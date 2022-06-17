Статус кандидата на членство в ЕС станет мощным геополитическим оружием для приближения победы над путинским режимом, - Порошенко

Лидер "ЕС" и пятый президент Украины Петр Порошенко приветствует решение Еврокомиссии на счет Украины и призвал лидеров государств-членов Евросоюза поддержать нашу заявку на заседании Евросовета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Порошенко подчеркнул, что украинское общество, власть и оппозиция должны объединиться для продолжения европейских реформ и реализации "дорожной карты" членства в ЕС.

Пятый президент поблагодарил Урсули фон дер Ляйен и всему составу Еврокомиссии за это важное решение.

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"Украинский народ добивается своей доблестью, самопожертвованием и кровью своего места в Объединенной Европе. Наряду с заключением Соглашения об ассоциации, углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли и введением безвизового режима с ЕС, статус кандидата на членство в Евросоюзе станет историческим событием в процессе становления независимого украинского государства", - подчеркнул лидер "ЕС".

Порошенко добавил, что это мощный сигнал российскому агрессору: "Западное тяжелое вооружение помогает нашим бойцам уничтожать врага на поле боя, а статус кандидата станет мощным геополитическим оружием для приближения победы над имперским путинским режимом".

"Я призываю лидеров государств-членов Евросоюза одобрить стратегически верное решение Европейского Совета и признать наконец-то Украину страной-кандидатом на членство в ЕС. Мощное единство Европейской народной партии в этом вопросе – ключевой политической семьи в ЕС, а также знаковый визит четырех лидеров в Киев позволяет со сдержанным оптимизмом рассчитывать на положительные новости из Брюсселя на следующей неделе, 23 июня", - подчеркнул пятый президент.

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Напомним, в 2014 году было подписано Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Верховная Рада Украины и Европейский парламент синхронно, в режиме телемоста, ратифицировали это Соглашение 16 сентября 2014 года. Пятый Президент Порошенко сразу в Раде подписал закон о ратификации.

А с 1 января 2016 вступило в силу Соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС.

Также 11 июня 2017 вступил в силу безвизовый режим для граждан Украины в странах ЕС. Подписание соглашения о безвизовом режиме Украины с ЕС состоялось в Страсбурге 17 мая 2017 года.

7 февраля 2019 г. Верховная Рада внесла изменения в Конституцию и закрепила стратегический курс Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО.

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