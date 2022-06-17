Джонсон предложил Зеленскому программу подготовки украинских военных в Великобритании: 10 тысяч воинов каждые 120 дней
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время ранее не объявленного визита в Киев предложил Владимиру Зеленскому программу подготовки украинских военных на британской территории.
Об этом сообщила пресс-служба британского правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Украинские военные используют британские ракеты для защиты суверенитета вашего государства, но также – и для защиты тех же свобод, которые мы воспринимаем как должное. Именно поэтому я предложил президенту Зеленскому новую масштабную программу военной подготовки, которая может изменить баланс этой войны", – отметил Джонсон.
Британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.
"Через два месяца после моего последнего визита мужество, решительность и стойкость украинцев крепки как никогда, и я знаю, что несокрушимая решительность переживет напрасные амбиции Путина", – подытожил Джонсон.
По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, стороны во время встречи обсудили "необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству".
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2. Підтримує.
3. Взагалі - важко уявити британську монархію, яка б була проти підтримки, щодо якої є консенсус в суспільстві.
Ви просто не розумієте, як працює влада в Великобританії. Монарх там НЕ втручається безпосередньо у дії виконавчої чи законодавчої влади. Хоча формально і має право хоч розпустити одноосібно і парламент, і кабінет міністрів, хоч призначити одноосібно прем'єрміністром будь-якого громадянина Великобританії. Правда в тому, що англійці просто знесуть того монарха, тим чи іншим шляхом, який буде реально щось робити всупереч суспільству, як вони це робили не раз і не два в історії. Саме тому королева там виконує більше роль "совісті нації", ніж управляє нацією. І є запобіжником для відвертих крайнощів, а не вирішує долю кожного фунта, який витрачається урядом на будь-що.
Значить, буде ******* зброя надходити.
Та это же - какой то...позооор!
Понятно почему не дают вооружение (серьезное)! Но Борис молодец, нашел как поца угомонить.
АЛЛЕ, бобики, что для вас еще не зашквар от вашего зеленого поца?
Ты на кого тут працюєш, товарищ?
37-летняя мама и двухлетний ребенок погибли на месте, 11-летнего мальчика увезли в больницу с серьезными травмами.
Сейчас следователи выясняют мотивы данного поступка. По словам соседей, раньше конфликтов они не видели и не слышали, семья женщины вела себя тихо.
не потрібно зупиняти приємні "несподіванки")
нехай буде закономірність у візитах Бориса)
і дає прочухана адептам руSSкого міра...
і викриває всю гнилість шольців, макронів, орбанів, шрьодерів....
Там есть немножко истории , так как эти страны ( как Австралия , Канада , Индия ) из больших и множество маленьких ,
были колонией Великобритании!
а не тих слабаків що давайте подзвонимо х!йлу і попросимо про переговори, а ми вам зброю не дамо
Boris Johnson (Борис Дженсонюк) це справжні друзі України.
ПОВАГА!
і нашим військовим , які розуміють , що нова зброя поступатиме на поле бою для наших хлопців 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
Из принципа
У війні обидві сторони виснажуються.
державні таємниці і домовленості. Як то кажуть гарний ГРУшник, це мертвий ГРУшник.
Ну і київське "Динамо" треба заслати в Манчестер - нехай повчаться навфутбола грати
2. Смысл предложения не вполне понятен - для подготовки по специальностям не просматривается такого количества НАТОвского вооружения. Может речь идёт о общевойсковой подготовке, типа учебки на территории Польши?