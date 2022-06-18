Генштаб: ВСУ потеряли 400 танков, 700 орудий, 1300 БМП и БТР - 50% всей боевой техники
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Поставки западного вооружения покрывают только 10–15% потребностей ВСУ. В ходе активных сражений Украина теряет 30-50% военной техники.
Об этом в интервью National Defence сказали заместитель министра обороны Украины по закупкам Денис Шарапов и командующий логистикой Сухопутных войск ВСУ Владимир Карпенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Шарапов сказал, что, по его мнению, для удовлетворения нужд ВСУ необходимо привлечь военно-промышленный комплекс всего мира.
"Мы получили большое количество систем вооружения, но, к сожалению, при таком массовом расходовании ресурса они покрывают лишь 10–15% наших потребностей. Нужна артиллерия, нужны артиллерийские боеприпасы, БМП, боевые машины, танки. Нам очень нужны системы ПВО и реактивная система залпового огня", – сказал он.
Также Украине нужны системы высокоточного оружия, потому что, по словам Шарапова, именно эти системы дадут ВСУ преимущество перед врагом.
Карпенко для понимания проиллюстрировал интенсивность войны.
"Вдумайтесь: одна бригада занимает около 40 км линии обороны. Значит, для прикрытия активного боевого конфликта нужно 40 бригад. Каждая бригада — это 100 БМП, 30 танков, 54 артсистемы — всего на одну бригаду, а у нас их 40", – сказал он.
Командующий логистикой рассказал о потерях ВСУ в военной технике.
"Я пока не буду говорить о противотанковых управляемых ракетах или противотанковых управляемых средствах. Я говорю только о тяжелом вооружении. На сегодняшний день мы имеем примерно 30-40%, а иногда и до 50% потерь техники в результате активных боев. Таким образом, мы потеряли примерно 50%. … Утрачено около 1300 БМП, 400 танков, 700 артсистем", – сказал Карпенко.
По его словам, нынешняя потребность в артиллерийских системах составляет 700 машин, которые были уничтожены, а Украина от Запада получила только 100 машин. Кроме того, есть медицинские нужды, Военно-воздушные силы, спецназ и другие рода войск, участвующие в войне.
Пожалуйста, подождите...
Ибо, она никого на Западе не впечатляет, от слова "совсем"...
Не в эту "точку" надо бить...
Им надо пояснить, в чём состоит ПОЛЬЗА. для них от такого сотрудничества... А так же, разъяснять неустанно, что для них будет ЛУЧШЕ если помогать Украине, нежели не помогать... Причём, желательно НАГЛЯДНО, с цифирками, картами, схемами и т.д....
Менталитет "пересічного" западного гражданина устроен именно так...
На Британію Гітлер випустив біля 10 тисяч ракет Фау .З руйнівними характеристиками тотожними "калібрам".Британські міста зносили бомбардуваннями ,як Ковентрі.І всеодно Британія тільки збільшувала випуск свого озброєння.Літаків ,танків..Ще й "совку " відправляли Будучи в морській блокаді між іншим..
А ми тільки все ниємо ...І ніхріна не робимо ,як завжди.
Красную армию Гитлер разбил за 3 месяца боев.. с плен попали 5 млн краснопузых
https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.php?country1=ukraine&country2=russia
Хочеш не хочеш, але задумуєшся, для чого робляться ці вихиляси ЗЕлупленими. Чи не для того, щоб затіяти та оправдати новий "мінськ" з ****** та його європоцівськими дружками?
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Регистрация:12.06.2022
Новодел , не надейся , фронт не посипеться. И где это ловят военкоматы? У тебя в дыныре или в нарасеюшке?
Как это хранилось
Все министры обороны распродавали вооружение
Потом заметная следы--- подрывали склады
Ведь это учёт на гос уровне /он храниться в архивах/
При всех перипетиях все оставляют а архивы вывозят
Видели кадры стоянок хранения военной техники
Все министры должны сидеть в одной общей камере
И бывшие президенты тоже
А ви з яких будете? З подляковських? Ну що, вам уже подляк доложив про розгорнуте виробництво украінськоі зброі?
Вони ж «готовились», правда?
Ну так поділіться інфою, шановний, не жаднічайте.🧔
Хотя не всегда гибнут операторы (техника могла быть повреждена, а экипаж - выжить; могло накрыть технику в местах стоянки и т. д.), но всё же . . .
Зпочатку про броню і шоломи.
Тепер вже про втрати.
Заходять здалеку, щоб показати, що їх попередники їм ніфіга не залишили.
Зе і Ко без захисту ходять по Миколаєву.
Тут справа або до перемовин рухається, або до відвертої зради.
а ***** чим звітуватись перед лохоратом буде?
не віддасть добровільно він жодного клаптика
2.Он еще не уволен из ЗСУ?
був приватним підприємством і працював у "Укроборонсервісі", а хто такий цей
хрєн Карпенко взагалі невідомо, в інтернеті про нього інформації НІЯКОЙ.
Чи не люди це дЄрмака з "той сторони" ?
ТАК ДЕБІЛ І ВОРОГ ВТРАЧАЄ І ГОЛОВНЕ ТУТ ХТО РАНІШЕ ВИДОХНЕТЬСЯ І ЗДОХНЕ.
У кацапів вже танки нормальні закінчуються - старі Т 62 знімають зі зберігання.
Військові воюючей сторони таких розмов не ведуть. За таке розтріл по законам
військового часу.
АбраХамія про тисячні щоденні втрати особового складу,
а тепер ще один із одкревеніями по втратах по техніці
тільки ЗЄлєчка не здогадується, що перший день миру із зданим Півднем та Сходом та азовцями в полоні стане його останнім днем на волі !
Вони, бачили на власні очі "торс" зеракла та залишок крайньої плоті ...
https://censor.net/ua/n3348646
УВАЖНО ДИВИМСЯ І РОБИМО ВИСНОВКИ, особливо після вчорашнього приїзда Джонсона в Київ -
Про гармати і снаряди вже мовчу. Кацапи не дурні - при Пороху знищили 3 артсклади за
допомогою своїх ДРГ. Всі склади охороняла Нацгвардія, Рюкзакевіч не поніс відповідальності ніякої, а тепер снаряди і ракети обмеженої кількості, плюс Моніка ці два роки нічого не закупала.
Ситуація як то кажуть близька дупенська, одна надія на Господа Бога.
Достойне продовження лініі «найвеличнішого кормчого» - Байден, чому ми ще не в НАТО?
Ні, але чому дивуватися? Якщо в нас кругом зелені дебіли, розставлені дермаками і подляками, то чому мінОборони повинно стати виключенням? Тепер усі державні органи це суцільний 95-й квартал.
От запросили ми в Заходу 1000 новочасних артсистем. На кожну потрібно мати мінімум 5 вояків обслуги, а то й 6. Плюс, враховуючи ротацію на відпочинок, треба підготувати ще стільки же.
Це означає, що вимагаючи 1000 гаубиць, ви повинні навчити 10000 спеціалістів. Це 2 місяці навчань, причому це для тих, хто вже має артилерійський досвід.
Реально це зараз? Я особисто маю сумнів.
2. Умные люди умеют читать. И они прочитали в этой новости главное: " ... в інтерв'ю National Defence сказали...".
3. Эти данные озвучены для западной аудитории, для наглядности того, что на войне мы теряем техники в 5 раз больше, чем нам поставляют.
4. Для всех паникеров рекомендую смотреть на динамику линии фронта (причем, не только на Донбассе). Если бы все было так, как озвучено в "интервью", то враг был бы уже под Днепром.
Также это может оказать деморализующее воздействие на население.