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Джонсон предложил Зеленскому программу подготовки украинских военных в Великобритании: 10 тысяч воинов каждые 120 дней

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

джонсон,зеленський

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время ранее не объявленного визита в Киев предложил Владимиру Зеленскому программу подготовки украинских военных на британской территории.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Украинские военные используют британские ракеты для защиты суверенитета вашего государства, но также – и для защиты тех же свобод, которые мы воспринимаем как должное. Именно поэтому я предложил президенту Зеленскому новую масштабную программу военной подготовки, которая может изменить баланс этой войны", – отметил Джонсон.

Смотрите также: Зеленский о визите Джонсона: "У нас есть общий взгляд на то, как двигаться к победе Украины". ФОТОрепортаж

Британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.

"Через два месяца после моего последнего визита мужество, решительность и стойкость украинцев крепки как никогда, и я знаю, что несокрушимая решительность переживет напрасные амбиции Путина", – подытожил Джонсон.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, стороны во время встречи обсудили "необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству".

Смотрите также: Джонсон прибыл в Киев с внезапным визитом. ВИДЕО
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Топ комментарии
+89
Справжній друг України!
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17.06.2022 18:35
+60
Дякуємо! Сподіваюсь зебіл цю пропозицію не відхилив...
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17.06.2022 18:36
+48
Готуватися, навчатися в Британії на совковій зброї (якою зараз орудує ЗСУ) - ну, це щось нереальне. Значить, будуть вчити на натівській...
Значить, буде ******* зброя надходити.
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17.06.2022 18:40
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Справжній друг України!
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17.06.2022 18:35 Ответить
Не забувайте Її Величність Королеву Єлизавету ІІ. Без її благовоління там такі заяви не проходять. Повірте вона там все рішає
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17.06.2022 19:21 Ответить
1. Не вирішує.
2. Підтримує.
3. Взагалі - важко уявити британську монархію, яка б була проти підтримки, щодо якої є консенсус в суспільстві.

Ви просто не розумієте, як працює влада в Великобританії. Монарх там НЕ втручається безпосередньо у дії виконавчої чи законодавчої влади. Хоча формально і має право хоч розпустити одноосібно і парламент, і кабінет міністрів, хоч призначити одноосібно прем'єрміністром будь-якого громадянина Великобританії. Правда в тому, що англійці просто знесуть того монарха, тим чи іншим шляхом, який буде реально щось робити всупереч суспільству, як вони це робили не раз і не два в історії. Саме тому королева там виконує більше роль "совісті нації", ніж управляє нацією. І є запобіжником для відвертих крайнощів, а не вирішує долю кожного фунта, який витрачається урядом на будь-що.
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17.06.2022 23:44 Ответить
Кажуть що у британської королевської родини дуже добре ставлення до України. Боже бережи королеву!
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17.06.2022 23:56 Ответить
У 2014р на святкуванні висадки союзників у Нормандії, її величність відмовилися стояти поруч з путіним.
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17.06.2022 23:59 Ответить
Маячню написали. Королева суто традиції у Політичному житті майже нічого не вирішує.
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18.06.2022 02:38 Ответить
Слава Великому Джонсону-Черчилю 🙏‼️❤️💙💛👍👍👍👍🇳🇴
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17.06.2022 19:40 Ответить
Спасибо сенсей, шо вправляешь мозг ослу
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17.06.2022 22:57 Ответить
Дякуємо! Сподіваюсь зебіл цю пропозицію не відхилив...
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17.06.2022 18:36 Ответить
Там єлдак все рєшає, а йому фсбешне начальство точно не дозволить.
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18.06.2022 00:22 Ответить
Бриты👍Рашка всё👎☠ 10000 + на обратном пути техника на которой обучались☝ Ленд лиз в действии по британски Сэр👍
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18.06.2022 00:45 Ответить
Это отлично!
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17.06.2022 18:39 Ответить
АФИГЕННО !! єто очередной подарок , где то на днях мелькало в нете о наборе украинцев с хорошим уровнем английского именно для обучения наших воинов , кажется зарплата стояла 125 фунтов в день .
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17.06.2022 22:40 Ответить
и это правильно. наши воины лучшие, но, они должны быть еще лучше. слава ВСУ!
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17.06.2022 18:40 Ответить
Готуватися, навчатися в Британії на совковій зброї (якою зараз орудує ЗСУ) - ну, це щось нереальне. Значить, будуть вчити на натівській...
Значить, буде ******* зброя надходити.
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17.06.2022 18:40 Ответить
міжнародної групи Макфола-Єрмака

Та это же - какой то...позооор!

Понятно почему не дают вооружение (серьезное)! Но Борис молодец, нашел как поца угомонить.

АЛЛЕ, бобики, что для вас еще не зашквар от вашего зеленого поца?
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17.06.2022 18:42 Ответить
Супер!
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17.06.2022 18:44 Ответить
Отличное предложение , учитьівая уязвимость наших учебньіх центров от ракетньіх атак. Да и материально-техническая база там явно лучше .
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17.06.2022 18:44 Ответить
після того, як "зе" мабуть накосячив з гейропейськими холуями рашиста,котрі толком для України і її народу нічого не дають(а по3,14стєть),крім гейропейського кандидатського болота і захисту "ліца рашистського куйла" ,Борис приїхав поставити "зе" власника нерухомості в Англії на місце,і з реальними планами допомоги українським ЗС.
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17.06.2022 18:46 Ответить
От дурне верзеш! Сьогодні ми рознесли вдрузки арту орків зі свіжих французьких гаубиць.
Ты на кого тут працюєш, товарищ?
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17.06.2022 19:10 Ответить
це росіяньский ******* з застарілими пропагандоновими папірами, від товарища майора
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17.06.2022 20:02 Ответить
дякуємо але, коли востаннє британці мали справу із супротивником зі ствольною артою?
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17.06.2022 18:46 Ответить
Ирак. 2003.
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17.06.2022 18:56 Ответить
Дякую, Борисе). А в народі буде позивний ВеликоБандерівець
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17.06.2022 18:46 Ответить
Его посвятили в Козаки - Борис Чубрина 👍❤️💙💛
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17.06.2022 19:43 Ответить
Боря наконец может пояснит зеленохромосомному, что актуально для Украины. Хотя бы методом - палкой по горбу
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17.06.2022 18:48 Ответить
В Челябинске заведующая детсадом выбросилась из окна 6 этажа с двоими сыновьями.

37-летняя мама и двухлетний ребенок погибли на месте, 11-летнего мальчика увезли в больницу с серьезными травмами.

Сейчас следователи выясняют мотивы данного поступка. По словам соседей, раньше конфликтов они не видели и не слышали, семья женщины вела себя тихо.
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17.06.2022 18:50 Ответить
Это какое имеет отношение к нашей теме
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17.06.2022 18:58 Ответить
Что значит предложил? За это хвататься надо гребаному шапито 95, и бегом, бегом, бойцов на обучение. Будут и английские танки Челленджер, и многое многое другое.
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17.06.2022 18:52 Ответить
Як він завжди не сподівано з'являється.
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17.06.2022 18:53 Ответить
і після одного такого несподіванного візиту мацква іде на дно)
не потрібно зупиняти приємні "несподіванки")
нехай буде закономірність у візитах Бориса)
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17.06.2022 19:04 Ответить
Як Він завжди не сподівано і ВЧАСНО з'являється....

і дає прочухана адептам руSSкого міра...
і викриває всю гнилість шольців, макронів, орбанів, шрьодерів....
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17.06.2022 22:12 Ответить
и как то очень к стати учит уму -разуму !! особенно сразу по следам визита микроношольцевскойдраги !!!
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17.06.2022 22:45 Ответить
Чем вас не устраивает визит глав ведущих европейских стран. И да,, димка медведев с ****** тоже недовольны!
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18.06.2022 02:17 Ответить
Уявляю дирку у пердакі Скабєєвой та Соловья від таких новин. Разрив буде не реальний
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17.06.2022 18:54 Ответить
та там просак порве на німецький хрест
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17.06.2022 19:42 Ответить
Что тут думать. Надо соглашаться. Ещё вариант предложить Борису , что бы Украина вошла в состав королевства Ее Величества. Референдум я думаю проблемой не будет.
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17.06.2022 18:56 Ответить
Для этого даже референдум не нужен. Украина может присоединится к Британской Империи, в которой (большей частью формально) уже состоят Канада и Австралия.
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17.06.2022 19:09 Ответить
Птрібен.Потрібно відмовитися від президента, у Канаді та Австралії немає,бо є монарх.
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17.06.2022 20:21 Ответить
Я согласен 👍🏼👍🏼👍🏼

Там есть немножко истории , так как эти страны ( как Австралия , Канада , Индия ) из больших и множество маленьких ,
были колонией Великобритании!
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17.06.2022 19:15 Ответить
Англомовні вони і справді колишні колонії, тому Україна, на жаль, дуже чужерідна для Британської співдружності, а не імперії.
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18.06.2022 00:28 Ответить
оце крутий підхід Джонсонюка,

а не тих слабаків що давайте подзвонимо х!йлу і попросимо про переговори, а ми вам зброю не дамо
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17.06.2022 18:57 Ответить
Переулок ведущий к моему дому не имеет названия, назову-ка его переулок "Бориса Джонсонюка"
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17.06.2022 18:59 Ответить
John McCain (Джон МакКейн) і
Boris Johnson (Борис Дженсонюк) це справжні друзі України.
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17.06.2022 18:59 Ответить
Боже, храни Британию, Джонсона и королеву!
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17.06.2022 19:00 Ответить
Боже, храни Британію, УКРАЇНУ, ЗСУ, Джонсона і королеву!
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17.06.2022 22:16 Ответить
RESPECT!
ПОВАГА!
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17.06.2022 19:00 Ответить
Приїзд Джонсонюка до Києва , підняв настрій всім свідомим украінцям
і нашим військовим , які розуміють , що нова зброя поступатиме на поле бою для наших хлопців 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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17.06.2022 19:10 Ответить
А программа подготовки взрослая. Надо немедленно соглашаться, а там эти 10 000 будут уже заезжать в Украину укомплектованными бригадами с полным вооружением от ПВО и РСЗО до аптечек.
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17.06.2022 19:17 Ответить
схоже на те, що так і має бути.
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17.06.2022 23:21 Ответить
лучше бы хоть 1 самолет передали

Из принципа
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17.06.2022 19:29 Ответить
В52 ???
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17.06.2022 19:44 Ответить
Бросать необученных солдат в бой как делает мордор это заведомое истребление войска. Только обучаться и столько сколько нужно по всем нормам. Тем более у нас переход на НАТОвское вооружение, то есть практически с нуля.
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17.06.2022 19:58 Ответить
Не все вирішує навчання. Можна і добряче навченому в повній екіпіровці та супер аптечкою загинути в окопі від градів чи авіації. Техніка вирішує результат війни. В кацапів вона херова та стара, але її багато. Тому треба чеплятись за міста, виснажуючи ворога на кожній вулиці. На жаль, воїни тут майже як камікадзе. Слава Героям покійним та живим!
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17.06.2022 21:24 Ответить
А без міст ворог не виснажується ? Що за дурня.
У війні обидві сторони виснажуються.
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17.06.2022 21:57 Ответить
Вы праві, саме так. Без переваги в важкому озброєнні перемогти без шалених втрат неможливо.
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18.06.2022 00:32 Ответить
Я люблю Великобрітанію!
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17.06.2022 19:33 Ответить
І Я ЛІВЕРПУЛЬ
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17.06.2022 19:46 Ответить
Де ж це бачено, щоб Макфол тай без Дермака!
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17.06.2022 19:48 Ответить
Соглашайся не глядя, такой шанс бывает раз в жизни
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17.06.2022 19:55 Ответить
А наші зможуть зняти з фронту три бригади одночасно і відправити на навчання? Це ж не салаг туди треба посилать, а перевірених, з кого буде толк. Мабуть Залужний буде напружено думу думать як краще зробить. Ну і повернутися на фронт ці бійці мають зі зброєю, на якій їх вчили. Бо інакше навіщо?
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17.06.2022 20:03 Ответить
А для чого навчати 4 місяці тих, хто і так вже вміє воювати ? Якраз за цей термін можна і з "салаг" підготовити бійців. А попередній досвід із совковою зброєю може бути навіть шкідливим у деяких моментах.
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18.06.2022 08:59 Ответить
Респект Джонсону!
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17.06.2022 20:09 Ответить
вот и вступление в НАТО само собой нарисовалось. еще быстрее чем в ЕС.
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17.06.2022 20:54 Ответить
я думаю, що не НАТО, а нова організація по вісі UK+Польща+Україна і, можливо, країни Балтії, а там видно буде, хто ще.
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17.06.2022 23:26 Ответить
Гарна новина для України і ЗСУ, а от єрмаку краще доручати чайні церемонії, ніж
державні таємниці і домовленості. Як то кажуть гарний ГРУшник, це мертвий ГРУшник.
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17.06.2022 21:54 Ответить
Дякуэмо, Джонсоне!!!
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17.06.2022 22:06 Ответить
Джонсоне, ти для нас - справжній Друг-Брат!
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17.06.2022 22:13 Ответить
Вот это круть!
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17.06.2022 23:23 Ответить
Круто
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17.06.2022 23:27 Ответить
Боже, бережи Королеву!
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17.06.2022 23:28 Ответить
Дай Боже мені помилитися, але інтуіція то річ важка. ...Ну не згодиться жаба на цю пропозицію, то суперечить завданню дєрьмака.
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18.06.2022 01:12 Ответить
Все супер, але чотири місяці то занадто. Наші хлопці опановують техніку швидше американців, як приклад артилеристи за два тижні освоїли гаубиці, в армії США на це відводять кілька місяців. Час підготовки потрібно скоротити в залежності від ступіня складності техніки.
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18.06.2022 01:15 Ответить
Вот бы все страны не только вооружения присылали, а прислали свои обученные и вооруженные Армии. Победа была бы быстрой.
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18.06.2022 03:00 Ответить
Ще якби ці наші українці навчалися б в SAS - взагалі було б добре
Ну і київське "Динамо" треба заслати в Манчестер - нехай повчаться навфутбола грати
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18.06.2022 05:04 Ответить
Ось і дозвіл на виїзд чоловікам за кордон ! Хто хотів, зможе на 4 місяці тепер поїхати в Англію.
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18.06.2022 09:01 Ответить
Борис Джонсонюк - справжній україно-бандерівець!
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18.06.2022 09:30 Ответить
1. Индепендант действительно так написала: "In talks with Ukrainian president Volodymyr Zelensky, the prime minister said the UK could train up to 10,000 troops every 120 days."
2. Смысл предложения не вполне понятен - для подготовки по специальностям не просматривается такого количества НАТОвского вооружения. Может речь идёт о общевойсковой подготовке, типа учебки на территории Польши?
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18.06.2022 09:43 Ответить
 
 