За день Россия убила 4 и ранила 6 мирных жителей Донецкой области, - глава ОВА Кириленко. ИНФОГРАФИКА

В результате военных действий РФ на Донетчине в пятницу погибли 4 мирных жителя, еще 6 получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Россия убивает гражданских! За 17 июня россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Пантелеймоновке, 1 в Бахмуте и 1 в Красногоровке. Еще 6 гражданских получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – рассказал он.

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