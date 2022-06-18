Дело бывшего Председателя Наблюдательного совета "Фортуна-банка" Сергея Тищенко: В отношении юриста Гутовской, требующей от него $100 млн, проводится уголовное расследование - адвокат

В отношении юриста Ольги Гутовской, которая обвинила экспредседателя Наблюдательного Совета ликвидированного банка "Фортуна" Сергея Тищенко и его бывшую жену Елену Тищенко в завладении средствами банка, в Украине проводится уголовное расследование по требованию у них 100 миллионов долларов США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Андрей Галь.

По его словам, WWRT Limited, которая была зарегистрирована непосредственно перед подачей иска в английский суд на 23-летнюю гражданку Украины Ольгу Гутовскую, обратилась в английский суд с иском против экс-супругов на сумму 65 миллионов фунтов.

Защитник считает, что Гутовская является явным номиналом и очевидно действует в интересах других лиц, с целью оказания давления на Сергея Тищенко и его бывшую жену и вымогание у них средств. Такой способ давления с использованием судебных обращений в последнее время становится присущим для так называемых "черных коллекторов".

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Галь отметил, что поргозы со ссылкой на готовящийся иск и требованиями передать принадлежащее им имущество начали поступать экс-супругам с июля 2020 года.

В сентябре компания WWRT Limited подала иск в Высокий суд Англии и при отсутствии Сергея и Елены Тищенко получила приказ о замораживании активов на сумму в пределах заявленного иска. В то же время имущества на такую сумму вопреки заявлениям Гутовской арестовано не было, поскольку его просто нет, продолжил адвокат.

Позже, добавил Галь, выяснилось, что указанная компания якобы получила права требования по ряду кредитных договоров Фортуна банка с третьими лицами, к которым ни Сергей, ни Елена Тищенко отношения не имеют, от украинской компании "Стар Инвестмент Ван".

"ООО "Стар" занимается скупкой проблемных долгов в Украине. Эта компания уже обращалась с аналогичным иском к Тищенко Сергею, однако Хозяйственный суд г. Киева 25 мая 2020 года отказал ей в удовлетворении требований как безосновательных. После этого права по кредитным договорам были отступлены WWRT Limited, подавшей повторный иск на почти втрое умноженную сумму. В то же время, общество "Стар" продолжает взыскание залогов и вести процессы по якобы отступленным кредитным договорам в Украине", - говорится в сообщении.

Адвокат отметил, что была осуществлена операция выходом из юрисдикции Украины и "повторным обращением в суд с безосновательным иском".

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Правозащитники обратились за разъяснением в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, который продал на аукционе права требования по кредитному пакету АО "Фортуна-Банк". В ответе Фонд четко объяснил, что никаких прав к третьим лицам, в том числе Сергею Тищенко, обществу "Стар" отступлено не было. Так что оно не могло их передать WWRT Limited.

Относительно распространенной Гутовской информации об аресте Тищенко адвокат сообщил следующее: 19 мая в Англии должно было состояться очередное слушание по делу. Сергей Тищенко находится в Украине, помогает армии и отказался покинуть страну. Потому он попросил слушания провести в режиме онлайн.

Судья отказала ему в этом и применила повод: поручила задержать и принудительно доставить его в суд. Судья заявила, что не считает войну в Украине серьезным основанием для неприбытия на судебное заседание в Англию. Тищенко готовит заявление об отводе судьи, которое приняло такое впечатляющее решение.

Также, по словам адвоката, Ольга Гутовская с ноября 2020 г. избегает повесток о вызове на допрос и скрывается в Англии. Компания WWRT Limited, которую она называет "известной финансовой компанией", имеет уставный капитал в 5 фунтов стерлингов и не имеет работников, кроме Ольги Гутовской и английского юриста Джорджины Скваер, которая является вторым директором. Джорджина Скваер тоже фигурирует в материалах уголовного дела. Директор ООО "Стар Инвестмент Ван" отказался от дачи показаний со ссылкой на статью 63 Конституции Украины (право не давать показания против себя). В феврале 2022 года WWRT Limited было представлено на исключение из реестра компаний за непредставление финансовой отчетности.

АО "Фортуна-Банк" имело капитал в размере $26 миллионов. Следовательно, вывод из банка $100 миллионов не был бы технически возможным и подтверждает откровенно фиктивный характер иска против Сергея и Елены Тищенко, добавил адвокат.

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