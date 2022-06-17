Путин снова оправдывает войну с Украиной и рассказывает, что "все задачи выполнит"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что "все задачи" войны с Украиной "будут решены".
Об этом Путин заявил на ПМЭФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Все задачи специальной военной операции, безусловно, будут решены... Современный мир проходит эпоху кардинальных перемен. Ломаются и дают сбои международные институты, гарантии безопасности девальвируются. Запад принципиально отказался исполнять взятые на себя ранее обязательства. Достичь с ним каких либо новых договоренностей оказалось просто невозможно.", - заявил он.
Путин в очередной раз оправдывает нападение на Украину своим желанием "отстаивать безопасность" РФ и заявляет, что у него было на это "право".
Свое решение он называет "направленным на защиту граждан РФ, жителей республик Донбасса, которые на протяжении 8 лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, получивших полное покровительство запада".
Путин заявил своим согражданам и талибам, которые приехали на форум, что Запад якобы стремился реализовать в Украине сценарий "антироссия" и вел активное военное освоение украинской территории.
Президент РФ, где за чертой бедности находится почти 15% жителей страны, заявил, что США и Западу плевать на развитие экономики и благополучие людей в Украине: "А вот для создание плацдарма НАТО на востоке, направленного против России денег не жалели и не жалеют".
Пожалуйста, подождите...
и путлер не исключение
як раз сцикливі, нікчемні недолюди є самими агресивними та кровожадними.
саме сцикливі, чмошні уроди і є втіленням диявола в людському вигляді.
він вбив майже півмільйона чеченців, багато грузин, молдован.
втрити в цій війні вже сягають 100000 тільки нам про це не кажуть.
він підривав будинки в параші, волгодонск москва
він зробив теракт в НОРДОСТ....
і це все, за для свого рейтингу
але для тупого, темного, рабського народу, ***** найкраще в світі.
і поки не почне вата дохнути з голоду
поки не почнуться в параші голодні бунти та перевороти, нічого не зміниться
Журналисты "Настоящего времени" спросили у типичного россиянина, стала ли его жизнь лучше при Путине https://t.me/charter97_org/75943
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Горить та детонує військова база російських військ в окупованому Донецьку.
https://t.me/informnapalm/9555
Окремо звітують про влучення снаряда в будинок "чиновниці ДНР".
Країни НАТО успішно оточують рашу , але не для того , щоби напасти
на кацапстан , а для того , щоб захиститися від дикої орди , голодранців і зазомбованих орків !
Путлєр - ху ло
Настоящее лицо России....изуродованное ботоксом и комплексами собственного неславянского происхождения...
Маленького роста, утконосый, почти узкоглазый... СЛАВЯНЕ ТАКИМИ НЕ БЫВАЮТ!!!!
кощей был зол
и маленького роста
когда игла в яйце
счастливым быть не просто ))))
Но в процессе старения, у них все больше проявляются типичные черты лица,особенности строения тела, которые присущи их расе и народам.... В большинстве своем, они начинают походить на ЗАБУХАННОГО СЛАВЯНИНА, С РАСПУХШИМ ЛИЦОМ...
Пример Матвинко(дев.Тютина) - этническая ерзянка, тот же Путин....
Кстати...тот же феномен и у евреев ... Когда молодые, не всегда можно угадать, что это еврей...Но СТАРОГО ЕВРЕЯ вы всегда распознает....
Напевно, чує, чим може його підтримка рФ закінчитись для його країни. https://t.me/operativnoZSU/28951
Да вата?
И это только начало вашей новой счастливой жизни под защитой путина!
- Хочєш, я расскажу тєбє сказку?.. Кх... Хочєш, я расскажу тєбє сказку?.. Кх... Хочєш...
- Хочу!!! Хочу!!! Хочу!!!
Досяг мети - були т.зв. "ЛНР/ДНР" зараз ця територія має одну назву - "ЖНР" (жіноча народна республіка".
Цей нелюд так допоміг людям, які начебто на його думку 8 років страждали, просто переодягнувши їх у військову форму та перетворив у фарш силами ЗСУ. Так допоміг, що в ціх недореспубліках не залишилося чоловіків та майже немає людей.
Це просто психічно схиблений покидьок!
Но пиз-ит красиво, и уверенно - красота для плебса
Тож він це все і ламає.