РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15117 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
1 871 9
беженцы (1469) защита (155) украинцы (3737) Чехия (1465)

Чехия оформила украинским беженцам уже более 377 тыс. виз временной защиты

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

парад,прага,вишиванка

По данным МВД Чехии, 16 июня была оформлена 581 виза временной защиты, выданная Чехией для граждан Украины, покинувших свою страну после вторжения России. Общее количество виз, выданных с начала войны, превысило 377 тысяч.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Czech Radio.

Поскольку некоторые беженцы едут из республики в третьи страны или возвращаются на родину, сложно определить точное их количество на территории Чехии. По данным МВД Чехии, в стране может находиться от 280 до 300 тысяч украинских беженцев.

Виза временной защиты, которую получают украинцы, дает право находиться на территории Чешской Республики в течение года, использовать систему здравоохранения, образования и трудоустраиваться без оформления дополнительных разрешений.

Читайте также: В Праге закроют центр приема украинских беженцев

Также сообщается, что 14 июня нижняя палата парламента одобрила поправку к lex Ukrajina, регулирующую положение беженцев. После полугода проживания в стране на основании визы временной защиты беженцы получат право на получение дотации в размере прожиточного минимума: 4250 крон в месяц для взрослого и 3050 крон на ребенка. Поправку должен рассмотреть Сенат и подписать президент.

Читайте также: Сенат Чехии ограничил выплаты гуманитарной помощи украинским беженцам
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо Чехії, але ж треба їм допомогти грошима, як це буде? Економіка ж Чехії не безмежна?
показать весь комментарий
17.06.2022 21:27 Ответить
Так вони ще в плюсі залишаться. Українці роботящі, а в Чехії щей демографічна проблема є. А тут приїхали жінки і діти. Так що за Чехією не переживай, вони за наш рахунок свої проблеми вирішують.
показать весь комментарий
17.06.2022 21:31 Ответить
Аскоро чеські і польські кобіти почнуть масово їхати в Україну за чоловіками, бо всі їхні місцеві кабєлі вже зайняті українками.
показать весь комментарий
17.06.2022 22:05 Ответить
200 евро на человека + жилье + вступ на рынок труда + мед страховка, но начал процветать туризм среди цыган, 1 цыганка и 20 детей обычно. Ну и данные национальности в количестве 900 человек решили жить на центральном железнодорожном вокзале, занимаясь всякими непотребствами. Так что Прага уже никого не принимает, да и туризм за деньгами прикрывают.
показать весь комментарий
17.06.2022 21:44 Ответить
Якби кордон відкрили в Україні, то був би мільйон.
показать весь комментарий
17.06.2022 21:32 Ответить
Накуралесілі, наголосували за десятки років, подібних до себе депутатів слимаків, страітелей хрюкаючого мірька в Україні і с...Їбались "зубожілі" гельменоїди в гейропу......ПС. Вигрібати ссаними ганчірками таких біженців в родные пенаты. Створили в державі вигрібну клоаку ось і сьорбайте нечистоти які створили батьки чи може і самі "постраждал" від жідабандеровской хунты.....
показать весь комментарий
17.06.2022 22:03 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2022 21:41 Ответить
 
 