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Новости За рубежом
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членство в ЕС (776) Евросоюз (15883) Урсула фон дер Ляйен (375)

Для членства в ЕС Украине предстоит еще много работы, - фон дер Ляйен. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

фон,дер,ляєн

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине еще многое предстоит сделать на пути к членству в ЕС, в частности, в сфере верховенства права и антикоррупции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Много работы нужно сделать. Например, в сфере верховенства права. Украина уже зашла далеко в создании необходимых институций для эффективного функционирования судебной системы и прокуратуры. Фокус теперь должен быть смещен на ускорение процесса отбора судей Конституционного суда, а также членов Высшего совета правосудия", – сказала фон дер Ляйен.

"В сфере антикоррупции Украина также достигла многого в создании необходимых антикоррупционных органов. Фокус теперь должен быть на назначении нового председателя Антикоррупционной прокуратуры и нового директора Антикоррупционного бюро. Антикоррупционные органы есть, теперь они должны стать полностью работающими", - подчеркнула она.

Кроме того, она отметила украинское законодательство о деолигархизации.

"На самом деле, это единственная страна Восточного партнерства, которая это сделала. Это хорошо. Теперь все зависит от имплементации, чтобы были заметны результаты", - заявила президент Еврокомиссии.

Также читайте: Еврокомиссия рекомендует предоставить Молдове статус кандидата в члены ЕС, Грузия должна выполнить дополнительные условия, - фон дер Ляйен

В документе Еврокомиссии отдельно уточняется список требований к Украине:

1) внедрить законодательство о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добродетели и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

2) завершить проверку добродетели Этическим советом кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов для создания Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

3) усиливать борьбу с коррупцией, в том числе на высоком уровне, путем активных и эффективных расследований; завершить назначение нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры путем аттестации определенного победителя конкурса и начать и завершить процесс отбора на должность нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины;

4) обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF); принять комплексный стратегический план реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;

Читайте: Шольц о евроинтеграции Украины: Скорость продвижения вперед зависит от кандидата

5) ввести антиолигархический закон для ограничения чрезмерного влияния олигархов на экономическую, политическую и общественную жизнь; это должно быть сделано юридически обоснованным способом, учитывая будущее заключение Венецианской комиссии по соответствующему законодательству;

6) преодолеть влияние корыстных интересов путем принятия закона о СМИ, который согласовывает законодательство Украины с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах и предоставляет полномочия независимому регулятору СМИ;

7) завершить реформу законодательства о национальных меньшинствах, согласно рекомендациям Венецианской комиссии.

Еврокомиссия будет отслеживать прогресс Украины в выполнении этих шагов и будет отчитываться о них вместе с детальной оценкой страны до конца 2022 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начало переговоров о вступлении в ЕС будет возможно после того, как Молдова и Украина выполнят все условия, - еврокомиссар Варгеи
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Топ комментарии
+33
Коротко кажучи, при цій владі без шансів!
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17.06.2022 16:33
+22
"посилювати боротьбу з корупцією, зокрема на високому рівні"
Бугагагага ))

"запровадити антиолігархічний закон для обмеження надмірного впливу олігархів на економічне, політичне та суспільне життя; це має бути зроблено юридично обґрунтованим способом"

Шо значить "юридично обґрунтованим"? Та ви шо? РНБО назначить Пороха олігархом і його розкуркулять. Які ще трясця обгрунтування?

Ну і всі інші вимоги якісь смішні...
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17.06.2022 16:32
+17
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17.06.2022 16:33
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"посилювати боротьбу з корупцією, зокрема на високому рівні"
Бугагагага ))

"запровадити антиолігархічний закон для обмеження надмірного впливу олігархів на економічне, політичне та суспільне життя; це має бути зроблено юридично обґрунтованим способом"

Шо значить "юридично обґрунтованим"? Та ви шо? РНБО назначить Пороха олігархом і його розкуркулять. Які ще трясця обгрунтування?

Ну і всі інші вимоги якісь смішні...
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17.06.2022 16:32 Ответить
РНБО вже немає. На дев'ятому році війни, спеціально для Бубочки, зробили нову цяцю- "ставОк верховного главнокомандувача".
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17.06.2022 16:39 Ответить
"РНБО вже немає"

Азохенвей! (С) Хто ж тоді буде призначати олігархів???
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17.06.2022 16:41 Ответить
Хрін його знає. Та, ймовірно, той же РНБО, який, начебто, будучи ліквідованим 24 лютого 2022 року в травні 2022 благополучно видавав рішення.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 травня 2022 року «Про примусове вилучення в Україні обʼєктів права власності Російської Федерації та її резидентів»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 травня 2022 року «Про примусове вилучення в Україні обʼєктів права власності Російської Федерації та її резидентів» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 травня 2022 року «Про примусове вилучення в Україні обʼєктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

11 травня 2022 року

Введено в дію
Указом Президента України
від 11 травня 2022 року № 326/2022
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17.06.2022 21:01 Ответить
Раніше головні ляльководи: єльцин та путлєр призначали, а тепер буде кооператив місцевих олігархів «ставок»
Як можна обмежити надмірний вплив корупційних та кримінальних активів олігархату на меркантильних і клептократичних держслужбовців?
Такі активи можна лише усунути з циркулювання в економіці держави, як це зроблено з рашистським олігархатом, інакше вони як вірус, проникнуть в усі органи і системи для їх контролю.
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17.06.2022 23:50 Ответить
Просто елдак от балды под вискарь заполнял опытувальник 😁😁😁
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17.06.2022 16:53 Ответить
Бу-га-га-га.
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17.06.2022 16:55 Ответить
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17.06.2022 16:33 Ответить
Коротко кажучи, при цій владі без шансів!
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17.06.2022 16:33 Ответить
Досить зради. Без допомоги Заходу, Україна не виживе. Захід даватиме гроші тільки слухняній владі, та яка буде проводити реформи. Якщо ******* хоче залишитися живою і при владі, вона буде робити те, що їй накажуть партнери.
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17.06.2022 17:05 Ответить
Все верно. Только небольшая поправочка: Зевлада на ДЕЛАТЬ это будет, а будет делать вид что делает. ЕС, при этом, будет делать вид, что ВЕРИТ. Но когда дойдет до вступления в ЕС ... опять начнуться разговоры про "долгий путь реформ". И так бесконечно и по кругу. Пока у нас на должность президента не найдется свой условный "Саакашвили".
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17.06.2022 18:08 Ответить
а вы прям завтра собирались вступать
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17.06.2022 17:19 Ответить
Зеленым еще 2 года осталось, потом главное опять не наголосовать "паприколу", а включать мозги.
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17.06.2022 17:43 Ответить
Тобто виконати всі ті вимоги (які в першу чергу важливі саме Україні) навіть не розглядається?
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17.06.2022 16:39 Ответить
Ким задумано?
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17.06.2022 16:50 Ответить
До сраки вимоги ЄС, як беня скаже так і буде.
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17.06.2022 16:35 Ответить
І добре відоме прізвище отієї беніной сраки!
Пагано, що цю сраку 73 дупоголових в крісло посадили
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17.06.2022 16:54 Ответить
З такими вимогами ЄС для України нереальний. "боротьба з корупцією" це не про нас....
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17.06.2022 16:35 Ответить
нереальний - це відповідь партії слуга народу?! Так може справа не у ЄС, а у цій говнопартії?
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17.06.2022 17:07 Ответить
Вот и отлично. Есть чем заняться, плюс доп контроль будет.
А вообще не понимаю, почему ЕС так осторожно относится к этому кандидатству? Столько разговоров, переговоров, каких-то действий. Я б вообще его давал всем желающим. ЕС это ни к чему не обязывает, а того кто подал заявку обязывает что-то делать.
Пожалуйста, на тебе статус кандидата, но вот список, что надо сделать, чтобы стать полноправным членом. Если страна все это делает и в итоге соответствует критериям ЕС, то почему не принять такую страну. А если нет, то иди работай дальше, хоть 100 лет, хоть 200.
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17.06.2022 16:36 Ответить
Тм не розумієш усієї процедури, тому пишеш хєрню.
Крок1. Щоб дали кандидата треба відповідати n-кількості вимог згідно списку.
Крок2. Щоб дали членство у ЄС треба зробити x-кількість дій у різних сферах у першу чергу нормативно-правій.
Крок3. Всі члени ЄС мають погодитися, що країна підходить.
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17.06.2022 17:12 Ответить
И в чем херня? Этот статус кандидата сам ЕС ни к чему не обязывает.
Что мешает давать статус всем кто хочет? А дальше чтобы стать полноправным членом ЕС надо:
Крок1. Відповідати n-кількості вимог згідно списку.
Крок2. Зробити x-кількість дій у різних сферах у першу чергу нормативно-правій.
Крок3. Всі члени ЄС мають погодитися, що країна підходить.

Соответствуешь всем пунктам? - Сделали членом ЕС. Нет? - дальше кандидат, хоть 1000 лет, пока не будешь соответствовать.
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17.06.2022 17:30 Ответить
не коментуйте !!! або вивчіть питання, а потім постіть свої думки. Кандидатство, по-перше, це процедура, а по друге - доступ до фінансових ресурсів ЄС майже на рівні з членами (окремі обмеження звичайно ж є), тобто до фондів ЄС, як галузевих, так і програмних. Я вже мовчу про зміну об'ємів і методів доступу до ринків і способів вирішення багатьох питань.
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17.06.2022 17:49 Ответить
Правильно и тут не зраду нужно разводить, а требовать от наших властей выполнения этих обязательств.
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17.06.2022 16:36 Ответить
Впирьод і с пєсней. Трєбуй .
Тільки зачекай трохи, бо я ще попкорн не купив.
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17.06.2022 16:38 Ответить
"А єслі он нарушит закон, то ми єго смітьом!"(С) )))
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17.06.2022 16:45 Ответить
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17.06.2022 16:53 Ответить
Давно пора, буба криворогий. по тебе и бородатой бабушке Бене давно плачет камера.
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17.06.2022 17:05 Ответить
ну ты и дегенерат
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17.06.2022 18:30 Ответить
Для тупых Урусула дважды повторила что одних красивых законов не достаточно, они должны работать. Например про коррупцию, что власть не назначает глав бюро. Она говорит открытым текстом.

Фокус тепер має бути на призначенні нового голови Антикорупційної прокуратури і нового директора Антикорупційного бюро. Антикорупційні органи є, тепер вони повинні стати повністю працюючими

Кто же это сделал их непрацюючими?
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17.06.2022 16:42 Ответить
тобі з банкової любий не глядя відповість що "барига")
а взагалі вимоги більш ніж лояльні, шкода що навіть це виконано не буде, бо не на часі)
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17.06.2022 16:54 Ответить
Ще й як буде, із зелькою, зюлькою, пулькою чи без них
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18.06.2022 00:04 Ответить
Нещодавно зелень кинула інформацію про скасування конституційного суду як такого
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17.06.2022 16:36 Ответить
Я це давно пропоную. Це зайва і дуже шкідлива інституція. Суд, до якого не має права звернутися громадян напряму, це ніякий не суд.
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17.06.2022 16:46 Ответить
не правда) його треба реформувати шляхом конкурсів на посади з нормальною неангажованою комісією.
Сам суд потрібний бо комусь же треба вирішувати що ото що зелені кнопки понаприймають в Раді взагалі конституційно чи ні. Якщо цього робити буде нікому тоді Арахамія зробить все щоб ту Конституцію можна було забути. А головним в такому разі стане "голос братви" і хотелки ермака. Тобто тотолітаризм.
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17.06.2022 16:58 Ответить
А що запропонуєте натомість, адже не може взагалі нічого не бути.
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17.06.2022 17:00 Ответить
Звісно брехня. Нещодавно КСУ прийняв рішення за скаргою киянки про визнання неконституційними окремих положень «реформованого» баригою ЦПК України, яким той обмежив право громадян на оскарження рішень арбітражного суду
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18.06.2022 00:09 Ответить
Закон про ЗМІ - дуже потрібна річ, яка би прибрала пальчики маніпуляторів з людських голів.
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17.06.2022 16:38 Ответить
все это конечно хорошо, но вряд ли будет достигнуто нынешней клептократической Zекомандой.
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17.06.2022 16:41 Ответить
Мдя, бедный Ермак, голова кругом : какие б кадры впихнуть в антикоррупционные органы, чтобы на самого себя не выйти и денег Европа дала бы, на слово Урсула уже не верит, как бы Залужного и других пользующихся уважением офицеров, при всех проблемах в начале войны, подальше задвинуть, и при этом при всём ещё и с россмиллиардерами договориться о снятии Вежливых санкций себя любимого не забыв. А ведь ещё на всех заседаниях и встречах Зелика надо побывать, контролируя процессы, правда не понятно в чьих интересах. Кароче дел по горло
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17.06.2022 16:43 Ответить
Та яка ще корупція? Не має у світі нації, яка би була більш рішуче налаштована на боротьбу із корупцією ніж наша!
От найдіть людину, яка би не ненавиділа воєнкома, що за бабки відмазав від служби сусідського сина?
Або податківця, який допомагає усім іншим (окрім звісно себе любимого) ухилятися від податків?
А хто любить митника що за бабки дозволяє (усім іншим) так само лайтово завозити товар як це робиш ти?
А як можно любити суддю, який взяв бабки не у твого адвоката, а у адвокати твоїх родичів при розподілі спадщини?
А патрульні мудаки, які за бабло відпустили бухого водія? Ладно коли тебе відпустили, але блін, якогось іншого урода, це ж капєц!
А депутата,я кому пощастило, на відміну від тебе, гребсти бабки лопатою?
Так що немає у нас людей, щоби підтримували корупцію, ну звісно окрім як дуже, дуже трошки, для себе, для своєї родини...
А що ж робити? У нас у кожного складне життя, ми усі змушені брати, давати, це ж не зло, це складні життєві обставини! А от усі ніші, це звісно просто корупційна наволоч!
Тому це усе надумані звинувачення Заходу)
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17.06.2022 16:45 Ответить
Как бы всё не так просто. Смотри. Плохие законы приводят к тому что ими злоупотребляют или их нельзя выполнить. В итоге преимущество дается тому кто дает взятку. Это порождает людей коррупционеров.

Оттого источник коррупции всегда в плохом законодательстве, когда законы написаны так что их невозможно выполнить. Они неадекватны. Наши законы со времен СССР писались именно так, но такая проблема есть везде. Короче, причина коррупции всегда неработающее государство. Когда государство работает, то коррупция есть только в высших эшалонах или где экономический бум, тоесть, законы не налажены еще.
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17.06.2022 16:52 Ответить
Як у нас можуть бути погані Закони, якщо тих, хто їх приймає, обирає такий розумний та чесний народ???
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17.06.2022 23:09 Ответить
Все це приклади побутової корупції. Вона не так страшна як системна інституційна корупція, як от при організації та проведенні виборів, при прийнятті інституційних законодавчих змін, як прихватизація держмайна, здача озброєння, земельна афера до прикладу. Наслідки такої корупції фатальні для всієї держави.
Риба гниє з голови і корупція починається з тих, хто «купує» органи державної влади у власних меркантильних чи владних імперських інтересах - з олігархату та їхніх «партійних» утворень.
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18.06.2022 00:27 Ответить
Все, приплыли... На Западе не дураки сидят, они прекрасно знают,что коррупция у нас неистребима априори... Сушим весла....
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17.06.2022 16:45 Ответить
Открываю простой рецепт всех проблем: найм на все должности исключительно мужчин и женщин до 35 лет, кто за время войны участвовал в боевых действиях и имеет на своих руках кровь кацапов. Сразу 99.5% проблем исчезнут целиком и полностью. А всех остальных даже трогать не стоит. Там минимум 80% швали жадной и алчной. Ключевое требование к людям - это молодость, это отсутствие советского прошлого вообще, это популярность в народе сама по себе (что конечно есть у любого военного) и в том числе и у противоположного пола, а также отсутствие каких-либо потенциальных контактов с кацапами, конечно не железно, так как кацапам плевать друг на друга, но это есть серьезная помеха для вербовки. И только затем уже смотреть на профессиональные качества. Но еще раз говорю, 80% тех людей, кто занимался политикой до 2022-го года, должны будут навсегда покинуть политику и получить лишь хорошее внимание к стилю жизни, нету ли у них случайно какой-то дорогой роскоши. И есть ожидания, что такое возможно. Так как у народа будет, наконец, субъект политики. Будет оружие. Никто под дубинками в Украине уже стоять не будет никогда в жизни. Кто-то не захочет добровольно уйти из власти, то вопрос будет решен исключительно быстро.
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17.06.2022 16:46 Ответить
я и моя молодая команда...
На жаль молоді крадуть не менше старих, а іноді, навіть більше і цинічніше.
Ви не плутайте мужність із чесністю. Свого часу, в юридичні ВНЗ активно приймали вояків Афганців. Багато з них були мужніми, молодими людьми. А потім вони поставали високопосадовими прокурорами, поліцейськими, суддями...
Ми це вже проходили, до речі і після люстрації також.
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17.06.2022 16:50 Ответить
Згодна з вами повністю. І наявність чесності та совсті від віку ніяк не залежать. Не може людина бути янголом із німбом, а потім різко зкурвлюватись.
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17.06.2022 17:02 Ответить
Конечно крадут, но ради чего? Ради статуса, ради уважения, ради женщины красивой. А если это у них будет просто так, без денег, за военные заслуги? К тому же будет такая ценность, как честь и отвага. И ее не хочется так просто обменять на потенциально подлый поступок. До войны же что было у молодого человека? Пойти разводить пенсионеров-кацапов на бабки с банковскими звонками или в ИТ, иначе никак денег не заработать.

Да и молодые люди вообще не понимают, как воровать миллиардами и делать еще при этом наглое лицо. Это чисто совковый навык выживания в номенклатуре. Для него надо минимум несколько лет провести в соответствующих структурах или быть чьим-то сынком.

Афганцы же это те люди, кто напал на суверенное государство и произвел геноцид в один миллион человек. Которые стреляли осколочными снарядами по деревням. Конечно они потеряли все человеческое, иначе бы даже не выжили, ведь им дали приказ такой стрелять по мирным, либо стреляешь, либо под трибунал военный и карьере конец.
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17.06.2022 17:05 Ответить
Подонки есть в любом поколении. Просто потому что какое-то количество людей рождается подонками. Про совковый навый, то тут такое дело, что воспитывают их в среде где это принято. Они не с Марса прилетели. Не идеализируйте украинцев. Любого возраста. Если кто-то хороший - держитесь за него, но не верьте что все хорошие. Это не так.
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17.06.2022 17:09 Ответить
Дивлячись що вміє цей молодий чоловік. Якщо тільки пиво пити, тоді так. А якщо пару мов знає, гарну спеціальність здобув чи освіту то перед ним увесь світ відкритий
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17.06.2022 23:19 Ответить
Посмотри как эта молодежь не может признать что они в 19 году выбрали Зеленского. Они такие же совки. Они также выгораживают друг друга. Так что воспитание и выбор лучшего из худшего. Хороших людей прямо сейчас нет.
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17.06.2022 16:56 Ответить
Есть очень простой тест. Поместить подопытного в ситуацию, где он обосрется, а потом посмотреть через какое время он признает свою неправоту. Вот правда в том, что украинцы этот простейший тест на интеллект, который проходят даже обезьяны не проходят. Вне зависимости от возраста.
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17.06.2022 16:59 Ответить
Не вибрали, а олігархат «пропихнув». Чий він висуванець?
Допоки існуватиме неконституційний майновий ценз справедливі і чесні вибори неможливі
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18.06.2022 00:36 Ответить
Допомагаючи поставити раком українську корупційну шушеру, ЄС робить нам велику послугу.
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17.06.2022 16:52 Ответить
Ну и на Х У Я этот цирк, Турция имеет статус вечного кандидата на вступление в ЕС и что?
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17.06.2022 16:54 Ответить
Ну так Турция не выполнила требования.
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17.06.2022 16:55 Ответить
Назви які вимоги виконала авторитарна туреччина
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17.06.2022 17:00 Ответить
А те, що Зе хоче йти на другий строк.
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17.06.2022 17:01 Ответить
У зе буде два сроки, не переживай. Самий довший - пожиттєвий з конфіскацією.
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17.06.2022 17:15 Ответить
Chtob ti , KLOUN, sdelal damashku ! A turki vovsem bolshe aziati , chem eiropeici , i nam ni ochen ta nuzhni !
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17.06.2022 17:28 Ответить
8. Разрешить каналу Прямый вести свой эфир а не говномарафон!
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17.06.2022 16:56 Ответить
Витчуєте ці вибухи в центрі Києва? Це на Банковій у зебілів почали взриватися дупи прочитавши європейські вимоги! Zeкоманда дорвалася до влади аби грабувати країну, а тут такий нєжданчік. Завтра чорносрака мавпа хламідія почне нам розповідати, що румунію взяли і без реформ, і єврочиновники знущаються над Україною висуваючи нереальні реформ .
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17.06.2022 16:58 Ответить
Я никогда не верил и не верю клоуну и его Zeбанутой коМАНДЕ. Но этот шаг в сторону ЕС всячески одобряю. Требования о борьбе с коррупцией они никогда не выполнят, потому что эти шуты квартальные до 19 года были никто и звать их никак. Ну а Беня сделам из этих дебилов команду, за которую проголосоваль 73% идиотов, и теперь они просочились во все ветви власти. Неужели кто-то думает, что ЗЕбанутые посадят Беню или выдадут его штатам? Это после победы сделает другая власть. А вот то, что шут сделал такой шаг в сторону ЕС благодаря нашим славным ВСУ, использовав этот момент, я одобряю.
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17.06.2022 17:00 Ответить
Звісно, що він очікував зовсім протилежного результату коли наступного ж дня після згадки Урсули про бажання бачити Україну в європейській сім'ї без погодження з європейськими партнерами під ачсчас війни на коліні написав заявку.
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18.06.2022 00:51 Ответить

ЗеБiли, розкажiть про Вашу боротьбу з корупцiєю !

як себе почуває бородата баба каломойша? вже на цугундерi?

де керівник САП?
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17.06.2022 17:00 Ответить
Це лише доводить що Захід добре знає про проблеми у нашої влади. Тож.... ставлю 100 баксів що максимум буде лише спроби створити димову завісу під виглядом реформ. Але не законає. Принаймі поки у нас на перший ролях маладая ******* ермака
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17.06.2022 17:02 Ответить
5)ввести антиолигархический закон для ограничения чрезмерного влияния олигархов на экономическую, политическую и общественную жизнь; это должно быть сделано юридически обоснованным способом, учитывая будущее заключение Венецианской комиссии по соответствующему законодательству;
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17.06.2022 17:03 Ответить
Зелені "реформатори" попризначали своїх корєшей на надважливі пости.
Після того, як ті накрались та вчинили зраду України, дали їм спокійно втікти.

"Экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, задержанный 7 июня в Сербии, мог собирать и передавать российским спецслужбам данные, составляющие государственную тайну, в частности, по системам безопасности зоны отчуждения ЧАЭС.

До прихода в СБУ Андрей Наумов руководил госпредприятием «Центр организационного-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения».

Он - фигурант ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне.
Еще в статусе начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ фигурировал в расследовании журналистов «Схем» о приобретении элитного имущества, несопоставимого с официальными доходами госслужащего."

https://krymrciqeocpngsbn.azureedge.net/a/news-sbu-naumov-chaes-skhemy/31902812.html?utm_medium=proxy&utm_campaign=otf&utm_source=otf
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17.06.2022 17:16 Ответить
"Вы даете нереальные планы! Это, как его, волюнтаризм!!!" (руководитель президента)
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17.06.2022 17:25 Ответить
Це завдання не для команди вови криворогого, а для народу України
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18.06.2022 00:59 Ответить
если разобраться то условия вполне выполнимы, никакoй проблемы не вижу, нет желания у властей
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17.06.2022 17:26 Ответить
А в Венгрии всё нормально?
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17.06.2022 17:31 Ответить
Во всяком сдучае у них таких как беня и близко нет.
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17.06.2022 18:07 Ответить
На цій сторінці антивірус зреагував...
Хтось розмістив нездорове посилання...
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17.06.2022 17:41 Ответить
главная "работа" для Украины это избавиться от малоПИД,,,роского, бениного Нарко-Дегенерата и его Сброда с беней!!!!
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17.06.2022 17:51 Ответить
❗❗❗ Очень интересно, как отнесутся украинцы, к требованию Брюсселя, признать извращения правом человека?

Разрешить однополые браки, разрешить прайды, разрешить детям учить в школах, что извращения - это хорошо, а запрещатъ их плохо, итд.!!!!
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17.06.2022 17:54 Ответить
Свинорос, одразу за порєбрік, тобто в спам. Підари - це тільки рашисти !
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17.06.2022 17:59 Ответить
придурь рашистская, *********, это самое главное, что тебя волнует в этой жизни?
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18.06.2022 01:03 Ответить
Як би хотілось, щоб всі ці вимоги були виконані якоюсь владою. Тоді і в ЄС не треба буде!
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17.06.2022 17:58 Ответить
Це повний перелік вимог? Треба було б щоб Захід опублікував повний перелік без наших олігархічних посередників, які викривляють інформацію. Притому детально. Наприклад в DW, Радіо Свобода. Щоб народ знав що вимагати від політиків.

А чи знають на Заході, що нас вибори президента є узаконеною коррупцією?
Бо ставленики олігархії скуповують місця в виборчих бюлетенях за декілька мільйонну грошову заставу. Ото серед них народ і "демократично обирає". Такого ніде більше в світі нема.
Хтось скаже, що ці гроші йдуть же в бюджет держави, то де тут коррупція.
А коррупція і в тому, що "обрані" ставленики олігархії вміють добре розікрасти ці гроші разом з багатьма іншими з бюджету.
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17.06.2022 18:02 Ответить
аби цими вимогами параша не скористалась зі своїми пропагандонами,
«параша змі» будуть розповідати що їх утискають і 8 лет бомбас ******** і утиснення «рускага язика» і москальської нацменшини в 1/3 країни
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17.06.2022 18:31 Ответить
Пункт 3 макнули зеДебіла і усіх зелених дебілів мордою в гімно.

3) посилювати боротьбу з корупцією, зокрема на високому рівні, шляхом активних та ефективних розслідувань; завершити призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури шляхом атестації визначеного переможця конкурсу та розпочати та завершити процес відбору та призначення на посаду нового директора Національного антикорупційного бюро України; Джерело: https://censor.net/ua/n3348596
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17.06.2022 18:40 Ответить
Пункт 5 знову зеленого дебіла мордою в гімно.

запровадити антиолігархічний закон для обмеження надмірного впливу олігархів на економічне, політичне та суспільне життя; це має бути зроблено юридично обґрунтованим способом, враховуючи майбутній висновок Венеціанської комісії щодо відповідного законодавства; Джерело: https://censor.net/ua/n3348596
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17.06.2022 18:42 Ответить
"надає повноваження незалежному регулятору ЗМІ" -- бедный бубочка, он же так выборы проиграет.. Не, не видать нам ЕС при бубочке
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17.06.2022 18:52 Ответить
Для недолугих: мова не йде про членство в Євросоюзі.
Мова лише про отримання статусу кандидата в Євросоюз.
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17.06.2022 19:07 Ответить
Тобто все просто: очистити владу від жижів, членограїв різного роду, порозганяти царьків з регіонів і можна балакати ) От тільки Вищеперераховані особи самі себе не порозженуть.
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17.06.2022 19:39 Ответить
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17.06.2022 20:02 Ответить
Що ж, нас чекає ще один або два кривавих майдани. Може тоді... може!
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17.06.2022 22:14 Ответить
І хто проти кого буде майданити? Якщо пєдороський ссарь видохся зі своєю азійською ордою, то хто ж зможе здолати народ України?
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18.06.2022 01:16 Ответить
спочатку Беню у Америку вишлемо Укрпоштою!
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18.06.2022 04:25 Ответить
 
 