закончилась!!Зато баблол уже пилим!!!
показать весь комментарий
17.06.2022 14:53 Ответить
Это при том, что сам Лысенко где-то в Германии вроде в Берлине чиллит и видосики на фоне танка записывает, типа для ТРО закупают оружие))) Кто этот бред схавал? Это оборонный заказ и филатовская шобла не имеет к этому отношение, но пипл схавал. Неужели люди еще не поняли, что их тупо на бабло кидают и нихрена не поменяется? Проезд повышают в 2 раза, потому шо бенз подорожал и вообще начальник департамента привык хорошо жить, так что будь добр открывай кошелек)) Здесь своих граждан за скот держат и не более. При том, что филатов сам был готов сдаться русским еще в начале февраля. Эти люди натуральные злодеи, в любой европейской стране за эти миллиарды, что они натырили уже бы шкуру спустили. Ниче, еще новый мост за 0.5 лярда починим)) Я уже не говорю, что на местном уровне никак не изменилось налогообложение, налоги платят как в мирняк. И знали бы люди, сколько борюсик бюджетного бабла всаживает в свои информ-помойки и сколько полезного можно было на эти деньги сделать. И если днепряне задаются вопросом, куда идут их коммунальные, то ответ простой - Дубинским)
показать весь комментарий
17.06.2022 16:08 Ответить
Дякую , Урсула ‼️‼️‼️
показать весь комментарий
17.06.2022 14:33 Ответить
це реформи, які необхідні для країни, й ми їх проводитимемо в будь-якому разі, тому що це для української демократії Джерело: https://censor.net/ua/n3348562

І що ж ти, "промовистий", 3 роки з цими необхідними реформами тягнув?
показать весь комментарий
17.06.2022 14:35 Ответить
Где это ч*о сделало хоть Одну реформу??
Посадило на потоки родных и близких?
Превратил общение нанятых чиновников с избирателями в циничную ложь и издевки!!!
Трухин ты где?- Надо пообещать населению реформы.
показать весь комментарий
17.06.2022 14:38 Ответить
З такими вимогами, пані- можете нас одразу із своїх "перспектив" викреслювати, зелені не спромоглися за пів-року призначити вже обраного прокурора САП., то шо казать, як воно конешно...
показать весь комментарий
17.06.2022 14:38 Ответить
Та у Вови ж обіцянка-цяцянка!
Як ось ця, від 02.09.2019, одна з багатьох:
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны. Источник: https://censor.net/ru/n3145910
показать весь комментарий
17.06.2022 16:10 Ответить
"Україна заслужила на статус кандидата, багато зроблено (70-80%) за останні 8 років, але є ще робота попереду" - саме такий меседж був від єврокомісії під час прес-конференції.

Цензор, а так я ви написали - то це те, що єврокомісія сказала про Грузію.
показать весь комментарий
17.06.2022 14:46 Ответить
А подивіться, як у вишиванці вона немов перевтілилась - аж ніби світиться вся!

Просто красунею стала, не те що в діловому костюмі!
показать весь комментарий
17.06.2022 18:30 Ответить
 
 