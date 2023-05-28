Украинские беженцы в Италии с 21 июня смогут обменять наличную гривню на евро

Национальный банк Италии и Национальный банк Украины (НБУ) с 21 июня запускают для украинских беженцев программу обмена наличной гривни на евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, граждане Украины, в том числе несовершеннолетние, получившие разрешение на временное пребывание в Италии или которым предоставлена международная защита, смогут обменять гривни на евро – до 10 тыс. грн на одного человека.

К обмену будут приниматься банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты низших номиналов и монеты для обмена не будут приниматься). Также обмену не подлежат значительно изношенные банкноты с дефектами.

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Обмен будет доступен в филиалах итальянского Центробанка и отделениях коммерческих банков-партнеров (более 400 отделений по всей стране).

Обмен будет осуществляться с применением фиксированного обменного курса гривни к евро, который определяет НБУ.

Как сообщалось, программа обмена наличной гривни уже заработала в Польше, Германии, Бельгии, Швеции и Нидерландах.

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