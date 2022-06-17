Минобразования опровергает фейк о якобы письме с поручением составить списки выпускников призывного возраста

Министерство образования и науки сообщает, что в социальных сетях (особенно в пророссийских группах) распространяется фейковое письмо, якобы подписанное заместителем Министра образования и науки Верой Роговой, по поручению руководителям учебных заведений составить списки выпускников призывного возраста с характеристиками оценки военно-патриотического воспитания.

Об этом сообщила пресс-служба Минобразования, информирует Цензор.НЕТ.

"Для подделки письма был использован бланк Министерства, номер оригинального письма и QR-код, присвоенный системой электронного документооборота. Сообщаем, это письмо – ФЭЙК. Распространение поддельного документа является подтверждением информационной войны, направленной на создание беспокойства в обществе. Просим не доверять нелепым сообщениям врага и фальшивым "документам". Все официальные документы ведомства размещаются на сайте Министерства образования и науки Украины. Также просим представителей СМИ не распространять ложную информацию и способствовать опровержению фейковой информации", - говорится в сообщении.

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