Лукашенко утверждает, что Запад якобы пытается втянуть Беларусь в войну с Украиной: "Для меня главное не влезть по уши в украинский конфликт"
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Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что Запад якобы пытается втянуть Беларусь в войну в Украине.
Об этом сообщает государственное агентство Беларуси БелТА, передает Цензор.НЕТ.
Лукашенко утверждает, что Беларусь не собирается воевать в Украине, но Запад ее втягивает в войну.
"Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее. А вот они (Запад. – ред.) нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и построить фронт - линию от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как его называют. В 2020 году не удалось. Продолжают это делать другими методами", - отметил белорусский диктатор.
Он подчеркнул, что Беларуси нужно не втягиваться "в этот конфликт и не создать "войнушку"".
"Нам надо защитить этот кусок земли (Беларусь. - Ред). Пока, слава Богу, удается. Для меня главное, чтобы не влезть туда по уши, в этот украинский конфликт, а сделать так, чтобы он быстрее закончился", - сказал он. .
Лукашенко заверил, что Беларусь не намерена воевать в Украине.
"Вчера мне задавали этот вопрос, уже негласно: вы зайдете в Украину - ваша армия? Я говорю: мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию. Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (у них такая безумная мысль была) мы мгновенно ответим, поэтому вы нас не трогайте, мы к вам не собираемся идти" - заявил он.
Пожалуйста, подождите...
станеш бабушкой !
Лукашенко рассказал, что боится удара по Мозырскому НПЗ - https://flagstock.info/by/naviny/lukashenko-rasskazal-kuda-mozhet-byt-nanesen-otvetnyj-udar-po-belarusi.html
Мобилизация по объявлениям?
Нет, российский наркошоп
В последние дни в сетях появились фотографии из Гомеля и Минска, где предлагается работа для военнообязанных. Флагшток связался по предложенному адресу, оказалось, что неизвестные ищут мужчин с водительским удостоверением для перевозки «посылок» с «веществами» по Беларуси и по маршруту РФ-РБ.
В переписке неизвестный работодатель похвалился упоминанием представляемой структуры в фильме БТ "Тайны следствия v 10,0: прикрытие самого крупного наркомаркета в Беларуси". При этом, «работодатель» назвал главный госканал «федеральным». Это в свою очередь указывает на то, что в Беларуси действует российская сеть доставки запрещенных наркотических веществ. https://t.me/flagshtok/8929
рабссрусском мире...
Просто забудь о других проблемах и думай о швабре...
та колони 65 км техніки на Київ -
ПС.
Мапу взяв з собов?
Можеш показати?
путинському конфлікті !
Всё припомнят - и откуда орки заходили, и откуда парашинские самолёты прилетали, и откуда ракеты летели.
Потерпи, немного осталось. Украинцы ничего не забудут - будут так ******* сраную бульбу, что аж шуба будет заворачиваться!
Твоя АРМІЯ для України,це на тиждень-два
Тому , твої військові і ти сам розумієш, що в Україні залишитеся НАЗАВЖДИ!!!!