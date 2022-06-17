РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15015 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
1 280 1
армия РФ (15369) война (46795) Донецкая область (7142) Кириленко Павел (622) военные преступления (1157)

За день Россия убила 4 и ранила 6 мирных жителей Донецкой области, - глава ОВА Кириленко. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате военных действий РФ на Донетчине в пятницу погибли 4 мирных жителя, еще 6 получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Россия убивает гражданских! За 17 июня россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Пантелеймоновке, 1 в Бахмуте и 1 в Красногоровке. Еще 6 гражданских получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Парамедика Тайру освободили из российского плена, - Зеленский. ВИДЕО

За день Россия убила 4 и ранила 6 мирных жителей Донецкой области, - глава ОВА Кириленко 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
17.06.2022 23:06 Ответить
 
 