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Российские оккупанты захватывают дома выехавших из города жителей Херсона: хотят заселять ФСБшников, - депутат облсовета Хлань

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон,лапчук

Советник главы Херсонской областной военной администрации, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань утверждает, что оккупационные силы хотят использовать имущество покинувших город херсонцев для дальнейшего расселения в основном представителей российской ФСБ.

Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день семьи ФСБшников, а это большей частью ФСБшники, а не военные, расселены в центре Херсона – в гостинице "Оптима". Сейчас ФСБшники активно работают с главами ОСМД как раз по мониторингу свободных квартир, чтобы можно было заселяться в квартиры, потому что отель отелем "А они хотят переезжать в более комфортные условия. Поэтому они сейчас выясняют, какие квартиры свободны, кто уехал окончательно и насколько давно не появлялись люди. И начинают переселяться именно в эти квартиры из гостиницы", - заявляет Хлань.

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По его словам, есть случаи, когда местные жители вынуждены возвращаться в свои дома, несмотря на оккупацию, но тех, кто покидает оккупированную Херсонщину, больше.

Учитывая боевые действия и оккупацию Россией части юга Украины, редакция не может получить официального подтверждения об озвученных показаниях или независимо их проверить.
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Топ комментарии
+7
А ФСБ-шниках кров не тече?
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17.06.2022 20:38
+7
Зате квартира боневтіка у Криму,стоїть пуста,та сплачує ленка комуналку,ілі єта другоє блд.?
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17.06.2022 20:40
+5
Alex c1fb31e1

Меня читают: 0

Я читаю: 0

Регистрация:17.06.2022

Суду все ясно.
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17.06.2022 21:29
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А ФСБ-шниках кров не тече?
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17.06.2022 20:38 Ответить
❗️❗️❗️ЕВАКУАЦІЯ

❗️Жителів Херсонщини закликали евакуюватися❗️

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко ЗАКЛИКАВ МІСЦЕВИХ МЕШКАНЦІВ виїхати з регіону. Він порадив виїжджати, зокрема, через тимчасово окупований росією Крим, визнавши, що це зараз єдиний спосіб організовано виїхати з Херсона

Самойленко пояснив: це потрібно для того, щоб Збройним силам України було легше працювати та звільняти Херсонщину від загарбників. Він нагадав про агонію військ рф перед виходом з Бучі та Ірпеня, коли вони чинили масові звірства проти мирного населення.
https://t.me/operativnoZSU/28971
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17.06.2022 22:25 Ответить
Зате квартира боневтіка у Криму,стоїть пуста,та сплачує ленка комуналку,ілі єта другоє блд.?
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17.06.2022 20:40 Ответить
ее давно национализировали в бюджет Крыма
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17.06.2022 20:44 Ответить
Є підтвердження?а немає!
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17.06.2022 20:54 Ответить
Alex c1fb31e1

Меня читают: 0

Я читаю: 0

Регистрация:17.06.2022

Суду все ясно.
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17.06.2022 21:29 Ответить
а це орки роблять краще всіх в світі.
вбити, забрати вкрасти або знищити.....
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17.06.2022 20:44 Ответить
А так мы 4 месяца топчемся на одном месте. Нам рассказывают про супер укрепления и т.п. А мои друзья которые там воюют чёт этого не видят. Обычные окопы и блиндажи в три наката. и нет ни каких забетонированных укрепрайонов на глубину в 10 метров. Они как взяли первые линии окопов у укров в марте, так им приказ стоять и не двигаться.

Выводы просто ооочень не хорошие. Такое ощущение что коллективный Запад втянул нас в войну рассказывая что украина падёт за неделю, мы повелись. А обломились. Теперь стоим и топчемся на месте. Или у "запада" есть такой компромат на наших руководителей, что они даже не пытаются сопротивляется. А пацанов не жалко - "бабы ещё нарожают".
Может эмоционально, простите. Просто ладно нас в 90ых перемололи, хрен с ним армия никакущая была. Но в последнее время вроде всё налаживаться стало, а тут бах и опять
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17.06.2022 20:47 Ответить
Ну тоді можно місто рівняти з землею, гут.
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17.06.2022 21:03 Ответить
так всі знатимуть де цих падлів шукати треба у Херсоні.
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17.06.2022 21:31 Ответить
саме так вони діяли колись на Західній Україні, зокрема у Львові: виселяли місцевих до сибіру, особливо тих, в кого квартири були гарні в центрі міста, а в їхні квартири заселяли кгб-шників...
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18.06.2022 00:46 Ответить
 
 