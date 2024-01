В Польше разоблачили новый российский фейк, который должен был рассорить украинцев и поляков

В российских соцсетях распространяется фейковое письмо якобы от главы МИД Украины об "отлове" украинцев-призывников, которое было призвано создать вражду между Польшей и Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил представитель польских спецслужб Станислав Жарин.

По его словам, в российских соцсетях распространяется текст о том, что Польша якобы поможет выявить проживающих в Польше украинцев призывного возраста и будет насильно отправлять их в Украину.

"Фальшивое письмо главы МИД Украины в МИД Польши было изготовлено в рамках дезинформационной деятельности. В письме содержится просьба, огласка которой должна спровоцировать неприязнь украинцев к польскому государству. Поддельный документ предусматривает, что Польша будет искать украинцев и отправлять их домой", - рассказал Жарин, опубликовав фейковое письмо.

**#DISINFORMATION ALERT**

Another example of using disinformation to attack Poland-Ukraine relations. A text is being circulated in Russian social media suggesting that Poland will help identify draft-age Ukrainians living in Poland and send them by force back to Ukraine.

1/4 pic.twitter.com/VMq6kxigq5