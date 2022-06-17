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Новости Политика Украины
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Зеленский (16549) Урсула фон дер Ляйен (375) Шарль Мишель (212)

Зеленский поговорил с президентом Еврокомиссии фон дер Ляйен и президентом Евросовета Мишелем

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в твиттере.

"Продолжил диалог с президентами Еврокомиссии и Европейского совета. Поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за положительное заключение ЕК о предоставлении Украине статуса кандидата. Украина будет продолжать курс проевропейских реформ", - написал Зеленский в пятницу вечером.

"С Шарлем Мишелем скоординировали шаги накануне исторического заседания Европейского совета 23-24 июня. Спасибо лидерам ЕС за веру в европейское будущее Украины!" – также написал президент Украины.

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Топ комментарии
+4
Альо,асісяй,пачему ми не в НАТО!!))
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17.06.2022 22:12
+4
Цікаво про що воно може говорити, якщо нездатне без суфлера зв'язати до купи два слова.
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17.06.2022 22:14
+3
Ну ********...плюсик в ЗМІ, і все...
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17.06.2022 22:19
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Альо,асісяй,пачему ми не в НАТО!!))
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17.06.2022 22:12 Ответить
В НАТО нема асфальту.
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17.06.2022 22:17 Ответить
Асфальту закатати кацапів вистачить.
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17.06.2022 22:19 Ответить
Знаку запитання там тобі бракне)))
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17.06.2022 22:20 Ответить
НАТО на асфальти насрати, воно офроуд, аір, марін , сабмарін і аллспейс теж...
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17.06.2022 22:25 Ответить
.Альо , здрастуйтє ,, ето НАТА ??
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17.06.2022 22:21 Ответить
Цікаво про що воно може говорити, якщо нездатне без суфлера зв'язати до купи два слова.
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17.06.2022 22:14 Ответить
Ну ********...плюсик в ЗМІ, і все...
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17.06.2022 22:19 Ответить
Баллада о мигрени!

Служил Гаврила бюрократом,
Гаврила бюрократом был.
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17.06.2022 22:34 Ответить
 
 