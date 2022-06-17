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Лукашенко утверждает, что Запад якобы пытается втянуть Беларусь в войну с Украиной: "Для меня главное не влезть по уши в украинский конфликт"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

лукашенко

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что Запад якобы пытается втянуть Беларусь в войну в Украине.

Об этом сообщает государственное агентство Беларуси БелТА, передает Цензор.НЕТ.

Лукашенко утверждает, что Беларусь не собирается воевать в Украине, но Запад ее втягивает в войну.

"Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее. А вот они (Запад. – ред.) нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и построить фронт - линию от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как его называют. В 2020 году не удалось. Продолжают это делать другими методами", - отметил белорусский диктатор.

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Он подчеркнул, что Беларуси нужно не втягиваться "в этот конфликт и не создать "войнушку"".

"Нам надо защитить этот кусок земли (Беларусь. - Ред). Пока, слава Богу, удается. Для меня главное, чтобы не влезть туда по уши, в этот украинский конфликт, а сделать так, чтобы он быстрее закончился", - сказал он. .

Лукашенко заверил, что Беларусь не намерена воевать в Украине.

"Вчера мне задавали этот вопрос, уже негласно: вы зайдете в Украину - ваша армия? Я говорю: мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию. Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (у них такая безумная мысль была) мы мгновенно ответим, поэтому вы нас не трогайте, мы к вам не собираемся идти" - заявил он.
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Топ комментарии
+39
Свинья прогрызла дырку в чужой двор и визжит что ее туда втянули
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17.06.2022 18:55
+38
ты уже по уши и в конфликте и в санкциях и в лайне... хотя лайно к лайну не пристает !!! )))
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17.06.2022 18:55
+26
Ты **** уже в Украине воевал. И доказательств присутствия белорузких войск в Украине выше крыши. Не понимаю почему у нас это замалчивают.
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17.06.2022 18:57
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Муму
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17.06.2022 18:53 Ответить
кого повесят - тот не утонет.
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17.06.2022 18:56 Ответить
бацька, боронь Боже влізти в "український кофлікт", обірвемо не тільки вуха, але й причандали.
станеш бабушкой !
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17.06.2022 18:59 Ответить
«Если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву».

Лукашенко рассказал, что боится удара по Мозырскому НПЗ - https://flagstock.info/by/naviny/lukashenko-rasskazal-kuda-mozhet-byt-nanesen-otvetnyj-udar-po-belarusi.html
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17.06.2022 19:03 Ответить
Свинья прогрызла дырку в чужой двор и визжит что ее туда втянули
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17.06.2022 18:55 Ответить
ты уже по уши и в конфликте и в санкциях и в лайне... хотя лайно к лайну не пристает !!! )))
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17.06.2022 18:55 Ответить
Так у него есть надежды что ему все спустят с рук.
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17.06.2022 18:57 Ответить
о, гебня наркотрафік перекидає з лугандона в рб...

Мобилизация по объявлениям?
Нет, российский наркошоп

В последние дни в сетях появились фотографии из Гомеля и Минска, где предлагается работа для военнообязанных. Флагшток связался по предложенному адресу, оказалось, что неизвестные ищут мужчин с водительским удостоверением для перевозки «посылок» с «веществами» по Беларуси и по маршруту РФ-РБ.

В переписке неизвестный работодатель похвалился упоминанием представляемой структуры в фильме БТ "Тайны следствия v 10,0: прикрытие самого крупного наркомаркета в Беларуси". При этом, «работодатель» назвал главный госканал «федеральным». Это в свою очередь указывает на то, что в Беларуси действует российская сеть доставки запрещенных наркотических веществ. https://t.me/flagshtok/8929
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17.06.2022 19:00 Ответить
Да, бульбанфюрер, ты прав... Тебя путлер еще в ухо не имел... Но ты себя успокаивай что это проклятый Запад и получай удовольствие. Это тебе не жопу подставлять, теперь ты более просвещенный в рабсс русском мире...
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17.06.2022 18:55 Ответить
Ты **** уже в Украине воевал. И доказательств присутствия белорузких войск в Украине выше крыши. Не понимаю почему у нас это замалчивают.
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17.06.2022 18:57 Ответить
не знав, що таргани, ще й стратеги у прикидатися шлангом...
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17.06.2022 18:58 Ответить
Крахмаленфюрер совсем ипанулся. Это что, Запад пулял ракетами с территории Беларуси по Украине?
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17.06.2022 18:58 Ответить
А ты, гнида, с 24 февраля 2022 года по маковку в этой войне и по уши в крови украинцев. Как и три тобой порождённых выкидыша-сына.
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17.06.2022 18:58 Ответить
С 24-го 2022-го? Вы шутите. Там надо откатиться на 27 лет назад и считать чуть ли не каждый год. Для него украинцы и это война действительно ничего такого, подумаешь. Кинул в очередной раз доверчивых идиотов, кто ему рейтинг накручивал, уважал за сопротивление Путину, Гордон интервью брал.
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17.06.2022 19:11 Ответить
Тянут на суд тягучую усатую соплю.
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17.06.2022 18:58 Ответить
лука уже по уши в дерьме)а всё туда же )лукавый лука)лживая путлеровская подстилка(((
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17.06.2022 18:58 Ответить
Лукаш, для тебя сейчас главное, чтобы тебе в жопу швабра на всю длинну ручки не влезла!
Просто забудь о других проблемах и думай о швабре...
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17.06.2022 18:59 Ответить
Кто бы подсказал лукашенку, народную мудрость- Когда находишься по уши в дерьме, главное не пускать волны. Нахлебаешься.
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17.06.2022 19:01 Ответить
Готується напасти.
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17.06.2022 19:01 Ответить
Мозги еще не понимают, но жопа уже чувствует.
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17.06.2022 19:01 Ответить
Эти уши ВСУ тебе обрежут и повесят на шею вместо сувенира!!!
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17.06.2022 19:02 Ответить
Белорузкие танки стояли за 40 км от Киева, белорузкая авиация и ракеты обстреливали украинские города а эта усатая Гнида рассказывает что он белый и пушистый и еще непричастен к войне
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17.06.2022 19:02 Ответить
Раз такое сказал, то однозначно шансы нападения резко возрастают. Это же простейший поджог рейхстага. Взорвет на своей территории очередную провокацию, который уже десятки были в прошлом, и якобы это повод для нападения. Конечно под кураторством Путина. Сегодня тот изображает из себя всего такого за мир, а здесь взято роль громоотвода и повода для войны. Притом начнет именно с искандеров конечно, прикрытых ПВО. Якобы сомнения выставит, нападать или не нападать. У атакующих слишком много маневров с политической точки зрения, но в таком случае надо ответить хорошим залпом РСЗО по какому-то объекту и вряд ли иначе.
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17.06.2022 19:04 Ответить
У бульбашей единственное что до сих пор работает это белоруськалий и мозырский нефтеперерабатывающий заводы. Если их уничтожить то белорузкой экономике а значит и режиму Лукашеску кизда. Вот поэтому Лукашеску и визжит чтобы мы не стрельнули в ответ.
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17.06.2022 19:10 Ответить
Ну там вроде самолеты есть, надо аккуратно отработать, но именно с уничтожением объекта. То есть цепочка событий: 1. провокация дешевая и жалко выглядевшая 2. запуск ракет по координатам от Путина со своих и кацапских установок, именно он 100%-но это будет делать, а Путин якобы мирный 3. наш ответ именно в ответном залпе с уничтожением объекта и жертвами. Так как не отвечать нельзя, но и вводить войска наземные будет и сложно, и невыгодно политически, и сложнее будет переманить на свою сторону либо трусов, либо самих тех, кто против Лукашенко.
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17.06.2022 19:13 Ответить
Давай уже действуй, ГНИДА! Хватит пистеть! Или очко жим-жим?
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17.06.2022 19:05 Ответить
Помічник МАРОДЕРІВ ВЖЕ ЗАБУВ ПРО прилети по Києву
та колони 65 км техніки на Київ -
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17.06.2022 19:05 Ответить
Ты и так давно уже в войне. И белорусские военные тут были и 234 ракеты прилетели с твоей страны. Скоро ракеты мы отправим тебе назад усатое говно.
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17.06.2022 19:08 Ответить
Ти й так вже вліз, тільки вуса стирчать.
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17.06.2022 19:09 Ответить
Виявляється - це "Запад" гнав нелегалів через білоруські кордони у Польщу і Литву Виявляється це "Запад" змусив Лукашенка дозволить російським ракетним комплексам базуваться на території Білорусі і обстрілювать Україну Це "Запад" змусив Лукашенка дозволить розмішення російських літаків на білоруських аеродромах, змусив заправлять їх пальним, обслуговувать своїми аеродромними службами, віддать свої **********, щоб росіяни ними бомбили українську землю Це "Запад" погнав білоруські БТГ в Україну і тільки завдяки миролюбності Лукашенка вони зупинилися під Михайло-Коцюбинським і далі не пішли, а збунтувалися і повернулися додому!
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17.06.2022 19:09 Ответить
Аж навшпиньки здимається, шийку витягує та ручечками маше, аби його помітили!
ПС.
Мапу взяв з собов?
Можеш показати?
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17.06.2022 19:10 Ответить
БОЛЬНОЙ ******, я даже не знаю как можно что-то еще сказать
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17.06.2022 19:11 Ответить
Он же не может сказать, что в войну беларусскую армию хочет затолкать путлер. Попробовал бы он такое сказать... Не только для него было бы плохо, но и для Беларуси. А говорить что-то надо.
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17.06.2022 19:11 Ответить
краще розкажи про нападєніє. клоун
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17.06.2022 19:11 Ответить
А то что с территории Беларуси напали на Киев, ЧАЭС, и ракеты летят каждый день, разрушая города, убивая и калеча наших граждан, дислоцирует войска агрессора, то это урод не считает втягиванием уже по гланды в войну с Украиной ? То брался ЧАЭС ремонтировать, теперь Зап. Украину защищать. Кто дауна трогает. Кстати все это можно будет в час "Ч" использовать по полной, рано или поздно эту угрозу надо убирать.
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17.06.2022 19:12 Ответить
Ти прикацапчений сиди тихо і чекай, закінчиться Ху@ло і зразу за тобою прийдуть.
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17.06.2022 19:12 Ответить
Насмешил, лука. Он в конфликте уже с головой давно.
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17.06.2022 19:13 Ответить
Давайте відверто, як би ми не намагалися відділяти бульбашів від їх влади, нічого не вийде, вони такі ж я к русня, в нас брати це Полк Калиновського, все... от і всі залишки *братського народу*
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17.06.2022 19:14 Ответить
Ах ти ж мразь колгоспна, забув як на кацапських пропогандистських каналах хвалився, що разом з ****** возьмеш Київ за два дні ?
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17.06.2022 19:18 Ответить
Не только он. Его премьер-министр за неделю до нападения заявил: "решим вопрос с отгрузкой удобрений в течение месяца". То есть это про Марьку, Бердянск или Одессу было, так как остальные способы морской транспортировки либо закрыли, либо не хватало мощностей. Не повезло, в итоге, но зато это заявление есть великолепное доказательство полного информирования о нападении и также о полных планах оккупации Украины.
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17.06.2022 19:22 Ответить
КартопєнФюрер чи колгоспенФюрер , ти вже тварюка по вуха в цьому
путинському конфлікті !
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17.06.2022 19:19 Ответить
Звичайно віримо, що захід, бо все, що воно казало "правда" і Лукапуйло може це показати на карті.
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17.06.2022 22:02 Ответить
Закроется это хлебало когда-то или нет ? *издит точно так как уго чавес.
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17.06.2022 19:22 Ответить
******...а с чьей территории к нам вторглись и уярят ракетами...андон штопанный
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17.06.2022 19:24 Ответить
гавно недоделанное...
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17.06.2022 19:26 Ответить
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17.06.2022 19:28 Ответить
держите меня семеро 🤣🤣🤣
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17.06.2022 19:30 Ответить
Ти вже по шию вліз цього достатнь для розтрілу твого
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17.06.2022 19:31 Ответить
опять карту показывал?
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17.06.2022 19:34 Ответить
Сцикун сам не нападе.
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17.06.2022 19:34 Ответить
Стоят Байден и Джонсон на украинско-беларусской границе и ласково так: "Александр Грыгоровыч, нападай, нападай." И руками так призывно машут. И даже слезу пускают время от времени. "Ну когда ты уже нападешь, дорогой Грыгоровыч?" Но не из того теста у Лукашенко яйца. Держится. Уже и факи, и дули в его сторону запад тычет, но нет.
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17.06.2022 19:37 Ответить
ПОльша даже забор построила от беларашки. А етот усатый самозванец кричит что на него хотят напасть. Разве когда хотят напасть отгораживаются заборами? Вот ********* визжала не своим голосом когда Украина хотела от нее отгородиться. Уже тогда нужно было нам задуматься о готовящемся нападении
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17.06.2022 19:37 Ответить
значить буде влазити.
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17.06.2022 19:44 Ответить
Вас 3.14дарів ніхто не буде питати, буде достатня кількість зброї і буде відповідь на пуски ракет з вашої території на який ви заслужили.
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17.06.2022 19:51 Ответить
Гнида картопляна вже по вуха в українській та білоруській крові, подільник ***** в трибуналі.
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17.06.2022 19:56 Ответить
Та кому ты всрался? Сиди ровно на жопе и жди, когда ВСУ поможет белорусам избавиться от тебя. И твоего гнилого корешмана-окурка..
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17.06.2022 19:56 Ответить
Ты даже не президент, поэтому твоё мнение ничего не значит.
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17.06.2022 20:03 Ответить
Біжи,шурік,біжи
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17.06.2022 20:13 Ответить
Дайте ему селедки. (с)
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17.06.2022 20:21 Ответить
А за язика тебе теж захід тягне? Ти взагалі щось сам можеш робити? Чи тільки сереш гівном і словами?
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17.06.2022 20:24 Ответить
Зайде, тут його та недоармія і ляже
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17.06.2022 20:24 Ответить
Ты, чмо, уже в дерьме по уши. Ответишь по полной.
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17.06.2022 20:24 Ответить
Подожди, Украина разберётся с рашей, тогда и за тебя возьмётся.
Всё припомнят - и откуда орки заходили, и откуда парашинские самолёты прилетали, и откуда ракеты летели.
Потерпи, немного осталось. Украинцы ничего не забудут - будут так ******* сраную бульбу, что аж шуба будет заворачиваться!
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17.06.2022 20:39 Ответить
Білоруські підрозділи воювали на Київщині на стороні *****. З Білорусі почався наступ на Київ. З білорусі летять ракети по містам України. Сам лукашенко є абсолютно нелигітимним узурпатором державної влади в Білорусі і відданим союзником ***** з 2014 року, що одозначно доведено голосуваннями в ООН на підтримку окупації України. Якщо з білорусі знов почнеться наступ то Мозирь буде знищено. І не тільки Мозирь. Весь промисловий комплекс білорусі буде вражено. Дивно що сьогодні не прийнято постанови про візовий режим з білоруссю. Але сподіваюсь скоро ми ізолюємо бяшек повністю.
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17.06.2022 21:07 Ответить
Ну так не влазь, идиот. Кацапов с Беларуси выгони - и не влазь. Иначе, тебя похоронят во всех смыслах.
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17.06.2022 21:42 Ответить
Вусатий ЛУКАвий ідіот.
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17.06.2022 21:52 Ответить
Старий маразматик
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17.06.2022 22:34 Ответить
Бацька..."не набивай собі ціну"!!!
Твоя АРМІЯ для України,це на тиждень-два

Тому , твої військові і ти сам розумієш, що в Україні залишитеся НАЗАВЖДИ!!!!



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17.06.2022 22:55 Ответить
У Пердуна вже склероз. Ти курва вже давно по вуха в лайні і тобі треба думати як з нього вилізти. А за підказку про Мозирський завод дякуємо, бо ми не знали куди під дих бити.
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18.06.2022 00:52 Ответить
Український конфлікт? Але охреніли. Ну тоді друга світова це єврейський конфлікт, а його епізод "великая отечественная" це советский конфликт чи накрайняк арійсько-радянський конфлікт.
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18.06.2022 03:47 Ответить
 
 