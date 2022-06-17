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Применим ядерное оружие, если это потребуется для защиты нашего суверенитета, - Путин
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не угрожает миру ядерным оружием, но готова его применить в случае "угрозы суверенитета".
Об этом он заявил в выступлении на Петербургском экономическом форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"То один безответственный политик что-то ляпнет, то другой – причем на очень высоком уровне, скажем министерства иностранных дел, первые лица там разглагольствуют по этому поводу. А мы что – молчать будем? Мы соответствующим образом отвечаем. Как только мы ответили, сразу цепляются за это: "Вот, россия угрожает!"
Мы не угрожаем! Но все должны знать, что у нас есть. И что мы будем применять, если это потребуется для защиты нашего суверенитета", - сказал Путин.
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+96 Анатолий К 65c6a92d
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+59 Mykola Trofimenko
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+33 Vsevolod Marchenko
показать весь комментарий17.06.2022 22:13
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Пожалуйста, подождите...
Вот пуйло и хорохорится.
Адольф Алоизыч...Астанавитесь....рабZeя после той войны никак не Очухалася😂
Але з кожним наступним поколінням ці РОДИННІ ЗВЯЗКИ БУДУТЬ ТІЛЬКИ СЛАБНУТИ.... Через 50 років - це вже буде 2 ЗОВСІМ РІЗНІ НАРОДИ, і тоді загроза ЯДЕРНОГО УДАРУ МОСКАЛІВ ПО УКРАЇНІ буде тільки збільшуватисЯ....
А якщо ще тоді прийде до влади ще один Путін чи Жирік - то КИЇВ ОПИНИТЬСЯ ПІД 100% ЗАГРОЗОЮ ЯДЕРНОГО УДАРУ ...
Тому Україні вже потрібно подбати про відновлення ЯДЕРНОГО СТАТУСУ.... І всі ці доводи донести до ЗАХОДУ...ВОНИ НАМ ЗРОЗУМІЮТЬ!!!!
... Деякі території справді можуть відвалитися(Татарстан, півн.Кавказ та інші)... АЛЕ САМ КОСТЯК МОСКОВІЇ ЗАЛИШИТЬСЯ ...І ВІН БУДЕ ЩЕ АГРЕСИВНІШИЙ НІЖ ЗАРАЗ....
Тоді він Києву може пригадати з чого все розпочалося?..з яких подій почався розвал імперії...і завдати удару по Києву....
а путлєр то є справжнє х#йло
Всі бачили цю клоунаду ?
МЕЖУВАТИ З КРОВОЖЕРЛИВОЮ ІМПЕРІЄЮ, ЯКА ЗАВЖДИ БУДЕ ЗАЗІХАТИ НА ЗЕМЛІ СУСІДІВ...І ВІДДАТИ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ...
Нехай горить в Пеклі ця комуняцька падла Кравчук... За те що створила СДПУо і за те що віддала українську ЯЗ....
Забудь ***** ці погрози ....уйо*бок
это еще они еще могут побыстрому пока еще сохраняют контроль
типа часть запорожья, херсон забрать
дыныры им не нужны, т.к. там все в руинах
(не нужны в составе рашки))
1 ч
Послухав Токаєва, який публічно надавав по щам Хйлу.
І розумію, що це не Токаєв такий хоробрий, а Хйло став жалюгідним.
Для нього сталося найстрашніше, що може статися для імперця, - його перестали боятися. А перестали боятися, тому що не зміг відповісти за свій гнилий базар перед ЗСУ.
дибіл старий, здохни мразота нациська!
проти параши можна проводити дзеркальну спецоперацію,
спецоперація ж не загрожує суверенітету,
бо такої держави як параша не існує,
треба взяти слова х!йла чи його коня із мзс і замінити в текстах слово Україна на расєя, і їм це розповідати
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
ну застосуєшь ти зброю, то отримаєш відповідь,але воювати зі світом ,що годує підорашку ,то рубати гілку на якої висиш над прірвою.Дійсно, мозку там вже немає, один ботокс і той вже поплив.
Цих тварин треба страчувати. Вони вже вкрай обнагліли погрожувати атомною зброєю.
Хто з росіян хрюкне про її застосування має бути страчений разом із своїми ви*лядками та оточуючими в момент страти.
💩
Значить ми можемо їбашити тебе як проклятого! Чим завгодно і в сартірах тоже!
А буде таке!
Підлетить до москви секретні американські бомбардувальники та скинуть багато ядерних бомб, москва буде знищена дуже швидко, хто залишився регіони?
Че буде бажання воювати у регіонів , котрі ймовірно вже до цього часу втратять багато ресурсів та грошей?
Звичайно ні, я думаю що бажанні воювати після знищення москви не буде.
Також після знищення москви не будет московського телебачення , москалі будут налякані тому що знищення москви буде важким ударом по росії .
Хто виіграє від використання ядерною зброї ?
Путін ? ні? НАТО та Україна частково. Інши країни ?
Тому використання ядерної зброї проти України це кінець для рашки та дуже швидкий кінець