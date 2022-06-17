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война (46795) призыв (707) Минобразования (1684) фейк (613)

Минобразования опровергает фейк о якобы письме с поручением составить списки выпускников призывного возраста

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

школа

Министерство образования и науки сообщает, что в социальных сетях (особенно в пророссийских группах) распространяется фейковое письмо, якобы подписанное заместителем Министра образования и науки Верой Роговой, по поручению руководителям учебных заведений составить списки выпускников призывного возраста с характеристиками оценки военно-патриотического воспитания.

Об этом сообщила пресс-служба Минобразования, информирует Цензор.НЕТ.

"Для подделки письма был использован бланк Министерства, номер оригинального письма и QR-код, присвоенный системой электронного документооборота. Сообщаем, это письмо – ФЭЙК. Распространение поддельного документа является подтверждением информационной войны, направленной на создание беспокойства в обществе. Просим не доверять нелепым сообщениям врага и фальшивым "документам". Все официальные документы ведомства размещаются на сайте Министерства образования и науки Украины. Также просим представителей СМИ не распространять ложную информацию и способствовать опровержению фейковой информации", - говорится в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+4
А гарно сьогодні арта Макеївської Народної Республіки накрила склади з ************ Донецької Народної Республіки! В декількох місцях майже одночасно.
Детонація досі йде...
Дивно, вони ж братські народи. Якась громадянська війна в них по ходу!
Да, кацапи?
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17.06.2022 17:52
+4
Ні, не братські, а один народ - народ Донбасу. Тим паче дивно. Треба, щоб їхній "МОЗ" про шкоду паління попереджав.
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17.06.2022 18:00
+1
Сьогодні у кацапів плідний день на фейки. І цей лист, і лист Резніка Кулєбі, що ЦКСП не взмозі виконати призов, і лист Кулєби Збігнєву Рау, щоб повернули чоловиків 18-60.
Дитячі хитрощі, тай годі. Добре, що спростовують все це г*.
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17.06.2022 17:54
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складуть, i що?
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17.06.2022 17:37 Ответить
Там є певний час між закінченням бакалаврата і поданням доків на спеца чи магістра. У КПІ все відпрацьовано - змушують у війсковому відділі підписувати обхідний і тут бац і повістка.
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17.06.2022 17:44 Ответить
не сделают такого, это не законно.
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17.06.2022 17:48 Ответить
Ні, все законно кажуть юристи. Закінчив бакалаврат - відстрочка закінчилась. Поки не зарахували на продовження навчання, можуть вручити повістку.
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17.06.2022 17:57 Ответить
Таке намагались робити на початку впровадження магістратури, потім вже не чув. працюю в КПІ з 1993 року.
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17.06.2022 17:57 Ответить
А гарно сьогодні арта Макеївської Народної Республіки накрила склади з ************ Донецької Народної Республіки! В декількох місцях майже одночасно.
Детонація досі йде...
Дивно, вони ж братські народи. Якась громадянська війна в них по ходу!
Да, кацапи?
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17.06.2022 17:52 Ответить
Ні, не братські, а один народ - народ Донбасу. Тим паче дивно. Треба, щоб їхній "МОЗ" про шкоду паління попереджав.
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17.06.2022 18:00 Ответить
Сьогодні у кацапів плідний день на фейки. І цей лист, і лист Резніка Кулєбі, що ЦКСП не взмозі виконати призов, і лист Кулєби Збігнєву Рау, щоб повернули чоловиків 18-60.
Дитячі хитрощі, тай годі. Добре, що спростовують все це г*.
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17.06.2022 17:54 Ответить
хіба москальські зомбі повірять в цей лист, і так купа тих хоче піти на війну а не беруть
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17.06.2022 18:24 Ответить
Херня какая-то. У военкомата есть все нужные сведения. Сделают списки или нет, если военкомату потребуется призовут и без списка.
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17.06.2022 20:43 Ответить
 
 