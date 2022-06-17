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У оккупантов некем воевать: "Почему су#ка не выведут нас? У нас от роты 10-15 человек осталось", - перехват ГУР. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Двое оккупантов в перехваченном ГУР Минобороны разговоре рассказывают, что от их подразделений почти ничего не осталось. Потому требуют от своих командиров вернуть их домой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.

"Дела вообще печальные здесь. Инженеры, которые приехали – 6 человек, их сразу здесь в пехоту отдали. И они сегодня пошли разговаривать, все в отказ. Они готовы сесть, прервать контракт. Им все пох… (индифферентно). От нас здесь осталось несколько человек, они тоже все завтра-после завтра поедут. В военную полицию, прокуратуру, они все увольняются", - рассказывает рашист.

Дальше рассказывает, как к ним в подразделение пришел на разговор замполит бригады:

"Все вы в пехоту идете. Мы здесь все зал… (уперлись) дружески "да пошли вы нах…" (долой). Флесов психанул, чуть этому замполиту бригады е… (лицо) не разбил. Тот от него убегал. Просто решили всех нас в пехоту.Нет людей.В ротах осталось по 10-15 человек.Безвыходная ситуация.У них в штабе данные висят - укомплектованность нашей бригады 87%.Нас здесь даже 10% не наберется.Даже если вы сейчас командирами взводов приедете, вам не с кем работать.Нет ни саперов, ни экипажей.Нет руководителей.Мы уже морально так убиты... Мне вчера так мультануло, я думаю, сейчас эти замполиты хоть раз еще придут, я их тут тварей расстреляю.Нервы сдают.У меня в голове не укладывается: почему не выведут нас? От БТГр ничего не осталось. По 10-15 человек. От нашей роты здесь на передке 7-8 человек".

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Топ комментарии
+18
Весь світ нам допомагає!
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17.06.2022 22:00
+18
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17.06.2022 22:39
+15
... було б так, ми вже б звільнили захоплені теріторії, не вірю.
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17.06.2022 21:55
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17.06.2022 21:53 Ответить
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17.06.2022 22:57 Ответить
Росєйскайи бабьі не встигают народжувати!! Чи росєянскиє бухарі не здатні самок осеменить,а Ахмеди не впороються!)))
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17.06.2022 21:53 Ответить
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17.06.2022 22:39 Ответить
Смішно, цинічно, реалістично.
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17.06.2022 23:57 Ответить
Як вже задовбали ці аудіопісюки! Краще б на піаніно грали ніж цю дурню кожен день в медіа вкидати.
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17.06.2022 21:54 Ответить
Країна "відосів", "плівок деркача-медведчука" і "перехоплень".
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17.06.2022 21:54 Ответить
... було б так, ми вже б звільнили захоплені теріторії, не вірю.
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17.06.2022 21:55 Ответить
Цілком реально. Був перехват, як рашист жалівся, що 8 чоловік село захоплюють, бо більше людей не має. Артилерія наші позиції зрівнює з землею, нікого в живих не лишається, тому такі вражаюча втрати ( суперечливі, але близьких до реальних) озвучує наша влада. Я впевнений, що перехвати реальні, і я розумію, що такі катастрофічні втрати далеко не у всіх рашистських підрозділах.
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18.06.2022 00:03 Ответить
Так что , все оккупированные территории уже освободили , выгнали деморализованные остатки за поребрик ? Вот какая польза от этих правдивых историй ?
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17.06.2022 21:56 Ответить
Не хочу разгонять зраду, но есть вероятность что на записи кошевой и пикалов. Информационная война это тоже война. Да и на марафоне контента не хватает. Там тоже это крутят. Но это всего лишь предположение... Сам заметил что судя по пленкам там уже всех победили. Так кто воюет тогда за орков?
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17.06.2022 22:06 Ответить
Если им некем воевать, то кто тогда Северодонецк штурмует? Кто в Херсоне, Мелитополе, Токмаке, Новой Каховке находится?
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17.06.2022 21:57 Ответить
Їх там мало. Але у них перевага в небі, артилерії і техніці. Тому ЗСУ не можуть успішно контратакувати. Є ділянки, де їх взагалі не має, майже.
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18.06.2022 00:08 Ответить
Судячи з усього це перехоплення з Херсонщині де в окопах резервісти й лугандонці, на сході зовсім інша ситуація, нажаль.
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17.06.2022 21:58 Ответить
Резерві ти не воюють, поки що лише контрактники
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18.06.2022 00:09 Ответить
Весь світ нам допомагає!
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17.06.2022 22:00 Ответить
Респект учителю. Если б у наших учителей была зп 4к долларов как обещал зеля на выборах они бы тоже помогали в у денюжкой. А так не имеем денег, а имеем войну...
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17.06.2022 22:15 Ответить
Я щось не уявляю собі жодного притомного вчителя, який би проголосував би за цю нездару.
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17.06.2022 22:56 Ответить
Студія 95-ий квартал, "Велика локшинізація"!!))
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17.06.2022 22:01 Ответить
То-то баканов пропал где-то. Сидят с будановым самодеятельностью занимаются)
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17.06.2022 22:25 Ответить
Сценарії крапають,в,поті чола!!!))
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17.06.2022 22:36 Ответить
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17.06.2022 22:54 Ответить
орки точно стали щось підозрювати, мабуть трохи мізків із звичинами все таки лишилось
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18.06.2022 00:18 Ответить
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18.06.2022 14:29 Ответить
 
 