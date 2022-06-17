РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10893 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
5 658 41
Молдова (1685) Украина (44300) членство в ЕС (776) Варгеи (23)

Начало переговоров о вступлении в ЕС будет возможно после того, как Молдова и Украина выполнят все условия, - еврокомиссар Варгеи

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

варгеї

Начало переговоров о вступлении в ЕС будет возможно после того, как Молдова и Украина выполнят все условия, а также после оценки соблюдения всех критериев, сообщил еврокомиссар по расширению и политике добрососедства Оливер Варгеи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы принимаем первое решение по всему процессу присоединения. Это значит, что мы предлагаем статус кандидата. Начало переговоров о присоединении – это дальше. Сегодня речь идет не об этом решении. После того как условия будут выполнены, потом нам нужно будет вернуться и подумать, соблюдены ли все критерии, чтобы сделать следующий шаг, которым будет начало переговоров о вступлении. Но это другой ряд решений, которые предстоит принять", - отметил Варгеи на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу.

Читайте: Украина заслужила европейскую перспективу, но много работы еще впереди, - фон дер Ляйен
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Яка б'юрократія? Європейська? 😊 Шановний, у ЄС не можна опозиційні канали з ефіру викидати, рік часу не затверджувати обраного на відкитому конкурсі чировника антикорупційного органу, тримати кишеньковий суд для прийняття рішень, вигідних владі і ще багато чого, що робить влада в Україні. 😊 Тому це не про б'юрократію, а про права людини і єяропейські цінності.
показать весь комментарий
17.06.2022 15:01
+16
Уважаемые Украинцы! Это значит что такие как коломойша и ему подобные должны исчезнуть как класс. Пока они в Украине, никакого ЕС не видать. И это только первый пункт, еще столько предстоит сделать по искоренению коррупции и казнокрадству.
показать весь комментарий
17.06.2022 15:08
+12
Vam dali status kandidata , a dali domashnaja rabota , a kak inache . I pervoje delo , atchistka ot zeljonnoi pleseni !
показать весь комментарий
17.06.2022 15:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Vam dali status kandidata , a dali domashnaja rabota , a kak inache . I pervoje delo , atchistka ot zeljonnoi pleseni !
показать весь комментарий
17.06.2022 15:00 Ответить
Однако, не надо забывать, что Оливер Варгеи - венгерский агент кремля.
Братушка Орбана.
показать весь комментарий
17.06.2022 16:16 Ответить
Яка б'юрократія? Європейська? 😊 Шановний, у ЄС не можна опозиційні канали з ефіру викидати, рік часу не затверджувати обраного на відкитому конкурсі чировника антикорупційного органу, тримати кишеньковий суд для прийняття рішень, вигідних владі і ще багато чого, що робить влада в Україні. 😊 Тому це не про б'юрократію, а про права людини і єяропейські цінності.
показать весь комментарий
17.06.2022 15:01 Ответить
Все,що треба знати. Україну і її народ на десятиріччя залишили в кандидатському болоті , (двері ЄС відкрили,але хрин дозволяють зайти в ЄС) оскільки корумпована влада, саме в ньому буде себе добре почувати.
показать весь комментарий
17.06.2022 15:13 Ответить
А ти не обирай корупціонерів, і буде тобі щастя. А то ти хочеш перейти до одинадцятого класу, не вивчивши таблицю множення.
показать весь комментарий
17.06.2022 15:38 Ответить
В 11-му класі треба знати таблицю розмноження, бо дуже легко залетіти.
показать весь комментарий
17.06.2022 16:18 Ответить
А ти добийся змін у виборчому законодавстві, щоб корупціонери не могли приймати участь у виборах. А то звикли всі на першокласників пеняти, яким вічно доводиться обирати краще гівно з гіршого поміж одинадцятикласників
показать весь комментарий
17.06.2022 17:39 Ответить
Убедили. Пост удалил
показать весь комментарий
17.06.2022 15:18 Ответить
Вы хотите прийти в ЕС, с продажными судами где деньги и связи решают любые вопросы, с своячеством и кумовством на высоких должностях где принимают решения по финансовым потокам и прочими атрибутами януковича? Тогда вам не сюда, вы ошиблись адресом.
показать весь комментарий
17.06.2022 15:12 Ответить
Ага. Берлускони ,Меркель и Шрьодер тихонько захихикали ,вспоминая былые денечки. Ведь это не о них...
показать весь комментарий
17.06.2022 15:19 Ответить
О них. Только обращаю внимание, внутри СВОЕЙ страны, под суд пойдет любой, невзирая на должности.

"Берлускони начал выполнять общественные работы, предписанные судом. 9 мая 2014"

Вот у вас, должно быть то же самое.
показать весь комментарий
17.06.2022 15:25 Ответить
А ты кто?
показать весь комментарий
17.06.2022 15:28 Ответить
Это вы ошиблись адресом. С вашим именем место ваше только в рашке
показать весь комментарий
17.06.2022 16:05 Ответить
У нас 6 органов для борьбы с коррупцией которые них*я не делают. О какой бюрократии ЕС идет речь?
показать весь комментарий
17.06.2022 15:16 Ответить
Нагадай мені, коли там голову САП обрали? А голову НАБУ? А чим закінчилось кримінальна справа проти татарова, після того як чисто свой прокурор його відмазала?
показать весь комментарий
17.06.2022 16:13 Ответить
Нагадую, що за каденції сивочолих реформаторів, ККД від набу-сап ім'я їм легіон на ниві боротьби з корупцією - теж рівнявся 0,0%. Нагадати насірових, юр єнакієвскіх і решту діамантових прокурорішок? Все залежить від влади, яка ці органи формує.
показать весь комментарий
17.06.2022 17:48 Ответить
Приходить якось лікарський засіб до хвороби і каже, якщо хочеш одужати, тобі треба добровільно відмовитись від хвороби, і пити лікарський засіб, я тобі ставлю умову, поки будеш хворіти, здоровим не будеш
показать весь комментарий
17.06.2022 14:57 Ответить
Супер,підтримую. І бажаю,щоб європейці дотиснули наших з приводу судової антикорупційної реформи. Спочатку - призначення голови ВРП. Інакше всі ті корупціонери,що грабують Україну,отримають ще одну "годівничку".
показать весь комментарий
17.06.2022 14:59 Ответить
придется жить по европейским законам
показать весь комментарий
17.06.2022 15:04 Ответить
Уважаемые Украинцы! Это значит что такие как коломойша и ему подобные должны исчезнуть как класс. Пока они в Украине, никакого ЕС не видать. И это только первый пункт, еще столько предстоит сделать по искоренению коррупции и казнокрадству.
показать весь комментарий
17.06.2022 15:08 Ответить
У нас таких не сажают🤣
показать весь комментарий
17.06.2022 15:18 Ответить
Неуважаемый русский, вот уж не вам учить Украину. За собой смотрите, а к нам зась
показать весь комментарий
17.06.2022 16:07 Ответить
не пести каломойский
показать весь комментарий
17.06.2022 16:31 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2022 15:12 Ответить
По этой твари, в США тюрьма плачет. И если вы его выдадите, вам же будет лучше. Как можно просить помощи в виде оружия, и скрывать тваря которого там объявили в розыск? И это все зе, и его шапито 95.
показать весь комментарий
17.06.2022 15:16 Ответить
Зеленский обещание "будем сажать" извратил до "посадить порошенку" 🤡
показать весь комментарий
17.06.2022 15:20 Ответить
И это самое плохое.
показать весь комментарий
17.06.2022 15:21 Ответить
Австрийцам тоже нужно об этом сказать.
показать весь комментарий
17.06.2022 16:46 Ответить
Тобто буде неможливим, або бєню в США треба відправити
показать весь комментарий
17.06.2022 15:21 Ответить
Після того як Порох прижав олігарха Коломольского, Мудрий український народ не придумав нічого краще як обрати маріонетку олігарха собі у лідери. Якась біполярочка ми про ти олігархів але олігархів ображати не можно
показать весь комментарий
17.06.2022 15:27 Ответить
І тут зелена шобла обкакалась.Без реформ тільки боневтіку дупу лизати,бо на реформи беня і кріт добро не дадуть.Приїхали.
показать весь комментарий
17.06.2022 15:29 Ответить
ЄС варто було б дати УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ (саме народові, а не уряду та елітам) якусь "цукерку", яку б він нізащо не хотів би втратити. Тоді б цей народ тиснув на уряд та еліти, щоб привести країну в нормальний стан.
показать весь комментарий
17.06.2022 15:45 Ответить
Почему не указано, что Оливер Варгеи - В Е Н ГР ???!
Место рождения - Сегед, Венгрия, 1972-й год.
Вопросы есть ?
показать весь комментарий
17.06.2022 16:02 Ответить
А я по фамилии сразу поняла, откуда он. Вот же противный народ
показать весь комментарий
17.06.2022 16:09 Ответить


ЗеБiли, розкажiть про Вашу боротьбу з корупцiєю !

як себе почуває бородата баба каломойша? вже на цугундерi?

де керівник САП?
показать весь комментарий
17.06.2022 16:59 Ответить
❗❗❗ Очень интересно, как отнесутся украинцы, к требованию Брюсселя, признать извращения правом человека?
Разрешить однополые браки, разрешить прайды, разрешить детям учить в школах, что извращения - это хорошо, а запрещатъ их плохо, итд.!!!!

И нас в Латвии, это уже болъшая беда, как раз завтра, 18 июня, в Риге очередный ПРАЙД *********!
показать весь комментарий
17.06.2022 18:28 Ответить
И что с того. Хотят друг друга по заднему гонять пусть гоняют.
От запрета педиков стане меньше? Нет. Они всегда были есть и будут. Мне вообще по фигу. Больше девченок безхозных будет...
показать весь комментарий
17.06.2022 18:59 Ответить
Совершенно верно! Турция всё это тоже не любит и в такой ЕС не хочет.
показать весь комментарий
17.06.2022 21:46 Ответить
для Украины проблема ЕС не в педиках или однополых браках - а в том что придется ПЛАТИТЬ НАЛОГИ ....ВСЕМ
показать весь комментарий
18.06.2022 03:11 Ответить
 
 