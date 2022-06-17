Переговоры с Россией возможны только после вывода всех ее войск из Украины, - Джонсон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что переговоры с Россией могут состояться только при условии полного вывода ее войск с территории Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Джонсон заявил во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
"Мы продолжим предоставлять военное оборудование и обеспечивать подготовку войск, которая может быть необходима, чтобы вы – украинский народ, Вооруженные Силы Украины – могли делать то, что, я считаю, украинцы стремятся делать – выгнать агрессора из Украины. И это и будет моментом для переговоров о будущем", – отметил Джонсон.
Он добавил, что именно после освобождения украинской территории Британия и другие партнеры будут утверждать заверения безопасности и гарантии для Украины.
"И мы будем работать вместе с вами и нашими партнерами для восстановления вашей прекрасной страны во благо украинцев и – могу сказать – во благо всей мировой экономики", – подытожил британский премьер.
Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу прибыл в Украину с неожиданным визитом.
По итогам переговоров Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому масштабную программу подготовки украинских военных на британской территории.
Пожалуйста, подождите...
Вельми неочікуваний і безкомпромісний пан...
Є варіанти...
Згадайте, як позбулись статусу колонії домініону Естонія, Латвія та Литва. Так, Чечні не вдалось, і все ж....
ІМХО.
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Переговори тільки після виведення всіх окупаційних рашистських військ з території України.
Натомість, ми весь час чуємо під час війни, що Зеленський згідний в любий час зустрітися з пуйлом, без усяких умов.
Як на мене, Джонсон більш достойний бути лідером України та верховним головнокомандувачем ніж Зеленський.
Это позор какой-то!
Бути таким ЗЕсранцем, щоб за тобою постійно наглядали
ЄС в голові жабоїдіїі і гансів
Україна дійсно ОФІЦІЙНО має поставити ПОПЕРЕДНЮ УМОВУ кацапам для проведення переговорів: нах... з України повним складом, після цього лише почнуться переговори.