Украина заслужила европейскую перспективу, но много работы еще впереди, - фон дер Ляйен
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Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что Украина заслужила европейскую перспективу, но много работы еще предстоит.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу в Брюсселе на пресс-конференции после завершения объявления выводов Комиссии, в которых Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС.
"По Украине мы имеем один четкий месседж: да, Украина заслужила европейскую перспективу, да, Украину должны приветствовать как страну-кандидата. Это означает понимание того, что хорошая работа была выполнена, но важная работа еще предстоит. Весь процесс основывается на заслугах. Прогресс полностью зависит от Украины и находится в руках Украины", - сказала фон дер Ляйен.
По словам президентки Еврокомиссии, вопрос о необходимости проведения дальнейших реформ она обсуждала с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмигалем, когда она была в Киеве "дней десять назад". "Я получила очень красноречивый ответ президента Зеленского. Он сказал: "Знаете, даже если бы мы не попросили членства в ЕС, это реформы, которые необходимы для страны, и мы будем их проводить в любом случае, потому что это для украинской демократии", – пересказала содержание ответа фон дер Ляйен.
Она также констатировала, что в Брюсселе известно, что "не все может быть достигнуто во время войны, но многие из этих вопросов могут быть решены".
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Jaime_Corbett Jaime_Corbett
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Реєстрація: 28.05.2022
І що ж ти, "промовистий", 3 роки з цими необхідними реформами тягнув?
Посадило на потоки родных и близких?
Превратил общение нанятых чиновников с избирателями в циничную ложь и издевки!!!
Трухин ты где?- Надо пообещать населению реформы.
Як ось ця, від 02.09.2019, одна з багатьох:
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны. Источник: https://censor.net/ru/n3145910
Цензор, а так я ви написали - то це те, що єврокомісія сказала про Грузію.
Просто красунею стала, не те що в діловому костюмі!