РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15886 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
21 986 84
война (46795) Путин (29862)

Путин снова оправдывает войну с Украиной и рассказывает, что "все задачи выполнит"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Президент России Владимир Путин заявил, что "все задачи" войны с Украиной "будут решены".

Об этом Путин заявил на ПМЭФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Все задачи специальной военной операции, безусловно, будут решены... Современный мир проходит эпоху кардинальных перемен. Ломаются и дают сбои международные институты, гарантии безопасности девальвируются. Запад принципиально отказался исполнять взятые на себя ранее обязательства. Достичь с ним каких либо новых договоренностей оказалось просто невозможно.", - заявил он.

Смотрите также: В ОП рассказали, какой порядок возмещения поврежденного или разрушенного имущества. ВИДЕО

Путин в очередной раз оправдывает нападение на Украину своим желанием "отстаивать безопасность" РФ и заявляет, что у него было на это "право".

Свое решение он называет "направленным на защиту граждан РФ, жителей республик Донбасса, которые на протяжении 8 лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, получивших полное покровительство запада".

Путин заявил своим согражданам и талибам, которые приехали на форум, что Запад якобы стремился реализовать в Украине сценарий "антироссия" и вел активное военное освоение украинской территории.

Президент РФ, где за чертой бедности находится почти 15% жителей страны, заявил, что США и Западу плевать на развитие экономики и благополучие людей в Украине: "А вот для создание плацдарма НАТО на востоке, направленного против России денег не жалели и не жалеют".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+55
я очень буду рад , если у нас будет плацдарм НАТО
показать весь комментарий
17.06.2022 18:48
+48
Убился бы головой об стену!
показать весь комментарий
17.06.2022 18:47
+43
...в кожній області України військова база НАТО)
показать весь комментарий
17.06.2022 18:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Убился бы головой об стену!
показать весь комментарий
17.06.2022 18:47 Ответить
ДА ЭТО ДВОЙНИК ****** ОРИГИНАЛ УЖЕ УМЕР МОЗГ ТОЧНО ТЕЛО ТИПА ЕЩЕ ЖИВОЕ НА СИСТЕМАХ В *********** РЕШАЮТ КТО БУДЕТ СЦАРЕМ ОЙ БОСЮЬ ОНИ ТАМ ДРУГ ДРУГА ПОСТРЕЛЯЮТ В *********** С ПОСАДОЙ СЦАРЯ ИЛИ РАЗБЕГУТСЯ НА МНОЖЕСТВО КОРОЛЕВСТ...
показать весь комментарий
17.06.2022 18:53 Ответить
любой гопник по своей природе есть сцыкливое существо)
и путлер не исключение
показать весь комментарий
17.06.2022 18:55 Ответить
Ламаються та дають збої міжнародні інституції, гарантії безпеки девальвуються. Захід принципово відмовився виконувати взяті раніше зобов'язання. То ***** про будапештський меморандум.
показать весь комментарий
17.06.2022 19:04 Ответить
Що не так з виконанням меморандуму зі сторони Заходу?
показать весь комментарий
17.06.2022 19:16 Ответить
і що постраждали майже 1000 дітей з яких 322 дитини загинули, і це ще не кінець йому байдуже.
як раз сцикливі, нікчемні недолюди є самими агресивними та кровожадними.
саме сцикливі, чмошні уроди і є втіленням диявола в людському вигляді.
він вбив майже півмільйона чеченців, багато грузин, молдован.
втрити в цій війні вже сягають 100000 тільки нам про це не кажуть.
він підривав будинки в параші, волгодонск москва
він зробив теракт в НОРДОСТ....
і це все, за для свого рейтингу
але для тупого, темного, рабського народу, ***** найкраще в світі.
і поки не почне вата дохнути з голоду
поки не почнуться в параші голодні бунти та перевороти, нічого не зміниться
показать весь комментарий
17.06.2022 20:41 Ответить
🇷🇺🚽🇷🇺🚽👹🤮🤮🤮🤮🚽🚽🚽***** - мразь утилизируемая РАШИФИКАЦИЯ НЕИЗБЕЖНА‼️
показать весь комментарий
17.06.2022 19:29 Ответить
я очень буду рад , если у нас будет плацдарм НАТО
показать весь комментарий
17.06.2022 18:48 Ответить
...в кожній області України військова база НАТО)
показать весь комментарий
17.06.2022 18:54 Ответить
лучше две
показать весь комментарий
17.06.2022 19:10 Ответить
Вступить Україна в НАТО і буде . І навіть більше ніж по дві бази.
показать весь комментарий
17.06.2022 21:50 Ответить
виправдовується...
показать весь комментарий
17.06.2022 18:48 Ответить
Заплакал , шакал ! Не получится у тебя ничего !
показать весь комментарий
17.06.2022 18:49 Ответить
якесь воно закомплексоване і ущербне... Навигадує шось і сам боїться
показать весь комментарий
17.06.2022 18:50 Ответить
Придурок
показать весь комментарий
17.06.2022 18:52 Ответить
"..Я толька за... я нікагда нє протів... У вас нє будєт мєлочі... покушать купіть..?"

Журналисты "Настоящего времени" спросили у типичного россиянина, стала ли его жизнь лучше при Путине https://t.me/charter97_org/75943
показать весь комментарий
17.06.2022 18:52 Ответить
Путін знову виправдовує війну з Україною і розповідає, що "всі завдання виконає" і навічно "поселиться" в мавзолеї
показать весь комментарий
17.06.2022 18:53 Ответить
мабуть себе намагається переконати
показать весь комментарий
17.06.2022 18:53 Ответить
и опять о погоде !!!! ))))
///
Горить та детонує військова база російських військ в окупованому Донецьку.

https://t.me/informnapalm/9555

Окремо звітують про влучення снаряда в будинок "чиновниці ДНР".
показать весь комментарий
17.06.2022 18:53 Ответить
Бідний дамбас, всьо бамбят і бамбят)
показать весь комментарий
17.06.2022 18:58 Ответить
а это только начало - нехер прибедняться !!! )))
показать весь комментарий
17.06.2022 19:04 Ответить
8 лет мечтали
показать весь комментарий
17.06.2022 20:32 Ответить
Это Гена Цид!
показать весь комментарий
17.06.2022 23:13 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2022 18:54 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2022 18:54 Ответить
злодiй
показать весь комментарий
17.06.2022 18:56 Ответить
птн-пнх ✌️🇺🇦👍
показать весь комментарий
17.06.2022 18:58 Ответить
Ху@ ло видає бажане за дійсне і навіть не підозрює , що вже все просрав ( вибачте за мій французьки) в Украіні і програв !

Країни НАТО успішно оточують рашу , але не для того , щоби напасти
на кацапстан , а для того , щоб захиститися від дикої орди , голодранців і зазомбованих орків !

Путлєр - ху ло
показать весь комментарий
17.06.2022 18:59 Ответить
Оно же тело в коме... Рабссияне нанизайте уже это престарелое тельце на палку и размахивайте им во все стороны чтобы весь мир гнилью тлеющего тела вождя отравить, надеясь искупить этим свои кровожадные мечты.
показать весь комментарий
17.06.2022 19:01 Ответить
Рабсияне ссутся, не мешай им...
показать весь комментарий
17.06.2022 19:10 Ответить
Раббсияне не ссутся. Они просто друг друга убивают у себя на родине по пьяни. У алкашни нет предела храбрости, но есть закономерный предел смертности от своей рукожопости. И этим сильна рабссеюшка, дебилами от алкоголизма и инцеста. У них на хлебалах все это написано. Начиная с понтов командира крейсера "Москва".
показать весь комментарий
17.06.2022 19:33 Ответить
Нет тварь, ты еще за побитых на Майдане студентов ответишь!
показать весь комментарий
17.06.2022 19:01 Ответить
птн-хйо ! ✌️🇺🇦👍
показать весь комментарий
17.06.2022 19:01 Ответить
Ботоксний Фантомас розбушувався.
показать весь комментарий
17.06.2022 19:01 Ответить
птн-пидс ! ✌️🇺🇦👍
показать весь комментарий
17.06.2022 19:03 Ответить
Якщо хочете побачити як виглядає мертвий чорт,сходіть у мавзолей леніна,якщо хочете побачити живого чорта,подивіться на *****,московія це абсолютне зло.
показать весь комментарий
17.06.2022 19:04 Ответить
Чогось воно мовчить про право цілої нації русів, яка породила моськовію, на власну державу, а от якийсь народ бамбаса, зрадників і колаборантів, прийшло "захищати". "Денаціоналізація", це геноцид і знищення українців, їхньої тисячолітньої історії, культури, мови, звичаїв, чим моськовія, безуспішно, займалася 350 років. Тут питання стоїть руба: Або вони нас знищать, або ми себе відстоїмо. Третього немає.
показать весь комментарий
17.06.2022 19:04 Ответить
Он такой же ********, как 99% современных кацапOFF...

Настоящее лицо России....изуродованное ботоксом и комплексами собственного неславянского происхождения...

Маленького роста, утконосый, почти узкоглазый... СЛАВЯНЕ ТАКИМИ НЕ БЫВАЮТ!!!!
показать весь комментарий
17.06.2022 19:04 Ответить
***
кощей был зол
и маленького роста
когда игла в яйце
счастливым быть не просто ))))
показать весь комментарий
17.06.2022 19:06 Ответить
Говорят ..что все эти малые народы (ерзя, ижорцы, карелы, чуваши)...когда молодые, различия почти не заметны со славянским типажем...

Но в процессе старения, у них все больше проявляются типичные черты лица,особенности строения тела, которые присущи их расе и народам.... В большинстве своем, они начинают походить на ЗАБУХАННОГО СЛАВЯНИНА, С РАСПУХШИМ ЛИЦОМ...
Пример Матвинко(дев.Тютина) - этническая ерзянка, тот же Путин....

Кстати...тот же феномен и у евреев ... Когда молодые, не всегда можно угадать, что это еврей...Но СТАРОГО ЕВРЕЯ вы всегда распознает....
показать весь комментарий
17.06.2022 19:37 Ответить
Президент Казахстану Токаєв прямо перед путіним заявив, що не визнає будь-які самопроголошені республіки, зокрема, Південну Осетію і квазі-держави "ДНР" та "ЛНР".

Напевно, чує, чим може його підтримка рФ закінчитись для його країни. https://t.me/operativnoZSU/28951
показать весь комментарий
17.06.2022 19:06 Ответить
Не надо верить словам азиатов. Для них обмануть иностранца - это достойный уважения от своего народа поступок. Сами могут в любой момент поставлять вплоть до военной техники и в том числе и туда, если это будет лично им выгодно. Надо сделать так, чтобы это не было выгодно. Чётко дать понять Казахстану, что мы следим за всем, что если у нас будет БПЛА или неразорвавшейся ракета, где хоть один чип с маркировкой окажется проданным из Европы в Казахстан (а дальше понятно куда), то ваша песенка спета, получите полный пакет санкций за компанию. И тогда эти слова будут правдой, так как нет выгоды.
показать весь комментарий
17.06.2022 19:39 Ответить
Ну сдохни же уже... давайте что ли молебни и крестный ходы по всему миру собирать, чтобы ОНО сдохло...
показать весь комментарий
17.06.2022 19:06 Ответить
Артилерію краще збирати. Ефект швидчий, ніж хресні ходи...
показать весь комментарий
17.06.2022 19:08 Ответить
ху#ло в своем болоте проводи опрации а тут тебе пи#да...
показать весь комментарий
17.06.2022 19:07 Ответить
Особенно сегодня хорошо удалось защитить жителей Донбасса - несколько попаданий в Донецке по артскладам!
Да вата?
И это только начало вашей новой счастливой жизни под защитой путина!
показать весь комментарий
17.06.2022 19:07 Ответить
Згадується старий анекдот про зламаний патіфон:
- Хочєш, я расскажу тєбє сказку?.. Кх... Хочєш, я расскажу тєбє сказку?.. Кх... Хочєш...
- Хочу!!! Хочу!!! Хочу!!!
показать весь комментарий
17.06.2022 19:07 Ответить
Хай ***** ******** перед смертью - уже недолго и ему и параше осталось!!!
показать весь комментарий
17.06.2022 19:10 Ответить
Садо-маньяки планов не меняют. Они тащатся от унижения других, потому с ними общаться нельзя. Тем более, путло и его свора - террористы. Их следует только уничтожать. Иначе человечеству кранты...
показать весь комментарий
17.06.2022 19:10 Ответить
Я не знаю, что Вы принимаете от головы, но вам это явно не помогает.
показать весь комментарий
17.06.2022 19:14 Ответить
Конченное *****! Сжечь в смоле
показать весь комментарий
17.06.2022 19:16 Ответить
Хйло Здохло Здохло Хйло
показать весь комментарий
17.06.2022 19:20 Ответить
Двойник под фонограмму?
показать весь комментарий
17.06.2022 19:23 Ответить
путлер ****** был,есть и останется им.
показать весь комментарий
17.06.2022 19:25 Ответить
Сесесер, коли обісрався в війні з Фінляндією, теж заявив, що виконав поставлені задачі. Ніби не було іншого щастя, як захопити одне містечко в Фінлядії, і положити за це 200 тисяч своїх солдат.
показать весь комментарий
17.06.2022 19:27 Ответить
останній квест завдання, поховання росії, дуже чекаю коли це станеться
показать весь комментарий
17.06.2022 19:29 Ответить
Только больное на голову будет нести такой бред переворачивая факты с ног на голову
показать весь комментарий
17.06.2022 19:30 Ответить
Рашка и Талибан принесли на дамбас и Мариуполь процветание и благополучие? Да сколько ета тварь будет еще топтать нашу Землю. Я понимаю что Господу Богу ***** в Раю не нужно. Но черти когда уже его заберут к себе в Ад?
показать весь комментарий
17.06.2022 19:33 Ответить
Дело свое сделал. Почитайте кацапские каналы. Там около 150 новостей только про Путина и картинки, какой он свежий и мощный. Все с восклицательными знаками. Содержание не имеет смысла, там через 10 минут еще по 5 новых новостей вылазит и первые уже не помнишь. Они же не дураки всю его речь аккумулировать в один сплошной бред. Дозировано занимают повестку.
показать весь комментарий
17.06.2022 19:34 Ответить
Этот двойник *****,лучше всех ВЫГЛЯДИТ)))
показать весь комментарий
17.06.2022 19:42 Ответить
Только могила вылечит этого урода. Даже когда армии параши уже не будет в Украине - будет разбита , или выгнана, путлер скажет все по плану, цели выполнены....
показать весь комментарий
17.06.2022 19:47 Ответить
Ну а что этому паршивому крысёнышу ещё пищать своему плебсу-типа что "спецоперация была ошибкой и цели выполнены не будут"? Крыса до последнего будет им вдалбливать то,что они хотят от неё слышать,нам на это обращать внимание совсем не нужно.
показать весь комментарий
17.06.2022 19:50 Ответить
*** ему а не УКРАИНА!
показать весь комментарий
17.06.2022 19:53 Ответить
Убогий задрот.
показать весь комментарий
17.06.2022 19:56 Ответить
Плешивый военный преступник в своем спиче даже новый устав ООН придумал.
показать весь комментарий
17.06.2022 19:58 Ответить
Правда, чучело не подумало, что по его "уставу ООН", если НАТО признает Украину, то тоже может спокойно прийти на помощь Украине в военных действиях непосредственно, как росия.
показать весь комментарий
17.06.2022 20:02 Ответить
...яке кончене.Як весь світ, почуває себе терпілами по відношенню до *****.Звиняйти за мою англійську.
показать весь комментарий
17.06.2022 20:22 Ответить
Я дуже хочу щоб він закінчив як Каддафі
показать весь комментарий
17.06.2022 20:32 Ответить
Знает, что будут его смотреть, слушать и читать. Поэтому даже свою речь превратил во вражескую пропаганду. Хитрый враг использует всё во вред Украине. Поэтому нашим СМИ вообще нужно игнорировать этот пропагандистский бред деда.
показать весь комментарий
17.06.2022 20:32 Ответить
путін -- <****** військовий злодій. Крапка.
показать весь комментарий
17.06.2022 20:33 Ответить
Пациента не попускает. Да и не попустит уже. Только могила исправит.
показать весь комментарий
17.06.2022 20:33 Ответить
Це ж якими треба бути неповноцінними,немічними,тупими сцикунами,щоб вибрати отаку соплю своїм "лідером" і десятками років молитись на нього. Кацапи,ви дійсно особливі стадні довбойоби!
показать весь комментарий
17.06.2022 20:48 Ответить
Виконає лише одне, накладе в баночку
показать весь комментарий
17.06.2022 20:48 Ответить
Своє рішення він називає "спрямованим на захист громадян РФ, жителів республік Донбасу, які протягом 8 років зазнавали геноциду з боку київського режиму та неонацистів, які отримали повне заступництво заходу"...
Досяг мети - були т.зв. "ЛНР/ДНР" зараз ця територія має одну назву - "ЖНР" (жіноча народна республіка".
Цей нелюд так допоміг людям, які начебто на його думку 8 років страждали, просто переодягнувши їх у військову форму та перетворив у фарш силами ЗСУ. Так допоміг, що в ціх недореспубліках не залишилося чоловіків та майже немає людей.
Це просто психічно схиблений покидьок!
показать весь комментарий
17.06.2022 20:49 Ответить
Это он все талибам рассказывал? ) ****** достижение за 20 с гаком лет. Тут даже слов не подобрать. Знали бы рогатые чем вся эта бодяга закончится, Ельцин бы сам эту моль пристрелил бы ещё в девяностые)
показать весь комментарий
17.06.2022 21:20 Ответить
Ни одну их задач Путин не выполнит. Он всегда обещает и всегда не выполняет -)))

Но пиз-ит красиво, и уверенно - красота для плебса
показать весь комментарий
17.06.2022 21:38 Ответить
Зачем вы транслируете вонь паРашного *****? Его мнение уже никому в Украине не интересно, нам интересно только - сдохло оно или смердит по прежнему?
показать весь комментарий
17.06.2022 21:48 Ответить
Я хочу его спросить: ,,А где же вы были 8 лет, почему только сейчас очухались?"
показать весь комментарий
17.06.2022 21:48 Ответить
Если это всё - застрелиться в бункере, то вперед, выполняй, недофюрер.
показать весь комментарий
17.06.2022 22:40 Ответить
"******** світ проходить епоху кардинальних змін. Ламаються та дають збої міжнародні інституції, гарантії безпеки девальвуються."

Тож він це все і ламає.
показать весь комментарий
17.06.2022 23:32 Ответить
А завдання йому диктують голоси в його голові.Параноя стадія загострення
показать весь комментарий
18.06.2022 01:12 Ответить
 
 