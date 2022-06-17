Враг сосредотачивает усилия на продолжении наступления в направлении Славянска и установлении полного контроля над Северодонецком, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по российскому вторжению по состоянию на 18:00 17.06.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 114 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях без изменений. Проводятся мероприятия боевой подготовки с личным составом инженерных подразделений вооруженных сил республики Беларусь. На Северском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру вблизи Мезеновки и Глухова Сумской области. Кроме того, авиация противника нанесла авиаудары по двум населенным пунктам Сумской области.

На Слобожанском направлении враг совершает дистанционное минирование местности. Проводил воздушную разведку с применением БПЛА.

На Харьковском направлении противник пытается не допустить выхода подразделений Сил обороны к государственной границе Украины и в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении. В целях выявления слабых мест в обороне наших войск в районах Дементиевки, Рубежного и Пятихаток враг задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и нанесли потери. Противник отошел. Недалеко от Кочубеевки оккупанты пытались вести разведку боем. Наши защитники не дали им никакого шанса на успех, и враг с потерями отступил. Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Циркуны, Верхний Салтов, Песчаное, Русская Лозовая и Криничное.

В Славянском направлении основные усилия противник сосредотачивает на продолжении наступления в направлении города Славянск, бои продолжаются. Вблизи Краснополья враг пытался вести разведку боем, успеха не имел, отступил. Враг осуществлял систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дибровное, Пашково, Грушуваха, Курулька, Большая Камышеваха. Подразделения Сил обороны Украины вынудили противника покинуть населенный пункт Дмитровка Изюмского района Харьковской области.

На Лиманском направлении активных действий враг не вел. Обстреливал позиции наших подразделений с артиллерии.

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На Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, нанесли авиаудары по позициям наших подразделений неподалеку от Сиротиного и Боровского. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк. В районах Сиротиного и Метелкиного наши воины успешно отразили штурм. Противник с потерями отошел на ранее занимаемые позиции.

На Бахмутском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Покровское, Зайцево и Степное. Вблизи Горского украинские защитники выборочным огнем пресекли попытку вражеской разведки боем. Также противник снова безуспешно вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Берестово и Кодема. Потерпел неудачу и отошел. После перегруппировки, при поддержке артиллерии, оккупанты предприняли попытку штурмовых действий недалеко от Ныркового. Украинские воины огнем заставили отказаться от этой идеи. Сейчас противник подсчитывает свои потери.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не вел. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Новоселовка, Красногоровка, Зеленое Поле и Каменское. Нанес авиаудары по Нью-Йорку, Авдеевке и Победе.

На Южнобужском направлении противник с целью выявления изменений в положении наших войск и корректировки огня артиллерии вел воздушную разведку БПЛА. С целью сдерживания наших подразделений производил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Тополино, Княжевка, Лупарево, Посад-Покровское и Новогригоровка.

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Оккупанты продолжают нарушать права и свободы граждан Украины на временно захваченной территории, уничтожать и вывозить на территорию РФ имущество захваченных промышленных предприятий, проводить мероприятия административно-полицейского режима. Враг не понимает и боится тотального сопротивления украинцев.

Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в информации Генштаба.