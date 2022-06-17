Для членства в ЕС Украине предстоит еще много работы, - фон дер Ляйен. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине еще многое предстоит сделать на пути к членству в ЕС, в частности, в сфере верховенства права и антикоррупции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Много работы нужно сделать. Например, в сфере верховенства права. Украина уже зашла далеко в создании необходимых институций для эффективного функционирования судебной системы и прокуратуры. Фокус теперь должен быть смещен на ускорение процесса отбора судей Конституционного суда, а также членов Высшего совета правосудия", – сказала фон дер Ляйен.

"В сфере антикоррупции Украина также достигла многого в создании необходимых антикоррупционных органов. Фокус теперь должен быть на назначении нового председателя Антикоррупционной прокуратуры и нового директора Антикоррупционного бюро. Антикоррупционные органы есть, теперь они должны стать полностью работающими", - подчеркнула она.

Кроме того, она отметила украинское законодательство о деолигархизации.

"На самом деле, это единственная страна Восточного партнерства, которая это сделала. Это хорошо. Теперь все зависит от имплементации, чтобы были заметны результаты", - заявила президент Еврокомиссии.

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В документе Еврокомиссии отдельно уточняется список требований к Украине:

1) внедрить законодательство о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добродетели и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

2) завершить проверку добродетели Этическим советом кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов для создания Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

3) усиливать борьбу с коррупцией, в том числе на высоком уровне, путем активных и эффективных расследований; завершить назначение нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры путем аттестации определенного победителя конкурса и начать и завершить процесс отбора на должность нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины;

4) обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF); принять комплексный стратегический план реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;

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5) ввести антиолигархический закон для ограничения чрезмерного влияния олигархов на экономическую, политическую и общественную жизнь; это должно быть сделано юридически обоснованным способом, учитывая будущее заключение Венецианской комиссии по соответствующему законодательству;

6) преодолеть влияние корыстных интересов путем принятия закона о СМИ, который согласовывает законодательство Украины с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах и предоставляет полномочия независимому регулятору СМИ;

7) завершить реформу законодательства о национальных меньшинствах, согласно рекомендациям Венецианской комиссии.

Еврокомиссия будет отслеживать прогресс Украины в выполнении этих шагов и будет отчитываться о них вместе с детальной оценкой страны до конца 2022 года.

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