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Новости Война в Украине
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Переговоры с Россией возможны только после вывода всех ее войск из Украины, - Джонсон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что переговоры с Россией могут состояться только при условии полного вывода ее войск с территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Джонсон заявил во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Мы продолжим предоставлять военное оборудование и обеспечивать подготовку войск, которая может быть необходима, чтобы вы – украинский народ, Вооруженные Силы Украины – могли делать то, что, я считаю, украинцы стремятся делать – выгнать агрессора из Украины. И это и будет моментом для переговоров о будущем", – отметил Джонсон.

Он добавил, что именно после освобождения украинской территории Британия и другие партнеры будут утверждать заверения безопасности и гарантии для Украины.

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"И мы будем работать вместе с вами и нашими партнерами для восстановления вашей прекрасной страны во благо украинцев и – могу сказать – во благо всей мировой экономики", – подытожил британский премьер.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу прибыл в Украину с неожиданным визитом.

По итогам переговоров Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому масштабную программу подготовки украинских военных на британской территории.

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Топ комментарии
+78
Спеціально же приїхав провести дезінфекцію після бравої трійки.
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17.06.2022 21:56
+54
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17.06.2022 22:03
+52
Бо Борис Джонсон - справжній бандерівець
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17.06.2022 21:59
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Спеціально же приїхав провести дезінфекцію після бравої трійки.
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17.06.2022 21:56 Ответить
Борис Джонсон працює в спец. утсанові - СПУ - служба Порятунку України
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17.06.2022 22:01 Ответить
Принаймні температуру перевірив...
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17.06.2022 22:01 Ответить
Якщо прем'єр-міністр Великобританії покинув важливі політичні справи й примчав до Києва, значить тут дійсно дехто поплив і, можливо, просив попередніх гостей влаштувати таки йому зустріч із пуйлом.
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17.06.2022 22:10 Ответить
Навіть знаємо хто поплив 😠
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18.06.2022 00:19 Ответить
На жаль.
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18.06.2022 11:11 Ответить
Бо Борис Джонсон - справжній бандерівець
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17.06.2022 21:59 Ответить
схоже ти-з наріду, а не з народу
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17.06.2022 22:04 Ответить
круто все!
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17.06.2022 21:58 Ответить
Самый лучший друг Украины - Джонсон! Говорит все прямо и без хитрости, не то что разные микроны и шмольцы...
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17.06.2022 22:00 Ответить
Хочеться щоб вони всі в промовах про перемогу України, чітко казали слово Крим, Повне повернення Криму!
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17.06.2022 22:00 Ответить
Борюська - шо Бетмен...
Вельми неочікуваний і безкомпромісний пан...
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17.06.2022 22:00 Ответить
Борис з кадилом після вчорашніх гостей вирішив пройтись.
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17.06.2022 22:01 Ответить
😁😂
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18.06.2022 11:17 Ответить
Єдине погано, що Добродію Борис каже те, що мав би казати Гарант Зєля...
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17.06.2022 22:02 Ответить
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17.06.2022 22:03 Ответить
Слова правильні, але нам треба поставки не по 18 артсистем, а по 180. Не хочете давати танки давайте нормальні бтри, не хочете давати літаки давайте дрони, у нас час вимірюється життями.
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17.06.2022 22:03 Ответить
Стільки і в них немає, хіба що в США.
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17.06.2022 22:38 Ответить
Щира подяка Борису і Королеві Англії за допомогу Україні.Ми встоїмо зло буде зруйноване.
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17.06.2022 22:03 Ответить
Дякую пане Джонсон,що нагадуєте нашим "коленктивним арахаміям",що Україну ніхто здати не дасть
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17.06.2022 22:04 Ответить
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18.06.2022 11:19 Ответить
Из Крыма путина будет трудно выбивать , ***** туда столько техники напхало ,плюс полмиллиона понаехов росийских , хотя если разбомбят наши хлопцы крымский мост ,будет интересно посмотреть как они оттуда тикать будут.
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17.06.2022 22:05 Ответить
А хто сказав, що ЗМУ власними силами вибиватиме касапів з Криму?
Є варіанти...
Згадайте, як позбулись статусу колонії домініону Естонія, Латвія та Литва. Так, Чечні не вдалось, і все ж....
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17.06.2022 22:10 Ответить
Міст не можна повністю знищувати, знаючи, що можна втекти, але важно не запізнитись поки міст цілий, москалі не будуть довго думати, а будуть драпати. Психологія наука точна.
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17.06.2022 23:07 Ответить
Як тільки в зелених ідіотів блуд починається, так дядько Борис терміново в Київ. Ну, щоб залишки мізків їм вправити. Поки-що, то йому вдається, слава Богу...
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17.06.2022 22:05 Ответить
Да,ви праві.Це ж треба так себе поводити,що Дуда,Джонсон вмовляють Зеленського .
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18.06.2022 11:15 Ответить
Бубочка, нарешті, затямить цю просту небагатослівну істину: "Переговори з ******/касапами про мир можливі тільки після виведення всіх її військ з України"????
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17.06.2022 22:07 Ответить
Українці мають прагнути до створеня альянсу Україна + Польща + Великобританія + Литва + Латвія + Еспонія ! Цього боїться раССія і її шістки Шольцо - Макрони !
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17.06.2022 22:08 Ответить
+++++++
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17.06.2022 22:40 Ответить
Якщо створювати такий альянс, то Польщі з прибалтам потрібно виходити з ЄС, а це майже неможливо.
ІМХО.
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17.06.2022 23:02 Ответить
👍🤝
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18.06.2022 11:22 Ответить
Якщо прем'єр-міністр Великобританії покинув важливі політичні справи й примчав до Києва, значить тут дійсно дехто поплив і, можливо, просив попередніх гостей влаштувати таки йому зустріч із пуйлом.
https://t.me/Chornovil_official/6340
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17.06.2022 22:08 Ответить
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17.06.2022 22:11 Ответить
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав те, що мав сказати з самого початку війни президент України!
Переговори тільки після виведення всіх окупаційних рашистських військ з території України.
Натомість, ми весь час чуємо під час війни, що Зеленський згідний в любий час зустрітися з пуйлом, без усяких умов.
Як на мене, Джонсон більш достойний бути лідером України та верховним головнокомандувачем ніж Зеленський.
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17.06.2022 22:11 Ответить
Бориску на царство!
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17.06.2022 22:14 Ответить
Британська гувернантка знову поставила сцикуну мозги на місце.

Это позор какой-то!
Бути таким ЗЕсранцем, щоб за тобою постійно наглядали
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17.06.2022 22:14 Ответить
ти ба і не сказав Борис що виводить потрібно на 23 лютого як дехто
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17.06.2022 22:14 Ответить
Гарний тандем Байден-Джонсон! у кожного своя роль. Байдена не випадково першим написав. Що не бажано (в певний момент часу) робити одному, робить інший гравець! Таке собі розпорошення уваги
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17.06.2022 22:23 Ответить
Це всі знають , майже всі . Псприяйте , будь ласіка , містер Джонсон , щоб Володя про це ні на мить не забував . А то у нього таке трапляється .
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17.06.2022 22:31 Ответить
( будь ласка )
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17.06.2022 22:32 Ответить
Дык, а чего он так ВНЕЗАПНО приехал? За континентальными прибраться.
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17.06.2022 22:51 Ответить
Походу мы на пороге грандиозного шухера, но не в пользу для свиносабак
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17.06.2022 22:43 Ответить
Браво Борис!!! Ато всякие сепаратисты и жополизы тут впаривают нам новые *границы украины до 24 февраля*.
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17.06.2022 22:56 Ответить
Втретє Джонсон, як пожежник, приїздить в самі вирішальні моменти. Як тільки зелені щось мутять з перемовинами з пуйлом, Джонсон тут . І знову повільне вирулювання в сторону заглядання в очі різко міняє курс.
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17.06.2022 23:01 Ответить
ПОЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ.
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17.06.2022 23:08 Ответить
***** ЄС

ЄС в голові жабоїдіїі і гансів
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17.06.2022 23:25 Ответить
Отепер чітко зрозуміло викладено мету раптового приїзду БОРИСА. Жаби подалися на вмовляння дірявих зайти в переговори з ******. Для України то смерть. А їм пох на нас- в них економіка без нафти паде.
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17.06.2022 23:26 Ответить
"Переговори з Росією можливі тільки після виведення всіх її військ з України"-- бінго!!! Тільки шкода, що перший це сказав не наш президент.....................
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17.06.2022 23:59 Ответить
Дядьку Борисе, годину назад ці виродки знову випустили ракети з грьобаной бєлгородськой обл в сторону Харкова, так що "виведення всіх її військ з України" не вирішить усіх проблем.
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18.06.2022 00:16 Ответить
От так, зебилы! И не мечтайте ***** территории уступать. Борису Джонсону спасибо! Наш настоящий друг.
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18.06.2022 02:42 Ответить
Слава Богу, що в України є такий друг - Борис Джонсон.
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18.06.2022 07:03 Ответить
От дійсно, чому ***... чужі люди (хоча язик не повертається так назвати Бориса Джонсона наприклад, або Анджея Дуду) кажуть те що, мають казати наші лідери (наша влда)????
Україна дійсно ОФІЦІЙНО має поставити ПОПЕРЕДНЮ УМОВУ кацапам для проведення переговорів: нах... з України повним складом, після цього лише почнуться переговори.
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18.06.2022 09:18 Ответить
👍🤝
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18.06.2022 11:27 Ответить
Ах пане Джонс, ну чому ти не українець? Я б за тебе голосував день і ніч! Красава.
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18.06.2022 14:24 Ответить
 
 