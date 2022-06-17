Переговоры с Россией возможны только после вывода всех ее войск из Украины, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что переговоры с Россией могут состояться только при условии полного вывода ее войск с территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Джонсон заявил во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Мы продолжим предоставлять военное оборудование и обеспечивать подготовку войск, которая может быть необходима, чтобы вы – украинский народ, Вооруженные Силы Украины – могли делать то, что, я считаю, украинцы стремятся делать – выгнать агрессора из Украины. И это и будет моментом для переговоров о будущем", – отметил Джонсон.

Он добавил, что именно после освобождения украинской территории Британия и другие партнеры будут утверждать заверения безопасности и гарантии для Украины.

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"И мы будем работать вместе с вами и нашими партнерами для восстановления вашей прекрасной страны во благо украинцев и – могу сказать – во благо всей мировой экономики", – подытожил британский премьер.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу прибыл в Украину с неожиданным визитом.

По итогам переговоров Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому масштабную программу подготовки украинских военных на британской территории.

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