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Пентагон обнародовал полный список предоставленного Украине вооружения

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сша,зброя

Минобороны США отчиталось о выделении Украине вооружения, техники и боеприпасов в рамках оборонной помощи, общая стоимость которой превышает $6 миллиардов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Соединенные Штаты выделили около $6,3 миллиарда на безопасность Украины с начала работы администрации Байдена, в том числе примерно $5,6 миллиарда долларов после неспровоцированного вторжения россии 24 февраля", - отмечается на сайте Пентагона.

При этом уточняется, что, в целом, оборонная помощь Соединенных Штатов для Украины включает предоставление Украине:

- более 1,4 тысячи зенитных систем Stinger;

- более 6,5 тысячи противотанковых систем Javelin;

- более 20 тысяч других противоброневых систем;

– более 700 тактических беспилотных летательных систем Switchblade;

- 126 гаубиц калибра 155-мм, а также 260 тысяч снарядов к ним;

- 108 тактических тягачей для транспортировки 155-мм гаубиц;

- 19 тактических ремонтных автомобилей;

- высокомобильные ракетные системы залпового огня и боеприпасы к ним;

- 20 вертолетов Ми-17;

– сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств;

- 200 бронетранспортеров М113;

- более 7 тысяч единиц стрелкового оружия;

- более 50 миллионов патронов для стрелкового оружия;

- 75 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов;

- 121 тактическую беспилотную воздушную систему Phoenix Ghost;

- ракетные системы с лазерной наводкой;

- беспилотные воздушные системы Puma;

- беспилотные суда береговой обороны;

- 22 контрартиллерийских радара;

- четыре контрминометных радара;

- четыре радара ПВО;

- две системы береговой обороны Harpoon;

- противопехотные мины M18A1 Claymore;

- комплекты взрывчатки С-4 и подрывное оборудование для расчистки помех;

- тактические системы защищенной связи;

- тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики и лазерных дальномеров;

Также смотрите: В ОП рассказали, какой порядок возмещения поврежденного или разрушенного имущества. ВИДЕО

- коммерческие услуги спутниковой съемки;

- средства защиты от взрывоопасных предметов;

- средства защиты от химической, биологической, радиологической, ядерной угроз;

- медицинское обеспечение, включая аптечки;

- оборудование для электронных помех;

- полевую технику и запчасти;

- финансирование учений украинских военных, обслуживания и поддержки техники и вооружения.

Смотрите: Зеленский о визите Джонсона: "У нас есть общий взгляд на то, как двигаться к победе Украины". ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+66
Ох і красивий список!
До речі, "High Mobility Artillery Rocket Systems and ammunition" - про кількість не йдеться, нехай буде сюрпризом
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17.06.2022 19:05
+58
Если-бы на помощь штатов, за которую огромное спасибо, на сегодня нишей армии пришлось-бы отбиваться кусками асфальта.
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17.06.2022 19:08
+43
Дякуємо США! Де США - там мир і процвітання. Всі розуміють, що для перемоги московитів потрібно багато зброї і як не крути, а і Володимир Зеленський про це говорить сьогодні. Тому просте пистання - чому Президент всі гроші закатав в дороги і не робив зброї? Невже готував нас до капітуляції? Невже мужні тероборонівці Чернігівської, Сумської, Київської областей і Миколаївської області і військові, що базувалися на тих землях змінили наміри цієї людини?
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17.06.2022 19:18
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Правила форума Совет форумчан
Ох і красивий список!
До речі, "High Mobility Artillery Rocket Systems and ammunition" - про кількість не йдеться, нехай буде сюрпризом
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17.06.2022 19:05 Ответить
От повністю згоден!

Жаль, певне що, що я про це не дізнаюсь, але ж і русня про це не дізнається!

І таки хай вони отримають "нежданчик" на полі бою.

Ліпше може бути тільки якщо вони отримають нежданчик у вигляді прильоту ATACMS!
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17.06.2022 19:35 Ответить
Кількість *********** для них куди більш важливий показник.
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17.06.2022 19:38 Ответить
Україні потрібна зброя зброя і ще раз зброя
Слава ЗСУ
все буде Україна
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17.06.2022 19:06 Ответить
Дякуємо США! Де США - там мир і процвітання. Всі розуміють, що для перемоги московитів потрібно багато зброї і як не крути, а і Володимир Зеленський про це говорить сьогодні. Тому просте пистання - чому Президент всі гроші закатав в дороги і не робив зброї? Невже готував нас до капітуляції? Невже мужні тероборонівці Чернігівської, Сумської, Київської областей і Миколаївської області і військові, що базувалися на тих землях змінили наміри цієї людини?
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17.06.2022 19:18 Ответить
думаю-володiли б ядерною зброэю то,можливо,непотрiбна була б вся iнша.
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17.06.2022 19:21 Ответить
Думати - то не твоє! Індія і Пакистан, обидва, володіють атомною зброєю. Це заважає їм воювати?
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17.06.2022 21:56 Ответить
Друг познается в беде.
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17.06.2022 19:07 Ответить
а прорашистські холуї (у зустрічах з "зе" і в кандидатському європейському болоті)
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17.06.2022 19:09 Ответить
А координаты не хотят сообщить? Уже в третий раз кидают этот список. Зачем? Он уже устарел, нужно новое. Вы уже получили свою порцию политической поддержки от избирателей. Хотите новой? Давайте новое оружие. Мы не будем жертвовать своими жизнями за защиту именно вас (так как Путин напал на вас, у вас есть деньги и заводы, на них нацелено нападение, а мы по пути просто) за бесплатно. Платите оружие и станками для производства оружия, а также обучением. Посмотрим, будет ли у Джонсона обучение танкистов, летчиков и операторов американского ПВО. Это наиболее сложное и актуальное, нужны месяцы и сотни часов практики на эти специальности для уверенного ведения боя.
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17.06.2022 19:07 Ответить
Если-бы на помощь штатов, за которую огромное спасибо, на сегодня нишей армии пришлось-бы отбиваться кусками асфальта.
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17.06.2022 19:08 Ответить
и шутками 95 квартала....
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17.06.2022 19:18 Ответить
дмитро кацапский - тобi петро дупу порвав
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17.06.2022 21:06 Ответить
Шутки шутками а первые дни и до обороны Киева, Сум, Николаева, Харькова и Чернигова на 90% мы воевали своим оружием и умением.Сумы так вообще терроборона удержала
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18.06.2022 08:27 Ответить
Ти так тонко натякаєш, що в мене нема жодного сумніву, що ти у вересні 2014-го озброєний до зубів стійко стояв під Іловайськом, а у лютому 2015-го під Дебальцевим. Але клятий барига не дав тобі перемогти. Ганьба йому, а тобі слава.
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17.06.2022 19:36 Ответить
Слава Петрові , то він звільнив у 2014 дві третини Донбасу. Бог надіслав його Україні у важку годину.
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17.06.2022 19:45 Ответить
Українцям не притаманний культ особистості.Який петро і що він там звільняв,і за що йому слава?... Слава Україні,слава нашим захисникам і смерть проклятим москалям!
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17.06.2022 20:38 Ответить
Чомусь таким "українцям" як ти, притаманна невдячність. Дивно, чи не так?
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17.06.2022 21:59 Ответить
Очам своїм не вірю!.Пане Марко ! Ви що сі вже в повітрі перевзулись? Чи то у вас такий сарказм? А може то оркі вас наставили на шлях істинний ракетними обстрілами Львова і області?
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17.06.2022 23:17 Ответить
Заісно , що це сарказм . Намагаюсь зрозуміти , як тут у дописувачів ЦН з почуттям гумору. Якщо тут писати те , що думаєш про Петра , то дуже скоро потрапляєш в баню.
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18.06.2022 15:30 Ответить
Ти мабуть не в курсі як і більшість українців, але в 14-му наші танки дійшли до Жданівки? Сепарів як вітром здуло до самого кордону. Але наші підрозділи як по команді, без бою, повернули назад. Слідом повернулись сепари. Інфа напряму від родича, який тоді жив у тих краях. Радість місцевих була недовга. До речі більшість місцевих зневажала те кримінально-наркоманське гівно. Хтось дуже впливовий зупинив очищення Донбасу від ЛДНРії і встановлення контролю над кордоном.
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18.06.2022 00:33 Ответить
Ні. Якщо б не допомога США, то "оборонна операція" виконувалась би з значно більшим застосуванням маневру відходу та розмір території, тимчасово окупованої, був би більшим. І зараз би ми розмовляли не про бої в Сєверодонецьку, а про захист, наприклад, правобережних частин міст Запоріжжя, Дніпра та про вуличні бої в Кривому Розі та Харкові.

Зрозумійте - систем С-300, сотень артсистем 155мм різних типів, MLRS, гвитокрилів, польських танків сотнями - не передбачалось. Навіть у найеротичніших фантазіях.

І втрати особового складу ЗСУ та ТРО були б значно більші.

Планування оборони ГШ робив на основі наявного на 24.02 важкого озброєння. І був впевнений в "до осені гарантовано втримаємось". Саме тому і перемовини "просувались". А як пішло важке озброєння в товарних кількостях - ГШ, я так розумію, показав політикам, які тепер перспективи військові в ЗСУ - і всі "перемовини" повністю заглохли.
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17.06.2022 23:02 Ответить
Не надо ляля Первые дни и до обороны Киева, Сум, Николаева, Харькова и Чернигова на 90% мы воевали своим оружием и умением.Сумы так вообще терроборона удержала
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18.06.2022 08:24 Ответить
Cупер.Тільки для чого публікувати цей список?Психологічно натиснути на ворога?Натиснути можна на адеквата,а на дИбілів ні.
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17.06.2022 19:09 Ответить
вони неадеквати, коли йдеться про життя когось, коли йдеться про їх особисту дупу вони дуже адекватні і хочуть жити.
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17.06.2022 20:10 Ответить
сколько же надо всего, чтобы выкосить ****** орду
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17.06.2022 19:09 Ответить
Сила волі. Нам не занімати.
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17.06.2022 19:12 Ответить
Це вже щось.
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17.06.2022 19:11 Ответить
Вроде как и дохера всего. Но этого дохера с лихвой хватило бы чтобы дать ******** касапам в 2014ом. Сайчас это наверное на пару месяцев войны, с такой интенсивностью. Тяжко конечно будет. Ну британцы с другими странами конечно подбрасывают. Хочеться верить( Но без этого вообще швах бы был. Надо признать...
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17.06.2022 19:11 Ответить
В якому місці там дохера? Одна Польща дала 200+ танків. А тут третій місяць США повідомляє про 126 гаубиць - частина з яких вже в ремонті.
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17.06.2022 19:16 Ответить
Дохера в сравнении с ничего или с тем что у нас было на ходу на начало войны. Я уверен что большинство стран европы даже такого количества вооружения не имеют. Я понимаю почему они пуйла сцутся. Но для войны с *********** естественно этого мало. Тем более для победы.
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17.06.2022 19:22 Ответить
Ну всего более 300 арт систем передали со всего мира. Летом должны зайти Сюзанны, М109 и L119 порядка 50-60 шт. от Британии, 12 Pz 2000, Арчеры и прочая экзотика. Всего около 100 стволов. Возможно еще что-то без доп информации удастся прикупить.
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17.06.2022 20:32 Ответить
сюзанни, по-моєму, вже показували на полі бою
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17.06.2022 20:37 Ответить
А ти вкурсі скільки коштує ОДНА гаубиця, і скільки за неї платимо ми?
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17.06.2022 22:01 Ответить
В курсі. М777A1 коштує біля 4 мільйонів баксів. Якраз стільки, скільки коштує модернізований Т-72.

От і рахуйте - Польша надала ~250 танків Т-72, а США надали 130 гаубиць.

Тож правда пока в тому, що ВЕЛИКА ДЯКА США, але для першої армії світу та світового гегемону - надають поки що вкрай мало.
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17.06.2022 23:21 Ответить
Ви не повірите, але Українці за три з половиною місяці знищили більше танків, ніж разом у наявності у Франції, Іспанії, Германії, Великобританії, і Фінляндії!

Франция 406
Испания 327
Германия 266
Великобритания 227
Финляндия 200

Разом - 1426

На сьогодня російських танків знищено 1456 (+7) од.
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17.06.2022 19:38 Ответить
ой...ну и как же втулить вотэто сюдой? )))))
короче... и снова о погоде))))
///
наше великолепнейшее ВСУ сбили российский экспериментальный БПЛА «Мерлин-ВР» )))

Его впервые публично продемонстрировали только в сентябре 2021 года и до сих пор официально не приняли на вооружение ВС рф.... (из говна и палок... как всегда))))


БПЛА «Мерлин-ВР» разработан в смоленском НИИ современных телекоммуникационных технологий. Его главная особенность - использование гибридного двигателя, что должно было снизить шумность дрона при сохранении высокой дальности полета.

«Учитывая то, что в сентябре прошлого года «Мерлин-ВР» был лишь продемонстрирован и отмечалось, что будет только решаться вопрос о проведении испытаний, использование этого дрона может свидетельствовать о тотальной нехватке штатных средств разведки или скорее всего о невозможности их применения из-за уязвимости и умелых (!!!) действий ВСУ. В противном случае найти причины риска экспериментальным изделием довольно сложно», - делает вывод специализированное военное издание Defense Express.
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17.06.2022 19:13 Ответить
безпілотні судна берегової оборони - Это что ещё ? Кто знает?
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17.06.2022 19:13 Ответить
Никто, наверное. Может быть как мелкий катамаран чисто с камерой наблюдения, так и ракетоносец с пулеметами огромный. Непонятно, зачем это, пока глубинными бомбами не уничтожили радары в ЧМ подводные, то плавать там опасно даже беспилотникам. Даже если брать только советские технологии, то у них контроль там мощный есть, считая все возможные радары. Каждый корабль замечать будут.
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17.06.2022 19:18 Ответить
на крейсері Москва вже помітили )
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17.06.2022 19:54 Ответить
Fleet-class unmanned surface vessel
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17.06.2022 19:55 Ответить
это роботы-тральщики
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17.06.2022 20:33 Ответить
Заставили давать отчет открытым текстом. Докритиковались. Теперь русозвери буду считать сколько и чего у низ хватит. Хотя это не полный список+ другие страны - партнеры.
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17.06.2022 19:14 Ответить
вони тепер будуть сцяться. проти хаймарсів у них немає зброї.
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17.06.2022 20:39 Ответить
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17.06.2022 19:17 Ответить
Дякуємо вільним людям США за допомогу у здобутті свободи Україні!
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17.06.2022 19:22 Ответить
Для чого оприлюднили цей список?

Свої і так знають ,
а чужим не обов'язково знати !

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17.06.2022 19:23 Ответить
Так то для тих чужих, що в ОПі. Щоб поменьше звізділи... Аде вже всіх, блін, дістали, ті шмарклі зелені
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17.06.2022 21:56 Ответить
Дякуємо.
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17.06.2022 19:23 Ответить
"високомобільні ракетні системи залпового вогню та ********** до них" - хорошо бы знать сколько, но можно подождать новостей об отбитом Донецке.
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17.06.2022 19:24 Ответить
вам количество знать не положено. будете по факту прилетов подсчитывать и числу сожженных руцких свиней.
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17.06.2022 21:21 Ответить
Чудова зброя від друзів - США
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17.06.2022 19:25 Ответить
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17.06.2022 19:26 Ответить
Це Вовочка до 24 лютого казав - дайте нам побільше зброї що ми і надалі офуєно крали
грощі на армію і озброєння у ЗСУ і вкладали це у золотий асфальт, а ви лохи поставляйте
нам зброю
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17.06.2022 19:31 Ответить
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17.06.2022 19:34 Ответить
це не ті 75 тис бронижилетів якими зам міністра оборони хвалилася?
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17.06.2022 19:32 Ответить
Добре , але хоч без претензій-мало .
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17.06.2022 19:35 Ответить
а где гнида сейчас?
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17.06.2022 19:36 Ответить
що за передаст в тій передастії? дуже дрібний скрін.
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17.06.2022 19:56 Ответить
то сивошка....
а действительно? где ж оно харчуется ? )))
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17.06.2022 20:16 Ответить
на свиноферме...а недавно біл видос как его чмірили в марте на улице..
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17.06.2022 20:35 Ответить
почему никто не пристрелит?
или не из чего?
вон какой список большой
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17.06.2022 20:45 Ответить
Не пригадую в Орікса підбитих М113. Це добре, значить формують оперативний резерв для контр-наступу.
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17.06.2022 19:39 Ответить
Ну что, комментаторы, которые писали про старика Джо? Хоть один скажет, что был не прав и разгонял панику? Смелее пацики!!!
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17.06.2022 19:40 Ответить
Щира подяка братьскому американскому народу.Не той брат,що з ножем увірвався до хати,згвалтував дружину,вбив дітей і спалив хату.А той,хто допоміг у скруті.
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17.06.2022 19:42 Ответить
Англия предлагает обучение ВСУ. 10 000 чел каждые полгода. шапито должно быстро составить списки бойцов и бегом, бегом, учиться. Будут и танки Челенджер и многое многое другое.
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17.06.2022 19:59 Ответить
лучше бы после войны говорили об этом
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17.06.2022 20:03 Ответить
Дяде Сэму - респект та подяка!
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17.06.2022 20:07 Ответить
Більше зброї - хорошої і різної!
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17.06.2022 20:15 Ответить
Велика дяка!!!
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17.06.2022 20:25 Ответить
God bless America 🇺🇲
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17.06.2022 20:27 Ответить
***** ватнім коцапам...но м113 нет брони шьет наверно калаш..ми 17 єто же советский вертолет чине
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17.06.2022 20:33 Ответить
Не шьет его калаш. Даже бронебойной пулей в лоб. Только в боковые проекции со 100-350 м.
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17.06.2022 20:38 Ответить
Косишь под украинца, новорожденный комментатор? Поставь хоть украинскую раскладку.
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17.06.2022 20:57 Ответить
Прямо масло по душе....
Особенно порадовало отсутствие количества штук по ряду позиций -
сколько надо, столько и будет .....
Всего вам хорошего и хорошего настроения, путинские жмурики.
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17.06.2022 20:40 Ответить
тут не все вказано, ми щиро вдячні народу Америки за підтримку
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17.06.2022 20:46 Ответить
А це сюрприз від дядечка Байдена.
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17.06.2022 20:53 Ответить
Вказано головне: що "ракетні", і що "системи", ...
Сотні одиниць бронетехніки - там розберуться, якої і скільки ...
Безпілотники декількох видів - і для моря, і для суші ...
А скільки, які, і на скільки що летить - то вже вже московіти будуть
розказувати, радіючи, що вдалося чкурнути з того фронту ...
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17.06.2022 21:09 Ответить
Боже, бережи Америку!
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17.06.2022 21:17 Ответить
жаль нет в списке танков и самолетов. без них контрнаступление как проводить? b
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17.06.2022 21:17 Ответить
В списке есть бронетехника разных типов, разные боевые дроны,
различные ракетные системы.
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17.06.2022 22:51 Ответить
Ось тепер, сподіваюсь, пан Залужний зможе перевірити й порівняти що НАДІЙШЛО ДО ЗСУ з цього списку. Сподіваюсь що не виявится що десь, щось "застрягло на складах".
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18.06.2022 01:45 Ответить
А так как любое оружие НАТО - это как минимум 3-5 тех же орковских гаубицы или рсзо, то прикиньте реальное количиство в эквиваленте
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18.06.2022 08:31 Ответить
 
 