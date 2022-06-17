Пентагон обнародовал полный список предоставленного Украине вооружения
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Минобороны США отчиталось о выделении Украине вооружения, техники и боеприпасов в рамках оборонной помощи, общая стоимость которой превышает $6 миллиардов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Соединенные Штаты выделили около $6,3 миллиарда на безопасность Украины с начала работы администрации Байдена, в том числе примерно $5,6 миллиарда долларов после неспровоцированного вторжения россии 24 февраля", - отмечается на сайте Пентагона.
При этом уточняется, что, в целом, оборонная помощь Соединенных Штатов для Украины включает предоставление Украине:
- более 1,4 тысячи зенитных систем Stinger;
- более 6,5 тысячи противотанковых систем Javelin;
- более 20 тысяч других противоброневых систем;
– более 700 тактических беспилотных летательных систем Switchblade;
- 126 гаубиц калибра 155-мм, а также 260 тысяч снарядов к ним;
- 108 тактических тягачей для транспортировки 155-мм гаубиц;
- 19 тактических ремонтных автомобилей;
- высокомобильные ракетные системы залпового огня и боеприпасы к ним;
- 20 вертолетов Ми-17;
– сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств;
- 200 бронетранспортеров М113;
- более 7 тысяч единиц стрелкового оружия;
- более 50 миллионов патронов для стрелкового оружия;
- 75 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов;
- 121 тактическую беспилотную воздушную систему Phoenix Ghost;
- ракетные системы с лазерной наводкой;
- беспилотные воздушные системы Puma;
- беспилотные суда береговой обороны;
- 22 контрартиллерийских радара;
- четыре контрминометных радара;
- четыре радара ПВО;
- две системы береговой обороны Harpoon;
- противопехотные мины M18A1 Claymore;
- комплекты взрывчатки С-4 и подрывное оборудование для расчистки помех;
- тактические системы защищенной связи;
- тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики и лазерных дальномеров;
- коммерческие услуги спутниковой съемки;
- средства защиты от взрывоопасных предметов;
- средства защиты от химической, биологической, радиологической, ядерной угроз;
- медицинское обеспечение, включая аптечки;
- оборудование для электронных помех;
- полевую технику и запчасти;
- финансирование учений украинских военных, обслуживания и поддержки техники и вооружения.
Пожалуйста, подождите...
До речі, "High Mobility Artillery Rocket Systems and ammunition" - про кількість не йдеться, нехай буде сюрпризом
Жаль, певне що, що я про це не дізнаюсь, але ж і русня про це не дізнається!
І таки хай вони отримають "нежданчик" на полі бою.
Ліпше може бути тільки якщо вони отримають нежданчик у вигляді прильоту ATACMS!
Слава ЗСУ
все буде Україна
Зрозумійте - систем С-300, сотень артсистем 155мм різних типів, MLRS, гвитокрилів, польських танків сотнями - не передбачалось. Навіть у найеротичніших фантазіях.
І втрати особового складу ЗСУ та ТРО були б значно більші.
Планування оборони ГШ робив на основі наявного на 24.02 важкого озброєння. І був впевнений в "до осені гарантовано втримаємось". Саме тому і перемовини "просувались". А як пішло важке озброєння в товарних кількостях - ГШ, я так розумію, показав політикам, які тепер перспективи військові в ЗСУ - і всі "перемовини" повністю заглохли.
От і рахуйте - Польша надала ~250 танків Т-72, а США надали 130 гаубиць.
Тож правда пока в тому, що ВЕЛИКА ДЯКА США, але для першої армії світу та світового гегемону - надають поки що вкрай мало.
Франция 406
Испания 327
Германия 266
Великобритания 227
Финляндия 200
Разом - 1426
На сьогодня російських танків знищено 1456 (+7) од.
короче... и снова о погоде))))
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наше великолепнейшее ВСУ сбили российский экспериментальный БПЛА «Мерлин-ВР» )))
Его впервые публично продемонстрировали только в сентябре 2021 года и до сих пор официально не приняли на вооружение ВС рф.... (из говна и палок... как всегда))))
БПЛА «Мерлин-ВР» разработан в смоленском НИИ современных телекоммуникационных технологий. Его главная особенность - использование гибридного двигателя, что должно было снизить шумность дрона при сохранении высокой дальности полета.
«Учитывая то, что в сентябре прошлого года «Мерлин-ВР» был лишь продемонстрирован и отмечалось, что будет только решаться вопрос о проведении испытаний, использование этого дрона может свидетельствовать о тотальной нехватке штатных средств разведки или скорее всего о невозможности их применения из-за уязвимости и умелых (!!!) действий ВСУ. В противном случае найти причины риска экспериментальным изделием довольно сложно», - делает вывод специализированное военное издание Defense Express.
Свої і так знають ,
а чужим не обов'язково знати !
грощі на армію і озброєння у ЗСУ і вкладали це у золотий асфальт, а ви лохи поставляйте
нам зброю
а действительно? где ж оно харчуется ? )))
или не из чего?
вон какой список большой
Особенно порадовало отсутствие количества штук по ряду позиций -
сколько надо, столько и будет .....
Всего вам хорошего и хорошего настроения, путинские жмурики.
Сотні одиниць бронетехніки - там розберуться, якої і скільки ...
Безпілотники декількох видів - і для моря, і для суші ...
А скільки, які, і на скільки що летить - то вже вже московіти будуть
розказувати, радіючи, що вдалося чкурнути з того фронту ...
различные ракетные системы.