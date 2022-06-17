Статус кандидата на членство в ЕС станет мощным геополитическим оружием для приближения победы над путинским режимом, - Порошенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Лидер "ЕС" и пятый президент Украины Петр Порошенко приветствует решение Еврокомиссии на счет Украины и призвал лидеров государств-членов Евросоюза поддержать нашу заявку на заседании Евросовета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Порошенко подчеркнул, что украинское общество, власть и оппозиция должны объединиться для продолжения европейских реформ и реализации "дорожной карты" членства в ЕС.
Пятый президент поблагодарил Урсули фон дер Ляйен и всему составу Еврокомиссии за это важное решение.
"Украинский народ добивается своей доблестью, самопожертвованием и кровью своего места в Объединенной Европе. Наряду с заключением Соглашения об ассоциации, углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли и введением безвизового режима с ЕС, статус кандидата на членство в Евросоюзе станет историческим событием в процессе становления независимого украинского государства", - подчеркнул лидер "ЕС".
Порошенко добавил, что это мощный сигнал российскому агрессору: "Западное тяжелое вооружение помогает нашим бойцам уничтожать врага на поле боя, а статус кандидата станет мощным геополитическим оружием для приближения победы над имперским путинским режимом".
"Я призываю лидеров государств-членов Евросоюза одобрить стратегически верное решение Европейского Совета и признать наконец-то Украину страной-кандидатом на членство в ЕС. Мощное единство Европейской народной партии в этом вопросе – ключевой политической семьи в ЕС, а также знаковый визит четырех лидеров в Киев позволяет со сдержанным оптимизмом рассчитывать на положительные новости из Брюсселя на следующей неделе, 23 июня", - подчеркнул пятый президент.
Напомним, в 2014 году было подписано Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Верховная Рада Украины и Европейский парламент синхронно, в режиме телемоста, ратифицировали это Соглашение 16 сентября 2014 года. Пятый Президент Порошенко сразу в Раде подписал закон о ратификации.
А с 1 января 2016 вступило в силу Соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС.
Также 11 июня 2017 вступил в силу безвизовый режим для граждан Украины в странах ЕС. Подписание соглашения о безвизовом режиме Украины с ЕС состоялось в Страсбурге 17 мая 2017 года.
7 февраля 2019 г. Верховная Рада внесла изменения в Конституцию и закрепила стратегический курс Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО.
Пожалуйста, подождите...
До речі цей "піар" - висновок з програних виборів. Тоді його звинувачували в мародерстві, що само по собі безглуздо коли ти вкладаєш кошти в ПВО навкруги столиці на півмільярда) Тоді він не піарив, зараз зробив висновок і піарить) він же політик) може до когось дійде що мародерство не дорівнює волонтерство. До тебе ще не дійшло, бо не слідкуєш. Не слідкуєш і критикуєш) то хто ти?) Ба-Ла-Бол!)
п.с. як на мене зараз всі політики мають займатися дипломатією і волонтерством. Нажаль більшість після війни буде на кожну камеру орати "я точно знаю как надо било воєвать і пабеждать"
То де ж тут ба-ла-боль-ство?)) Я не сверджував, що Петро нічого не робить, я стверджував, що все робить обов'язково закладаючи у справу віконце для власного зиску. Така натура у людини. Нічого не поробиш.
І краще б так всі піарились. Бо частина втекла а частина потім роскаже які вони там патріоти і як теж щось робили, тільки ніхто не взнає що. А насправді нічого.
Тому такий піар треба підтримувати, бо як мінімум це в + всім нам
настрій погіршився
цього зрозуміти не дано і нічого тут не вдієш 😠
Петро звичайно комусь може заходити чи ні і це нормально) ненормально це те що тоді куди плюнь фанат Зеленського, а через 3 роки хер ти найдеш хоть кого з них) а ще гірше те що після війни на перших же виборах знову буде те саме що в 19) бо ситуація буде приблизно такою ж) масована пропоганда за "чесного і молодого переможця" з кожного тостера і цькування його найближчого конкурента (не знаю хто ним буде) силами земарафонських телепомийок). Тож не опускай рук, на вибори патріотичний Ігор Валерійович і його бізнес-партнери та колеги по цеху організують тобі знову тут тисячі "небайдужих однодумців")
"я бігла за вами 3км щоб сказати як ви мені не цікаві")
пропонуй інших кандидатів, накидуй фактів їх патріотичності і таке далі)
а то заходити щоб піднасрати порохоботам то не від великого розуму)
в любому випадку не дивлячись на політичні симпатії ми всі українці)
Про це на власній сторінці у Facebook пише журналіст Остап Дроздов, інформує UAINFO.org.
Макрон пояснив, що так багато дзвінків у Москву - це було нерідко на прохання Києва донести певні меседжі та інформацію нашому ворогові. А ми тут усі, бачте, розпереживалися, чого це парижанин так часто наярює в Кремль, паскудник такий, запроданець, русофіл і далі за текстом. А виявляється, частина цих дзвінків була на прохання України.
Логічно буде поцікавитися: якщо весь цей час ми односторонньо знущалися з Макрона за його телефонічний роман із ботоксним старичком - то чи не шляхетно було б перепросити французького президента за необгрунтовані цькування? Або ще краще - подякувати за те, що він ціною свого авторитету й публічної репутації виконував захцянки третьої сторони?
Або ще краще - запитати не у французів, а у наших: які меседжі ми намагалися донести через телефоніста на ім'я Еммануель? Як ці «донесення інформації» корелюються з теперішньою позою затятих і гордих діячів, які ні на які домовленості не підуть ні за яких обставин і, взагалі, всі нас до чогось схиляють, але ми стійко стоїмо на сторожі укр.інтересу… Коли Макрон на прохання Києва надзвонював путіну - це теж зараховується до стійкої й непорушної позиції?
Без зайвих зловтішань я хочу сердечно подякувати Президентові Франції за те, що він годинами мусів вислуховувати брєдні параноїка, та ще й передавати йому всякі меседжі.
І взагалі: відверто заколебали всі ці недолугі й масні жартики на тему «шепотіння на вушко», чи «француз, італієць і німець у поїзді» і т.д. Якби ми бодай колись зробили для чужої країни, яка за тридев'ять земель, бодай дещицю з того, що європейські й світові лідери роблять для країни розкрадачів бюджету й своїх національних багатств, - то, може, би й доречними були наші всякі євроскептичні манси, від яких взагалі-то тхне русометодичками.
Пора би трошки поумірити свою жовчність щодо тих, без кого довелося би проти орди протистояти переоснащеною дорожною технікою.
убив брата, вкрав 80 мільярдів баксів.
Так нормально?
Месноє населениЄ жере зелений перегній бабломойсько- мертвячуківських журнашлюх на зЕ-марафоні.
Реєстрація:15.06.2022
Подляк поповнює штат?
золоті слова
аби ще хтось їх Зеленському переклав на зрозумілу йому мову
Не будут они объединяться. Никогда. На мову перекладать может только народ, который потребует от Зеленского спросить с них всех до единого, откуда у них такие бабки появились. Потребует с оружием в руках и пролитой кровью исключительно из-за этих подонков.
олігархат звісно біда) але не можна взяти і забрати все бо отримаєш сотні тисяч безробітних) це ж очевидно)
олігархів треба ставити в рамки антимонопольного законодавства і все) доречі при Зеленському антимонопольний комітет самоусунувся від виконання обов'язків, бо очолила його сусідка по єтажу сім'ї Зеленських, до їх переїзду в Конче Заспу на державну резиденцію)
При Порошенко там не було все ідеально, але деякі моменти всеж робилися. Тому Коломойський втік, Ахметов трохи пожив в Лондоні і не відсвічував, Піньчик особливо не ліз і загалом всі вони (великий бізнес) ставши трохи в рамки законів за час президенства Пороха досить сильно втратили у прибутках. Саме тому всі їх телеканали мочили його як навізжені. І саме тому після перемоги Зеленського за 2 роки потроїли свої статки знову)
а ви і не помітили через розові окуляри 😠
А ты у курсе, чем критика отличается от бреда?
Ну например - обвинения Пороха в государственной измене - это критика или бред?
Разрешить однополые браки, разрешить прайды, разрешить детям учить в школах, что извращения - это хорошо, а запрещатъ их плохо, итд.!!!!
И нас в Латвии, это уже болъшая беда, как раз завтра, 18 июня, в Риге очередный ПРАЙД *********!
Жертву ********** - водно сразу!