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Компромисс с Россией может казаться соблазнительным кому-то на Западе, но он позволит Путину перекроить правила глобального порядка, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путин,путін

Компромисс с Россией, который кажется соблазнительным, будет означать разрешение Путину уничтожить большую часть украинской нации и побуждать совершать нападения в других странах мира.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в авторской статье для американского издания Foreign Affairs "Какова будет победа Украины: видение Киева", передает Цензор.НЕТ.

Глава украинской дипломатии констатировал, что в условиях, когда полномасштабная захватническая война России в Украине длится четвертый месяц подряд, призывы к опасным соглашениям становятся громче.

Он также назвал вполне естественным то, что люди и правительства теряют интерес к войнам, когда они затягиваются, и привел ряд примеров.

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"Для того, чтобы преодолеть усталость от войны и не поддаться обманчивым предложениям, Запад должен понять, как именно будет выглядеть победа Украины, и оказать нам соответствующую поддержку для ее достижения. Для нас эта война является войной за выживание, и мы готовы бороться. Получив надлежащее вооружение, наши силы смогут растянуть и истощить путинские войска, довести их до предела перелома", - считает Кулеба.

Он добавил, что для достижения успеха США и их европейские союзники должны быстро поставить нашей стране соответствующее количество современного тяжелого вооружения, сохранить и усилить санкции против России, а также игнорировать призывы к дипломатическому урегулированию, которые бы помогали Путину, не заставляя его самого к серьезным уступкам.

"Компромисс с Россией может казаться соблазнительным кому-то за рубежом. Особенно учитывая, что цена войны растет. Но подчиниться агрессии Путина будет означать позволить ему уничтожить большую часть нашей нации, побуждать Россию совершать нападения в других странах мира, позволит Путину перекроить правила глобального порядка" – предостерег глава МИД.

По его мнению, если Украине удастся отбросить российские войска достаточно далеко, Путин может быть принужден вести реальные переговоры.

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"Но для достижения этого нужно, чтобы Запад проявил терпеливую приверженность единому результату: полной и безоговорочной победе Украины", - отметил Кулеба.
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Нужно западным консервам ставить вопрос по другому. Кто из них готов ради компромиса отдать кусок своей страны соизмеримой по площади с окупированной частью Украины кремлевскому диктатору?
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17.06.2022 15:09 Ответить
Компроміс лише на кордонах 1991 року,відносно відшкодування збитків і крапка!!)))
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17.06.2022 15:12 Ответить
А где же мистер "договоримся посередине"? Уже в нирване после отъезда иностранных гостей?
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17.06.2022 15:19 Ответить
Вчить текст вечірнього звернення Генітальнішего геополітика Всесвіта!!!))
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17.06.2022 15:30 Ответить
Там де немає війни, там де країни не пережили все те що пережила Україна тільки в минулому столітті - ті думають, що путлєр задовольниться компромісом. Нажаль, мало хто із них зрозумів, що путлєр не задовільниться нічим. Тобто, ще не так - він задовільниться тільки тоді коли зруйнує всю Європу. Але тоді вже буде пізно Європі захищатись - бо на її території буде панувати кацапстанія - і всі вони будуть рабами.
І знову, тільки як пройдуть століття, Європа зможе підняти голову.
І всім тим хто хоче щоби українці задовільнились компромісом хочц побажати тільки одного - віддайте кацапам ВАШІ країни. Ось тоді і поговоримо - бо інакше як то кажуть - кацапів не зрозуміти.
Бо у світі є дуже багато людей розумних і їм важко зрозуміти менталітет кацапів(тобто важко зрозуміти що у кацапів немає менталітету).
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17.06.2022 15:22 Ответить
Компроміс за рахунок території України, звісно це в економічних і політичних інтаресах деяких країн. Що отримає Україна окрім тимчасового перемир'я, примарних гарантій та декількох мільйонів доларів, адже хто при здоровому глузді буде інвестувати в країну плани на яку путін озвучив на весь Світ?
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17.06.2022 15:30 Ответить
А откуда вообще пришло такое понятие как *компромис*? Это типо когда полиция говорит преступнику что ты можешь остаться жить в квартире хозяев которых ты убил но дай слово что в другую комнату ты не пойдешь. За это мы тебе разрешим пользоваться общим холодильником и пропишем в домовую книгу как совместного владельца.
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17.06.2022 15:30 Ответить
Официальная фиксация неудачи Украины приведет именно к этому - крушению мирового порядка. Любой мало-мальский сильный авторитарный режим поймет, что Запад побоится вмешиваться в серьезный замес. Диктаторы начнут повышать ставки, причем одновременно в разных регионах мира. Произойдет что-то подобное распаду совка, только в глобальном масштабе и с куда более тяжелыми последствиями. И закончится воцарением на глобальном троне тех, кто готов без колебания использовать силу. Шериф не имеет права показывать слабость
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17.06.2022 17:01 Ответить
для кого перекроюiмо?кагебйонок у комi.Може вони приiхали св"яткувати и рашу подiлити.
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17.06.2022 18:24 Ответить
 
 