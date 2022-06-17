Компромисс с Россией может казаться соблазнительным кому-то на Западе, но он позволит Путину перекроить правила глобального порядка, - Кулеба

Компромисс с Россией, который кажется соблазнительным, будет означать разрешение Путину уничтожить большую часть украинской нации и побуждать совершать нападения в других странах мира.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в авторской статье для американского издания Foreign Affairs "Какова будет победа Украины: видение Киева", передает Цензор.НЕТ.

Глава украинской дипломатии констатировал, что в условиях, когда полномасштабная захватническая война России в Украине длится четвертый месяц подряд, призывы к опасным соглашениям становятся громче.

Он также назвал вполне естественным то, что люди и правительства теряют интерес к войнам, когда они затягиваются, и привел ряд примеров.

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"Для того, чтобы преодолеть усталость от войны и не поддаться обманчивым предложениям, Запад должен понять, как именно будет выглядеть победа Украины, и оказать нам соответствующую поддержку для ее достижения. Для нас эта война является войной за выживание, и мы готовы бороться. Получив надлежащее вооружение, наши силы смогут растянуть и истощить путинские войска, довести их до предела перелома", - считает Кулеба.

Он добавил, что для достижения успеха США и их европейские союзники должны быстро поставить нашей стране соответствующее количество современного тяжелого вооружения, сохранить и усилить санкции против России, а также игнорировать призывы к дипломатическому урегулированию, которые бы помогали Путину, не заставляя его самого к серьезным уступкам.

"Компромисс с Россией может казаться соблазнительным кому-то за рубежом. Особенно учитывая, что цена войны растет. Но подчиниться агрессии Путина будет означать позволить ему уничтожить большую часть нашей нации, побуждать Россию совершать нападения в других странах мира, позволит Путину перекроить правила глобального порядка" – предостерег глава МИД.

По его мнению, если Украине удастся отбросить российские войска достаточно далеко, Путин может быть принужден вести реальные переговоры.

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"Но для достижения этого нужно, чтобы Запад проявил терпеливую приверженность единому результату: полной и безоговорочной победе Украины", - отметил Кулеба.