Генштаб: ВСУ потеряли 400 танков, 700 орудий, 1300 БМП и БТР - 50% всей боевой техники

Поставки западного вооружения покрывают только 10–15% потребностей ВСУ. В ходе активных сражений Украина теряет 30-50% военной техники.

Об этом в интервью National Defence сказали заместитель министра обороны Украины по закупкам Денис Шарапов и командующий логистикой Сухопутных войск ВСУ Владимир Карпенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Шарапов сказал, что, по его мнению, для удовлетворения нужд ВСУ необходимо привлечь военно-промышленный комплекс всего мира.

"Мы получили большое количество систем вооружения, но, к сожалению, при таком массовом расходовании ресурса они покрывают лишь 10–15% наших потребностей. Нужна артиллерия, нужны артиллерийские боеприпасы, БМП, боевые машины, танки. Нам очень нужны системы ПВО и реактивная система залпового огня", – сказал он.

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Также Украине нужны системы высокоточного оружия, потому что, по словам Шарапова, именно эти системы дадут ВСУ преимущество перед врагом.

Карпенко для понимания проиллюстрировал интенсивность войны.

"Вдумайтесь: одна бригада занимает около 40 км линии обороны. Значит, для прикрытия активного боевого конфликта нужно 40 бригад. Каждая бригада — это 100 БМП, 30 танков, 54 артсистемы — всего на одну бригаду, а у нас их 40", – сказал он.

Командующий логистикой рассказал о потерях ВСУ в военной технике.

"Я пока не буду говорить о противотанковых управляемых ракетах или противотанковых управляемых средствах. Я говорю только о тяжелом вооружении. На сегодняшний день мы имеем примерно 30-40%, а иногда и до 50% потерь техники в результате активных боев. Таким образом, мы потеряли примерно 50%. … Утрачено около 1300 БМП, 400 танков, 700 артсистем", – сказал Карпенко.

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По его словам, нынешняя потребность в артиллерийских системах составляет 700 машин, которые были уничтожены, а Украина от Запада получила только 100 машин. Кроме того, есть медицинские нужды, Военно-воздушные силы, спецназ и другие рода войск, участвующие в войне.