РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15015 посетителей онлайн
Новости За рубежом
38 192 186
Путин (29862) Россия (91269) ядерное оружие (1137)

Применим ядерное оружие, если это потребуется для защиты нашего суверенитета, - Путин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не угрожает миру ядерным оружием, но готова его применить в случае "угрозы суверенитета".

Об этом он заявил в выступлении на Петербургском экономическом форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"То один безответственный политик что-то ляпнет, то другой – причем на очень высоком уровне, скажем министерства иностранных дел, первые лица там разглагольствуют по этому поводу. А мы что – молчать будем? Мы соответствующим образом отвечаем. Как только мы ответили, сразу цепляются за это: "Вот, россия угрожает!"

Мы не угрожаем! Но все должны знать, что у нас есть. И что мы будем применять, если это потребуется для защиты нашего суверенитета", - сказал Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина пришла в Российскую империю с тремя территориями, – Путин
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+96
Пуйло почало програвати і погрожує ядерною зброєю. Не боїмося, у відповідь отримаєш дві, а то і більше. Пішов на юх терорист.
показать весь комментарий
17.06.2022 22:07
+59
На кого ці загрози розраховані? Нас це не лякає, нам діватися нікуди, ми на своїй землі.
показать весь комментарий
17.06.2022 22:07
+33
показать весь комментарий
17.06.2022 22:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Проблема у тому, що ви, суки, не бачите меж своєму суверенітету.
показать весь комментарий
17.06.2022 22:40 Ответить
У Украины был четвёртый в мире ядерный потенциал. Сейчас бы мы над угрозами ***** посмеивались.
показать весь комментарий
17.06.2022 22:41 Ответить
А вот Борис Джонсон сегодня заехал - сказал, что это поправимо.
Вот пуйло и хорохорится.
показать весь комментарий
17.06.2022 22:45 Ответить
Ну так и правильно! Пусть Хуúло понимает, что в случае применения ЯО хоть милиграмно-тактическое, ответка будет железобетонно, и тоже ЯО, и где-то в мск области!
показать весь комментарий
19.06.2022 17:03 Ответить
Погроза - то марна помста слабкого.
показать весь комментарий
17.06.2022 22:42 Ответить
отдавать спижженое это не угроза суверенитету....
показать весь комментарий
17.06.2022 22:43 Ответить
Ну, то й сиди зі своїм суверенитетом в кордонах 1991 року, гидото ботоксна, й бабахай по своїм мухосранськам
показать весь комментарий
17.06.2022 22:47 Ответить
Опять за х...нопочку подёргиваешь? Ну-ну, всё ж по плану, потерь нет...
показать весь комментарий
17.06.2022 22:48 Ответить
Гитлер опять проснулся в 22 июня....Хочет дерьмо мавзолейное обидеть...
Адольф Алоизыч...Астанавитесь....рабZeя после той войны никак не Очухалася😂
показать весь комментарий
17.06.2022 22:49 Ответить
Так ніхто не завдає більшої загрози росії ніж путєн і ко. Мабуть будуть бамбіть варонєж.
показать весь комментарий
17.06.2022 22:49 Ответить
Это животное хотело сказать, если Украина начнёт освобождать крым, то они применять ядерное оружие. А что ж та падаль лавров *******, когда они нарушили Будапештский меморандум, что они там, якобы обязались не не нарушать целостность Украины, а не применять против неё ядерное оружие. Что, уже падаль и с этого съехали? Примените, получите ***** ответ.
показать весь комментарий
17.06.2022 22:50 Ответить
Зараз РУССКІ не вїпуть по Києву, бо НАРОДИ ще занадто зв'язані РОДИННИМИ ВУЗАМИ ЧАСІВ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ....

Але з кожним наступним поколінням ці РОДИННІ ЗВЯЗКИ БУДУТЬ ТІЛЬКИ СЛАБНУТИ.... Через 50 років - це вже буде 2 ЗОВСІМ РІЗНІ НАРОДИ, і тоді загроза ЯДЕРНОГО УДАРУ МОСКАЛІВ ПО УКРАЇНІ буде тільки збільшуватисЯ....
А якщо ще тоді прийде до влади ще один Путін чи Жирік - то КИЇВ ОПИНИТЬСЯ ПІД 100% ЗАГРОЗОЮ ЯДЕРНОГО УДАРУ ...
Тому Україні вже потрібно подбати про відновлення ЯДЕРНОГО СТАТУСУ.... І всі ці доводи донести до ЗАХОДУ...ВОНИ НАМ ЗРОЗУМІЮТЬ!!!!
показать весь комментарий
17.06.2022 22:51 Ответить
екк як далеко ти замахнувся. чомусь є величезні сумніви, що рашка буде через 50 років існувати в нинішніх своїх кордонах і з такою войовничою імперською риторикою.
показать весь комментарий
17.06.2022 23:54 Ответить
Ось в цьому також проблема, ще одна вагома причина чому слід повертати нам свій ядерний статус...
... Деякі території справді можуть відвалитися(Татарстан, півн.Кавказ та інші)... АЛЕ САМ КОСТЯК МОСКОВІЇ ЗАЛИШИТЬСЯ ...І ВІН БУДЕ ЩЕ АГРЕСИВНІШИЙ НІЖ ЗАРАЗ....
Тоді він Києву може пригадати з чого все розпочалося?..з яких подій почався розвал імперії...і завдати удару по Києву....
показать весь комментарий
18.06.2022 00:25 Ответить
та ну. там реально упоротих, готових воювати за імперію набереться не більше 10 %. зараз щось взагалі не наблюдається черг до їхніх воєнкоматів, навпаки, навіть палять воєнкомати. нинішнє покоління за сраліна, за путєна, за рузьке мір ідейно воювати не хоче в переважній своїй більшості. вони за стіралки і кавоварки швидше воюватимуть, ніж за путєна і руське мір. )
показать весь комментарий
18.06.2022 14:15 Ответить
Я думаю ,що якщо знову не виберемо щось непотрібне у владу, то у нас теж щось появиться адекватне. Японія безядерна держава , та не думаю що вона , в впадку необхідності не бахне ядерною ракетою.
показать весь комментарий
18.06.2022 09:15 Ответить
Сцикливое и брехливое ***** обосралось со своей смердящей позорно проигравшей армией которой пугало весь мир. Теперь как отпизженый гопник пугает что всех взорвет
показать весь комментарий
17.06.2022 22:52 Ответить
Старик Кабана совсем плохой. Кому нах вообще нужен ваш "суверенитет"?????
показать весь комментарий
17.06.2022 22:52 Ответить
Дерьмостану никто не угрожает. Дерьмостан - это идеальная резервация для проживания животных, внешне похожи на людей. Пусть бы там и обитали, только забор надо бы повыше
показать весь комментарий
17.06.2022 22:52 Ответить
кацапи то бридкі і підлі створіння
а путлєр то є справжнє х#йло
показать весь комментарий
17.06.2022 22:53 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2022 22:55 Ответить
все ядерные государства сволочи. если бы все эти с ядерной бомбой небыли бы на земле жилось бы хорошо
показать весь комментарий
17.06.2022 22:57 Ответить
говорят, американцы допилили технологию кумулятивного ядерного заряда, и теперь могут сжечь пуйло на любой глубине, в какую бы глубокую нору то бы не залез, так что выжить ему не удастся, и сцарь отправится вместе со всеми холопами прямо в ад.
показать весь комментарий
17.06.2022 22:58 Ответить
Это весь боезапас человечества еслишо
показать весь комментарий
18.06.2022 02:54 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2022 22:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KIw5gnabMTM

Всі бачили цю клоунаду ?
показать весь комментарий
17.06.2022 23:00 Ответить
Навіщо вони взагалі спілкуються з біснуватими?Ну й пика в калантаряна.Цеглину просить.
показать весь комментарий
18.06.2022 00:04 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2022 23:02 Ответить
В сраку собі її засунь, чмо обдристане...
показать весь комментарий
17.06.2022 23:03 Ответить
Вован, иди *****! =)
показать весь комментарий
17.06.2022 23:10 Ответить
Це ж потрібно було додуматися до такого?

МЕЖУВАТИ З КРОВОЖЕРЛИВОЮ ІМПЕРІЄЮ, ЯКА ЗАВЖДИ БУДЕ ЗАЗІХАТИ НА ЗЕМЛІ СУСІДІВ...І ВІДДАТИ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ...

Нехай горить в Пеклі ця комуняцька падла Кравчук... За те що створила СДПУо і за те що віддала українську ЯЗ....
показать весь комментарий
17.06.2022 23:12 Ответить
Тебе ху*йло за цю думку "замочуть в сортире" свої!!!!
Забудь ***** ці погрози ....уйо*бок
показать весь комментарий
17.06.2022 23:14 Ответить
Ідіот. Дійсно "абізяна с гранатой". Коли вже здохне? Правда, там є ще кілька таких. Ну нічого, дотиснемо...
показать весь комментарий
17.06.2022 23:15 Ответить
вяликий расейский недонародец тогда придется ликвидировать любыми методами конкретно на любых территориях, там уже правил не будет, да и про АЭС недоделок пусть не забывает.
показать весь комментарий
17.06.2022 23:21 Ответить
це чмонідло руське може тільки лякати їжака голою сракою... ми поставимо цю падлу рашу раком на все життя... все!
показать весь комментарий
17.06.2022 23:21 Ответить
Ну вход ВСУ в Крым это не притязания на суверенитет. Так что пусть быкует.
показать весь комментарий
17.06.2022 23:22 Ответить
в рашареальности как раз оно и есть притязание на суверинитет
это еще они еще могут побыстрому пока еще сохраняют контроль
типа часть запорожья, херсон забрать

дыныры им не нужны, т.к. там все в руинах
(не нужны в составе рашки))
показать весь комментарий
17.06.2022 23:31 Ответить
А загроза суверенітету видумується в програмі салавйова)
показать весь комментарий
17.06.2022 23:26 Ответить
Ну шо, мабуть ще до осені поголів'я кацапів зменшиться у три-чотири рази
показать весь комментарий
17.06.2022 23:29 Ответить
Таке можливо лише на Рашистській Федерації: на економічному форумі Х...ло другий день говорить про імперські хотєлки та лякає всіх ядерною зброєю. Науки - 0, технологій - 0, санкцій по вуха. Все що є в х..лостані - то ядерна зброя, бо звичайної зброї скоро вже не буде.Тільки повний кретин зараз буде вкладати в економіку **********.
показать весь комментарий
17.06.2022 23:32 Ответить
Падло має на увазі Крим
показать весь комментарий
17.06.2022 23:35 Ответить
Потёк ботоксный чмырь
показать весь комментарий
17.06.2022 23:41 Ответить
Йозеф Кнехт@jozefkneht1

1 ч

Послухав Токаєва, який публічно надавав по щам Хйлу.
І розумію, що це не Токаєв такий хоробрий, а Хйло став жалюгідним.
Для нього сталося найстрашніше, що може статися для імперця, - його перестали боятися. А перестали боятися, тому що не зміг відповісти за свій гнилий базар перед ЗСУ.
показать весь комментарий
17.06.2022 23:53 Ответить
там що вже всьо, кірдик? шо він знову побіг лякати всіх ядеркою...
дибіл старий, здохни мразота нациська!
показать весь комментарий
17.06.2022 23:44 Ответить
учитывая что 70% твоего ядерного оружия в плачевном состоянии и заметь никто в ответ молчать не будет, надо бы по мацкве его применить.
показать весь комментарий
17.06.2022 23:48 Ответить
Захват билхаротщины с усемя ядреными хранилищами приведет к немедленному аканчанию ваины.
показать весь комментарий
17.06.2022 23:50 Ответить
щоб всі знали, бо такого він не скаже в одному абзаці, але він розповсюджує свій суверенітет на Крим, Донецьку та Луганську області; можливо, і на Херсонську... а там і Запорізька і Харківська....
показать весь комментарий
17.06.2022 23:53 Ответить
Это значит что наши пошли в контрнаступление.
показать весь комментарий
17.06.2022 23:54 Ответить
черговий фарс. занадто воно сикливе
показать весь комментарий
17.06.2022 23:57 Ответить
губами примените...
показать весь комментарий
17.06.2022 23:59 Ответить
Ти гнидник повернеш Україні Кубань і все , що належало Київській Русі ... застосуєш ти ядерну бомбу чи ні діло друге
показать весь комментарий
18.06.2022 00:00 Ответить
Коли в кацапії почнеться громадянська війна за кусок хліба, ядерна зброя не допоможе. Осла впізнають по вухах, а дурня по болтовні.
показать весь комментарий
18.06.2022 00:08 Ответить
аби карлік сам не злякався і не обісрався,
проти параши можна проводити дзеркальну спецоперацію,
спецоперація ж не загрожує суверенітету,
бо такої держави як параша не існує,

треба взяти слова х!йла чи його коня із мзс і замінити в текстах слово Україна на расєя, і їм це розповідати
показать весь комментарий
18.06.2022 00:12 Ответить
********** решил уничтожить суверенитет Украины, повинен смерти!
показать весь комментарий
18.06.2022 00:19 Ответить
Ответка будет *****, наше оружие, твои ядерные электростанции.
показать весь комментарий
18.06.2022 00:21 Ответить
Уявляю, як на заході жидко обдристалися, ще скажуть усе надане озброєння повернути взад
показать весь комментарий
18.06.2022 00:22 Ответить
Во, бляха, как его раздуло - "тренируется", ****, перед "лебединым озером".
показать весь комментарий
18.06.2022 00:40 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2022 01:02 Ответить
Яке ж воно нікчемне і сцикливе!
показать весь комментарий
18.06.2022 01:07 Ответить
****** у тебя есть плешивый шизофреник!!! Но скоро и её не будет!
показать весь комментарий
18.06.2022 01:27 Ответить
Застосуєш - затусують…
показать весь комментарий
18.06.2022 01:27 Ответить
Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
показать весь комментарий
18.06.2022 02:29 Ответить
Щось писали що воно вже подихає,а воно ще на форумах єкономічних патякає.
ну застосуєшь ти зброю, то отримаєш відповідь,але воювати зі світом ,що годує підорашку ,то рубати гілку на якої висиш над прірвою.Дійсно, мозку там вже немає, один ботокс і той вже поплив.
показать весь комментарий
18.06.2022 03:36 Ответить
Відрізати фаберше, випустити кишки і повішати на них же цього опущеного путіна.

Цих тварин треба страчувати. Вони вже вкрай обнагліли погрожувати атомною зброєю.

Хто з росіян хрюкне про її застосування має бути страчений разом із своїми ви*лядками та оточуючими в момент страти.
показать весь комментарий
18.06.2022 03:39 Ответить
Що за куйло скавчить?
показать весь комментарий
18.06.2022 05:04 Ответить
йому все одно скоро подихати і тому він хоче забрати з собою пів планети, якщо це можливо, він скрізь це повторює: "нам не потрібен цей світ якщо в ньому не буде Великої Росії? він вже готовий підірвати всіх і все і себе в тому числі .
показать весь комментарий
18.06.2022 05:32 Ответить
А правий таки був Нємцов!
показать весь комментарий
18.06.2022 05:45 Ответить
Путин сам сдаёт территории России Китаю, а тут расхорохорился про суверенитет. Сам, небось, китайский учит, сидя на горшке. На чемодане.
показать весь комментарий
18.06.2022 06:08 Ответить
Нічого ця ботоксна мерзота не застосує. Навіть якщо в істериці дасть команду-ніхто їх не виконає. Скоріше самого вдавлять подушкою.
показать весь комментарий
18.06.2022 06:21 Ответить
Во лошара маразматическая, сам на всех нападает, а говорит как буд-то на него напасть хотят...

💩
показать весь комментарий
18.06.2022 07:11 Ответить
как будто эта сраная "сверхдержава" кому-то нах нужна
показать весь комментарий
18.06.2022 07:36 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2022 08:50 Ответить
Ну а ком-то прибыток - тратиться на удобрение не надо.
показать весь комментарий
18.06.2022 09:31 Ответить
*****, мразь кремлівська, сдохні сатана.
показать весь комментарий
18.06.2022 10:32 Ответить
Если США и Британия не могут гарантировать Украине ядерную безопасность и соблюдение Будапештского меморандума, пусть вернут ей эквивалент ядерного арсенала, который Украина отдала взамен этих гарантий и х.уйло заткнется навсегда.
показать весь комментарий
18.06.2022 10:37 Ответить
байден заявил что разведка сша знает где сидит эта мразь и применит яо по его бункеру!
показать весь комментарий
18.06.2022 11:04 Ответить
підарас недоношений! ти ж мясо своє кинув в Україну,порушивши суверенітет!
Значить ми можемо їбашити тебе як проклятого! Чим завгодно і в сартірах тоже!
показать весь комментарий
18.06.2022 11:24 Ответить
Треба собі уявити що буде коли рашка натисніть на кнопку:
А буде таке!

Підлетить до москви секретні американські бомбардувальники та скинуть багато ядерних бомб, москва буде знищена дуже швидко, хто залишився регіони?

Че буде бажання воювати у регіонів , котрі ймовірно вже до цього часу втратять багато ресурсів та грошей?

Звичайно ні, я думаю що бажанні воювати після знищення москви не буде.

Також після знищення москви не будет московського телебачення , москалі будут налякані тому що знищення москви буде важким ударом по росії .

Хто виіграє від використання ядерною зброї ?

Путін ? ні? НАТО та Україна частково. Інши країни ?

Тому використання ядерної зброї проти України це кінець для рашки та дуже швидкий кінець
показать весь комментарий
18.06.2022 18:04 Ответить
Слив засчитан. "Мы не грозим, мало ли кто что ляпнул, я такого не говорил, но если что, мы конечно ого-го..." Небось, Байден позвонил и спросил: "че за базар, ты нарываешься?" Ссыт ***** перед США.
показать весь комментарий
19.06.2022 06:10 Ответить
Интересно, а что путин понимает под словом "суверенитет"? Я так понимаю что это все земли до Польши которые он хочет завоевать.
показать весь комментарий
19.06.2022 16:34 Ответить
Страница 2 из 2
 
 