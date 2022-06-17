У оккупантов некем воевать: "Почему су#ка не выведут нас? У нас от роты 10-15 человек осталось", - перехват ГУР. АУДИО

Двое оккупантов в перехваченном ГУР Минобороны разговоре рассказывают, что от их подразделений почти ничего не осталось. Потому требуют от своих командиров вернуть их домой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.

"Дела вообще печальные здесь. Инженеры, которые приехали – 6 человек, их сразу здесь в пехоту отдали. И они сегодня пошли разговаривать, все в отказ. Они готовы сесть, прервать контракт. Им все пох… (индифферентно). От нас здесь осталось несколько человек, они тоже все завтра-после завтра поедут. В военную полицию, прокуратуру, они все увольняются", - рассказывает рашист.

Дальше рассказывает, как к ним в подразделение пришел на разговор замполит бригады:

"Все вы в пехоту идете. Мы здесь все зал… (уперлись) дружески "да пошли вы нах…" (долой). Флесов психанул, чуть этому замполиту бригады е… (лицо) не разбил. Тот от него убегал. Просто решили всех нас в пехоту.Нет людей.В ротах осталось по 10-15 человек.Безвыходная ситуация.У них в штабе данные висят - укомплектованность нашей бригады 87%.Нас здесь даже 10% не наберется.Даже если вы сейчас командирами взводов приедете, вам не с кем работать.Нет ни саперов, ни экипажей.Нет руководителей.Мы уже морально так убиты... Мне вчера так мультануло, я думаю, сейчас эти замполиты хоть раз еще придут, я их тут тварей расстреляю.Нервы сдают.У меня в голове не укладывается: почему не выведут нас? От БТГр ничего не осталось. По 10-15 человек. От нашей роты здесь на передке 7-8 человек".

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