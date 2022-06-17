Российские оккупанты захватывают дома выехавших из города жителей Херсона: хотят заселять ФСБшников, - депутат облсовета Хлань
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник главы Херсонской областной военной администрации, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань утверждает, что оккупационные силы хотят использовать имущество покинувших город херсонцев для дальнейшего расселения в основном представителей российской ФСБ.
Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день семьи ФСБшников, а это большей частью ФСБшники, а не военные, расселены в центре Херсона – в гостинице "Оптима". Сейчас ФСБшники активно работают с главами ОСМД как раз по мониторингу свободных квартир, чтобы можно было заселяться в квартиры, потому что отель отелем "А они хотят переезжать в более комфортные условия. Поэтому они сейчас выясняют, какие квартиры свободны, кто уехал окончательно и насколько давно не появлялись люди. И начинают переселяться именно в эти квартиры из гостиницы", - заявляет Хлань.
По его словам, есть случаи, когда местные жители вынуждены возвращаться в свои дома, несмотря на оккупацию, но тех, кто покидает оккупированную Херсонщину, больше.
Учитывая боевые действия и оккупацию Россией части юга Украины, редакция не может получить официального подтверждения об озвученных показаниях или независимо их проверить.
Пожалуйста, подождите...
❗️Жителів Херсонщини закликали евакуюватися❗️
Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко ЗАКЛИКАВ МІСЦЕВИХ МЕШКАНЦІВ виїхати з регіону. Він порадив виїжджати, зокрема, через тимчасово окупований росією Крим, визнавши, що це зараз єдиний спосіб організовано виїхати з Херсона
Самойленко пояснив: це потрібно для того, щоб Збройним силам України було легше працювати та звільняти Херсонщину від загарбників. Він нагадав про агонію військ рф перед виходом з Бучі та Ірпеня, коли вони чинили масові звірства проти мирного населення.
https://t.me/operativnoZSU/28971
Меня читают: 0
Я читаю: 0
Регистрация:17.06.2022
Суду все ясно.
вбити, забрати вкрасти або знищити.....
Выводы просто ооочень не хорошие. Такое ощущение что коллективный Запад втянул нас в войну рассказывая что украина падёт за неделю, мы повелись. А обломились. Теперь стоим и топчемся на месте. Или у "запада" есть такой компромат на наших руководителей, что они даже не пытаются сопротивляется. А пацанов не жалко - "бабы ещё нарожают".
Может эмоционально, простите. Просто ладно нас в 90ых перемололи, хрен с ним армия никакущая была. Но в последнее время вроде всё налаживаться стало, а тут бах и опять