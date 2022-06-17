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Новости Политика Украины
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Еврокомиссия (1317) Порошенко (19364) членство в ЕС (776) Евросоюз (15877)

Статус кандидата на членство в ЕС станет мощным геополитическим оружием для приближения победы над путинским режимом, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

порошенко

Лидер "ЕС" и пятый президент Украины Петр Порошенко приветствует решение Еврокомиссии на счет Украины и призвал лидеров государств-членов Евросоюза поддержать нашу заявку на заседании Евросовета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Порошенко подчеркнул, что украинское общество, власть и оппозиция должны объединиться для продолжения европейских реформ и реализации "дорожной карты" членства в ЕС.

Пятый президент поблагодарил Урсули фон дер Ляйен и всему составу Еврокомиссии за это важное решение.

Читайте: Начало переговоров о вступлении в ЕС будет возможно после того, как Молдова и Украина выполнят все условия, - еврокомиссар Варгеи

"Украинский народ добивается своей доблестью, самопожертвованием и кровью своего места в Объединенной Европе. Наряду с заключением Соглашения об ассоциации, углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли и введением безвизового режима с ЕС, статус кандидата на членство в Евросоюзе станет историческим событием в процессе становления независимого украинского государства", - подчеркнул лидер "ЕС".

Порошенко добавил, что это мощный сигнал российскому агрессору: "Западное тяжелое вооружение помогает нашим бойцам уничтожать врага на поле боя, а статус кандидата станет мощным геополитическим оружием для приближения победы над имперским путинским режимом".

"Я призываю лидеров государств-членов Евросоюза одобрить стратегически верное решение Европейского Совета и признать наконец-то Украину страной-кандидатом на членство в ЕС. Мощное единство Европейской народной партии в этом вопросе – ключевой политической семьи в ЕС, а также знаковый визит четырех лидеров в Киев позволяет со сдержанным оптимизмом рассчитывать на положительные новости из Брюсселя на следующей неделе, 23 июня", - подчеркнул пятый президент.

Также читайте: Украина заслужила европейскую перспективу, но много работы еще впереди, - фон дер Ляйен

Напомним, в 2014 году было подписано Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Верховная Рада Украины и Европейский парламент синхронно, в режиме телемоста, ратифицировали это Соглашение 16 сентября 2014 года. Пятый Президент Порошенко сразу в Раде подписал закон о ратификации.

А с 1 января 2016 вступило в силу Соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС.

Также 11 июня 2017 вступил в силу безвизовый режим для граждан Украины в странах ЕС. Подписание соглашения о безвизовом режиме Украины с ЕС состоялось в Страсбурге 17 мая 2017 года.

7 февраля 2019 г. Верховная Рада внесла изменения в Конституцию и закрепила стратегический курс Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО.

Смотрите: Порошенко призвал немецкое правительство предоставить Украине больше оружия: Это кратчайший путь к миру. Мы готовы выиграть эту войну. ВИДЕО
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Топ комментарии
+13
Шо таке? Модери не дають заробляти? Топіть по мєтодічкє стало сложно? Крєпітєсь, хорошего настроєнія вам.
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17.06.2022 15:20
+12
Рашотролли и подляшавки!!! ФААААССС! Только убедительнее, без шаблонов и слова "барыга". Получится у вас?
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17.06.2022 15:26
+12
Раніш піарився купуючи, за власний кошт,кисневі концентратори(удвічі дешевше таких самих,тільки закуплених МОЗом!),а тепер купуючи амуніцію для ЗСУ,яку розмародерили з резерву за три роки зезидентства.
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17.06.2022 15:39
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Правила форума Совет форумчан
Шо таке? Модери не дають заробляти? Топіть по мєтодічкє стало сложно? Крєпітєсь, хорошего настроєнія вам.
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17.06.2022 15:20 Ответить
А ти згадай як вам солодко було навесні та влітку 19-го
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17.06.2022 15:36 Ответить
Ахахах, опудало подоляцьке, що зараєструвалося на сайті тиждень тому, розказує казочки про 2019-й рік.
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17.06.2022 15:57 Ответить
Цілком зрозуміла модерація. Про Пороха, - або нічого, або, тільки, хороше. Зара мене забанять(третій раз за неповний місяць), але запитаю, - Де "Сивочолий"? Виїхав на самміт НАТО, що завершився 2 тижні тому. Повернувся?
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17.06.2022 17:51 Ответить
Сивочолий волонтерит, таскает все необходимое на фронт и в ТРО, боневтику же не до того--ему бы только бюджет пилить и пиарится)))
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17.06.2022 18:37 Ответить
глянь його відоси з "піаром") одне з останніх 18 нових, підкреслюю позашляховиків для одного підрозділу. І такого він багато "напіарив".
До речі цей "піар" - висновок з програних виборів. Тоді його звинувачували в мародерстві, що само по собі безглуздо коли ти вкладаєш кошти в ПВО навкруги столиці на півмільярда) Тоді він не піарив, зараз зробив висновок і піарить) він же політик) може до когось дійде що мародерство не дорівнює волонтерство. До тебе ще не дійшло, бо не слідкуєш. Не слідкуєш і критикуєш) то хто ти?) Ба-Ла-Бол!)
п.с. як на мене зараз всі політики мають займатися дипломатією і волонтерством. Нажаль більшість після війни буде на кожну камеру орати "я точно знаю как надо било воєвать і пабеждать"
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17.06.2022 19:49 Ответить
Ну чому ж не слідкую? Досить уважно слідкую. Бачив автомобілі. 12шт. Загальною вартістю близько 350тис.€. Левову частку сумми склали пожертви небайдужих до фонду Петра. Решту дійсно виклав із власної кишені. Чи добра справа? Без сумніву- так. Чи є 100-150тис.€ «останньою сорочкою» для людини у якої лише готівки задекларовано більше ніж на 30млн$? Без сумніву- ні. Чи мав власний зиск? Вочевидь- так. Адже отримав доволі якісну пиар-акцію. Будь який спеціаліст у цій галузі скаже, що якісний піар коштує чималих грошей. Тому не виключено, що Петро навіть трохи заощадив.
То де ж тут ба-ла-боль-ство?)) Я не сверджував, що Петро нічого не робить, я стверджував, що все робить обов'язково закладаючи у справу віконце для власного зиску. Така натура у людини. Нічого не поробиш.
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17.06.2022 21:36 Ответить
не якусь частину а рівно 50%. і це було ще до повномасштабної війни. Політичний зиск? аякже! я ж кажу що він же політик, який доречі взмозі робити висновки з помилок, що рідкість для нашого політикуму.
І краще б так всі піарились. Бо частина втекла а частина потім роскаже які вони там патріоти і як теж щось робили, тільки ніхто не взнає що. А насправді нічого.
Тому такий піар треба підтримувати, бо як мінімум це в + всім нам
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17.06.2022 23:14 Ответить
До тебе в особистий кабінет надходять повідомлення про відповіді? У мене чомусь ні, лише вподобайки.
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17.06.2022 21:43 Ответить
так всым лише вподобайки
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17.06.2022 23:10 Ответить
Мені цікаво спостерігати як тебе колбасить
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17.06.2022 15:58 Ответить
Не фантазуй!
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17.06.2022 16:11 Ответить
Ти так смішно розпускаєш нюні
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17.06.2022 16:20 Ответить
Це проплачений ботяра і йому сьогодні порохоботи в капці нас@ рали і
настрій погіршився
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17.06.2022 16:34 Ответить
Тебе , мікроцифала забули запитати
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17.06.2022 17:32 Ответить
А где ты бот был первый месяц войны,без зарплаты все сдрыснули с форума и ни один в армию не попал.
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17.06.2022 20:45 Ответить
Why are you laughing all the time like a degenerate that Friday got drunk fun
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17.06.2022 20:54 Ответить
**** если бы вы зеленые твари вместо порошенко выбрали кого-то типа Вацлева Гавела или Леха Валенсу или Президента Литвы - но вы уроды выбрали позорище из кривого рога
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18.06.2022 02:10 Ответить
а куди дійсно ділись ті тисячі глорів найвеличнішого?) непроплачено чи люди попрозрівали і тепер "внєпалітіки"?) цікава твоя думка)
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17.06.2022 15:57 Ответить
ну і бредятину ти наваляв Александров
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17.06.2022 16:35 Ответить
Помиляєшся , тому що я Украінобот , але вам кацапським холуям
цього зрозуміти не дано і нічого тут не вдієш 😠
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17.06.2022 16:57 Ответить
та ладно) в 19-му тут в спам відразу відправляли за критику найвеличнішого) не може бути що всіх зацькували порохоботи зі спаму)
Петро звичайно комусь може заходити чи ні і це нормально) ненормально це те що тоді куди плюнь фанат Зеленського, а через 3 роки хер ти найдеш хоть кого з них) а ще гірше те що після війни на перших же виборах знову буде те саме що в 19) бо ситуація буде приблизно такою ж) масована пропоганда за "чесного і молодого переможця" з кожного тостера і цькування його найближчого конкурента (не знаю хто ним буде) силами земарафонських телепомийок). Тож не опускай рук, на вибори патріотичний Ігор Валерійович і його бізнес-партнери та колеги по цеху організують тобі знову тут тисячі "небайдужих однодумців")
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17.06.2022 16:40 Ответить
Ти "порохофоб"? Это сродни диагнозу олигофрения)))
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17.06.2022 18:40 Ответить
Есперанса скажи дорогой(ая),А что порох такая большая цяця, что его нужно возносить как бога ну был он 5 президентом и проблемы были и обещал много помнится , ну и что теперь молиться на него и иконизировать , когда война полным ходом , пусть к Кузьмуку в тероборону записывается они старые приятели
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18.06.2022 01:56 Ответить
да по сравнению с Вавой оманским - Порох бог..
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18.06.2022 02:15 Ответить
слухай якщо тобі не подобається цей політик це ж твоя справа
"я бігла за вами 3км щоб сказати як ви мені не цікаві")
пропонуй інших кандидатів, накидуй фактів їх патріотичності і таке далі)
а то заходити щоб піднасрати порохоботам то не від великого розуму)
в любому випадку не дивлячись на політичні симпатії ми всі українці)
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17.06.2022 19:43 Ответить
затям, баталії зараз на фронтах. а тут тільки політичні срачі. які наразі в такий час безглузді абсолютно.
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17.06.2022 16:42 Ответить
почем за такой набор букв платят? Сам-то понял что написал?
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17.06.2022 16:01 Ответить
треба переклад на зеленську?)
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17.06.2022 16:03 Ответить
если бы вы зеленые твари вместо порошенко выбрали кого-то типа Вацлева Гавела или Леха Валенсу или Президента Литвы - но вы уроды выбрали позорище из кривого рога
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18.06.2022 02:11 Ответить
Зброєю? Танунафіг. Дай Зєлє скляний "Владімір Владіміровіч", то він і його розібʼє і руки поріже. Нема таких перемог, які б не міг просрати Верховний Головнокомандувач...
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17.06.2022 15:18 Ответить
Кожен видатний лідер ********** повинен мати свого персонального телефоніста на ім'я Еммануель.

Про це на власній сторінці у Facebook пише журналіст Остап Дроздов, інформує UAINFO.org.

Макрон пояснив, що так багато дзвінків у Москву - це було нерідко на прохання Києва донести певні меседжі та інформацію нашому ворогові. А ми тут усі, бачте, розпереживалися, чого це парижанин так часто наярює в Кремль, паскудник такий, запроданець, русофіл і далі за текстом. А виявляється, частина цих дзвінків була на прохання України.

Логічно буде поцікавитися: якщо весь цей час ми односторонньо знущалися з Макрона за його телефонічний роман із ботоксним старичком - то чи не шляхетно було б перепросити французького президента за необгрунтовані цькування? Або ще краще - подякувати за те, що він ціною свого авторитету й публічної репутації виконував захцянки третьої сторони?

Або ще краще - запитати не у французів, а у наших: які меседжі ми намагалися донести через телефоніста на ім'я Еммануель? Як ці «донесення інформації» корелюються з теперішньою позою затятих і гордих діячів, які ні на які домовленості не підуть ні за яких обставин і, взагалі, всі нас до чогось схиляють, але ми стійко стоїмо на сторожі укр.інтересу… Коли Макрон на прохання Києва надзвонював путіну - це теж зараховується до стійкої й непорушної позиції?

Без зайвих зловтішань я хочу сердечно подякувати Президентові Франції за те, що він годинами мусів вислуховувати брєдні параноїка, та ще й передавати йому всякі меседжі.

І взагалі: відверто заколебали всі ці недолугі й масні жартики на тему «шепотіння на вушко», чи «француз, італієць і німець у поїзді» і т.д. Якби ми бодай колись зробили для чужої країни, яка за тридев'ять земель, бодай дещицю з того, що європейські й світові лідери роблять для країни розкрадачів бюджету й своїх національних багатств, - то, може, би й доречними були наші всякі євроскептичні манси, від яких взагалі-то тхне русометодичками.
Пора би трошки поумірити свою жовчність щодо тих, без кого довелося би проти орди протистояти переоснащеною дорожною технікою.
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17.06.2022 17:01 Ответить
Европейских политиков пытаемся объединить, а своих (хотя бы на время войны) не можем.
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17.06.2022 15:22 Ответить
наші політики всі або є олігархами самі або під впливом олігархів, нічого дивного, країна олігархічна, і як їх об"єднати, вони об"єднуються тільки коли треба прибити громадянське суспільство, бо воно однаково для всіх олігархів небезпечно.
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17.06.2022 18:17 Ответить
Рашотролли и подляшавки!!! ФААААССС! Только убедительнее, без шаблонов и слова "барыга". Получится у вас?
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17.06.2022 15:26 Ответить
"Только убедительнее, без шаблонов и слова "барыга". "

убив брата, вкрав 80 мільярдів баксів.
Так нормально?
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17.06.2022 15:29 Ответить
Раніш піарився купуючи, за власний кошт,кисневі концентратори(удвічі дешевше таких самих,тільки закуплених МОЗом!),а тепер купуючи амуніцію для ЗСУ,яку розмародерили з резерву за три роки зезидентства.
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17.06.2022 15:39 Ответить
Не, не катит уже, триста мульярдов и еше одну рошенку в супермаркете. Да, ту самую маленькую шоколадную безделушку, которую как раз собирался купить зеля, а коварный Порох перед носом забрал последнюю...
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17.06.2022 16:05 Ответить
Ты так набиваешь ему цену вроде он кому-то интересен
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17.06.2022 15:37 Ответить
Да давно не интересен,но общаться с ним обязывает должность президента. Но это недолго,менее 2 лет.
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17.06.2022 15:41 Ответить
Він цікавий людям з мізками. Тому у Пороха, постійно, беруть інтерв'ю ведучі світові ЗМІ, наприклад.
Месноє населениЄ жере зелений перегній бабломойсько- мертвячуківських журнашлюх на зЕ-марафоні.
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17.06.2022 16:01 Ответить
нема де правди діти, Порошенко розумніший, краще вихований, досвідчений і так далі і власно тому таке розчарування, він не виправдав очікувань, боротьба з олігархією - ні, реформа суда - ні, якісь негласні домовленності - так, вертикаль влади - так. Від Зеленського-то хиба тільки дурний міг щось очікувати, а від Порошенка чекали справжніх реформ, а не авакова і решта.
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17.06.2022 18:15 Ответить
вам кацапам только ботокс интересен который вытекает из ушей членограя
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18.06.2022 02:17 Ответить
червона калина

Реєстрація:15.06.2022

Подляк поповнює штат?
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17.06.2022 16:56 Ответить
Ви праві , це 100% лизун подоляцькоі ду@ пит
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17.06.2022 17:01 Ответить
Порошенко наголосив, що українське суспільство, влада і опозиція мають об'єднатися для продовження європейських реформ та реалізації "дорожньої карти" членства в ЄС. Джерело: https://censor.net/ua/n3348577


золоті слова

аби ще хтось їх Зеленському переклав на зрозумілу йому мову
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17.06.2022 15:48 Ответить
А зачем хоть кому-то из миллионеров-воровских у власти это все надо? Их вполне устраивает нищета в стране и отсутствие хорошей возможности заработать. Разве есть среди них хоть один, кто не мог легко бы поехать на отдых на виллу где-то в европейском курорте? Нету. Притом им прямой интерес в том, чтобы народ жил как можно беднее. Проще нанять домработниц и проституток, проще сынка устроить в элитный вуз или фирму, проще выделятся своей роскошью перед другими, им невыгодно появление честного бизнеса, где врач или инженер может под 100000 евро в год заработать.

Не будут они объединяться. Никогда. На мову перекладать может только народ, который потребует от Зеленского спросить с них всех до единого, откуда у них такие бабки появились. Потребует с оружием в руках и пролитой кровью исключительно из-за этих подонков.
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17.06.2022 17:17 Ответить
украинцы не нищие, у каждого машина, дача, квартира
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17.06.2022 17:45 Ответить
це якийсь комуністичний брєд)
олігархат звісно біда) але не можна взяти і забрати все бо отримаєш сотні тисяч безробітних) це ж очевидно)
олігархів треба ставити в рамки антимонопольного законодавства і все) доречі при Зеленському антимонопольний комітет самоусунувся від виконання обов'язків, бо очолила його сусідка по єтажу сім'ї Зеленських, до їх переїзду в Конче Заспу на державну резиденцію)
При Порошенко там не було все ідеально, але деякі моменти всеж робилися. Тому Коломойський втік, Ахметов трохи пожив в Лондоні і не відсвічував, Піньчик особливо не ліз і загалом всі вони (великий бізнес) ставши трохи в рамки законів за час президенства Пороха досить сильно втратили у прибутках. Саме тому всі їх телеканали мочили його як навізжені. І саме тому після перемоги Зеленського за 2 роки потроїли свої статки знову)
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17.06.2022 19:56 Ответить
Сивочолий Гетьман ******** слово ПОТУЖНИЙ, але на виборах це йому не допомгло.
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17.06.2022 16:00 Ответить
Зате допомогло дебілам, які хотіли приколотися. Ну як, прикололись?
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17.06.2022 16:03 Ответить
Я не голосував ні за того ні за того, бо обоє пройдисвіти. Далі що?
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17.06.2022 18:13 Ответить
А далі війна... благодаря зебилам и противсихам! Вас в 19 году об этом предупреждали!!!!!
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17.06.2022 18:43 Ответить
ты брехло кацапское
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18.06.2022 02:19 Ответить
Наразі слово ,, потужний " ******** ваше зелене , коксозалежне чмо вставляти ,
а ви і не помітили через розові окуляри 😠
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17.06.2022 16:50 Ответить
Не можу зрозуміти: куди діваються коментантатори-правдоруби з новин про порошенко, коли у стрічці новин з'являється черговий зашквар Zекоманди. Чи може ці любителі правди на зарплаті у пропагандона подоляка?
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17.06.2022 16:03 Ответить
ти шо як так можна думати?) звідки в подляків гроші, вони бідніші за церковну миш, тому що ЧЕСНІ)
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17.06.2022 16:06 Ответить
что бы Порошенко сказал, или не сказал, все равно всякая прокремлевская мразота будет не довольна.
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17.06.2022 16:34 Ответить
бо це ідеологічнй ворог прокремлівської мразоти) і не тільки він, а вся його партія. Бо як можна ватанам любити Вятровича наприклад чи Геращенко. Я вже мовчу про таких як Забродський
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17.06.2022 16:45 Ответить
геращенка ватани *******, і він відповідає взаємністю, громадянство України ватанам тим що по-багатше пробиває всіма силами.
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17.06.2022 18:08 Ответить
давай имена, кому Геращенко сделала российское гражданство. или пойдешь вслед за российским кораблем.
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17.06.2022 18:28 Ответить
извиняюсь, *украинское гражданство
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17.06.2022 18:34 Ответить
ти не плутай, я сказав про Ірину Геращенко а не Антошку) ок?) Ірина співголова партії ЄС, Антоша не має жодного відношення до них
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17.06.2022 19:30 Ответить
100% ваша правда 👍🏼👍🏼👍🏼
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17.06.2022 16:47 Ответить
ну й знову, кожен хто критикує Порошенка - прокремлівська сволота? критика - це нормально, якщо країна демократична. А критикувати є за що. Чи може, будемо зараз собачими будками мірятися?
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17.06.2022 18:06 Ответить
критика в демократическом государстве - это нормально. но, когда идут необоснованные придирки и наезд, без аргументов и доказательств, то это уже не критика, это - поливание грязью. кто не гнушается такими методами, думаю, напоминать не надо.
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17.06.2022 18:21 Ответить
КУритика?
А ты у курсе, чем критика отличается от бреда?
Ну например - обвинения Пороха в государственной измене - это критика или бред?
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17.06.2022 19:14 Ответить
нет вы кремлевские падлы должны сначала критиковать тех кто наносит больший урон Украине - а это 100% не Порошенко
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18.06.2022 02:21 Ответить
Путіну ця зброя пофігу
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17.06.2022 16:49 Ответить
Помиляєтесь!
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17.06.2022 16:59 Ответить
Дякуємо мудрому Гетьману Порошенко. 5-му Президенту України за його особистий дипломатичний вклад. який сприяв активізації узгодження лідерів держав-членів Європейського Союзу питання щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Участь Порошенка та його потужні виступи у Роттердамі на Європейському Фінансовому Конгресі та Саміті Європейської народної партії стали заключним акордом його надзвичайно плідної багаторічної роботи під час свого президентства щодо можливості вступу України до Євросоюзу та блоку НАТО. що прописано в Конституції України.
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17.06.2022 16:58 Ответить
Владу нинішню треба міняти, на нарешті (вперше за 30 років) українську, патріотичну і сповнену ненависті до рашистів. Ну і план Маршалла-2.0 впроваджувати
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17.06.2022 17:29 Ответить
якщо українська патріотична і сповнена ненависті до рашистів, тоді жодному олігарху не світило би дорватися до влади.
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17.06.2022 18:04 Ответить
Борис Джонсонюк заїхав до Києва, нараз вправляє мізки Зе після вчорашніх посиденьок з Шольцем-Макроном
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17.06.2022 17:38 Ответить
Та , не ! Джонсон с Зеленским заранее согласовали действия по нейтрализации плана Москвьі через "старую Европу" . Сейчас наметят дальнейшие действия .
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17.06.2022 18:28 Ответить
Політичний центр Європи в Брюселі а от географічний центр на территорії України пупок визначено у Львові (біля площі Ринок) тому робимо все щоб Європа була цілістною з Україною.
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17.06.2022 17:55 Ответить
аби це все не було заради "нашого друга Туска", який весь цей час є другом Меркель, яка весь цей час є другом путіна.
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17.06.2022 18:03 Ответить
❗❗❗ Очень интересно, как отнесутся украинцы, к требованию Брюсселя, признать извращения правом человека?
Разрешить однополые браки, разрешить прайды, разрешить детям учить в школах, что извращения - это хорошо, а запрещатъ их плохо, итд.!!!!

И нас в Латвии, это уже болъшая беда, как раз завтра, 18 июня, в Риге очередный ПРАЙД *********!
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17.06.2022 18:27 Ответить
Ну Польша как-то этот вопрос решила с ЕС и мы решим, если президент будет умный, а не лох какой-то...
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17.06.2022 18:46 Ответить
как сказал один человек - все зависит от того, что у тебя в голове. мы же с пониманием относимся к людям с психическими расстройствами. почему же к этим должны относится как то особенно? говорите, "прайд" у них? ну, считайте, что это зоопарк на выезде.
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17.06.2022 18:56 Ответить
Точно!
Жертву ********** - водно сразу!
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17.06.2022 19:16 Ответить
А що скаже з цього питання голова іншої фракції ВР КІРА РУДИК!?
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17.06.2022 19:39 Ответить
Пане Петре, я пам'ятаю, коли всього лише наші кораблі були атаковані в Азовському морі, був введений військовий стан... Якби Ви були президентом зараз - ніхто б не готувався до шашличків, а з лютого 2022 року всі були б готові на 101%, а не чистили б мангал до дня перемоги...🤨
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17.06.2022 22:18 Ответить
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18.06.2022 00:49 Ответить
 
 