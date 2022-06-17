Для членства в ЕС Украине предстоит еще много работы, - фон дер Ляйен. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ
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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине еще многое предстоит сделать на пути к членству в ЕС, в частности, в сфере верховенства права и антикоррупции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Много работы нужно сделать. Например, в сфере верховенства права. Украина уже зашла далеко в создании необходимых институций для эффективного функционирования судебной системы и прокуратуры. Фокус теперь должен быть смещен на ускорение процесса отбора судей Конституционного суда, а также членов Высшего совета правосудия", – сказала фон дер Ляйен.
"В сфере антикоррупции Украина также достигла многого в создании необходимых антикоррупционных органов. Фокус теперь должен быть на назначении нового председателя Антикоррупционной прокуратуры и нового директора Антикоррупционного бюро. Антикоррупционные органы есть, теперь они должны стать полностью работающими", - подчеркнула она.
Кроме того, она отметила украинское законодательство о деолигархизации.
"На самом деле, это единственная страна Восточного партнерства, которая это сделала. Это хорошо. Теперь все зависит от имплементации, чтобы были заметны результаты", - заявила президент Еврокомиссии.
В документе Еврокомиссии отдельно уточняется список требований к Украине:
1) внедрить законодательство о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добродетели и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;
2) завершить проверку добродетели Этическим советом кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов для создания Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
3) усиливать борьбу с коррупцией, в том числе на высоком уровне, путем активных и эффективных расследований; завершить назначение нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры путем аттестации определенного победителя конкурса и начать и завершить процесс отбора на должность нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины;
4) обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF); принять комплексный стратегический план реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;
5) ввести антиолигархический закон для ограничения чрезмерного влияния олигархов на экономическую, политическую и общественную жизнь; это должно быть сделано юридически обоснованным способом, учитывая будущее заключение Венецианской комиссии по соответствующему законодательству;
6) преодолеть влияние корыстных интересов путем принятия закона о СМИ, который согласовывает законодательство Украины с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах и предоставляет полномочия независимому регулятору СМИ;
7) завершить реформу законодательства о национальных меньшинствах, согласно рекомендациям Венецианской комиссии.
Еврокомиссия будет отслеживать прогресс Украины в выполнении этих шагов и будет отчитываться о них вместе с детальной оценкой страны до конца 2022 года.
Пожалуйста, подождите...
Бугагагага ))
"запровадити антиолігархічний закон для обмеження надмірного впливу олігархів на економічне, політичне та суспільне життя; це має бути зроблено юридично обґрунтованим способом"
Шо значить "юридично обґрунтованим"? Та ви шо? РНБО назначить Пороха олігархом і його розкуркулять. Які ще трясця обгрунтування?
Ну і всі інші вимоги якісь смішні...
Азохенвей! (С) Хто ж тоді буде призначати олігархів???
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 травня 2022 року «Про примусове вилучення в Україні обʼєктів права власності Російської Федерації та її резидентів»
Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 травня 2022 року «Про примусове вилучення в Україні обʼєктів права власності Російської Федерації та її резидентів» (додається).
2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
3. Цей Указ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 травня 2022 року «Про примусове вилучення в Україні обʼєктів права власності Російської Федерації та її резидентів».
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
11 травня 2022 року
Введено в дію
Указом Президента України
від 11 травня 2022 року № 326/2022
Як можна обмежити надмірний вплив корупційних та кримінальних активів олігархату на меркантильних і клептократичних держслужбовців?
Такі активи можна лише усунути з циркулювання в економіці держави, як це зроблено з рашистським олігархатом, інакше вони як вірус, проникнуть в усі органи і системи для їх контролю.
Пагано, що цю сраку 73 дупоголових в крісло посадили
А вообще не понимаю, почему ЕС так осторожно относится к этому кандидатству? Столько разговоров, переговоров, каких-то действий. Я б вообще его давал всем желающим. ЕС это ни к чему не обязывает, а того кто подал заявку обязывает что-то делать.
Пожалуйста, на тебе статус кандидата, но вот список, что надо сделать, чтобы стать полноправным членом. Если страна все это делает и в итоге соответствует критериям ЕС, то почему не принять такую страну. А если нет, то иди работай дальше, хоть 100 лет, хоть 200.
Крок1. Щоб дали кандидата треба відповідати n-кількості вимог згідно списку.
Крок2. Щоб дали членство у ЄС треба зробити x-кількість дій у різних сферах у першу чергу нормативно-правій.
Крок3. Всі члени ЄС мають погодитися, що країна підходить.
Что мешает давать статус всем кто хочет? А дальше чтобы стать полноправным членом ЕС надо:
Крок1. Відповідати n-кількості вимог згідно списку.
Крок2. Зробити x-кількість дій у різних сферах у першу чергу нормативно-правій.
Крок3. Всі члени ЄС мають погодитися, що країна підходить.
Соответствуешь всем пунктам? - Сделали членом ЕС. Нет? - дальше кандидат, хоть 1000 лет, пока не будешь соответствовать.
Тільки зачекай трохи, бо я ще попкорн не купив.
Фокус тепер має бути на призначенні нового голови Антикорупційної прокуратури і нового директора Антикорупційного бюро. Антикорупційні органи є, тепер вони повинні стати повністю працюючими
Кто же это сделал их непрацюючими?
а взагалі вимоги більш ніж лояльні, шкода що навіть це виконано не буде, бо не на часі)
Сам суд потрібний бо комусь же треба вирішувати що ото що зелені кнопки понаприймають в Раді взагалі конституційно чи ні. Якщо цього робити буде нікому тоді Арахамія зробить все щоб ту Конституцію можна було забути. А головним в такому разі стане "голос братви" і хотелки ермака. Тобто тотолітаризм.
От найдіть людину, яка би не ненавиділа воєнкома, що за бабки відмазав від служби сусідського сина?
Або податківця, який допомагає усім іншим (окрім звісно себе любимого) ухилятися від податків?
А хто любить митника що за бабки дозволяє (усім іншим) так само лайтово завозити товар як це робиш ти?
А як можно любити суддю, який взяв бабки не у твого адвоката, а у адвокати твоїх родичів при розподілі спадщини?
А патрульні мудаки, які за бабло відпустили бухого водія? Ладно коли тебе відпустили, але блін, якогось іншого урода, це ж капєц!
А депутата,я кому пощастило, на відміну від тебе, гребсти бабки лопатою?
Так що немає у нас людей, щоби підтримували корупцію, ну звісно окрім як дуже, дуже трошки, для себе, для своєї родини...
А що ж робити? У нас у кожного складне життя, ми усі змушені брати, давати, це ж не зло, це складні життєві обставини! А от усі ніші, це звісно просто корупційна наволоч!
Тому це усе надумані звинувачення Заходу)
Оттого источник коррупции всегда в плохом законодательстве, когда законы написаны так что их невозможно выполнить. Они неадекватны. Наши законы со времен СССР писались именно так, но такая проблема есть везде. Короче, причина коррупции всегда неработающее государство. Когда государство работает, то коррупция есть только в высших эшалонах или где экономический бум, тоесть, законы не налажены еще.
Риба гниє з голови і корупція починається з тих, хто «купує» органи державної влади у власних меркантильних чи владних імперських інтересах - з олігархату та їхніх «партійних» утворень.
На жаль молоді крадуть не менше старих, а іноді, навіть більше і цинічніше.
Ви не плутайте мужність із чесністю. Свого часу, в юридичні ВНЗ активно приймали вояків Афганців. Багато з них були мужніми, молодими людьми. А потім вони поставали високопосадовими прокурорами, поліцейськими, суддями...
Ми це вже проходили, до речі і після люстрації також.
Да и молодые люди вообще не понимают, как воровать миллиардами и делать еще при этом наглое лицо. Это чисто совковый навык выживания в номенклатуре. Для него надо минимум несколько лет провести в соответствующих структурах или быть чьим-то сынком.
Афганцы же это те люди, кто напал на суверенное государство и произвел геноцид в один миллион человек. Которые стреляли осколочными снарядами по деревням. Конечно они потеряли все человеческое, иначе бы даже не выжили, ведь им дали приказ такой стрелять по мирным, либо стреляешь, либо под трибунал военный и карьере конец.
Допоки існуватиме неконституційний майновий ценз справедливі і чесні вибори неможливі
ЗеБiли, розкажiть про Вашу боротьбу з корупцiєю !
як себе почуває бородата баба каломойша? вже на цугундерi?
де керівник САП?
Після того, як ті накрались та вчинили зраду України, дали їм спокійно втікти.
"Экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, задержанный 7 июня в Сербии, мог собирать и передавать российским спецслужбам данные, составляющие государственную тайну, в частности, по системам безопасности зоны отчуждения ЧАЭС.
До прихода в СБУ Андрей Наумов руководил госпредприятием «Центр организационного-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения».
Он - фигурант ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне.
Еще в статусе начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ фигурировал в расследовании журналистов «Схем» о приобретении элитного имущества, несопоставимого с официальными доходами госслужащего."
https://krymrciqeocpngsbn.azureedge.net/a/news-sbu-naumov-chaes-skhemy/31902812.html?utm_medium=proxy&utm_campaign=otf&utm_source=otf
Хтось розмістив нездорове посилання...
Разрешить однополые браки, разрешить прайды, разрешить детям учить в школах, что извращения - это хорошо, а запрещатъ их плохо, итд.!!!!
А чи знають на Заході, що нас вибори президента є узаконеною коррупцією?
Бо ставленики олігархії скуповують місця в виборчих бюлетенях за декілька мільйонну грошову заставу. Ото серед них народ і "демократично обирає". Такого ніде більше в світі нема.
Хтось скаже, що ці гроші йдуть же в бюджет держави, то де тут коррупція.
А коррупція і в тому, що "обрані" ставленики олігархії вміють добре розікрасти ці гроші разом з багатьма іншими з бюджету.
«параша змі» будуть розповідати що їх утискають і 8 лет бомбас ******** і утиснення «рускага язика» і москальської нацменшини в 1/3 країни
3) посилювати боротьбу з корупцією, зокрема на високому рівні, шляхом активних та ефективних розслідувань; завершити призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури шляхом атестації визначеного переможця конкурсу та розпочати та завершити процес відбору та призначення на посаду нового директора Національного антикорупційного бюро України; Джерело: https://censor.net/ua/n3348596
запровадити антиолігархічний закон для обмеження надмірного впливу олігархів на економічне, політичне та суспільне життя; це має бути зроблено юридично обґрунтованим способом, враховуючи майбутній висновок Венеціанської комісії щодо відповідного законодавства; Джерело: https://censor.net/ua/n3348596
Мова лише про отримання статусу кандидата в Євросоюз.