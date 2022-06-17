Энергетики вернули свет для 5 тыс. семей на Донбассе, которые больше недели были без электричества, - ДТЭК

Энергетики вернули свет для 11 тысяч домов в 15 населенных пунктах Донецкой области. В частности, удалось вернуть свет более 5 тысячам жителей Покровского района, которые из-за массированных обстрелов более недели были без света.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

"Львиная доля обновлений - в Покровском районе. В частности, на очень сложном из-за постоянных и массированных обстрелов Марьинском направлении. Там энергетикам удалось заживить более 5 тысяч семей, которые более недели были обесточены из-за непрерывных боевых действий", - сообщили в компании.

В настоящее время без света остаются 317 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления – Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское.

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Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

Напомним, на прошлой неделе аварийно-ремонтным бригадам компании ДТЭК Рината Ахметова удалось полностью или частично возобновить электроснабжение для 440 тыс. семей в почти 300 населенных пунктах Донетчины.

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